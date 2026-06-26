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Говори Кремъл: Получихме информация за това странно видео! Ще разследваме
  Тема: Украйна

Говори Кремъл: Получихме информация за това странно видео! Ще разследваме

26 Юни, 2026 19:05 3 302 129

  • александър лунин-
  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • войници-
  • дмитрий песков-
  • кремъл

Публикацията на ветерана Александър Лунин, в която той не цитира доказателства и не назовава предполагаеми жертви или извършители, бе гледана от 12 милиона души в рамките на 24 часа

Говори Кремъл: Получихме информация за това странно видео! Ще разследваме - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кремъл днес заяви, че ще разследва видео, в което ветеран обвинява руски командири в Украйна, че изтезават и убиват войници, които не изпълняват „самоубийствени заповеди“, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

„Получихме информация, че има такова видеообръщение, но все още не сме успели да се запознаем с него. Затова не мога да кажа нищо. Но, съдейки по думите ви, [авторът на видеообръщението] използва доста странни формулировки. Първо трябва да се запознаем с него“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпроса на репортер дали Кремъл е запознат с видеото, което събра голям брой гледания в социалните мрежи.

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Публикацията на ветерана Александър Лунин, в която той не цитира доказателства и не назовава предполагаеми жертви или извършители, бе гледана от 12 милиона души в рамките на 24 часа.

Платформата Инстаграм е забранена в Русия и е достъпна само чрез виртуални частни мрежи, отбелязва Ройтерс.

Преди публикуването на видеото повечето руснаци не бяха чували за Лунин, който живее във Воронежка област. Не е ясно дали той е публикувал видеото по своя инициатива или, както намеква, представлява по-широкообхватни сили.

В публикацията си Лунин твърди, че хиляди руски войници, които се сражават в Украйна, са държани в ями, защото са отказали да изпълняват „глупави или самоубийствени заповеди“, или за това, че са отказали да предадат пари на своите командири.

Според него войниците са били изтезавани и убити, и техните командири след това прикрили случилото се като заявили, че те са безследно изчезнали по време на сражения.

Лунин се появява във видеото си, облечен във военна униформа и с много медали. Той заявява, че ако скоро не му бъде осигурена лична среща с президента Владимир Путин на живо по телевизията, армията ще обърне оръжията си срещу Кремъл.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    36 55 Отговор
    лошо , копейки ,лошо/// тоя път няма да повторят грешката на готвача

    Коментиран от #3, #64, #78

    19:07 26.06.2026

  • 2 Искам да споделя нещо

    37 39 Отговор
    за което не се бях сетил, но в руските форуми започна да се коментира. На фронта почти няма доброволци, има помилвани затворници и контрактници за по 30 000$. Как би се чувствал един новобранец току що мобилизиран между такива пандизчии и хора на които е платена голяма сума. Всеки би си задал въпроса: Аз какво правя тук, едните изкупват вината си, а на другите са платили много пари, за мен нищо - само тормоз от тия изверги. На всичко отгоре те са с голям боен опит, а новобранеца ще трябва без пари или вина да се бие тормозен от тия изроди и изпращан на опасни места от същите. "Батковщината" ще се вихри с пълна сила, който е бил в армията знае какво е да си новобранец.

    Коментиран от #30, #108

    19:07 26.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    52 30 Отговор
    Мазен дип фейк

    Коментиран от #36, #37

    19:08 26.06.2026

  • 5 Не се притеснявайте

    29 34 Отговор
    Цял свят ви знае,че сте идиоти.

    19:08 26.06.2026

  • 6 стоян георгиев

    28 40 Отговор
    Най смешни са руските мужици.тоямлунин наистина вярва че путин не знае за изтезанията...едно време избиваните от сталин са пишели писма до сталин за да му кажат че някой ги избива несправедливо.лунин скоро ще се метне от някой прозорец или брадати мъже с кавказки черти ще го изнасилят и обесят.

