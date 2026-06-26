"Не подценявайте иранците"

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"Не трябва да се подценява издръжливостта на иранското общество", предупреждават експерти. Въпреки икономическото бреме и ударите на войната опозицията срещу режима и репресиите му не стихва.

На фона на продължаващите преговори между Вашингтон и Техеран Съединените щати вдигнаха забраната за търговия с ирански петрол до 21 август.

Министерството на финансите на САЩ издаде временен лиценз, който разрешава производството, доставката и продажбата на ирански суров петрол. Суспендирането на санкциите е централен елемент от рамковото споразумение, което двете страни подписаха миналата седмица.

Милиарди за Иран

Успоредно с това САЩ и Катар преговарят за освобождаването на около шест милиарда щатски долара замразени ирански приходи от петрол, предназначени за хуманитарни цели. "Освободените средства ще бъдат използвани за набавянето на хранителни продукти. Те ще бъдат закупувани само от нашите земеделски производители в САЩ", заяви американският президент в понеделник.

Иран продължава да се нуждае спешно от допълнителна финансова помощ. Според предварителни оценки на иранското правителство щетите от войната възлизат на около 229 милиарда евро. Не е известно дали и кога ще бъде създаден предвиденият в предварителното споразумение фонд от 300 милиарда долара за възстановяването на иранската икономика.

Инфлацията ще продължи да нараства

Според иранския министър на икономиката и финансите Сейед Али Маданизаде в допълнение към съществуващия бюджетен дефицит правителството е било принудено да вземе още заеми за милиарди от Централната банка, за да покрие разходите, свързани с войната. Тези кредити вероятно ще подхранят значително инфлацията през следващите месеци.

"Едно споразумение със САЩ няма да нормализира напълно иранската икономика", предупреди министърът, който е възпитаник на Чикагския университет. "Значителните инфлационни ефекти от новото задлъжняване скоро ще се почувстват."

Икономистът Ахмад Алави също не очаква осезаеми подобрения в краткосрочен план. В интервю за ДВ той посочва опита с ядреното споразумение от 2015 г.: Макар че по-високите приходи от петрол и по-малкият външнополитически натиск биха могли да осигурят на икономиката нещо като "изкуствено дишане", без дълбоки структурни реформи ефектът ще бъде ограничен и неустойчив, предупреждава той.

От години Иран се намира в тежка икономическа криза, причинена от санкциите, лошото управление и корупцията. Войната, както и блокадата на иранските пристанища от страна на САЩ в отговор на временното затваряне на Ормузкия проток допълнително влошиха ситуацията.

Цените на хранителните продукти се повишиха значително за кратко време. Това се забелязва особено ясно при яйцата - цената на опаковка с 15 яйца се е повишила в рамките на една година от около 70 000 томана до над 200 000 томана, което е почти трикратно увеличение. Други основни хранителни продукти като олио или вносен ориз също са поскъпнали значително.

"Цените се покачват буквално всеки ден", разказва 28-годишна жена от Иран. "И аз, и съпругът ми работим и имаме малко дете. Въпреки това трябва да се лишаваме от много неща. Не вярвам, че цените ще паднат отново."

Напоследък валутният курс все пак леко спадна - според новинарския портал "Табнак" курсът на долара е паднал от около 1:190 000 на около 1:150 000 томана. За потребителите обаче ситуацията остава тежка. Растящите наеми принуждават все повече хора да се местят в по-малки жилища или да живеят при роднини.

"Много иранци искат промяна"

Властите се опасяват от социално недоволство. Според данни на Организацията по социални въпроси към Министерството на вътрешните работи голяма част от населението има финансови затруднения. Ръководителят на службата Мохамад Батеи цитира официални проучвания, според които около 60 процента от хората вече не могат да понасят икономическото бреме. Също толкова голям е и делът на иранците, които гледат песимистично към бъдещето.

Иранският президент Масуд Пезешкиан също изразява загриженост. Той се опасява, че икономическите проблеми могат да доведат до протести. "Недоволството може отново да се пренесе на улицата", предупреждава той.

"Не подценявайте издръжливостта на иранското общество"

В интервю за ДВ социологът Мердад Дарвишпур описва настоящата ситуация в Иран като "нестабилен ред". Политическата система в момента се бори за оцеляване. Войната не само е причинила огромни икономически щети, но и е оставила дълбоки социални и психологически следи.

Въпреки това професорът от университета Мерлардален в Швеция остава предпазливо оптимистичен: "Основният въпрос е дали това общество може да се реорганизира след поражения, репресии и колективни травми. Отговорът ми е "да". Не трябва да се подценява издръжливостта на иранското общество."

Политическата система няма да може да заличи всички промени - например нарастващата съпротива срещу задължителното носене на хиджаб. Движението "Жени, живот, свобода" вече е променило трайно обществените отношения. Дори в условия на тежки репресии жените продължават да излизат на улицата без хиджаб.