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Казахстан е готов да помага: Ако Москва поиска спешна доставка на горива, ще ги получи
  Тема: Украйна

Казахстан е готов да помага: Ако Москва поиска спешна доставка на горива, ще ги получи

26 Юни, 2026 20:05 840 61

  • казахстан-
  • русия-
  • украйна-
  • петрол-
  • бензин-
  • дизел-
  • дронове-
  • ракети-
  • олександър сирски

Недостигът на горива в Русия е свързан и с рязко повишено търсене на бензин и дизел, предизвикано от редовни украински атаки срещу руски рафинерии

Казахстан е готов да помага: Ако Москва поиска спешна доставка на горива, ще ги получи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Казахстан може да започне доставки на гориво към Русия, ако получи официално искане от руските власти, заяви министърът на енергетиката на Казахстан Ерлан Акенженов, цитиран от "Ройтерс".

"Не сме имали никакви официални искания от страна на руснаците", заяви Акенженов пред репортери в кулоарите на правителството (цитиран от Kapital.kz).

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Според информация на "Ройтерс" Русия води преговори с Казахстан за внос на около 50 000 тона бензин АИ-92, с цел да се облекчи недостига, причинен от престои в рафинериите и непланирани ремонти.

Недостигът на горива в Русия е свързан и с рязко повишено търсене на бензин и дизел, предизвикано от редовни украински атаки срещу руски рафинерии. На 18 юни беше атакувана Московската нефтегазова рафинерия. Опашки пред бензиностанции се наблюдават в Москва и други региони, а властите в над 30 региона са наложили ограничения върху продажбите на горива.

Вицепремиерът Александър Новак заяви пред ТАСС, че напрежението на пазара е довело до изкуствено завишаване на търсенето.

"Шумът е доста значителен, което изкуствено е увеличило търсенето с приблизително 20-30%", каза той.

Въпреки това Новак твърди, че наличностите са достатъчни: "Имаме достатъчно гориво на пазара", заяви той, като същевременно допълни, че се обсъжда временно ограничаване на износа на дизелово гориво за няколко месеца.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    11 19 Отговор
    Язък ..толкова си мислех че Русия е най величествената земля на земята ...какво ста една укра нацистка и се подигра и по лошото че Русия е безсилна ...тази хилядолетна империя Путин я разпиля ...язък

    Коментиран от #10, #22

    20:11 26.06.2026

  • 2 Ха Ха

    19 8 Отговор
    Няма да остане без гориво Русия - не злорадствайте загрижено атлантически лицемери.

    Коментиран от #7, #8, #12

    20:11 26.06.2026

  • 3 Проблема в Русия

    10 8 Отговор
    не е липса на горива, а нарушена логистика!

    20:11 26.06.2026

  • 4 Соломон

    9 17 Отговор
    A Kазакстан наясно лие че си играе с огъня

    Коментиран от #32

    20:12 26.06.2026

  • 5 Сатана Z

    16 7 Отговор
    Казахстан си знае интереса.По добре приятел с Русия отколкото лош съсед като Армения която вчера беше наказана със забрана на внос на рибни продукти в Русия.Ще помагат и още как.

    Коментиран от #9, #13, #16

    20:13 26.06.2026

  • 6 Разбира се,..

    10 11 Отговор
    Срещу заплащане! А то..пара у ху ЙЛО...БОЛ, затва проси от Олигарсите и дига данъците и цените!
    Лошото е че.. Украйна ле омаа и тия цистерни

    20:13 26.06.2026

  • 7 Хахахаха

    10 14 Отговор

    До коментар #2 от "Ха Ха":

    Рашата остана без икономика, не е само горивото.

    Коментиран от #60

    20:13 26.06.2026

  • 8 Соломон

    8 12 Отговор

    До коментар #2 от "Ха Ха":

    Ама тя Русия вече е без гориво щом се чуди от къде да внесе

    Коментиран от #18, #21, #25, #31

    20:14 26.06.2026

  • 9 Хахахаха

    5 12 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Е тия рибни продукти, навсякъде могат да се продават бе. Да не мислиш, че рашаните взимат много? Те и китайците си мислиха, че ще продават в раша много коли, ама не излезе така.