    Коментиран от #13

    19:08 26.06.2026

  • 7 Да се изредим дружно

    18 23 Отговор
    На Блогъра от Москва.

    Коментиран от #57, #65

    19:09 26.06.2026

  • 8 Примати

    23 24 Отговор
    Критично важно : в 1 през нощта тоест след няколко часа това видео ще е последния проблем на Русия … обикновено шоуто продължава до 5 сутринта

    Коментиран от #67

    19:10 26.06.2026

  • 9 Хмм

    15 23 Отговор
    четох и преди за такива случаи, командиритеса от неруски произход и издевателстват над войници етнически руснаци, често много млади, записали се в армията защото са от многодетни или бедни семейства, имаше случай на загинало момче което оставя надпис да се погрижат за майка му и сестра му

    Коментиран от #34

    19:11 26.06.2026

  • 10 Гьобелс

    14 5 Отговор
    Добри са!

    19:11 26.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 МДАА...!

    47 13 Отговор
    Гьобелс-ряпа да яде,при новата антируска пропаганда...!

    19:12 26.06.2026

  • 13 аz СВО Победа 81

    14 30 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Традиционни руски ценности!
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #22, #59

    19:13 26.06.2026

  • 14 Макробиолог

    13 9 Отговор
    Лунин е лунен жител,ко да го изследвате.

    19:13 26.06.2026

  • 15 Софиянец

    49 16 Отговор
    Щом укрите опряха до още по-нелепа пропаганда от досегашната, значи денацификацията на фронта е разкошна 😂

    Коментиран от #112

    19:13 26.06.2026

  • 16 Фалш

    31 5 Отговор
    Е от горе до долу.
    ИИ

    19:13 26.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 БАНДЕРФАШИСТКИЯ ФРОНТ СЕ РАЗПАДА

    38 13 Отговор
    Руската армия напредва по целия фронт, буцифицираните се предават, а нацистите от азоф бягат в западна посока.

    Коментиран от #81

    19:15 26.06.2026

  • 19 Иван

    7 25 Отговор
    Да видим .По принцип такива неща стават в Раша.

    Коментиран от #61

    19:15 26.06.2026

  • 20 стоян георгиев

    36 9 Отговор
    Укро армията е насилствено бусифицирани и крайни нацисти, обаче ни убеждават, че руската армия била проблемна 😄

    Коментиран от #26

    19:16 26.06.2026

  • 21 Аврора

    10 20 Отговор
    Песков,свършени сте.Свобода за руският народ!

    19:16 26.06.2026

  • 22 стоян георгиев

    11 19 Отговор

    До коментар #13 от "аz СВО Победа 81":

    За съжаление.гледам ги в нета силни вилни напред победа...после я в затвора я с инвалидната количка плачат че били излъгани...луд народ....като гледаш.разните там гиркиновци лунатици...все една и съща песен.единмобаче не се сети да каже колко е бил тъп когато се е хванал на това хоро.

    19:17 26.06.2026

  • 23 Няма край руският позор

    7 19 Отговор
    Няма!

    19:17 26.06.2026

  • 24 име

    29 4 Отговор
    Този фишек ви намирисва да е пуснат в сегашния момент защото буквално преди три дни имаше нов теч на данни за броя на денацифицираните бандери. И как най-добре да замаже хунтата положението? Като пусне поредния фишек за руските загуби.

    19:18 26.06.2026

  • 25 Сатана Z

    21 6 Отговор
    Бля ,бля, бля.....какво станА с перемогата? ВърнАхте ли си Покровск?А,Укри?

    Коментиран от #35

    19:18 26.06.2026

  • 26 стоян георгиев

    6 11 Отговор

    До коментар #20 от "стоян георгиев":

    Укромармията няма избор другар.те са нападнати.при русия не е така.да вдигнеш всичко коз на белот и да те направят капо е много тъпа идея.

