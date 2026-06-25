Новини
Свят »
Франция »
Срещу руския "сенчест флот"! Франция задържа в Средиземно море пети петролен танкер (ВИДЕО)

Срещу руския "сенчест флот"! Франция задържа в Средиземно море пети петролен танкер (ВИДЕО)

25 Юни, 2026 17:47 1 023 54

  • русия-
  • франция-
  • нато-
  • средиземно море-
  • петрол-
  • танкер-
  • роснефт-
  • лукойл-
  • сенчест флот-
  • еманюел макрон-
  • газпром

Френският президент публикува видеозапис, на който се вижда как командоси, спуснати с хеликоптер, се качват на борда на кораба

Срещу руския "сенчест флот"! Франция задържа в Средиземно море пети петролен танкер (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Френският военноморски флот задържа във вторник в централната част на Средиземно море още един петролен танкер, заподозрян, че е част от руския "сенчест флот", с което Париж демонстрира решимостта си да попречи на Русия да заобикаля по този начин икономическите санкции, наложени ѝ заради войната в Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Националният военноморски флот задържа във вторник петролния танкер "Диливър", докато той преминаваше край бреговете на Сицилия в нарушение на морското право", написа френският президент Еманюел Макрон в социалната мрежа Екс.

Това е петият петролен танкер, заподозрян, че е част от руския "сенчест флот", който Франция задържа от септември миналата година насам.

"Няма да позволим на "сенчестия флот" да заобикаля санкциите и да финансира руската военна кампания", допълни Макрон.

"Европа е изпълнена с решимост. Тя ще продължи да полага всички необходими усилия, за да увеличи цената на войната за Русия и да позволи установяването на стабилен и траен мир в Украйна", каза още той.

Френският президент публикува видеозапис, на който се вижда как командоси, спуснати с хеликоптер, се качват на борда на кораба.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Презвитер Козма

    18 39 Отговор
    И к’вп стана с великата сила Мордор, дето уж воювала с целия Колективен Запад? Що тъй клепа на парцали и не измъцква даже, докато и арестуват един по един танкерите?

    Коментиран от #28

    17:51 25.06.2026

  • 2 Факти

    22 39 Отговор
    Всички се гаврят с Русия...

    Коментиран от #5, #7, #20

    17:51 25.06.2026

  • 3 Мишел

    19 23 Отговор
    На 25 юни украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтения склад „Полтавская“ в Краснодарския край. СБУ е нанесла удари и по два руски нефтопреработвателни завода в Република Башкортостан (Башкирия) в РФ.

    17:54 25.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Соломон

    13 22 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Англия залови танкер и продава горивото на търг.А с парите ще финансира Украйна

    Коментиран от #11, #19

    17:56 25.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Така е!

    27 12 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Неприятно, но р вярно. Всички, това са държави от НАТО. Време е за отпор на тия псевдо санкции. Или/и Путин да си ходи. И Англия и Франция да си плащат за гаврите.

    Коментиран от #24

    17:57 25.06.2026

  • 8 Тома

    26 10 Отговор
    Колкото танкера са хванали франсетата после пак ги пускат.Но не е лошо да тренират момчетата

    17:57 25.06.2026

  • 9 Удриии Удрии

    12 24 Отговор
    Блатния Башибозук По Тиквите Проззти.

    Само МАРИЗ ще излекува Руския Пияндурник.

    Коментиран от #33

    17:58 25.06.2026

  • 10 ВСИЧКИ бият Шамари

    15 19 Отговор
    На ДЪРТИЯ СМАХНАТ БОТОКС.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    17:59 25.06.2026

  • 11 Факти

    17 17 Отговор

    До коментар #5 от "Соломон":

    Че Америка, Франция и Англия задържат руски танкери иди дойди. Най-смешно беше когато го направиха Естония и Швеция. Швеция дори задържа два миналия месец. Путинова Русия е толкова жалка.

