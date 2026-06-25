Срещу руския "сенчест флот"! Франция задържа в Средиземно море пети петролен танкер (ВИДЕО)

Френският военноморски флот задържа във вторник в централната част на Средиземно море още един петролен танкер, заподозрян, че е част от руския "сенчест флот", с което Париж демонстрира решимостта си да попречи на Русия да заобикаля по този начин икономическите санкции, наложени ѝ заради войната в Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Националният военноморски флот задържа във вторник петролния танкер "Диливър", докато той преминаваше край бреговете на Сицилия в нарушение на морското право", написа френският президент Еманюел Макрон в социалната мрежа Екс.
Това е петият петролен танкер, заподозрян, че е част от руския "сенчест флот", който Франция задържа от септември миналата година насам.
La Marine Nationale a arraisonné mardi le pétrolier Deliver alors qu’il transitait au large de la Sicile en infraction avec le droit de la mer.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 25, 2026
Cette nouvelle action contre la flotte fantôme, conduite quelques jours après une opération similaire par le Royaume-Uni… pic.twitter.com/5Gjn43MhLr
"Няма да позволим на "сенчестия флот" да заобикаля санкциите и да финансира руската военна кампания", допълни Макрон.
"Европа е изпълнена с решимост. Тя ще продължи да полага всички необходими усилия, за да увеличи цената на войната за Русия и да позволи установяването на стабилен и траен мир в Украйна", каза още той.
Френският президент публикува видеозапис, на който се вижда как командоси, спуснати с хеликоптер, се качват на борда на кораба.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Презвитер Козма
Коментиран от #28
17:51 25.06.2026
2 Факти
Коментиран от #5, #7, #20
17:51 25.06.2026
3 Мишел
17:54 25.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Соломон
До коментар #2 от "Факти":Англия залови танкер и продава горивото на търг.А с парите ще финансира Украйна
Коментиран от #11, #19
17:56 25.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Така е!
До коментар #2 от "Факти":Неприятно, но р вярно. Всички, това са държави от НАТО. Време е за отпор на тия псевдо санкции. Или/и Путин да си ходи. И Англия и Франция да си плащат за гаврите.
Коментиран от #24
17:57 25.06.2026
8 Тома
17:57 25.06.2026
9 Удриии Удрии
Само МАРИЗ ще излекува Руския Пияндурник.
Коментиран от #33
17:58 25.06.2026
10 ВСИЧКИ бият Шамари
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
17:59 25.06.2026
11 Факти
До коментар #5 от "Соломон":Че Америка, Франция и Англия задържат руски танкери иди дойди. Най-смешно беше когато го направиха Естония и Швеция. Швеция дори задържа два миналия месец. Путинова Русия е толкова жалка.
17:59 25.06.2026
12 Така или иначе
17:59 25.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Бялджип
Коментиран от #18, #27, #35
18:00 25.06.2026
15 Джуджето Хаяско много лъже
Аминче.
18:01 25.06.2026
16 ЕВГЕНИЙ ПОПОВ
ПРЕЖИВЯВАМЕ НАЙ ТРУДНИЯ
ПЕРИОД
ОТ 80 ГОДИНИ НАСАМ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
РОДНИЯ РУБЛО ИДИОТ
НЕКА СИ ГОВОРИ
ЧЕ В РУСИЯ ВСИЧКО Е РОЗОВО.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
18:03 25.06.2026
17 Т Живков
18:04 25.06.2026
18 Руската пропаганда
До коментар #14 от "Бялджип":Има за цел глупака.
Коментиран от #30
18:05 25.06.2026
19 Ами
До коментар #5 от "Соломон":Англия в някакъв момент ще отнесе атома.
Коментиран от #25, #32
18:06 25.06.2026
20 С руснаците се отнасят като с чумави
До коментар #2 от "Факти":😂😂😂😂😂😅😅😅😅
18:07 25.06.2026
21 Карибски пирати
18:08 25.06.2026
22 Ха ха
18:08 25.06.2026
23 И франция ли
18:08 25.06.2026
24 Ще си платят
До коментар #7 от "Така е!":С лихвите и глобите.
