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Повече смъртни случаи от нормалното! Потвърждават се опасенията на френските власти за жертви, свързани с жегите

Повече смъртни случаи от нормалното! Потвърждават се опасенията на френските власти за жертви, свързани с жегите

28 Юни, 2026 19:54 621 13

  • франция-
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Френската министърка на здравеопазването Стефани Рист вече предупреди вчера, че се наблюдава брой смъртни случаи, по-висок от нормалното и по-висока смъртност в сравнение със същия период миналата година

Повече смъртни случаи от нормалното! Потвърждават се опасенията на френските власти за жертви, свързани с жегите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Броят на свързаните с жегите смъртни случаи във Франция вече се измерва със стотици, а вероятно и с хиляди, съобщават властите, цитирани от Франс прес, пише БТА.

Тази сутрин започнаха да се появяват първите официални данни за последиците от горещата вълна, която отминава във Франция, но чието въздействие върху организма на хората ще продължи още няколко дни.

От сряда насам са регистрирани "около 1 000 смъртни случая повече от обичайното“, съобщи днес националната агенция за обществено здраве в първия си отчет по въпроса.

Това е първоначален отчет, все още много непълен, но той дава представа за тежките последствия от горещата вълна, която приключва в страната след около десет дни с екстремни температури – епизод, който вече се счита за по-интензивен от климатична гледна точка от този през 2003 г., най-екстремният, регистриран дотогава.

Тогава горещата вълна отне живота на 15 000 души, предимно възрастни хора. Макар че е твърде рано да се правят преки сравнения между двата случая от здравна гледна точка, вече е очевидно, че настоящата гореща вълна е причинила голям брой смъртни случаи.

Френската министърка на здравеопазването Стефани Рист вече предупреди вчера, че се наблюдава "брой смъртни случаи, по-висок от нормалното" и "по-висока смъртност в сравнение със същия период миналата година", като обаче се въздържа от конкретни оценки.

Службата за обществено здраве на Франция уточни данните тази сутрин.

"На 24 юни са регистрирани над 1 200 смъртни случая – от всички причини – а на 25 и 26 юни – над 1 400 смъртни случая дневно“, съобщиха оттам.

"За сравнение, през април и май се отчитаха около 900 до 1 000 смъртни случая дневно", добави службата.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 и без това

    5 1 Отговор
    сте на път да станете черна страна

    19:55 28.06.2026

  • 2 Баба Гошка

    4 2 Отговор
    От бустерите може и да е. Лежте на дивана на хладно и жегата изобщо няма да ви се отрази

    20:00 28.06.2026

  • 3 Хе хе...

    8 1 Отговор
    Тия що не си пущат климатиците? Ако им идва скъпо да наложат санкции на Русия и да си внесат инженери и архитекти от близкия изток и Магреба и нещата ще се оправят.

    20:01 28.06.2026

  • 4 Без име

    4 0 Отговор
    Тези хора климатици нямат ли?

    Коментиран от #5

    20:04 28.06.2026

  • 5 мИкрончето на дядо бриджит

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    Ми много скъпо бе!

    20:06 28.06.2026

  • 6 Спиране на двигателите с вътрешно горен

    7 2 Отговор
    и група ме само зелена енергия. Климатичните проблеми са от милиони години смяна на климата на земята и затова ние сега ще обърнем въртенето и в обратна посока.
    Какви остроъгълни наивници управляват Европейския съюз.

    20:09 28.06.2026

  • 7 Дъртата Педофилия

    2 0 Отговор
    Аз ги пращам мойте на Фронта там да Умират поне за мен

    20:14 28.06.2026

  • 8 Руското ГейПорно превзема и Тайландските

    1 2 Отговор
    Мрежи, масово Руски Герои поемат напрежението от афро Надарени индивиди
    Поне във едно нещо са Силни Руснаците

    20:16 28.06.2026

  • 9 Гошо

    5 0 Отговор
    Къде е СЗО?....Къде са ваксините?....Не може така!

    20:19 28.06.2026

  • 10 Исторически парк

    1 1 Отговор
    Хахахах това са жертвите на украйна за половин ден на фронта😁😆 😅🤣😂

    20:24 28.06.2026

  • 11 Ивелин Михайлов

    4 1 Отговор
    Глобалното затопляне е новият ковид! Скоро ще има климатични локдауни!

    Коментиран от #12

    20:25 28.06.2026

  • 12 Да....

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ивелин Михайлов":

    В затворът ще имали климатик се позаинтересувай

    20:28 28.06.2026

  • 13 Крайно

    1 0 Отговор
    Време е да се наложи данък "дишане" за да се спре веднъж завинаги това глобално затопляне. Като не щеш да плащаш няма да дишаш и да изхвърляш емисии в атмосферата, накрая всички ще умрем, нужни са спешни мерки.

    20:44 28.06.2026

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