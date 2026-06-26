Говори Кремъл: Получихме информация за това странно видео! Ще разследваме

Кремъл днес заяви, че ще разследва видео, в което ветеран обвинява руски командири в Украйна, че изтезават и убиват войници, които не изпълняват „самоубийствени заповеди“, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.
„Получихме информация, че има такова видеообръщение, но все още не сме успели да се запознаем с него. Затова не мога да кажа нищо. Но, съдейки по думите ви, [авторът на видеообръщението] използва доста странни формулировки. Първо трябва да се запознаем с него“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпроса на репортер дали Кремъл е запознат с видеото, което събра голям брой гледания в социалните мрежи.
Публикацията на ветерана Александър Лунин, в която той не цитира доказателства и не назовава предполагаеми жертви или извършители, бе гледана от 12 милиона души в рамките на 24 часа.
Платформата Инстаграм е забранена в Русия и е достъпна само чрез виртуални частни мрежи, отбелязва Ройтерс.
Преди публикуването на видеото повечето руснаци не бяха чували за Лунин, който живее във Воронежка област. Не е ясно дали той е публикувал видеото по своя инициатива или, както намеква, представлява по-широкообхватни сили.
В публикацията си Лунин твърди, че хиляди руски войници, които се сражават в Украйна, са държани в ями, защото са отказали да изпълняват „глупави или самоубийствени заповеди“, или за това, че са отказали да предадат пари на своите командири.
Според него войниците са били изтезавани и убити, и техните командири след това прикрили случилото се като заявили, че те са безследно изчезнали по време на сражения.
Лунин се появява във видеото си, облечен във военна униформа и с много медали. Той заявява, че ако скоро не му бъде осигурена лична среща с президента Владимир Путин на живо по телевизията, армията ще обърне оръжията си срещу Кремъл.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #3, #64, #78
19:07 26.06.2026
2 Искам да споделя нещо
Коментиран от #30, #108
19:07 26.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #36, #37
19:08 26.06.2026
5 Не се притеснявайте
19:08 26.06.2026
6 стоян георгиев
Коментиран от #13
19:08 26.06.2026
7 Да се изредим дружно
Коментиран от #57, #65
19:09 26.06.2026
8 Примати
Коментиран от #67
19:10 26.06.2026
9 Хмм
Коментиран от #34
19:11 26.06.2026
10 Гьобелс
19:11 26.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 МДАА...!
19:12 26.06.2026
13 аz СВО Победа 81
До коментар #6 от "стоян георгиев":Традиционни руски ценности!
🤣🤣🤣
Коментиран от #22, #59
19:13 26.06.2026
14 Макробиолог
19:13 26.06.2026
15 Софиянец
Коментиран от #112
19:13 26.06.2026
16 Фалш
ИИ
19:13 26.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 БАНДЕРФАШИСТКИЯ ФРОНТ СЕ РАЗПАДА
Коментиран от #81
19:15 26.06.2026
19 Иван
Коментиран от #61
19:15 26.06.2026
20 стоян георгиев
Коментиран от #26
19:16 26.06.2026
21 Аврора
19:16 26.06.2026
22 стоян георгиев
До коментар #13 от "аz СВО Победа 81":За съжаление.гледам ги в нета силни вилни напред победа...после я в затвора я с инвалидната количка плачат че били излъгани...луд народ....като гледаш.разните там гиркиновци лунатици...все една и съща песен.единмобаче не се сети да каже колко е бил тъп когато се е хванал на това хоро.
19:17 26.06.2026
23 Няма край руският позор
19:17 26.06.2026
24 име
19:18 26.06.2026
25 Сатана Z
Коментиран от #35
19:18 26.06.2026
26 стоян георгиев
До коментар #20 от "стоян георгиев":Укромармията няма избор другар.те са нападнати.при русия не е така.да вдигнеш всичко коз на белот и да те направят капо е много тъпа идея.
19:19 26.06.2026
27 Летец Пешеходец
19:19 26.06.2026
28 Нема нищо странно
Хиляди майки,съпруги, сестри без страх от затвор или убийство наричат ху ЙЛО..Убиец и пси Хар и искат веднага да спре войната да изчезва!
