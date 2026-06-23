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Израел: Светът видя, ние можем и казваме "не" на Доналд Тръмп

Израел: Светът видя, ние можем и казваме "не" на Доналд Тръмп

23 Юни, 2026 18:36 1 591 30

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  • итамар бен-гвир

По-рано през деня израелският премиер Бенямин Нетаняху настоя, че Израел трябва да се освободи от зависимостта от Вашингтон и да развие собствена отбранителна индустрия

Израел: Светът видя, ние можем и казваме "не" на Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Al Jazeera Al Jazeera

Израел е способен да се противопостави на американския президент Доналд Тръмп, ако е необходимо. Това заяви крайнодесният министър на националната сигурност на страната Итамар Бен-Гвир, цитиран от "Ал Джазира".

Той бе категоричен, че прекратяването на огъня в Ливан е неприемливо.

В отговор на въпрос от израелска медия, Бен-Гвир посочи, че Израел, "разбира се", може да отхвърли призив на Тръмп.

По отношение на Ливан той настоя, че не трябва да има "прекратяване на огъня при никакви обстоятелства".

Бен-Гвир добави, че дясната управляваща коалиция, от която той е част, може да остане на власт след предстоящите избори в Израел по-късно тази година, но "ще трябва да работим по въпроса".

По-рано през деня израелският премиер Бенямин Нетаняху настоя, че Израел трябва да "се освободи от зависимостта" от Вашингтон и да развие собствена отбранителна индустрия.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    32 2 Отговор
    В България за 37г се научиха да викат само йес.

    Коментиран от #9

    18:38 23.06.2026

  • 2 Красимир Петров

    50 6 Отговор
    Хаха без САЩ сте отекли в к,а,н.ала.Ако Тръмп отреже Израел,той ще бъде признат за най-успешният президент на САЩ.

    Коментиран от #29

    18:38 23.06.2026

  • 3 Светът

    32 1 Отговор
    видя всичко , има и очи , и уши , не малка част и мозък !

    18:39 23.06.2026

  • 4 Симо

    41 3 Отговор
    Ами да развият собствена индустрия! Ама без кинти, как? От американския бюджет всяка година се плащат над тридесет милиарда долара за отбраната на Израел. Ако тези пари ги няма, не знам как ще се получи.

    Коментиран от #16

    18:40 23.06.2026

  • 5 Някой

    39 2 Отговор
    САЩ всяка година налива пари в Израел с които се купуват основно американски оръжия.
    По статия от днес според ООН Израел целенасочено е убил 20 000 деца в Га-за (реже съобщение при пълно изписване). По какво Сатаняху се отличава от Хитлер? Като палестинците са семити и по ДНК са по-близо до древните евреи от тези в Израел. Там всеки признал юдаизма приемат, че е евреин. Реално Сатаняху заедно с други като военният им министър са най-големите антисемити! Гледат да избият всички наоколо, че да им ограбят територията. Трябва ново цепене на Израел и Палестина.

    18:42 23.06.2026

  • 6 така така

    34 3 Отговор
    Без САЩ и Доналд Тръмп сте свършени, мръсни евреи!

    18:42 23.06.2026

  • 7 хехе

    23 1 Отговор
    Еврейското лоби в конгреса на обора казва "не" на "миротвореца", а не измислената ви държава. к

    18:42 23.06.2026

  • 8 Сталин

    29 2 Отговор
    "First,their synagogues should be set on fire."
    Jewish prayer books should be destroyed and rabbis forbidden to preach.
    The homes of Jews should likewise be smashed and destroyed,and their residents put under one roof or in a stable like gypsies ,to teach them they are not masters in our land."

    - MARTIN LUTHER
    On the Jews and Their Lies (1526)

    "Първо ,техните синагоги трябва да бъдат запалени ."Еврейските молитвени книги трябва да бъдат унищожени и на равините да им бъде забранено да проповядват.Домовете им също трябва да бъдат разрушени и съборени,а жителите им настанени под един покрив или в конюшня като циганите,да ги научим че те не са господари на нашата земя."

