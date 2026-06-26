Новини
Свят »
САЩ »
Пожар на американски военен кораб рани седем моряци

Пожар на американски военен кораб рани седем моряци

26 Юни, 2026 05:17, обновена 26 Юни, 2026 05:20 750 5

  • кораб-
  • пожар-
  • ранени-
  • сащ-
  • моряци

Огънят на борда на USS Indianapolis във Флорида е овладян бързо, щетите са минимални

Пожар на американски военен кораб рани седем моряци - 1
Снимка: seaforces.org
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският боен кораб USS Indianapolis (LCS-17) пострада при пожар, избухнал на 24 юни, съобщиха от Военноморския институт на САЩ (USNI). Инцидентът е станал около 11:30 ч. местно време, докато плавателният съд е бил закотвен във военноморската база Мейпорт, Флорида [news.usni.org].

Бърза реакция и леки наранявания

  • Светкавична намеса: Екипажът на кораба и пожарната служба на базата са локализирали и изгасили огъня изключително бързо.
  • Равносметката: Седем моряци са вдишали дим и са прегледани в болница. Всички те са изписани още същия следобед и са върнати на служба [navytimes.com].
  • Минимални щети: От командването на Атлантическия флот потвърдиха, че няма сериозни структурни повреди. Вече се води официално разследване за причините [navytimes.com].

Бойният път на кораба

Въпреки че някои медии първоначално го нарекоха разрушител, USS Indianapolis е модерен крайбрежен боен кораб от клас Freedom, приет на въоръжение през 2019 г.. Корабът има сериозен боен опит – през 2024 г. той участва активно в операциите срещу хутите в Червено море, където успешно отрази масирани атаки с дронове и ракети.

Инцидентът се случва в момент, когато Пентагонът е под засилен натиск да подобри противопожарната безопасност, след като доклад на правителствената отчетност (GAO) отчете над 15 големи пожара на американски военни кораби през последните години.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нещо много

    10 1 Отговор
    взеха да горят американските бойни кораби напоследък. Сигурно са искали да пратят кораба към Иран и той се е "самозапалил"

    05:24 26.06.2026

  • 2 ВЕСЕЛЯК

    8 2 Отговор
    Весело започва моят ден!
    Благодаря ти САЩ за хубавата новина.
    Най-много ме кефи, че 7 моряци били вдишали дим. Сещам се какъв дим са вдишвали- весел дим.

    Коментиран от #4

    05:34 26.06.2026

  • 3 Доналд Дък, патарок

    8 0 Отговор
    Пак са пушили!

    05:40 26.06.2026

  • 4 Кирпича

    0 6 Отговор

    До коментар #2 от "ВЕСЕЛЯК":

    Можеш да им направиш едно мощно обдухване за да разсееш дима ще станеш още по весел.

    05:45 26.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.