    17:59 25.06.2026

  • 12 Така или иначе

    8 17 Отговор
    продажбата на петрол е крайно недостатъчна, за да покрие огромните загуби на Русия. Ще трябват поне 30 годни за да се възстанови до предвоенното си положение от 2022, което между другото изобщо не беше цветущо. :)

    17:59 25.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бялджип

    23 10 Отговор
    "Европа е изпълнена с решимост" Хахахаааа...Френският петел Макрон и решимост..?? Това са несъвместими неща. Утре към руския танкер ще се присъедини малък военен кораб, както направиха в Ламанша и англичаните направиха кафяви гащи. Макрон е доста проскубан петел, не може да се оправи с мигрантите, с трагедиите в държавата си, с жена си, затова се опитва навън да се покаже храбрец?! Жалък...

    Коментиран от #18, #27, #35

    18:00 25.06.2026

  • 15 Джуджето Хаяско много лъже

    16 9 Отговор
    Нема страшно. И по времето на Петър Велики не е имало бензин в Москва ☦️

    Аминче.

    18:01 25.06.2026

  • 16 ЕВГЕНИЙ ПОПОВ

    11 9 Отговор
    Или по ТОЧНО СКАБЕЕЕВ.:

    ПРЕЖИВЯВАМЕ НАЙ ТРУДНИЯ
    ПЕРИОД

    ОТ 80 ГОДИНИ НАСАМ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    РОДНИЯ РУБЛО ИДИОТ

    НЕКА СИ ГОВОРИ

    ЧЕ В РУСИЯ ВСИЧКО Е РОЗОВО.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    18:03 25.06.2026

  • 17 Т Живков

    9 11 Отговор
    Само така!Смърт на рашистите!

    18:04 25.06.2026

  • 18 Руската пропаганда

    10 9 Отговор

    До коментар #14 от "Бялджип":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #30

    18:05 25.06.2026

  • 19 Ами

    13 8 Отговор

    До коментар #5 от "Соломон":

    Англия в някакъв момент ще отнесе атома.

    Коментиран от #25, #32

    18:06 25.06.2026

  • 20 С руснаците се отнасят като с чумави

    10 10 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    😂😂😂😂😂😅😅😅😅

    18:07 25.06.2026

  • 21 Карибски пирати

    12 8 Отговор
    Франция действа точно като Сомалия и хутите в Йемен.

    18:08 25.06.2026

  • 22 Ха ха

    9 10 Отговор
    Ей всеки кой хване руснак яко го млати .Пуся многоходовия му дреме за крепостните.

    18:08 25.06.2026

  • 23 И франция ли

    19 6 Отговор
    стана пират! Жалка картинка стана запада!

    18:08 25.06.2026

  • 24 Ще си платят

    12 7 Отговор

    До коментар #7 от "Така е!":

    С лихвите и глобите.

    18:08 25.06.2026

  • 25 Това кога ще стане?

    8 6 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    Преди или след като Путин пуkне?Как мислиш?

    Коментиран от #40

    18:08 25.06.2026

  • 26 гост

    11 8 Отговор
    Ем в момента в който задържат реално руски танкер. Руснаците ще направят същото с френски такъв - огледален отговор. Зъб за зъб око за око. Тия тука не съзнават какви ги плещят и преразказват.

    18:09 25.06.2026

  • 27 Факти

    10 9 Отговор

    До коментар #14 от "Бялджип":

    Англичаните конфискуваха танкера перманентно. Каргото за 35 милиона отиде в помощ за Украйна. Америка и Швеция също конфискуваха перманентно няколко танкера. Путин е клоун.

    18:09 25.06.2026

  • 28 Защото

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "Презвитер Козма":

    са заклещени в Покровск и Купянск вече 5та година, Крим гори а в Москва няма бензин и вали мазут от небето. Какво повече може да направи Русия за да противодейства? Нищо не може

    18:09 25.06.2026

  • 29 Миролюб Войнов, офицер от НАТО

    9 7 Отговор
    България също е длъжна да арестува руски кораб, самолет, камион, нещо руско !!!
    В идеалния случай да арестува Путин 😄

    Коментиран от #37, #52

    18:09 25.06.2026

  • 30 Така е

    8 8 Отговор

    До коментар #18 от "Руската пропаганда":

    Пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    18:10 25.06.2026

  • 31 аz СВО Победа 81

    10 4 Отговор
    Само албанците още не са арестували руска гемия.
    🤣🤣🤣

    18:10 25.06.2026

  • 32 Ами

    9 5 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    Ако мислиш, че Матушката няма да отнесе атома и то от много страни жестоко се лъжеш

    Коментиран от #34, #39

    18:10 25.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Концентрирай

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ами":

    Се в момента, защото точно сега ще отнесеш атомния...

