Казахстан е готов да помага: Ако Москва поиска спешна доставка на горива, ще ги получи

Казахстан може да започне доставки на гориво към Русия, ако получи официално искане от руските власти, заяви министърът на енергетиката на Казахстан Ерлан Акенженов, цитиран от "Ройтерс".

"Не сме имали никакви официални искания от страна на руснаците", заяви Акенженов пред репортери в кулоарите на правителството (цитиран от Kapital.kz).

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Според информация на "Ройтерс" Русия води преговори с Казахстан за внос на около 50 000 тона бензин АИ-92, с цел да се облекчи недостига, причинен от престои в рафинериите и непланирани ремонти.

Недостигът на горива в Русия е свързан и с рязко повишено търсене на бензин и дизел, предизвикано от редовни украински атаки срещу руски рафинерии. На 18 юни беше атакувана Московската нефтегазова рафинерия. Опашки пред бензиностанции се наблюдават в Москва и други региони, а властите в над 30 региона са наложили ограничения върху продажбите на горива.

Вицепремиерът Александър Новак заяви пред ТАСС, че напрежението на пазара е довело до изкуствено завишаване на търсенето.

"Шумът е доста значителен, което изкуствено е увеличило търсенето с приблизително 20-30%", каза той.

Въпреки това Новак твърди, че наличностите са достатъчни: "Имаме достатъчно гориво на пазара", заяви той, като същевременно допълни, че се обсъжда временно ограничаване на износа на дизелово гориво за няколко месеца.