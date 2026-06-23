Израел: Светът видя, ние можем и казваме "не" на Доналд Тръмп

Израел е способен да се противопостави на американския президент Доналд Тръмп, ако е необходимо. Това заяви крайнодесният министър на националната сигурност на страната Итамар Бен-Гвир, цитиран от "Ал Джазира".
Той бе категоричен, че прекратяването на огъня в Ливан е неприемливо.
В отговор на въпрос от израелска медия, Бен-Гвир посочи, че Израел, "разбира се", може да отхвърли призив на Тръмп.
По отношение на Ливан той настоя, че не трябва да има "прекратяване на огъня при никакви обстоятелства".
Бен-Гвир добави, че дясната управляваща коалиция, от която той е част, може да остане на власт след предстоящите избори в Израел по-късно тази година, но "ще трябва да работим по въпроса".
По-рано през деня израелският премиер Бенямин Нетаняху настоя, че Израел трябва да "се освободи от зависимостта" от Вашингтон и да развие собствена отбранителна индустрия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #9
18:38 23.06.2026
2 Красимир Петров
Коментиран от #29
18:38 23.06.2026
3 Светът
18:39 23.06.2026
4 Симо
Коментиран от #16
18:40 23.06.2026
5 Някой
По статия от днес според ООН Израел целенасочено е убил 20 000 деца в Га-за (реже съобщение при пълно изписване). По какво Сатаняху се отличава от Хитлер? Като палестинците са семити и по ДНК са по-близо до древните евреи от тези в Израел. Там всеки признал юдаизма приемат, че е евреин. Реално Сатаняху заедно с други като военният им министър са най-големите антисемити! Гледат да избият всички наоколо, че да им ограбят територията. Трябва ново цепене на Израел и Палестина.
18:42 23.06.2026
6 така така
18:42 23.06.2026
7 хехе
18:42 23.06.2026
8 Сталин
Jewish prayer books should be destroyed and rabbis forbidden to preach.
The homes of Jews should likewise be smashed and destroyed,and their residents put under one roof or in a stable like gypsies ,to teach them they are not masters in our land."
- MARTIN LUTHER
On the Jews and Their Lies (1526)
"Първо ,техните синагоги трябва да бъдат запалени ."Еврейските молитвени книги трябва да бъдат унищожени и на равините да им бъде забранено да проповядват.Домовете им също трябва да бъдат разрушени и съборени,а жителите им настанени под един покрив или в конюшня като циганите,да ги научим че те не са господари на нашата земя."
МАРТИН ЛУТЪР
От книгата "За евреите и Техните Лъжи" (1526)
18:42 23.06.2026
9 диплом ация
До коментар #1 от "честен ционист":Всеки би трябвало да прецени силата на картите си, защото блъфирането най-често води до провал. може "йес" да е по-продуктивно за страната, в сравнение с: "ние сме 1300години, а вие само на 250"
18:43 23.06.2026
10 Сталин
- Защо евреите си режат пuшките
-Защото еврейките не пипат нищо което не е намалено с 10%
18:45 23.06.2026
11 Ха ха
18:48 23.06.2026
12 Да,бе
18:54 23.06.2026
13 Последния Софиянец
19:03 23.06.2026
14 ЗЛОБНИ НЕЛИЦЕПРИЯТНИ
19:03 23.06.2026
15 Владимир Путин, президент
Коментиран от #20, #22
19:04 23.06.2026
16 Отговор
До коментар #4 от "Симо":Еврейското лоби в САЩ е най-силното. Други "ограничители" нямат шанс.
19:19 23.06.2026
17 Реалист
19:19 23.06.2026
18 Мдаа
Коментиран от #30
19:21 23.06.2026
19 Хайде
19:21 23.06.2026
20 ХаХаХааа
До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":😂😂😂😂😂😂😂
19:23 23.06.2026
21 име
19:23 23.06.2026
22 име
До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":Винаги са били готови, просто на украйна не и харесват условията за пълна капитулация. Руснаците така преговарят с неонацисти.
19:24 23.06.2026
23 С една
19:28 23.06.2026
24 Мдаа
19:29 23.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 1111
Аве, преди той не излизаше от телевизиите, ве!
19:30 23.06.2026
27 Сделката
19:33 23.06.2026
28 Kaлпазанин
19:35 23.06.2026
29 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Красимир Петров":Исрахел е създаден от Англия и Франция с какво здоени пари от Германия
19:36 23.06.2026
30 Въпрос
До коментар #18 от "Мдаа":Кой ти е казал, че са богоизбран народ
Сган от лъжливи, лакоми и непочтени хора с малки изключения.
19:45 23.06.2026