Пожар на американски военен кораб рани седем моряци

Американският боен кораб USS Indianapolis (LCS-17) пострада при пожар, избухнал на 24 юни, съобщиха от Военноморския институт на САЩ (USNI). Инцидентът е станал около 11:30 ч. местно време, докато плавателният съд е бил закотвен във военноморската база Мейпорт, Флорида [news.usni.org].
Бърза реакция и леки наранявания
- Светкавична намеса: Екипажът на кораба и пожарната служба на базата са локализирали и изгасили огъня изключително бързо.
- Равносметката: Седем моряци са вдишали дим и са прегледани в болница. Всички те са изписани още същия следобед и са върнати на служба [navytimes.com].
- Минимални щети: От командването на Атлантическия флот потвърдиха, че няма сериозни структурни повреди. Вече се води официално разследване за причините [navytimes.com].
Бойният път на кораба
Въпреки че някои медии първоначално го нарекоха разрушител, USS Indianapolis е модерен крайбрежен боен кораб от клас Freedom, приет на въоръжение през 2019 г.. Корабът има сериозен боен опит – през 2024 г. той участва активно в операциите срещу хутите в Червено море, където успешно отрази масирани атаки с дронове и ракети.
Инцидентът се случва в момент, когато Пентагонът е под засилен натиск да подобри противопожарната безопасност, след като доклад на правителствената отчетност (GAO) отчете над 15 големи пожара на американски военни кораби през последните години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нещо много
05:24 26.06.2026
2 ВЕСЕЛЯК
Благодаря ти САЩ за хубавата новина.
Най-много ме кефи, че 7 моряци били вдишали дим. Сещам се какъв дим са вдишвали- весел дим.
Коментиран от #4
05:34 26.06.2026
3 Доналд Дък, патарок
05:40 26.06.2026
4 Кирпича
До коментар #2 от "ВЕСЕЛЯК":Можеш да им направиш едно мощно обдухване за да разсееш дима ще станеш още по весел.
05:45 26.06.2026
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