Израел: Светът видя, ние можем и казваме "не" на Доналд Тръмп

Израел е способен да се противопостави на американския президент Доналд Тръмп, ако е необходимо. Това заяви крайнодесният министър на националната сигурност на страната Итамар Бен-Гвир, цитиран от "Ал Джазира".

Той бе категоричен, че прекратяването на огъня в Ливан е неприемливо.

В отговор на въпрос от израелска медия, Бен-Гвир посочи, че Израел, "разбира се", може да отхвърли призив на Тръмп.

По отношение на Ливан той настоя, че не трябва да има "прекратяване на огъня при никакви обстоятелства".

Бен-Гвир добави, че дясната управляваща коалиция, от която той е част, може да остане на власт след предстоящите избори в Израел по-късно тази година, но "ще трябва да работим по въпроса".

По-рано през деня израелският премиер Бенямин Нетаняху настоя, че Израел трябва да "се освободи от зависимостта" от Вашингтон и да развие собствена отбранителна индустрия.