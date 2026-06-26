Пожар на американски военен кораб рани седем моряци

Американският боен кораб USS Indianapolis (LCS-17) пострада при пожар, избухнал на 24 юни, съобщиха от Военноморския институт на САЩ (USNI). Инцидентът е станал около 11:30 ч. местно време, докато плавателният съд е бил закотвен във военноморската база Мейпорт, Флорида [news.usni.org].

Бърза реакция и леки наранявания

Светкавична намеса : Екипажът на кораба и пожарната служба на базата са локализирали и изгасили огъня изключително бързо.

: Екипажът на кораба и пожарната служба на базата са локализирали и изгасили огъня изключително бързо. Равносметката : Седем моряци са вдишали дим и са прегледани в болница. Всички те са изписани още същия следобед и са върнати на служба [navytimes.com].

: Седем моряци са вдишали дим и са прегледани в болница. Всички те са изписани още същия следобед и са върнати на служба [navytimes.com]. Минимални щети: От командването на Атлантическия флот потвърдиха, че няма сериозни структурни повреди. Вече се води официално разследване за причините [navytimes.com].

Бойният път на кораба

Въпреки че някои медии първоначално го нарекоха разрушител, USS Indianapolis е модерен крайбрежен боен кораб от клас Freedom, приет на въоръжение през 2019 г.. Корабът има сериозен боен опит – през 2024 г. той участва активно в операциите срещу хутите в Червено море, където успешно отрази масирани атаки с дронове и ракети.

Инцидентът се случва в момент, когато Пентагонът е под засилен натиск да подобри противопожарната безопасност, след като доклад на правителствената отчетност (GAO) отчете над 15 големи пожара на американски военни кораби през последните години.