    19:19 26.06.2026

  • 27 Летец Пешеходец

    10 20 Отговор
    Почват да излизат наяве мръсните кремълски тайни. Наближава времето, когато ще се хванат гуша за гуша. Пригожин навремето можеше да приключи всичко много бързо, но не му стигна кураж, а и наивно повярва на Лукашенко, че Путин му е простил. Но сега, под засилващият се натиск на украинските удари, провалената "офанзива" и излизането наяве на поименният списък с имената поне 228 000 загинали руски войници, за има-няма 7% украинска територия, явно чашата почва да прелива, дори за робската крепостна психика. Предстои интересен финал.

    19:19 26.06.2026

  • 28 Нема нищо странно

    6 15 Отговор
    У йло пе ДАЛА затова им спре интернето!
    Хиляди майки,съпруги, сестри без страх от затвор или убийство наричат ху ЙЛО..Убиец и пси Хар и искат веднага да спре войната да изчезва!
    Със поредната Мобилизация на 450 000 монголья ,ще започнат Бунтове и АРМИЯТА ще тръгне към кремля

    19:20 26.06.2026

  • 29 Без име

    16 3 Отговор
    Тоя оръфляк тръгнал ултиматуми на Путин да поставя.

    Коментиран от #39, #43

    19:21 26.06.2026

  • 30 Атина Палада

    19 6 Отговор

    До коментар #2 от "Искам да споделя нещо":

    Значи тия затворници смилат на фронта т.н.ВСУ ,обучавано от натовски инструктори:) Срам и позор за МатЮвските инструктори ..Толкова са и кадърни:)

    19:23 26.06.2026

  • 31 В пропагандата бандерите

    20 3 Отговор
    са по-добри и от фашагите от Дойче зеле
    Накъде се движи наступа ви.... на запад ли

    Коментиран от #40

    19:23 26.06.2026

  • 32 Антирашист 802

    4 7 Отговор
    Преди Лунин да се срещне с властите може да реши че е птица ,или след срещата ще признае ,че е водно конче !

    19:24 26.06.2026

  • 33 Ах ,ах

    18 1 Отговор
    Само с това изречение:" армията ще обърне.." ,става ясно ,че видеото е провокация.

    19:25 26.06.2026

  • 34 фактите

    9 7 Отговор

    До коментар #9 от "Хмм":

    От неруски произход ама някой друг път.Русия винаги е имала втора линия която разстрелва първата линия от свои воиници ако на някой му падне морала или погледне назад! Още от ВСВ насам е така.Днес в Украйна е същото нещо.Командирите избиват и изтезават постоянно техните си воиници.За Русия и като цяло за този тип диктаторски режими е напълно нормален сценарий.

    Коментиран от #90

    19:25 26.06.2026

  • 35 Кви ги дрънкаш Лепилар?!?

    7 14 Отговор

    До коментар #25 от "Сатана Z":

    Монголите 13 годин превземат Селото ПОКРОВСК, Купянск и Малая Токмачка,..и... Пи ЗДЕЦ!
    Ееееедехееее
    Оня пе ДАЛ, бегачо от ГОТВАЧО па го биле... Обманули и Надули
    Ееееедехееее
    ПОКРОВСК ле го вземат ама...друга ПЕТИЛЕТКА
    Ееееедехееее

    19:25 26.06.2026

  • 36 България и българите мразят русия

    10 16 Отговор

    До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    на тебе колко ти плащат да казват на черното бяло и да пишеш само лъжи.Самите ти господари си признават,а ти беzpoден о....френ си тръгнал да лъжеш тука ?

    Коментиран от #42, #45, #83

    19:27 26.06.2026

  • 37 Антирашист 804

    8 6 Отговор

    До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Още с нейма си почваш да лъжеш. Не се съобразяваш с документите на ООН .

    Коментиран от #56, #63

    19:27 26.06.2026

  • 38 Никой

    4 8 Отговор
    Иска им се на местните петолъчки да не е вярно , но си мислят , че като дойде ватника няма да ги бръсне.

