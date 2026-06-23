След войната! Иран и Оман планират съвместното управление на Ормузкия проток

Оман и Иран възнамеряват да продължат разговорите за управлението и сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток - един от най-важните енергийни маршрути в света, предава "Ройтерс".
Новината идва на фона на постепенното възстановяване на трафика през стратегическия воден път след напредъка в преговорите между Съединените щати и Иран и временното намаляване на напрежението в региона.
Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море и е основен маршрут за износа на петрол и втечнен природен газ от държавите производителки в Близкия изток. По различни оценки през него преминава между една пета и една четвърт от световната морска търговия с петрол.
Оман традиционно поддържа добри отношения както с Иран, така и със западните държави и често играе ролята на посредник при регионални дипломатически инициативи. Страната контролира южния бряг на Ормузкия проток, докато Иран разполага с военни и брегови съоръжения по северния му бряг.
През последните месеци безопасността на корабоплаването в района беше поставена под въпрос заради конфликта между Иран, САЩ и Израел, както и заради предупрежденията от Техеран, че може да ограничи или затвори движението през протока при ескалация на напрежението.
Възобновяването на диалога между Маскат и Техеран се разглежда като опит за гарантиране на свободното корабоплаване и намаляване на рисковете за международните енергийни доставки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
Пълна откачалка!
Брадите го учат къде зимуват раците и кон боб яде ли.
19:53 23.06.2026
2 Това сега ли го научихте
А беше обявено отдавна като план за след войната.
19:53 23.06.2026
3 Бай Араб
19:54 23.06.2026
4 А50
Коментиран от #5
19:54 23.06.2026
5 Гост
До коментар #4 от "А50":Той Дончо си е сметнал ще има дивиденти за САЩ от цялата работа ( не протока) другите ще плащаме за нещо което преди беше безплатно ! Евала на перчема …
Коментиран от #7
20:02 23.06.2026
6 Мдаа...
Коментиран от #10
20:06 23.06.2026
7 А50
До коментар #5 от "Гост":Перчема няма да пропусне възможноста да пиратства, след като някой друг се опитва да събира такси за морски транспорт освен западните колониалисти
20:08 23.06.2026
8 Румен Радев, премиер
20:10 23.06.2026
9 Дони перчема
20:14 23.06.2026
10 Интересно
До коментар #6 от "Мдаа...":Новината ще дойде когато и другите поискал същото, щом може.
21:04 23.06.2026
11 Дзак
21:15 23.06.2026