18:08 25.06.2026
25 Това кога ще стане?
До коментар #19 от "Ами":Преди или след като Путин пуkне?Как мислиш?
Коментиран от #40
18:08 25.06.2026
26 гост
18:09 25.06.2026
27 Факти
До коментар #14 от "Бялджип":Англичаните конфискуваха танкера перманентно. Каргото за 35 милиона отиде в помощ за Украйна. Америка и Швеция също конфискуваха перманентно няколко танкера. Путин е клоун.
18:09 25.06.2026
28 Защото
До коментар #1 от "Презвитер Козма":са заклещени в Покровск и Купянск вече 5та година, Крим гори а в Москва няма бензин и вали мазут от небето. Какво повече може да направи Русия за да противодейства? Нищо не може
18:09 25.06.2026
29 Миролюб Войнов, офицер от НАТО
В идеалния случай да арестува Путин 😄
Коментиран от #37, #52
18:09 25.06.2026
30 Така е
До коментар #18 от "Руската пропаганда":Пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!
18:10 25.06.2026
31 аz СВО Победа 81
🤣🤣🤣
18:10 25.06.2026
32 Ами
До коментар #19 от "Ами":Ако мислиш, че Матушката няма да отнесе атома и то от много страни жестоко се лъжеш
Коментиран от #34, #39
18:10 25.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Концентрирай
До коментар #32 от "Ами":Се в момента, защото точно сега ще отнесеш атомния...
18:12 25.06.2026
35 Руснак без крак...
До коментар #14 от "Бялджип":"...жалък..."
Жалък - ключовата думичка в поста ти.
Жалък Н-Е-М-О-Ж-А-Ч си ти, скапания ти джип и още по-скапаната Рассия !!! Запомни го 👈😄
Коментиран от #43
18:14 25.06.2026
36 Гаварит Масква
Коментиран от #51
18:14 25.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Тцк Тцк
18:14 25.06.2026
39 Соломон
До коментар #32 от "Ами":То и без атомна бомба руската провинция е като след ядрен удар
18:15 25.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Дон Корлеоне
Коментиран от #44
18:16 25.06.2026
42 Една пуйка мислила,мислила
До коментар #40 от "Мисля":Па умрела.
Коментиран от #45
18:17 25.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Владимир Путин, президент
До коментар #41 от "Дон Корлеоне":Хаяско приключи.
Всеки момент олигарсите ще го мумифицират в бетона - вреден за бизнеса ☝️
18:18 25.06.2026
45 Моите
До коментар #42 от "Една пуйка мислила,мислила":Съболезнования! Майка, или сестра ти беше?
18:19 25.06.2026
46 МирО
18:20 25.06.2026
47 Летец Пешеходец
18:25 25.06.2026
48 Луганск
Заявявам на европейците: вие сте фаашиистки копеелета, вие сте жалки, незначителни, гнуусни ххора! Вие сте бедни и малки! За пореден път започнахте война срещу Русия! Предупреждавам ви, ако само потрепвате-вашите мръъсни, мирииизливи градове ще се превърнат в руини и радиоактивните ви кости няма да пушат дълго!
ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ И НАРОДНА РЕСПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!
Коментиран от #50
18:34 25.06.2026
49 Какво стана бе копейки🤣
18:37 25.06.2026
50 😁.........
До коментар #48 от "Луганск":Още един луд се присъедини към форума🤣🤭
18:38 25.06.2026
51 Ванка дето си изгуби танка...
До коментар #36 от "Гаварит Масква":А водка ест!
18:41 25.06.2026
52 Сержант Колинс...
До коментар #29 от "Миролюб Войнов, офицер от НАТО":Да арестуваме муньо чорапа, гълъба, костя и Филип Киркоров, от тук направо в Гуантанамо.
18:46 25.06.2026
53 Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....
18:49 25.06.2026
54 Тъпият Бабофил,прави мръсотии на Путин,
18:55 25.06.2026