    19:28 26.06.2026

  • 39 да си знаеш

    3 10 Отговор

    До коментар #29 от "Без име":

    Кое е това джудже да не му поставиш ултиматум ? Скоро неговите ще го заличат.Не забравяй как бягаше панически със самолет от Масква да се крие в други бункери защото един готвач тръгна за него!

    19:30 26.06.2026

  • 40 Ъхъ,...хомо

    3 10 Отговор

    До коментар #31 от "В пропагандата бандерите":

    2 ДНЯ и ВСЕ! ))))
    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон! Тва е некаде...почти до.. ПОКРОВСК ( 25 км от Донецк). )))) И недалеко от.. Малая Токмачка)))
    Но па само 2 Милиона човекоподобни блатари Фира )))) И копаме окопи и траншеи околовръз мумията и кремля))))

    19:30 26.06.2026

  • 41 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    10 4 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски?

    Коментиран от #46, #47, #51, #60

    19:30 26.06.2026

  • 42 Това са безспорни

    3 10 Отговор

    До коментар #36 от "България и българите мразят русия":

    Факти.

    19:30 26.06.2026

  • 43 Антирашист 804

    3 9 Отговор

    До коментар #29 от "Без име":

    При толкова жертви ,има пълното право да протестира срещу пусин .

    19:32 26.06.2026

  • 44 Обикновен човек

    7 8 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    19:33 26.06.2026

  • 45 Атина Палада

    16 4 Отговор

    До коментар #36 от "България и българите мразят русия":

    А ти с полир@ния м.озък,не знаеш,че такива видеа укрите пускат ежедневно ....

    19:33 26.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Оня с парчето

    1 7 Отговор

    До коментар #41 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":

    Ако ти го намаам в πърдялника ще се сетиш.

    Коментиран от #53, #74

    19:35 26.06.2026

  • 48 ТИЯ В КРЕМЪЛ

    4 6 Отговор
    ЗАЩО СЕ ПРАВЯТ НА УДАРЕНИ.

    ОТ САМОТО НАЧАЛО
    ПОЛОЖЕНИЕТО
    Е ТОВА ЗА КОЕТО
    ГОВОРИ ЛУНИН.

    ВОВКА МАСОВКАТА
    ПАК НЕ ЗНАЕ
    НИ ЧУЛ НИ ВИДЯЛ.

    ДА ПРОДЪЛЖАВА ДА СИ ГОВОРИ
    ПЕТЪР 1 и ХИТЛЕР.

    19:37 26.06.2026

  • 49 То това не е новина

    3 6 Отговор
    А ежедневие в руската армия на фронта. Ще го отнесе човека пуснал видеото.

    19:37 26.06.2026

  • 50 Хо-ха-ха

    4 0 Отговор
    Няма доказателства, няма имена просто голо твърдение на някого. Не искам да кажа, че няма наказания за тези които не изпълняват заповеди, в армията се наказва дори в мирно време, но пък чак убийства...

    19:38 26.06.2026

  • 51 МОЖЕ МОЖЕ

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":

    АЗ СИ ЧАКАМ

    НОВИНИТЕ ОТ
    ЛЯТНАТА ОФАНЗИВА

    НА ПУСЯ ШАЛОМОВИЧ

    И БЛАТНАТА ИЗМЕТ.

    19:38 26.06.2026

  • 52 Такъв ви е манталитета!

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Ами":

    Каруцарски изрази и клишета...

    19:38 26.06.2026

  • 53 Такъв ви е манталитета!

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Оня с парчето":

    Каруцарски изрази и проЗташки клишета...

    19:39 26.06.2026

  • 54 Видеото явно е

    2 2 Отговор
    премахнато. Но има откъси от него в различни други видеа. Лоша работа! Хората се съпротивляват навсякъде на всичко, което измислят управляващите. Не знам накъде вървим. Всички тези войни са безумие, хората нямат нужда от тях. Всички тези прииждащи чужденци са някакъв измислен спектакъл, който обаче не е шоу от екрана, а ни засяга лично. Вече и в София. Ако някой знаеше какво да правим, да беше ни повел след себе си.

