Повече смъртни случаи от нормалното! Потвърждават се опасенията на френските власти за жертви, свързани с жегите

Броят на свързаните с жегите смъртни случаи във Франция вече се измерва със стотици, а вероятно и с хиляди, съобщават властите, цитирани от Франс прес, пише БТА.

Тази сутрин започнаха да се появяват първите официални данни за последиците от горещата вълна, която отминава във Франция, но чието въздействие върху организма на хората ще продължи още няколко дни.

От сряда насам са регистрирани "около 1 000 смъртни случая повече от обичайното“, съобщи днес националната агенция за обществено здраве в първия си отчет по въпроса.

Това е първоначален отчет, все още много непълен, но той дава представа за тежките последствия от горещата вълна, която приключва в страната след около десет дни с екстремни температури – епизод, който вече се счита за по-интензивен от климатична гледна точка от този през 2003 г., най-екстремният, регистриран дотогава.

Тогава горещата вълна отне живота на 15 000 души, предимно възрастни хора. Макар че е твърде рано да се правят преки сравнения между двата случая от здравна гледна точка, вече е очевидно, че настоящата гореща вълна е причинила голям брой смъртни случаи.

Френската министърка на здравеопазването Стефани Рист вече предупреди вчера, че се наблюдава "брой смъртни случаи, по-висок от нормалното" и "по-висока смъртност в сравнение със същия период миналата година", като обаче се въздържа от конкретни оценки.

Службата за обществено здраве на Франция уточни данните тази сутрин.

"На 24 юни са регистрирани над 1 200 смъртни случая – от всички причини – а на 25 и 26 юни – над 1 400 смъртни случая дневно“, съобщиха оттам.

"За сравнение, през април и май се отчитаха около 900 до 1 000 смъртни случая дневно", добави службата.