Казахстан е готов да помага: Ако Москва поиска спешна доставка на горива, ще ги получи

Казахстан може да започне доставки на гориво към Русия, ако получи официално искане от руските власти, заяви министърът на енергетиката на Казахстан Ерлан Акенженов, цитиран от "Ройтерс".
"Не сме имали никакви официални искания от страна на руснаците", заяви Акенженов пред репортери в кулоарите на правителството (цитиран от Kapital.kz).
Според информация на "Ройтерс" Русия води преговори с Казахстан за внос на около 50 000 тона бензин АИ-92, с цел да се облекчи недостига, причинен от престои в рафинериите и непланирани ремонти.
Недостигът на горива в Русия е свързан и с рязко повишено търсене на бензин и дизел, предизвикано от редовни украински атаки срещу руски рафинерии. На 18 юни беше атакувана Московската нефтегазова рафинерия. Опашки пред бензиностанции се наблюдават в Москва и други региони, а властите в над 30 региона са наложили ограничения върху продажбите на горива.
Вицепремиерът Александър Новак заяви пред ТАСС, че напрежението на пазара е довело до изкуствено завишаване на търсенето.
"Шумът е доста значителен, което изкуствено е увеличило търсенето с приблизително 20-30%", каза той.
Въпреки това Новак твърди, че наличностите са достатъчни: "Имаме достатъчно гориво на пазара", заяви той, като същевременно допълни, че се обсъжда временно ограничаване на износа на дизелово гориво за няколко месеца.
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1 Помак
Коментиран от #10, #22
20:11 26.06.2026
2 Ха Ха
Коментиран от #7, #8, #12
20:11 26.06.2026
3 Проблема в Русия
20:11 26.06.2026
4 Соломон
Коментиран от #32
20:12 26.06.2026
5 Сатана Z
Коментиран от #9, #13, #16
20:13 26.06.2026
6 Разбира се,..
Лошото е че.. Украйна ле омаа и тия цистерни
20:13 26.06.2026
7 Хахахаха
До коментар #2 от "Ха Ха":Рашата остана без икономика, не е само горивото.
Коментиран от #60
20:13 26.06.2026
8 Соломон
До коментар #2 от "Ха Ха":Ама тя Русия вече е без гориво щом се чуди от къде да внесе
Коментиран от #18, #21, #25, #31
20:14 26.06.2026
9 Хахахаха
До коментар #5 от "Сатана Z":Е тия рибни продукти, навсякъде могат да се продават бе. Да не мислиш, че рашаните взимат много? Те и китайците си мислиха, че ще продават в раша много коли, ама не излезе така.
20:14 26.06.2026
10 Виж Сега
До коментар #1 от "Помак":Трябва да вярваш в Русия, както твоите поробени предци са вярвали, че Дядо Иван ще дойде да ги освободи от "съвместното съжителство" с османлиите. И така и станало. А ти не вярваш в победата на Русия над Неоколониалния Еднополюсен Атлантически Глобализъм, но това си остава за твоя сметка
20:15 26.06.2026
11 Кочо
Коментиран от #42
20:16 26.06.2026
12 Хахахаха
До коментар #2 от "Ха Ха":ВИЖДАМЕ
КОЙ БУТА ТАРАЛЯСНЦИ
КЪМ БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ
БРЕ РУБЛО ИДИОТ.
Даже и В Сомалия
Няма такива Картинки.
Хаха хахахахаха
20:16 26.06.2026
13 Соломон
До коментар #5 от "Сатана Z":Украйна удари руските платформи в Ксапийско море .Сега на ред са тези на Казакстан
20:16 26.06.2026
14 Гориил
Коментиран от #20
20:17 26.06.2026
15 ЕС ФАШИСТИТЕ ОТ ФОРУМА
20:17 26.06.2026
16 Къв приятел
До коментар #5 от "Сатана Z":Е педофила на КАЗАХИТЕ, бе не грамотнико?!? КАЗАХСТАН е точно...50 г. пред монголите от блатата
Хихихихихи
В Казахстан приемат монголо- Татарските роби москаля за...до Битък
Хихихихихи
20:18 26.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мишел
До коментар #8 от "Соломон":Чудиш се ти, Русия не внася, а изнася горива. .