    19:42 26.06.2026

  • 55 Оооо Антония

    5 0 Отговор
    Ходи ти кръцнат,,клончето ,,
    И без това не ти трябва !
    Нещо да кажеш за 2 400 000 ?
    Плюс 20 % от наемниците !
    Лоша работа !!!

    19:43 26.06.2026

  • 56 Хо-ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Антирашист 804":

    Какво ООН? Тази корумпирана и ненужна организация никой не я бръсне в момента.

    19:44 26.06.2026

  • 57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Да се изредим дружно":

    Аз съм кавалер, давам предимство на Гай Кати и женати.
    А после ще се прежаля . Ще Ви дам възможност да ми направите Фела
    Цио

    19:45 26.06.2026

  • 58 ДВОЕН СТАНДАРТ!

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ами":

    Ако аз напиша такова нещо?!
    Съм изтрит на секундата!

    19:45 26.06.2026

  • 59 Се праскат в комина

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "аz СВО Победа 81":

    Либерални урсулски ценности .
    Се мислят за овце !
    Пак много яки ценности !
    Блееш ли а ?

    19:46 26.06.2026

  • 60 Поздравления👍!

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":

    За уместната ирония...!!!

    19:47 26.06.2026

  • 61 Сирски

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "Иван":

    Вчера бусовете ми на ТЦК дойдоха празни .
    В единият само има ли е един от 4 ти километър .
    Нема месо , пращам го .

    Коментиран от #69, #77

    19:48 26.06.2026

  • 62 Владимир Путин, президент

    3 1 Отговор
    „Вы знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно — нам скучно. Застой! Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска — и секунды, и пули... К сожалению, и пули сейчас свистят — так нам страшно. Ужас-ужас. Ну ужас. Но не ужас-ужас-ужас.“
    „Знаете ли, когато при нас всичко е спокойно, премерено, стабилно – скучно ни е. Застой! Иска ни се екшън (раздвижване). Щом започне екшънът, всичко свисти покрай слепоочието – и секунди, и куршуми... За съжаление, и куршуми свистят сега – та така, страшно ни е. Ужас-ужас. Е, ужас. Но не чак ужас-ужас-ужас.“

    Коментиран от #70, #75, #79, #80, #85, #88, #92

    19:49 26.06.2026

  • 63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Антирашист 804":

    Израел и САЩ не се съобразяаат, че трябва да Има Палестина, знаеш ли? Че Аз ли да се съобразяаам?

    19:50 26.06.2026

  • 64 Сурвикин

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Идвам , успокой се .
    Чакай си ред .
    Първо Зеленилките , после
    П
    Е
    Д
    А
    Л
    И
    Т
    Е

    19:50 26.06.2026

  • 65 Аде идвайте

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Да се изредим дружно":

    Наточил съм шпагата

    19:51 26.06.2026

  • 66 ИЛИЯ ТОПУРА

    2 2 Отговор
    ВСИЧКИ РУСОФИЛКИ

    ДА МЕ ФАНАТ ЗА ТОПУРА.

    Коментиран от #68

    19:52 26.06.2026

  • 67 Примат си

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Примати":

    Най големия

    19:52 26.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Ама чакай ся...?!

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "Сирски":

    Ти от развалините на гаражите ли се обаждаш...?!
    Ония,дето руснаците ги думнаха с ,,Орешника"...?!

    19:54 26.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ

    3 4 Отговор
    ЧТО ЕТО?

    РУСКИ ДОМУЗ.

    Коментиран от #89

    19:55 26.06.2026

  • 72 Само така

    4 1 Отговор
    Началото на края започва скоро...честито

    19:55 26.06.2026

  • 73 Тик так,тик так

    5 2 Отговор
    Песков,40 дни ви остават ...
    Тик так,тик так...

    .

    Коментиран от #84

    19:55 26.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Не си прав Сирски!

