По Рихтер! Мощното земетресение във Венецуела може да разклати властта на Делси Родригес

Най-силното земетресение във Венецуела от повече от век насам е най-сериозното изпитание пред ранното управление на Делси Родригес, но същевременно може да ѝ даде възможност да затвърди авторитета си начело на разединено правителство и да постави началото на възстановяването на една опустошена страна, съобщава "Ройтерс".

След като в сряда вечерта Венецуела беше разтърсена от две земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5, може да изминат седмици, преди да стане ясен пълният мащаб на разрушенията. Според модели на правителството на САЩ броят на загиналите в крайна сметка може да надхвърли 10 000 души.

Още новини от Украйна

Въпреки това някои неща вече са ясни. Спасяването на хората, останали под руините, лечението на ранените и възстановяването на жилища и инфраструктура ще изискват огромни усилия.

Именно този процес може да се окаже определящ за политическото бъдеще на Родригес.

Близка съюзничка на президента на САЩ Доналд Тръмп, тя се стреми да се представи като двигател на политическата промяна, въпреки че беше вицепрезидент на своя предшественик - социалиста Николас Мадуро, който беше отстранен от власт от Вашингтон през януари.

"Наративът за една нова Венецуела се гради върху възстановяването", заяви базираният в Каракас политолог Тони Франжи Мауад. "До известна степен е иронично, че сега страната трябва да се изправи пред изключително трудното, но съвсем буквално възстановяване на своята инфраструктура".

Франжи посочва, че спасителните операции и възстановяването ще бъдат изправени пред огромни предизвикателства заради продължителната икономическа криза и отслабените обществени услуги. Възможно е усилията дори да се окажат неуспешни.

"Въпреки това, ако правителството успее да управлява добре процеса на възстановяване - особено с международната помощ, която вече пристига - и съумее да изгради правилния обществен разказ, то може да използва този момент, за да създаде чувство за национално единство, своеобразен ефект на обединение около националното знаме в условията на природно бедствие", допълни той.

Родригес вече се опитва да направи именно това.

"С единство ще преодолеем тази ситуация", подчерта тя непосредствено след бедствието.

И преди земетресения са променяли политическата история

Мащабната подкрепа от Съединените щати може да се окаже решаваща за изхода от кризата. През 1999 г. покойният президент Уго Чавес отказа американската помощ, след като свлачища отнеха живота на най-малко 10 000 души - ранен сигнал за антиамериканската политика, която по-късно задълбочи международната изолация на Венецуела.

Спасителните операции продължиха в цялата страна и вчера, като стотици хора все още са затрупани под отломките, а много други остават в неизвестност.

Според анализатори помощта от администрацията на Тръмп може едновременно да засили ролята на САЩ във Венецуела и зависимостта на правителството от Вашингтон.

"Това е ситуация, която ще бъде използвана много умело за увеличаване на американското присъствие и влиянието на Съединените щати във Венецуела. Същевременно тя ще даде възможност на Родригес да разчита на Вашингтон като на свой основен съюзник", коментира Рикардо Риос, ръководител на консултантската компания Poder & Estrategia в Каракас.

И в миналото земетресения са определяли политическата съдба на лидери в Латинска Америка.

През 1972 г. мощно земетресение разрушава голяма част от Манагуа и отнема живота на между 5000 и 10 000 души. Корупцията при справянето с последиците поставя началото на падението на президента Анастасио Сомоса, който е свален от власт от Сандинистката революция през 1979 г.

През 1985 г. Мексико Сити е опустошен от силно земетресение, при което загиват най-малко 5000 души, а около 100 000 остават без дом. Провалът на спасителните действия е смятан за повратен момент, довел до края на седемдесетгодишното еднопартийно управление на Институционалната революционна партия.

Във Венецуела именно Родригес вероятно ще понесе политическата отговорност за всякакви грешки или лошо управление на възстановителния процес, което може да предизвика обществено недоволство и да се отрази на бъдещето ѝ.

"Способността на Венецуела да реагира при извънредни ситуации беше сериозно подкопана през последните 10-15 години заради икономическите сътресения и миграцията на около 8 милиона венецуелци извън страната", заяви Пол Анджело, експерт по Латинска Америка в базираната във Вашингтон консултантска компания McLarty Associates.

"Без мащабна международна помощ, без единен план за действие и без вливане на значителни финансови средства в държава, чийто дълг се оценява на около 240 милиарда долара, възстановяването ще бъде дълъг и труден процес".