Със поредната Мобилизация на 450 000 монголья ,ще започнат Бунтове и АРМИЯТА ще тръгне към кремля
19:20 26.06.2026
29 Без име
Коментиран от #39, #43
19:21 26.06.2026
30 Атина Палада
До коментар #2 от "Искам да споделя нещо":Значи тия затворници смилат на фронта т.н.ВСУ ,обучавано от натовски инструктори:) Срам и позор за МатЮвските инструктори ..Толкова са и кадърни:)
19:23 26.06.2026
31 В пропагандата бандерите
Накъде се движи наступа ви.... на запад ли
Коментиран от #40
19:23 26.06.2026
32 Антирашист 802
19:24 26.06.2026
33 Ах ,ах
19:25 26.06.2026
34 фактите
До коментар #9 от "Хмм":От неруски произход ама някой друг път.Русия винаги е имала втора линия която разстрелва първата линия от свои воиници ако на някой му падне морала или погледне назад! Още от ВСВ насам е така.Днес в Украйна е същото нещо.Командирите избиват и изтезават постоянно техните си воиници.За Русия и като цяло за този тип диктаторски режими е напълно нормален сценарий.
Коментиран от #90
19:25 26.06.2026
35 Кви ги дрънкаш Лепилар?!?
До коментар #25 от "Сатана Z":Монголите 13 годин превземат Селото ПОКРОВСК, Купянск и Малая Токмачка,..и... Пи ЗДЕЦ!
Ееееедехееее
Оня пе ДАЛ, бегачо от ГОТВАЧО па го биле... Обманули и Надули
Ееееедехееее
ПОКРОВСК ле го вземат ама...друга ПЕТИЛЕТКА
Ееееедехееее
19:25 26.06.2026
36 България и българите мразят русия
До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":на тебе колко ти плащат да казват на черното бяло и да пишеш само лъжи.Самите ти господари си признават,а ти беzpoден о....френ си тръгнал да лъжеш тука ?
Коментиран от #42, #45, #83
19:27 26.06.2026
37 Антирашист 804
До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Още с нейма си почваш да лъжеш. Не се съобразяваш с документите на ООН .
Коментиран от #56, #63
19:27 26.06.2026
38 Никой
19:28 26.06.2026
39 да си знаеш
До коментар #29 от "Без име":Кое е това джудже да не му поставиш ултиматум ? Скоро неговите ще го заличат.Не забравяй как бягаше панически със самолет от Масква да се крие в други бункери защото един готвач тръгна за него!
19:30 26.06.2026
40 Ъхъ,...хомо
До коментар #31 от "В пропагандата бандерите":2 ДНЯ и ВСЕ! ))))
След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон! Тва е некаде...почти до.. ПОКРОВСК ( 25 км от Донецк). )))) И недалеко от.. Малая Токмачка)))
Но па само 2 Милиона човекоподобни блатари Фира )))) И копаме окопи и траншеи околовръз мумията и кремля))))
19:30 26.06.2026
41 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
Коментиран от #46, #47, #51, #60
19:30 26.06.2026
42 Това са безспорни
До коментар #36 от "България и българите мразят русия":Факти.
19:30 26.06.2026
43 Антирашист 804
До коментар #29 от "Без име":При толкова жертви ,има пълното право да протестира срещу пусин .
19:32 26.06.2026
44 Обикновен човек
19:33 26.06.2026
45 Атина Палада
До коментар #36 от "България и българите мразят русия":А ти с полир@ния м.озък,не знаеш,че такива видеа укрите пускат ежедневно ....
19:33 26.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Оня с парчето
До коментар #41 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":Ако ти го намаам в πърдялника ще се сетиш.
Коментиран от #53, #74
19:35 26.06.2026
48 ТИЯ В КРЕМЪЛ
ОТ САМОТО НАЧАЛО
ПОЛОЖЕНИЕТО
Е ТОВА ЗА КОЕТО
ГОВОРИ ЛУНИН.
ВОВКА МАСОВКАТА
ПАК НЕ ЗНАЕ
НИ ЧУЛ НИ ВИДЯЛ.
ДА ПРОДЪЛЖАВА ДА СИ ГОВОРИ
ПЕТЪР 1 и ХИТЛЕР.