    4 1 Отговор

    До коментар #61 от "Сирски":

    Вчера бусовете дойдоха с украинец,с един крак и ...един без глава...!
    Съжалявам,но само това остана за ..Бусофициране!
    А здравите и яки Украинци,се излежават на плажа на ,,Слънчака"...!

    19:57 26.06.2026

  • 78 Това същото го чувахме много пъти

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    но с обратен знак. Украинските телеграм канали са пълни с такива примери и доказателства. Но нито една медия не се затрогна!
    Буданов и британските служби, дори много закъсняха с това си мероприятие. От отчаяние съвсем удариха през просото.
    Истината ще излезе рано или късно но се надяват чрез медиите си поне временно да хванат някой балама и замажат зверствата на азовците над пътниците от маршрутките до фронта.

    Коментиран от #106

    19:57 26.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Сорос

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "БАНДЕРФАШИСТКИЯ ФРОНТ СЕ РАЗПАДА":

    Напредват вече 5та година към гробищата.

    19:59 26.06.2026

  • 82 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор
    Анатол,
    Прави Фе
    Лацио
    В Максуда

    20:00 26.06.2026

  • 83 Ехо муции

    3 3 Отговор

    До коментар #36 от "България и българите мразят русия":

    Нещо се бъркаш България е с Русия

    20:01 26.06.2026

  • 84 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Тик так,тик так":

    Ха-ха-ха, наивник

    20:01 26.06.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Владимир Путин, президент

    6 1 Отговор
    Всичко е както се знаеше - фашистите ряпа да ядат пред зверствата на татаро-монголяка.
    Русия трябва да бъде освободена от Kaтyна и са се засели наново с адекватни хора било то и украинци.

    Коментиран от #96

    20:04 26.06.2026

  • 87 Мудрецот

    2 1 Отговор
    Жъ разследвати потому что стало обществено достояние! Иначе давно окичения с ордени да сте го увековечили на паметна плоча и да сме заборавили за героя!

    20:04 26.06.2026

  • 88 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "Владимир Путин, президент":

    "Живей бързо.. "

    20:04 26.06.2026

  • 89 ЗеленЧук... Зелен Чук...

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ":

    Что ето...?!
    Ето Клоун-Мира...!

    Коментиран от #95

    20:05 26.06.2026

  • 90 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "фактите":

    гледах английски военен филм от ПСВ, там също оставяха в тила войници които да застрелват отстъпващите

    20:05 26.06.2026

  • 91 ЕЙ КРЕМЪЛСКИ САБАКИ

    3 1 Отговор
    ОЩЕ ПРИГОЖИН
    ВИ ГО КАЗВАШЕ.

    КАКВО ИМА ДА РАЗСЛЕДВАТЕ
    ЖАЛКИ ЧЕРВЕНИ ПАРЦАЛИ?

    Коментиран от #93

    20:06 26.06.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #91 от "ЕЙ КРЕМЪЛСКИ САБАКИ":

    Предателя го взривиха Тези които Му плащаха. Британците.
    "Собака- собачья смерть"

    Коментиран от #100

    20:07 26.06.2026

  • 94 Жълтопаветник

    4 1 Отговор
    Поклон пред Лунин. Такива герои са надеждата за бъдъще на Русия!

    20:07 26.06.2026

  • 95 ТОЗИ ЗЕЛЕНЧУК

    2 2 Отговор

    До коментар #89 от "ЗеленЧук... Зелен Чук...":

    УДРЯ КАТ ЧУК

    ПОЛУРЪСТА ОТ БУНКЕРА.

    НЕКА ДА Е ЗЕЛЕН ЧУК.

    20:07 26.06.2026

  • 96 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Владимир Путин, президент":

    Фе
    Лацио
    Отдавно май не си правил?
    Губу закатай...

    Коментиран от #99, #121

    20:09 26.06.2026

  • 97 Муня

    3 1 Отговор
    Сега кoпейката е в ступор! Немое да каже че не е верно! Верваме всички!