    20:14 26.06.2026

  • 10 Виж Сега

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Трябва да вярваш в Русия, както твоите поробени предци са вярвали, че Дядо Иван ще дойде да ги освободи от "съвместното съжителство" с османлиите. И така и станало. А ти не вярваш в победата на Русия над Неоколониалния Еднополюсен Атлантически Глобализъм, но това си остава за твоя сметка

    20:15 26.06.2026

  • 11 Кочо

    12 13 Отговор
    Лето 2026 - то ще бъде записано в рекордите на Гинес! За пръв път българската авиация летя на парад, докато съветската за пръв път не летя! Жалката манифестация на Червения площад бе осъществена след Указ на украинския президент, с който той разреши провеждането на така наречения парад!

    Коментиран от #42

    20:16 26.06.2026

  • 12 Хахахаха

    8 10 Отговор

    До коментар #2 от "Ха Ха":

    ВИЖДАМЕ

    КОЙ БУТА ТАРАЛЯСНЦИ

    КЪМ БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ

    БРЕ РУБЛО ИДИОТ.

    Даже и В Сомалия
    Няма такива Картинки.

    Хаха хахахахаха

    20:16 26.06.2026

  • 13 Соломон

    4 13 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Украйна удари руските платформи в Ксапийско море .Сега на ред са тези на Казакстан

    20:16 26.06.2026

  • 14 Гориил

    11 6 Отговор
    Русия ще реши проблема във възможно най-кратки срокове, но Киев ще остане с лунни пейзажи и планини от димящи руини. Лукашенко вече е в Москва.

    Коментиран от #20

    20:17 26.06.2026

  • 15 ЕС ФАШИСТИТЕ ОТ ФОРУМА

    9 6 Отговор
    Са се притеснили за Русия. Притеснявайте се за Зеленски бе, Русия не я мислете.

    20:17 26.06.2026

  • 16 Къв приятел

    7 10 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Е педофила на КАЗАХИТЕ, бе не грамотнико?!? КАЗАХСТАН е точно...50 г. пред монголите от блатата
    Хихихихихи
    В Казахстан приемат монголо- Татарските роби москаля за...до Битък
    Хихихихихи

    20:18 26.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мишел

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Соломон":

    Чудиш се ти, Русия не внася, а изнася горива. .

    Коментиран от #33, #38

    20:19 26.06.2026

  • 19 Факти

    5 7 Отговор
    Цените на горивата в Русия бавно, но сигурно, започнаха да се приближават към нашите. Само дето ги няма навсякъде, а където ги има, чакаш часове за макс 20 литра. Е това ако някой ми беше казал, че ще се случи, щях да му се изсмея. Русия винаги е способна да ни изненада с грандиозен провал.

    20:19 26.06.2026

  • 20 Привет от Крим

    9 5 Отговор

    До коментар #14 от "Гориил":

    Бензин се продава само за превозни средства от първа необходимост. По пътищата има коли, но малко. Хората са спокойни. Мразят Украйна. И това е разбираемо. Влязох в магазина да купя наденица, наречена „украинска“. Но не можах да произнеса този дума. Казах: „Дайте ми „Малороссийская“. Разбраха ме и ми дадоха. Токът се включва поетапно. На автобусите е забранено да се движат по силно обстрелваното с дронове шосе "Новорусия". Частните шофьори все още шофират на свой риск. А в Кримската крепост е топло и слънчево. Иначе на война като на война.

    Коментиран от #23, #27, #41

    20:21 26.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 нещо си объркан

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    да не си случайно някой български гастарбайтер в третия свят..

    Коментиран от #40

    20:24 26.06.2026

  • 23 ПРИВЕТ

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Привет от Крим":

    ОТ НА МММММААА
    КА ТИ

    ОНАЯ РАБОТА.

