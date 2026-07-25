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Природно бедствие! Предградия на френския град Бордо са евакуирани заради бушуващите пожари

Природно бедствие! Предградия на френския град Бордо са евакуирани заради бушуващите пожари

25 Юли, 2026 12:23 751 14

  • франция-
  • бордо-
  • горски пожар-
  • еманюел макрон

На север от Бордо димът от горските пожари достигна до департамент От Виен, където местните власти призоваха жителите да държат прозорците и вратите си затворени

Природно бедствие! Предградия на френския град Бордо са евакуирани заради бушуващите пожари - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Хиляди хора бяха евакуирани от предградията край френския град Бордо тази сутрин, след като в околностите на града в Югозападна Франция продължават да бушуват горски пожари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Софи Брока, префект на регион Нова Аквитания и департамент Жиронд, който обхваща района на Бордо, заяви, че се извършва евакуация на общините Льо Айан, Езин и Мериняк.

Районът на Бордо е популярен със своите лозя, а градът е един от основните центрове за туристически пътувания в близките крайбрежни курорти на Атлантическия океан.

Премиерът Себастиен Льокорню каза, че над 141 000 души са били евакуирани от регионите Жиронд и Ланд, близо до Бордо. Шофьорите също бяха посъветвани да избягват региона заради бушуващите пожари.

“Пожарите, които обхванаха нашата страна, достигнаха досега невиждани мащаби”, написа тази сутрин Льокорню в социалната мрежа Екс.

На място са изпратени и армейски части, които да помогнат в борбата с пламъците.

На север от Бордо димът от горските пожари достигна до департамент От Виен, където местните власти призоваха жителите да държат прозорците и вратите си затворени.

Средната температура този месец в район Аквитания е била 32,2 градуса - със 7,3 градуса над средната норма за месец юли в периода 1961 - 1990 г., показват данните на климатичния монитор на Ройтерс.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Заради зелените политики на Урсула Европа се затопля два пъти по бързо.Скоро лятото няма да може да се живее на открито.

    12:25 25.07.2026

  • 2 Бриджо

    16 1 Отговор
    Макаронка да вади на дядо си маркуча и да гаси.
    Вместо да купи самолети за гасене, да продължава да праща на 404, която е в тотален фалит

    12:34 25.07.2026

  • 3 ФРЕНСКАТА ДЖАМАХИРИЯ

    11 1 Отговор
    Арабите обичат да им е топло.

    12:35 25.07.2026

  • 4 ЗЕЛЕНСКИ Е ГОЛЯМАТА ЛЮБОВ

    6 0 Отговор
    Макарона е дал всичко на зеления, сега няма ресурс за франсетата.

    12:41 25.07.2026

  • 5 Кънчо Раданов

    3 0 Отговор
    Аз тази сутрин след като се събудих бях осенен с депеша от Сашко Шорош, от идеята, че тези пожари няма как да не са работа единствено на Русия и лично на Путин. Трябва още санкции, декларации и подкрепа за Зеления.
    Надявам се заработих.

    12:43 25.07.2026

  • 6 Ко ни боли за онея там

    6 0 Отговор
    Там на францата пишат ли като има пожар в мездра а 🤣🤣🤣

    12:44 25.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да оставят къщите и да спасяват горите ,

    4 1 Отговор
    Защото именно горите пречистват въздуха и са източника на кислорода , освен това поглъщат слънчевото лъчение и неутрализират топлината ,престъпление е в тези модерни времена да се остави гора да бъде опожарена

    12:51 25.07.2026

  • 9 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    На джендърите война не им трябва

    12:52 25.07.2026

  • 10 Нека искат помощ от Украине

    5 0 Отговор
    Братя са все пак

    12:53 25.07.2026

  • 11 Не е изобщо природно а Човешко

    6 0 Отговор
    Ако продължат да унищожават по такъв и други начини природата и те самите ще бъдат унищожени

    12:56 25.07.2026

  • 12 Отец Сатанаил

    4 0 Отговор
    Господ ги наказа мнннет.Чиите за зловредната им външна политика ,да горят !

    13:03 25.07.2026

  • 13 Читател

    1 0 Отговор
    Зелената сделка в пълен размер плюс haarp.

    13:24 25.07.2026

  • 14 Цеко сифоня

    0 0 Отговор
    Амчи тя Франция си гори и без да има пожар.

    14:21 25.07.2026

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