19:37 26.06.2026
49 То това не е новина
19:37 26.06.2026
50 Хо-ха-ха
19:38 26.06.2026
51 МОЖЕ МОЖЕ
До коментар #41 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":АЗ СИ ЧАКАМ
НОВИНИТЕ ОТ
ЛЯТНАТА ОФАНЗИВА
НА ПУСЯ ШАЛОМОВИЧ
И БЛАТНАТА ИЗМЕТ.
19:38 26.06.2026
52 Такъв ви е манталитета!
До коментар #46 от "Ами":Каруцарски изрази и клишета...
19:38 26.06.2026
53 Такъв ви е манталитета!
До коментар #47 от "Оня с парчето":Каруцарски изрази и проЗташки клишета...
19:39 26.06.2026
54 Видеото явно е
19:42 26.06.2026
55 Оооо Антония
И без това не ти трябва !
Нещо да кажеш за 2 400 000 ?
Плюс 20 % от наемниците !
Лоша работа !!!
19:43 26.06.2026
56 Хо-ха-ха
До коментар #37 от "Антирашист 804":Какво ООН? Тази корумпирана и ненужна организация никой не я бръсне в момента.
19:44 26.06.2026
57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "Да се изредим дружно":Аз съм кавалер, давам предимство на Гай Кати и женати.
А после ще се прежаля . Ще Ви дам възможност да ми направите Фела
Цио
19:45 26.06.2026
58 ДВОЕН СТАНДАРТ!
До коментар #46 от "Ами":Ако аз напиша такова нещо?!
Съм изтрит на секундата!
19:45 26.06.2026
59 Се праскат в комина
До коментар #13 от "аz СВО Победа 81":Либерални урсулски ценности .
Се мислят за овце !
Пак много яки ценности !
Блееш ли а ?
19:46 26.06.2026
60 Поздравления👍!
До коментар #41 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":За уместната ирония...!!!
19:47 26.06.2026
61 Сирски
До коментар #19 от "Иван":Вчера бусовете ми на ТЦК дойдоха празни .
В единият само има ли е един от 4 ти километър .
Нема месо , пращам го .
Коментиран от #69, #77
19:48 26.06.2026
62 Владимир Путин, президент
„Знаете ли, когато при нас всичко е спокойно, премерено, стабилно – скучно ни е. Застой! Иска ни се екшън (раздвижване). Щом започне екшънът, всичко свисти покрай слепоочието – и секунди, и куршуми... За съжаление, и куршуми свистят сега – та така, страшно ни е. Ужас-ужас. Е, ужас. Но не чак ужас-ужас-ужас.“
Коментиран от #70, #75, #79, #80, #85, #88, #92
19:49 26.06.2026
63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #37 от "Антирашист 804":Израел и САЩ не се съобразяаат, че трябва да Има Палестина, знаеш ли? Че Аз ли да се съобразяаам?
19:50 26.06.2026
64 Сурвикин
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Идвам , успокой се .
Чакай си ред .
Първо Зеленилките , после
П
Е
Д
А
Л
И
Т
Е
19:50 26.06.2026
65 Аде идвайте
До коментар #7 от "Да се изредим дружно":Наточил съм шпагата
19:51 26.06.2026
66 ИЛИЯ ТОПУРА
ДА МЕ ФАНАТ ЗА ТОПУРА.
Коментиран от #68
19:52 26.06.2026
67 Примат си
До коментар #8 от "Примати":Най големия
19:52 26.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Ама чакай ся...?!
До коментар #61 от "Сирски":Ти от развалините на гаражите ли се обаждаш...?!
Ония,дето руснаците ги думнаха с ,,Орешника"...?!
19:54 26.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ
РУСКИ ДОМУЗ.
Коментиран от #89
19:55 26.06.2026
72 Само така
19:55 26.06.2026
73 Тик так,тик так
Тик так,тик так...
.
Коментиран от #84
19:55 26.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Не си прав Сирски!
До коментар #61 от "Сирски":Вчера бусовете дойдоха с украинец,с един крак и ...един без глава...!
Съжалявам,но само това остана за ..Бусофициране!
А здравите и яки Украинци,се излежават на плажа на ,,Слънчака"...!