    ОЩЕ НЕ СИ ИЗЛЯЗЪЛ ОТ ТАМ

    ЗА КРИМ САМО ЩЕ
    СИ МЕЧТАЕШ.

    Коментиран от #28

    20:24 26.06.2026

  • 24 Хасковски каунь

    3 2 Отговор
    И от Българския народ да поиска гориво, ще му дадем.
    Англосаксите - бг. таралясници ще кудкудякат отстрани

    20:24 26.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Голям джумбиш

    3 0 Отговор
    Ахахахахахахаха

    20:25 26.06.2026

  • 27 Кочо

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Привет от Крим":

    Що да не можеш да произнесеш в магазина ,,украинска наденица"!? В България как произнасяш, че искаш македонска наденица! Даже и реклама има - ....Ке умрем за нея!?

    20:25 26.06.2026

  • 28 Привет от Крим

    6 6 Отговор

    До коментар #23 от "ПРИВЕТ":

    Тръгваща си от Крим:
    - Добре де, ние ги бомбардираме, но защо Украйна ни бомбардира в отговор?
    Не може ли двете страни да седнат и да се разберат - ние да ги бомбардираме, а те нас - не.

    20:25 26.06.2026

  • 29 Фейк - либераст

    4 1 Отговор
    АУУУ! Те горивата в Русия били безбожно скъпи! Вижте табелата на снимката и си направете светката при ОФИЦИАЛЕН КУРС 1 ЕВРО = НА ОКОЛО 112 РУБЛИ!

    Коментиран от #34, #35

    20:26 26.06.2026

  • 30 КАЗАХСТАН

    3 4 Отговор
    Има Постоянен недостиг
    На Керосин
    За Авиацията си.
    Налага се
    Винаги да доставя и от РУСИЯ.

    Тия просто се гъбаркат

    С БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    20:27 26.06.2026

  • 31 ганев

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Соломон":

    ЛЕ..ЛЕЕЕ..КОЛКО ..СИ....АБЕ ВСИЧКИ ...ЗНАЯТ

    20:27 26.06.2026

  • 32 Да знаят

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Соломон":

    Откакто разни откачалки се опитваха да се подиграват с казакстанския народ, включително с българско участие на една бургазлийка във глупав холивудски филм..с една много противна роля..

    20:27 26.06.2026

  • 33 Соломон

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    Русия отдавна не изнася горива.Неставай смешен.Има забрана от Лилипуткин.А сега не само че неможе да изнася ами се налага да внася при това на цена на която едва ли ще и хареса и ще трябва да плаща в долари

    Коментиран от #44, #48

    20:28 26.06.2026

  • 34 АЛООООО

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "Фейк - либераст":

    ИЗДУХАНЯК

    ОФИЦИАЛЕН КУРС

    ЕВРО КЪМ РУБЛА

    89

    Какви 112 РУБЛИ СЪНУВАШ

    БРЕ ИЗДУХАНЯК.

    БВМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ

    НЯМА

    20:29 26.06.2026

  • 35 Хитра копейка

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Фейк - либераст":

    Преди украинците да отрежат Крим бензинът беше 55 рубли.

    Коментиран от #37

    20:29 26.06.2026

  • 36 Доротея

    4 3 Отговор
    Най слушания изпълнител в Русия е Ваня Спекулянт!

    20:31 26.06.2026

  • 37 Соломон

    4 7 Отговор

    До коментар #35 от "Хитра копейка":

    А сега руснаците броят по 600 рубли за литър за да могат да избягат от Крим

    Коментиран от #43

    20:31 26.06.2026

  • 38 Копейкин

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    А ти ще трябва да си търсиш работа.
    Денги нет

    20:32 26.06.2026

  • 39 Гресирана ватенка

    6 3 Отговор
    В Крим бензинът е безаналогов.Цена
    -0,00 рубли😁

    20:33 26.06.2026

  • 40 Помак

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "нещо си объркан":

    Панагия меня..памагите

    20:34 26.06.2026

  • 41 Гориил

    6 4 Отговор

    До коментар #20 от "Привет от Крим":

    Не ескалирайте. Москва знае стойността на украинската пропаганда.