    18:12 25.06.2026

  • 35 Руснак без крак...

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Бялджип":

    "...жалък..."

    Жалък - ключовата думичка в поста ти.
    Жалък Н-Е-М-О-Ж-А-Ч си ти, скапания ти джип и още по-скапаната Рассия !!! Запомни го 👈😄

    Коментиран от #43

    18:14 25.06.2026

  • 36 Гаварит Масква

    7 3 Отговор
    Бензина нет!

    Коментиран от #51

    18:14 25.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Тцк Тцк

    4 2 Отговор
    В то сайт има много желаещи за фронта

    18:14 25.06.2026

  • 39 Соломон

    10 2 Отговор

    До коментар #32 от "Ами":

    То и без атомна бомба руската провинция е като след ядрен удар

    18:15 25.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Дон Корлеоне

    9 3 Отговор
    Хаяско що краде и продава жито?

    Коментиран от #44

    18:16 25.06.2026

  • 42 Една пуйка мислила,мислила

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Мисля":

    Па умрела.

    Коментиран от #45

    18:17 25.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Владимир Путин, президент

    8 3 Отговор

    До коментар #41 от "Дон Корлеоне":

    Хаяско приключи.
    Всеки момент олигарсите ще го мумифицират в бетона - вреден за бизнеса ☝️

    18:18 25.06.2026

  • 45 Моите

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Една пуйка мислила,мислила":

    Съболезнования! Майка, или сестра ти беше?

    18:19 25.06.2026

  • 46 МирО

    3 6 Отговор
    Що ли ми изникват спомени за едни "командоси" здраво бити в БГ село, май ги бяха помислили за "кокушкари", и май бяха франсета???

    18:20 25.06.2026

  • 47 Летец Пешеходец

    6 3 Отговор
    Бензина в Русия стана луксозна стока. Скоро руски танкер, няма да може да напусне пристанищата по света. В България има бензин на всякъде в изобилие. Кой сега е по-велик?

    18:25 25.06.2026

  • 48 Луганск

    3 3 Отговор
    Аз съм украинец, въпреки че няма такава националност, затова съм руснак! Живея в Луганска народна република, в Русия!

    Заявявам на европейците: вие сте фаашиистки копеелета, вие сте жалки, незначителни, гнуусни ххора! Вие сте бедни и малки! За пореден път започнахте война срещу Русия! Предупреждавам ви, ако само потрепвате-вашите мръъсни, мирииизливи градове ще се превърнат в руини и радиоактивните ви кости няма да пушат дълго!

    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ И НАРОДНА РЕСПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #50

    18:34 25.06.2026

  • 49 Какво стана бе копейки🤣

    3 2 Отговор
    Нали беше че който барне танкер на бункерният мишок щяло да стане страшно🤣, Вовата го плющят всички дето го хванат🤣, и става ли нещо?, освен коня, Маша или медведа да изфъфлят някоя заплаха🤣, и да разсмеят целият свят🤣.

    18:37 25.06.2026

  • 50 😁.........

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "Луганск":

    Още един луд се присъедини към форума🤣🤭

    18:38 25.06.2026

  • 51 Ванка дето си изгуби танка...

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Гаварит Масква":

    А водка ест!

    18:41 25.06.2026

  • 52 Сержант Колинс...

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Миролюб Войнов, офицер от НАТО":

    Да арестуваме муньо чорапа, гълъба, костя и Филип Киркоров, от тук направо в Гуантанамо.

    18:46 25.06.2026

  • 53 Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....

    1 1 Отговор
    И Макрона рендосва великият император🤣... Але льо блю🤣🇲🇫🇲🇫🇲🇫👍

    18:49 25.06.2026

  • 54 Тъпият Бабофил,прави мръсотии на Путин,

    0 2 Отговор
    защото го боли,че руснаците го наритаха в Африка!

    18:55 25.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания