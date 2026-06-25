Корабният трафик през Ормузкия проток се нормализира! Петролът се връща към предвоенни нива

Цените на петрола се понижиха до нива отпреди конфликта в четвъртък, след като САЩ заявиха, че корабният трафик през Ормузкия проток се нормализира, предава "Ройтерс".

Американският министър на енергетиката Крис Райт заяви в сряда, че доставките през протока се възстановяват до равнища отпреди ударите на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, като най-малко 20 милиона барела са преминали през последните 24 часа.

По време на конфликта Иран пое фактически контрол над ключовия морски път, нарушавайки глобалните енергийни потоци. Въпреки възстановяването на трафика, напрежението остава, след като Корпусът на гвардейците на ислямската революция предупреди корабите да използват само маршрути, определени от Техеран, отхвърляйки нови алтернативни трасета като опасни.

Оман обяви временни маршрути, съгласувани с агенция на ООН, а данни на Международната морска организация показват, че 57 кораба с около 1100 моряци са преминали от 23 юни по план за евакуация.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в Бахрейн, че Вашингтон търси траен мир без компромис със сигурността в региона. Той подчерта, че САЩ няма да се допуснат Иран да налага такси за преминаване през Ормузкия проток.

"Реалността е, че никоя държава на Земята няма право да налага такси за ползване на международни водни пътища. И това никога няма да бъде приемливо условие за каквато и да е сделка", каза Рубио пред външните министри от Персийския залив.

Оманският външен министър Бадр бин Хамад Ал Бусаид също заяви, че бъдещи договорености не трябва да включват такси.

В САЩ президентът Доналд Тръмп е обект на нарастваща вътрешнополитическа критика. На закрита среща със сенатори той се конфронтира със сенатор Бил Касиди относно рамково споразумение с Иран и финансирането на войната, като администрацията търси десетки милиарди долари от Конгреса.

"Не изглежда, макар че не съм сигурен, че нещата се развиват по начина, по който ни беше казано", отбеляза Касиди.

В ход, възприет като подкрепа за Тръмп, лидерите на републиканците в Сената насрочиха гласуване късно през нощта, за да блокират резолюция, целяща прекратяване на военните действия с Иран. Сенатът гласува с 50 срещу 47 гласа за спиране на мярката за военни правомощия, която беше напреднала процедурно през май.

"Това гласуване предупреждава Иран", заяви Тръмп в социалните мрежи след гласуването в сряда, въпреки че не засяга по-ранното гласуване.

Анкета на Ройтерс/Ипсос показва, че само един от четирима американци смята войната за оправдана. Остават спорове за ядрените инспекции, финансовите стимули за Иран, контрола над Ормуз и конфликта в Ливан.

Споразумението предвижда 60 дни преговори по ядрената програма на Иран и гарантира свободно корабоплаване, но поражда скептицизъм в региона заради фонд от 300 млрд. долара и частично облекчаване на санкции.

Съюзниците на САЩ в Персийския залив се опасяват, че средствата могат да засилят иранската армия, докато ракетният капацитет не е включен в сделката. Иран намеква за възможни бъдещи такси за сигурност и екология, което Вашингтон и съюзниците му отхвърлят.

В същото време Израел и Ливан обсъждат изтегляне на сили, но и двете страни отричат реално оттегляне от южен Ливан. Конфликтът между Израел и "Хизбула" продължава от нападението на 2 март, като Иран настоява за прекратяване на бойните действия като част от всяко мирно споразумение.