19:57 26.06.2026
78 Това същото го чувахме много пъти
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":но с обратен знак. Украинските телеграм канали са пълни с такива примери и доказателства. Но нито една медия не се затрогна!
Буданов и британските служби, дори много закъсняха с това си мероприятие. От отчаяние съвсем удариха през просото.
Истината ще излезе рано или късно но се надяват чрез медиите си поне временно да хванат някой балама и замажат зверствата на азовците над пътниците от маршрутките до фронта.
Коментиран от #106
19:57 26.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Сорос
До коментар #18 от "БАНДЕРФАШИСТКИЯ ФРОНТ СЕ РАЗПАДА":Напредват вече 5та година към гробищата.
19:59 26.06.2026
82 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Прави Фе
Лацио
В Максуда
20:00 26.06.2026
83 Ехо муции
До коментар #36 от "България и българите мразят русия":Нещо се бъркаш България е с Русия
20:01 26.06.2026
84 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #73 от "Тик так,тик так":Ха-ха-ха, наивник
20:01 26.06.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Владимир Путин, президент
Русия трябва да бъде освободена от Kaтyна и са се засели наново с адекватни хора било то и украинци.
Коментиран от #96
20:04 26.06.2026
87 Мудрецот
20:04 26.06.2026
88 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #62 от "Владимир Путин, президент":"Живей бързо.. "
20:04 26.06.2026
89 ЗеленЧук... Зелен Чук...
До коментар #71 от "ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ":Что ето...?!
Ето Клоун-Мира...!
Коментиран от #95
20:05 26.06.2026
90 Хмм
До коментар #34 от "фактите":гледах английски военен филм от ПСВ, там също оставяха в тила войници които да застрелват отстъпващите
20:05 26.06.2026
91 ЕЙ КРЕМЪЛСКИ САБАКИ
ВИ ГО КАЗВАШЕ.
КАКВО ИМА ДА РАЗСЛЕДВАТЕ
ЖАЛКИ ЧЕРВЕНИ ПАРЦАЛИ?
Коментиран от #93
20:06 26.06.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #91 от "ЕЙ КРЕМЪЛСКИ САБАКИ":Предателя го взривиха Тези които Му плащаха. Британците.
"Собака- собачья смерть"
Коментиран от #100
20:07 26.06.2026
94 Жълтопаветник
20:07 26.06.2026
95 ТОЗИ ЗЕЛЕНЧУК
До коментар #89 от "ЗеленЧук... Зелен Чук...":УДРЯ КАТ ЧУК
ПОЛУРЪСТА ОТ БУНКЕРА.
НЕКА ДА Е ЗЕЛЕН ЧУК.
20:07 26.06.2026
96 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #86 от "Владимир Путин, президент":Фе
Лацио
Отдавно май не си правил?
Губу закатай...
Коментиран от #99, #121
20:09 26.06.2026
97 Муня
20:10 26.06.2026
98 az СВО Победа 81
20:12 26.06.2026
99 Вишис
До коментар #96 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ама путин и фeлaцио ли прай! Язе па мислех че само цaлува пъпчeта! Ааайдееее!
20:12 26.06.2026
100 Хахахахаха
До коментар #93 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":За ПАТРУШЕВ ЛИ
ГОВОРИШ
СОЛОВЪОВЧЕ ОБЪРКАНО?.
ТОК УБИ ПРИГОЖИН ,
ЧЕРВЕНДАЛЕСТ МОФОС.
НАЙ ГОЛЯМАТА ГРЕШКА
НА ПОЛУРЪСТА ПУТИН.
ЗА ПРИГОЖИН
ВАГНЕР И ВСИЧКИ УШАНКИ
СЕ БИЕХА КАТО ЗВЕРОВЕ.
ТОЧНО ТОГАВА УКРАЙНА ПОНАСЯШЕ
НАЙ ГОЛЕМИТЕ ЗАГУБИ.
В МОМЕНТА ЗА КОГО
ЩЕ СИ БИЯТ
ТАКА
ДАЙ ЕДНО ИМЕ
ДА СЕ ПОСМЕЕМ МАЛКО
ЧЕРВЕНДАЛЕСТ МОФОС.