    МАРТИН ЛУТЪР
    От книгата "За евреите и Техните Лъжи" (1526)

    18:42 23.06.2026

  • 9 диплом ация

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Всеки би трябвало да прецени силата на картите си, защото блъфирането най-често води до провал. може "йес" да е по-продуктивно за страната, в сравнение с: "ние сме 1300години, а вие само на 250"

    18:43 23.06.2026

  • 10 Сталин

    24 2 Отговор
    Питали радио Ереван
    - Защо евреите си режат пuшките
    -Защото еврейките не пипат нищо което не е намалено с 10%

    18:45 23.06.2026

  • 11 Ха ха

    21 1 Отговор
    И тая военна база отива към закриване.

    18:48 23.06.2026

  • 12 Да,бе

    21 3 Отговор
    Светът видя,че Израел не трябва да съществува,а юдейската популация трябва да се сведе до няколко двойки в зоопарковете...

    18:54 23.06.2026

  • 13 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Без САЩ са пълна нула.

    19:03 23.06.2026

  • 14 ЗЛОБНИ НЕЛИЦЕПРИЯТНИ

    14 3 Отговор
    Демон нация. Във воини сте от десетилетия и сте много хора избили и градове разрушили. Наистина бил е оня със мустачките гадняр но за вас е бил прав. Естествено много има от вас честни хора но ръководителите сте пълна скръб.

    19:03 23.06.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    3 5 Отговор
    Москва вече е готова да преговаря с Украйна !!! 😄

    Коментиран от #20, #22

    19:04 23.06.2026

  • 16 Отговор

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Симо":

    Еврейското лоби в САЩ е най-силното. Други "ограничители" нямат шанс.

    19:19 23.06.2026

  • 17 Реалист

    3 1 Отговор
    2 - броЯ БОКЛУЦИ❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️

    19:19 23.06.2026

  • 18 Мдаа

    2 3 Отговор
    Евреите (само 15млн.в цял свят)като богоизбран народ го могат за разлика от бългалите.Апропо какво стана с ултиматума на Радев визите срещу самолетите? Визите си стоят, самолетите също.

    Коментиран от #30

    19:21 23.06.2026

  • 19 Хайде

    6 1 Отговор
    От кога чакаме да влезнете в капана .Без америка и гащите ме може да си вдигнете ако ви спрат всички кранчета .Само лихвите да спрат към агресора Израел ще приключи тая крадлива държава.

    19:21 23.06.2026

  • 20 ХаХаХааа

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":

    😂😂😂😂😂😂😂

    19:23 23.06.2026

  • 21 име

    6 1 Отговор
    Хизбула яко думка ционистите с ФПВ дронове с оптични влакна. Пуснете си канала the electronic intifada и гледайте колко могат да хвърчат ционистките окупатори.

    19:23 23.06.2026

  • 22 име

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":

    Винаги са били готови, просто на украйна не и харесват условията за пълна капитулация. Руснаците така преговарят с неонацисти.

    19:24 23.06.2026

  • 23 С една

    1 0 Отговор
    дума ЦИРКАДЖИИ.

    19:28 23.06.2026

  • 24 Мдаа

    2 2 Отговор
    И нас ни видя света, как коленичим на агенти на КГБ да им целуваме ръцете.

    19:29 23.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 1111

    4 1 Отговор
    Прави впечатление, че напоследък изказванията на Смотаняху са крайно съмнителни. Все някъде гостувал и казал, все пред някакви войници, както днес, все в някакви социални мрежи бил написал, все бил цитиран от някакви агенции и т.н.
    Аве, преди той не излизаше от телевизиите, ве!

    19:30 23.06.2026

  • 27 Сделката

    1 0 Отговор
    Тръмп може да е хетеросексуален, ама е хипер лу д.

    19:33 23.06.2026

  • 28 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Светът го знаеше ,знае го и ще го знае че сте го@@@ апропо без Ротшилд ще бъдете и доларите му ще бъдете заличени за едно денонощие ,яд ме е на тъпите арабели че не ви лиснат по една кофа вода да ви издавят ,а са се продали и те за дрънкулки

    19:35 23.06.2026

  • 29 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Исрахел е създаден от Англия и Франция с какво здоени пари от Германия

    19:36 23.06.2026

  • 30 Въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мдаа":

    Кой ти е казал, че са богоизбран народ
    Сган от лъжливи, лакоми и непочтени хора с малки изключения.

    19:45 23.06.2026