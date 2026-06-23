След войната! Иран и Оман планират съвместното управление на Ормузкия проток

Оман и Иран възнамеряват да продължат разговорите за управлението и сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток - един от най-важните енергийни маршрути в света, предава "Ройтерс".

Новината идва на фона на постепенното възстановяване на трафика през стратегическия воден път след напредъка в преговорите между Съединените щати и Иран и временното намаляване на напрежението в региона.

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море и е основен маршрут за износа на петрол и втечнен природен газ от държавите производителки в Близкия изток. По различни оценки през него преминава между една пета и една четвърт от световната морска търговия с петрол.

Оман традиционно поддържа добри отношения както с Иран, така и със западните държави и често играе ролята на посредник при регионални дипломатически инициативи. Страната контролира южния бряг на Ормузкия проток, докато Иран разполага с военни и брегови съоръжения по северния му бряг.

През последните месеци безопасността на корабоплаването в района беше поставена под въпрос заради конфликта между Иран, САЩ и Израел, както и заради предупрежденията от Техеран, че може да ограничи или затвори движението през протока при ескалация на напрежението.

Възобновяването на диалога между Маскат и Техеран се разглежда като опит за гарантиране на свободното корабоплаване и намаляване на рисковете за международните енергийни доставки.