Коментиран от #102, #104
20:12 26.06.2026
101 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги
Коментиран от #107
20:13 26.06.2026
102 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги
До коментар #100 от "Хахахахаха":Забравяш Кадиров. Той и неговите командоси още се бият срещу Украйна.
Коментиран от #109
20:15 26.06.2026
103 Атина Палада
20:17 26.06.2026
104 А ве човек?!
До коментар #100 от "Хахахахаха":Дай хронологията по-разбираема ...!
Щото нищо ...,ама нищо не се разбира какво искаш да кажеш ..?!?!
20:20 26.06.2026
105 Дедо
20:21 26.06.2026
106 Освен това тия 12 милиона
До коментар #78 от "Това същото го чувахме много пъти":гледания не означават непремено, че му вярват, а не са за да му теглят една майна.
Ще се окаже накрая, че тоя е публикувал видеото си седейки на златната си тоалетна в Лвов.
Коментиран от #120
20:26 26.06.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Дзак
До коментар #2 от "Искам да споделя нещо":"за което не се бях сетил, но в руските форуми започна да се коментира"!
20:26 26.06.2026
109 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #102 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги":Спри да крадеш никове, бе БОРДЮР, жълтопаветен
Коментиран от #111, #115
20:28 26.06.2026
110 Тодор Колев
20:30 26.06.2026
111 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги
До коментар #109 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Моля, не обръщайте внимание на крадеца на никове!
Коментиран от #114, #116, #129
20:31 26.06.2026
112 А хайде
До коментар #15 от "Софиянец":Скоро и у вас да денацифицират рушляците. Софиянец, явно си на една туба бензин
20:31 26.06.2026
113 Пак…
20:31 26.06.2026
114 Моля
До коментар #111 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги":пошел на..й! Знаеш, при кораба!
20:32 26.06.2026
115 блогър
До коментар #109 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":да ти спрат нета скоро, че да не можеш да заработваш, тролиньо
20:33 26.06.2026
116 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги
До коментар #111 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги":Спри да пишеш от мое име. Крим ще бъде руски завинаги! Дори ако трябва да го погребат под радиоактивна пепел! Жълтопаветен крадец!
Коментиран от #118, #119, #123
20:33 26.06.2026
117 Абе…
20:34 26.06.2026
118 Я сие би май
До коментар #116 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги":ката
20:35 26.06.2026
119 Костадин Костадинов
До коментар #116 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги":Искам да живея в Крим штот там горивото по бензиностанциите е 00.00 рубли. По тези цени излиза че Русия постигнала комунизма.
Коментиран от #124
20:35 26.06.2026
120 Буданов
До коментар #106 от "Освен това тия 12 милиона":Продажници и предатели на народа си, могат да се намерят навсякъде по света. Зеленски забрани дори майчения си език и се погаври с Холокоста, - за сребърници. И не сме само ние със Зеленски и Сирски.
Вижте си сайта и агитката на Сорос, ако се съмнявате!
20:36 26.06.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Костадин Костадинов
20:37 26.06.2026
123 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги
До коментар #116 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги":Не мога да повярвам! Какво падение! Като искаш пиши. Но си пиши от твоя ник. Няма друго решение освен пълно изтребление на жълтопаветната пасмина и тежните патриарси в Берлун, Париж и Лондон. Европа ще гори в пламъци.
Коментиран от #127
20:37 26.06.2026
124 Никой ли не ти е казал
До коментар #119 от "Костадин Костадинов":че в Украйна вече няма дори бензиностанции?
Ако татко ти, ти е купил вече колело, бегай там.
Коментиран от #126
20:41 26.06.2026
125 Буданов
20:42 26.06.2026
126 Костя Копейкин
До коментар #124 от "Никой ли не ти е казал":Благодаря за паса. Никой не ми е казал, че челния опит на Рушията да НЕ продава бензин на бензиностанциите е излязъл извън пределите на Пидирацията. 😆😆😆👊🏽
20:45 26.06.2026
127 Тодор Колев
До коментар #123 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги":А Путлер защо не си пише от неговия ник, а пише от ника на Хитлер?
20:48 26.06.2026
128 Констатация
20:57 26.06.2026
129 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #111 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги":Ду
Ай
Го
Бе БОРДЮР жълтокафяв
Долу украйна!!!
21:07 26.06.2026