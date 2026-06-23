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След войната! Иран и Оман планират съвместното управление на Ормузкия проток

След войната! Иран и Оман планират съвместното управление на Ормузкия проток

23 Юни, 2026 19:46 708 11

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  • доналд тръмп

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море и е основен маршрут за износа на петрол и втечнен природен газ от държавите производителки в Близкия изток

След войната! Иран и Оман планират съвместното управление на Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Оман и Иран възнамеряват да продължат разговорите за управлението и сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток - един от най-важните енергийни маршрути в света, предава "Ройтерс".

Новината идва на фона на постепенното възстановяване на трафика през стратегическия воден път след напредъка в преговорите между Съединените щати и Иран и временното намаляване на напрежението в региона.

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море и е основен маршрут за износа на петрол и втечнен природен газ от държавите производителки в Близкия изток. По различни оценки през него преминава между една пета и една четвърт от световната морска търговия с петрол.

Оман традиционно поддържа добри отношения както с Иран, така и със западните държави и често играе ролята на посредник при регионални дипломатически инициативи. Страната контролира южния бряг на Ормузкия проток, докато Иран разполага с военни и брегови съоръжения по северния му бряг.

През последните месеци безопасността на корабоплаването в района беше поставена под въпрос заради конфликта между Иран, САЩ и Израел, както и заради предупрежденията от Техеран, че може да ограничи или затвори движението през протока при ескалация на напрежението.

Възобновяването на диалога между Маскат и Техеран се разглежда като опит за гарантиране на свободното корабоплаване и намаляване на рисковете за международните енергийни доставки.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    8 2 Отговор
    Хахаха, а тромпета тези дни заяви, че трябвало усата да контролира протока.
    Пълна откачалка!
    Брадите го учат къде зимуват раците и кон боб яде ли.

    19:53 23.06.2026

  • 2 Това сега ли го научихте

    4 2 Отговор
    че Иран и Оман планират съвместното управление на Ормузкия проток???
    А беше обявено отдавна като план за след войната.

    19:53 23.06.2026

  • 3 Бай Араб

    6 2 Отговор
    Кравата няма място в Арабски море. Да си ходи в прериите.

    19:54 23.06.2026

  • 4 А50

    6 2 Отговор
    Иран си спечели войната и може да планира каквото си иска

    Коментиран от #5

    19:54 23.06.2026

  • 5 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "А50":

    Той Дончо си е сметнал ще има дивиденти за САЩ от цялата работа ( не протока) другите ще плащаме за нещо което преди беше безплатно ! Евала на перчема …

    Коментиран от #7

    20:02 23.06.2026

  • 6 Мдаа...

    2 0 Отговор
    Не виждам новината.

    Коментиран от #10

    20:06 23.06.2026

  • 7 А50

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Перчема няма да пропусне възможноста да пиратства, след като някой друг се опитва да събира такси за морски транспорт освен западните колониалисти

    20:08 23.06.2026

  • 8 Румен Радев, премиер

    1 1 Отговор
    След войната България, Украйна и F-16 Block 70 затваряме Черно море за Русия, руски кораби и руснаци !!! Си ползват Азовската локва, наздоровья таваришчи ☝️😄

    20:10 23.06.2026

  • 9 Дони перчема

    3 0 Отговор
    Ами аз къде съм

    20:14 23.06.2026

  • 10 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа...":

    Новината ще дойде когато и другите поискал същото, щом може.

    21:04 23.06.2026

  • 11 Дзак

    0 0 Отговор
    Могат да управляват съвместно в съответствие с Международните правила за корабоплаване!

    21:15 23.06.2026

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