    20:36 26.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ха ХаХа

    2 1 Отговор
    Кой те гръмна в тъпата тиква?

    20:44 26.06.2026

  • 46 Соломон

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "Ха ХаХа":

    Там е работа че не са плямпаници .В Крим бензин има само за воените които естествено го продават на черно.А руснака плаче че е броил 12000 рубли за туба бензин зада напусне Крим.А в момента започва подгряване за връщане на Астраханска област към Казакстан

    20:48 26.06.2026

  • 47 аааа

    4 3 Отговор
    Само си искайте парите предварително, защото украинците ще подпукат цистерните още от границата. Няма лошо. Хеме ще вземете парите на руснаците, хем пак няма да имат бензин, само че няма да имат и пари.

    20:48 26.06.2026

  • 48 Мишел

    5 4 Отговор

    До коментар #33 от "Соломон":

    Фантазираш. Русия с 57 големи НПЗ изнася големи количества от всички видове горива, от мазут и тежко корабно гориво до авиокеросин. Недостигът на бензин в Крим сега се дължи не на липса, а на временни затруднения с логистиката. Русия реагира и се справя винаги с такива проблеми, но малко по бавно.

    Коментиран от #50, #52, #53

    20:49 26.06.2026

  • 49 ВЧЕРА ГУБЕРНАТОРЪТ НА КРИМ

    4 3 Отговор
    СЕРГЕЙ АКСЪОНОВ :

    ИМАМ СЕКРЕТЕН ПЛАН
    КОЙТО СЕГА НЕ МОГА ДА ГО ОБЯВЯ.

    ДНЕСКА АКСЪОНОВ:

    ОТ 13.00 Часа

    ВЪВЕЖДАМ ИЗВЪНРЕДНО
    ПОЛОЖЕНИЕ

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    РУСКАТА ПРОСТОТИЯ И ПОЗОР

    НЯМАТ КРАЙ.

    20:49 26.06.2026

  • 50 хех

    3 4 Отговор

    До коментар #48 от "Мишел":

    А в московска и красноярска област и в цял Башкортостан на какво се дължи?

    20:50 26.06.2026

  • 51 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ха ХаХа":

    Визираш онова кухо нещо дето играе роля на глава ли.Ако беше поне малко ум щеше да се допиташ до гугъл да те светне по въпроса за износа на руско гориво

    20:51 26.06.2026

  • 52 ВЪВ КРИМ

    3 3 Отговор

    До коментар #48 от "Мишел":

    Се справиха .

    Много Бързо с Проблема

    Бре

    РУБЛО ИДИОТ.

    НАПРАВО СПРЯХА ПРОДАЖБАТА

    НА БЕНЗИН

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    20:52 26.06.2026

  • 53 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Мишел":

    Хайде тогава защо след като има толкова МПЗта в момента Русия внася гориво от Беларус и и се налага да внася още

    20:53 26.06.2026

  • 54 приятел

    2 2 Отговор
    в нужда се познава !

    20:54 26.06.2026

  • 55 Оооо

    3 2 Отговор
    На съответната цена, нали? Ама долари откъде?

    20:57 26.06.2026

  • 56 Тома

    3 1 Отговор
    Тази новина казахтанците е опровергаха.Но роитерс може да си пише всичко.

    20:59 26.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Варна 3

    4 0 Отговор
    Да им изсъхнат тшаците на копейките и на държави, подкрепящи Проссия.

    21:02 26.06.2026

  • 59 Рекорд!

    2 0 Отговор
    1200 дрона днес в небето над Раша!

    Коментиран от #61

    21:04 26.06.2026

  • 60 Макробиолог

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хахахаха":

    Клатят се ама що не падат не знам.В най близката петилетка е планирано изграждане на 40 ядр ен блока на територията на РФ .На нас УХ ни обеща за подобен срок да ни достави рисунки на реактори.

    21:10 26.06.2026

  • 61 Мирен гражданин

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Рекорд!":

    И така 40 дни!

    21:10 26.06.2026

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