Коментиран от #33, #38
20:19 26.06.2026
19 Факти
20:19 26.06.2026
20 Привет от Крим
До коментар #14 от "Гориил":Бензин се продава само за превозни средства от първа необходимост. По пътищата има коли, но малко. Хората са спокойни. Мразят Украйна. И това е разбираемо. Влязох в магазина да купя наденица, наречена „украинска“. Но не можах да произнеса този дума. Казах: „Дайте ми „Малороссийская“. Разбраха ме и ми дадоха. Токът се включва поетапно. На автобусите е забранено да се движат по силно обстрелваното с дронове шосе "Новорусия". Частните шофьори все още шофират на свой риск. А в Кримската крепост е топло и слънчево. Иначе на война като на война.
Коментиран от #23, #27, #41
20:21 26.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 нещо си объркан
До коментар #1 от "Помак":да не си случайно някой български гастарбайтер в третия свят..
Коментиран от #40
20:24 26.06.2026
23 ПРИВЕТ
До коментар #20 от "Привет от Крим":ОТ НА МММММААА
КА ТИ
ОНАЯ РАБОТА.
ОЩЕ НЕ СИ ИЗЛЯЗЪЛ ОТ ТАМ
ЗА КРИМ САМО ЩЕ
СИ МЕЧТАЕШ.
Коментиран от #28
20:24 26.06.2026
24 Хасковски каунь
Англосаксите - бг. таралясници ще кудкудякат отстрани
20:24 26.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Голям джумбиш
20:25 26.06.2026
27 Кочо
До коментар #20 от "Привет от Крим":Що да не можеш да произнесеш в магазина ,,украинска наденица"!? В България как произнасяш, че искаш македонска наденица! Даже и реклама има - ....Ке умрем за нея!?
20:25 26.06.2026
28 Привет от Крим
До коментар #23 от "ПРИВЕТ":Тръгваща си от Крим:
- Добре де, ние ги бомбардираме, но защо Украйна ни бомбардира в отговор?
Не може ли двете страни да седнат и да се разберат - ние да ги бомбардираме, а те нас - не.
20:25 26.06.2026
29 Фейк - либераст
Коментиран от #34, #35
20:26 26.06.2026
30 КАЗАХСТАН
На Керосин
За Авиацията си.
Налага се
Винаги да доставя и от РУСИЯ.
Тия просто се гъбаркат
С БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
20:27 26.06.2026
31 ганев
До коментар #8 от "Соломон":ЛЕ..ЛЕЕЕ..КОЛКО ..СИ....АБЕ ВСИЧКИ ...ЗНАЯТ
20:27 26.06.2026
32 Да знаят
До коментар #4 от "Соломон":Откакто разни откачалки се опитваха да се подиграват с казакстанския народ, включително с българско участие на една бургазлийка във глупав холивудски филм..с една много противна роля..
20:27 26.06.2026
33 Соломон
До коментар #18 от "Мишел":Русия отдавна не изнася горива.Неставай смешен.Има забрана от Лилипуткин.А сега не само че неможе да изнася ами се налага да внася при това на цена на която едва ли ще и хареса и ще трябва да плаща в долари
Коментиран от #44, #48
20:28 26.06.2026
34 АЛООООО
До коментар #29 от "Фейк - либераст":ИЗДУХАНЯК
ОФИЦИАЛЕН КУРС
ЕВРО КЪМ РУБЛА
89
Какви 112 РУБЛИ СЪНУВАШ
БРЕ ИЗДУХАНЯК.
БВМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ
НЯМА
20:29 26.06.2026
35 Хитра копейка
До коментар #29 от "Фейк - либераст":Преди украинците да отрежат Крим бензинът беше 55 рубли.
Коментиран от #37
20:29 26.06.2026
36 Доротея
20:31 26.06.2026
37 Соломон
До коментар #35 от "Хитра копейка":А сега руснаците броят по 600 рубли за литър за да могат да избягат от Крим
Коментиран от #43
20:31 26.06.2026
38 Копейкин
До коментар #18 от "Мишел":А ти ще трябва да си търсиш работа.
Денги нет
20:32 26.06.2026
39 Гресирана ватенка
-0,00 рубли😁
20:33 26.06.2026
40 Помак
До коментар #22 от "нещо си объркан":Панагия меня..памагите
20:34 26.06.2026
41 Гориил
До коментар #20 от "Привет от Крим":Не ескалирайте. Москва знае стойността на украинската пропаганда.
20:36 26.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ха ХаХа
20:44 26.06.2026
46 Соломон
До коментар #43 от "Ха ХаХа":Там е работа че не са плямпаници .В Крим бензин има само за воените които естествено го продават на черно.А руснака плаче че е броил 12000 рубли за туба бензин зада напусне Крим.А в момента започва подгряване за връщане на Астраханска област към Казакстан
20:48 26.06.2026
47 аааа
20:48 26.06.2026
48 Мишел
До коментар #33 от "Соломон":Фантазираш. Русия с 57 големи НПЗ изнася големи количества от всички видове горива, от мазут и тежко корабно гориво до авиокеросин. Недостигът на бензин в Крим сега се дължи не на липса, а на временни затруднения с логистиката. Русия реагира и се справя винаги с такива проблеми, но малко по бавно.
Коментиран от #50, #52, #53
20:49 26.06.2026
49 ВЧЕРА ГУБЕРНАТОРЪТ НА КРИМ
ИМАМ СЕКРЕТЕН ПЛАН
КОЙТО СЕГА НЕ МОГА ДА ГО ОБЯВЯ.
ДНЕСКА АКСЪОНОВ:
ОТ 13.00 Часа
ВЪВЕЖДАМ ИЗВЪНРЕДНО
ПОЛОЖЕНИЕ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
РУСКАТА ПРОСТОТИЯ И ПОЗОР
НЯМАТ КРАЙ.
20:49 26.06.2026
50 хех
До коментар #48 от "Мишел":А в московска и красноярска област и в цял Башкортостан на какво се дължи?
20:50 26.06.2026
51 Соломон
До коментар #44 от "Ха ХаХа":Визираш онова кухо нещо дето играе роля на глава ли.Ако беше поне малко ум щеше да се допиташ до гугъл да те светне по въпроса за износа на руско гориво
20:51 26.06.2026
52 ВЪВ КРИМ
До коментар #48 от "Мишел":Се справиха .
Много Бързо с Проблема
Бре
РУБЛО ИДИОТ.
НАПРАВО СПРЯХА ПРОДАЖБАТА
НА БЕНЗИН
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
20:52 26.06.2026
53 Соломон
До коментар #48 от "Мишел":Хайде тогава защо след като има толкова МПЗта в момента Русия внася гориво от Беларус и и се налага да внася още
20:53 26.06.2026
54 приятел
20:54 26.06.2026
55 Оооо
20:57 26.06.2026
56 Тома
20:59 26.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Варна 3
21:02 26.06.2026
59 Рекорд!
Коментиран от #61
21:04 26.06.2026
60 Макробиолог
До коментар #7 от "Хахахаха":Клатят се ама що не падат не знам.В най близката петилетка е планирано изграждане на 40 ядр ен блока на територията на РФ .На нас УХ ни обеща за подобен срок да ни достави рисунки на реактори.
21:10 26.06.2026
61 Мирен гражданин
До коментар #59 от "Рекорд!":И така 40 дни!
21:10 26.06.2026