Срещу руския "сенчест флот"! Франция задържа в Средиземно море пети петролен танкер (ВИДЕО)

Френският военноморски флот задържа във вторник в централната част на Средиземно море още един петролен танкер, заподозрян, че е част от руския "сенчест флот", с което Париж демонстрира решимостта си да попречи на Русия да заобикаля по този начин икономическите санкции, наложени ѝ заради войната в Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Националният военноморски флот задържа във вторник петролния танкер "Диливър", докато той преминаваше край бреговете на Сицилия в нарушение на морското право", написа френският президент Еманюел Макрон в социалната мрежа Екс.

Това е петият петролен танкер, заподозрян, че е част от руския "сенчест флот", който Франция задържа от септември миналата година насам.

La Marine Nationale a arraisonné mardi le pétrolier Deliver alors qu’il transitait au large de la Sicile en infraction avec le droit de la mer.



Cette nouvelle action contre la flotte fantôme, conduite quelques jours après une opération similaire par le Royaume-Uni… pic.twitter.com/5Gjn43MhLr — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 25, 2026

"Няма да позволим на "сенчестия флот" да заобикаля санкциите и да финансира руската военна кампания", допълни Макрон.

"Европа е изпълнена с решимост. Тя ще продължи да полага всички необходими усилия, за да увеличи цената на войната за Русия и да позволи установяването на стабилен и траен мир в Украйна", каза още той.

Френският президент публикува видеозапис, на който се вижда как командоси, спуснати с хеликоптер, се качват на борда на кораба.