    20:10 26.06.2026

  • 98 az СВО Победа 81

    0 1 Отговор
    На война като на война. Който не изпълнява заповеди, да тори земята. При ядрената война няма такива глезотии...не щал да изпълни заповедта. Вова, вади ракетите!

    20:12 26.06.2026

  • 99 Вишис

    1 2 Отговор

    До коментар #96 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ама путин и фeлaцио ли прай! Язе па мислех че само цaлува пъпчeта! Ааайдееее!

    20:12 26.06.2026

  • 100 Хахахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #93 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    За ПАТРУШЕВ ЛИ

    ГОВОРИШ

    СОЛОВЪОВЧЕ ОБЪРКАНО?.

    ТОК УБИ ПРИГОЖИН ,
    ЧЕРВЕНДАЛЕСТ МОФОС.

    НАЙ ГОЛЯМАТА ГРЕШКА
    НА ПОЛУРЪСТА ПУТИН.

    ЗА ПРИГОЖИН

    ВАГНЕР И ВСИЧКИ УШАНКИ

    СЕ БИЕХА КАТО ЗВЕРОВЕ.

    ТОЧНО ТОГАВА УКРАЙНА ПОНАСЯШЕ
    НАЙ ГОЛЕМИТЕ ЗАГУБИ.

    В МОМЕНТА ЗА КОГО
    ЩЕ СИ БИЯТ
    ТАКА

    ДАЙ ЕДНО ИМЕ
    ДА СЕ ПОСМЕЕМ МАЛКО

    ЧЕРВЕНДАЛЕСТ МОФОС.

    Коментиран от #102, #104

    20:12 26.06.2026

  • 101 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги

    1 3 Отговор
    Скоро ще никнат гъби в Украйна. Ядрени!

    Коментиран от #107

    20:13 26.06.2026

  • 102 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги

    2 1 Отговор

    До коментар #100 от "Хахахахаха":

    Забравяш Кадиров. Той и неговите командоси още се бият срещу Украйна.

    Коментиран от #109

    20:15 26.06.2026

  • 103 Атина Палада

    0 1 Отговор
    И православният Патриарх на Русия призова да се използва ядрено оръжие срещу Украйна и Европа. Какво чакат?!!!

    20:17 26.06.2026

  • 104 А ве човек?!

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Хахахахаха":

    Дай хронологията по-разбираема ...!
    Щото нищо ...,ама нищо не се разбира какво искаш да кажеш ..?!?!

    20:20 26.06.2026

  • 105 Дедо

    2 1 Отговор
    Путин да приготви самолетя

    20:21 26.06.2026

  • 106 Освен това тия 12 милиона

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Това същото го чувахме много пъти":

    гледания не означават непремено, че му вярват, а не са за да му теглят една майна.

    Ще се окаже накрая, че тоя е публикувал видеото си седейки на златната си тоалетна в Лвов.

    Коментиран от #120

    20:26 26.06.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Искам да споделя нещо":

    "за което не се бях сетил, но в руските форуми започна да се коментира"!

    20:26 26.06.2026

  • 109 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #102 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги":

    Спри да крадеш никове, бе БОРДЮР, жълтопаветен

    Коментиран от #111, #115

    20:28 26.06.2026

  • 110 Тодор Колев

    2 1 Отговор
    Така, като слушате/четете кремълските тролове, дали са нормални хора или са от кач ал ки? Да поставят бъдещето и живота на децата си внуците си в жертва на Кремъл? Абсолютно Ха Хо!

    20:30 26.06.2026

  • 111 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги

    0 2 Отговор

    До коментар #109 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Моля, не обръщайте внимание на крадеца на никове!

    Коментиран от #114, #116, #129

    20:31 26.06.2026

  • 112 А хайде

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Софиянец":

    Скоро и у вас да денацифицират рушляците. Софиянец, явно си на една туба бензин

    20:31 26.06.2026

  • 113 Пак…

    1 2 Отговор
    Лъжливо видео сътворено от 30 годишното наркоманче управляващо фейк министерството им и украхоливуд !

    20:31 26.06.2026

  • 114 Моля

    0 1 Отговор

    До коментар #111 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги":

    пошел на..й! Знаеш, при кораба!

    20:32 26.06.2026

  • 115 блогър

    1 1 Отговор

    До коментар #109 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    да ти спрат нета скоро, че да не можеш да заработваш, тролиньо

    20:33 26.06.2026

  • 116 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги

    1 2 Отговор

    До коментар #111 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги":

    Спри да пишеш от мое име. Крим ще бъде руски завинаги! Дори ако трябва да го погребат под радиоактивна пепел! Жълтопаветен крадец!

    Коментиран от #118, #119, #123

    20:33 26.06.2026

  • 117 Абе…

    0 2 Отговор
    Ниско интелигентни същества защо не сте в Киев нали утре има съботни за копаене на външни тоалетни !

    20:34 26.06.2026

  • 118 Я сие би май

    1 1 Отговор

    До коментар #116 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги":

    ката

    20:35 26.06.2026

  • 119 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор

    До коментар #116 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги":

    Искам да живея в Крим штот там горивото по бензиностанциите е 00.00 рубли. По тези цени излиза че Русия постигнала комунизма.

    Коментиран от #124

    20:35 26.06.2026

  • 120 Буданов

    1 1 Отговор

    До коментар #106 от "Освен това тия 12 милиона":

    Продажници и предатели на народа си, могат да се намерят навсякъде по света. Зеленски забрани дори майчения си език и се погаври с Холокоста, - за сребърници. И не сме само ние със Зеленски и Сирски.
    Вижте си сайта и агитката на Сорос, ако се съмнявате!

    20:36 26.06.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Костадин Костадинов

    1 1 Отговор
    Колко години продължава тридневната война на Русия срещу Украйна

    20:37 26.06.2026

  • 123 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги

    1 1 Отговор

    До коментар #116 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги":

    Не мога да повярвам! Какво падение! Като искаш пиши. Но си пиши от твоя ник. Няма друго решение освен пълно изтребление на жълтопаветната пасмина и тежните патриарси в Берлун, Париж и Лондон. Европа ще гори в пламъци.

    Коментиран от #127

    20:37 26.06.2026

  • 124 Никой ли не ти е казал

    1 0 Отговор

    До коментар #119 от "Костадин Костадинов":

    че в Украйна вече няма дори бензиностанции?
    Ако татко ти, ти е купил вече колело, бегай там.

    Коментиран от #126

    20:41 26.06.2026

  • 125 Буданов

    0 1 Отговор
    Езикът на омразата е майчин само за руZнаци и Zадунайци!

    20:42 26.06.2026

  • 126 Костя Копейкин

    0 0 Отговор

    До коментар #124 от "Никой ли не ти е казал":

    Благодаря за паса. Никой не ми е казал, че челния опит на Рушията да НЕ продава бензин на бензиностанциите е излязъл извън пределите на Пидирацията. 😆😆😆👊🏽

    20:45 26.06.2026

  • 127 Тодор Колев

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги":

    А Путлер защо не си пише от неговия ник, а пише от ника на Хитлер?

    20:48 26.06.2026

  • 128 Констатация

    0 0 Отговор
    Кво съ правят на Л. у Кремъл, туй не е нова Инфо, миналата година в предаването на Соловьов се коментира случай с Четерима Дроноводи, които бяха направили последно прощално видео, в което пряко обвиниха командира си че ги изпраща на мисия с "еднопосочен билет" заради конфликт, и четиримата загинаха, а разследването "не даде резултат" !? Телеграм Канал е пълен с подобни случаи, то си е ообщественна тайна в Русия, само "Пу и Ко" не го знаят!!!

    20:57 26.06.2026

  • 129 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги":

    Ду
    Ай
    Го
    Бе БОРДЮР жълтокафяв
    Долу украйна!!!

    21:07 26.06.2026

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