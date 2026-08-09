Акжан - „Чиста душа“, беше видяна за първи път по време на разходка в полето (ВИДЕО)

Ахалтекинският кон Акжан, любимец на президента Касъм-Жомарт Токаев, беше заснет за първи път по време на разходка в полето.
Видеооператорът Дастан Мухамедрахим публикува кадрите на страницата си в Instagram.
„Крилатият тулпар на Великата степ. Любимецът на президента. Невероятно! ... Имах честта да бъда първият, който засне коня на нашия президент в полето“, написа авторът на видеото в надпис.
Както беше съобщено по-рано, кобилата Акжан, „Чиста душа“, се превръща в марка за Великата степ, нов културен символ. Кобилата е с рядък изабелов цвят, дъщеря на чистокръвните ахалтекински коне Ганатли и Табис.
Акжан е родена в Астана на 30 март 2025 г. Козината ѝ има оптичен ефект: най-фините косъмчета пречупват светлината, създавайки сатенено, почти ефирно сияние.
Днес родената в Астана Акжан се възприема като рядък културен феномен, но същевременно такъв, който е близък и разбираем за хората. В социалните мрежи казахстанците споделят снимки и коментари, като допълнително засилват емоционалната си връзка с този образ.
Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
18:27 09.08.2026
2 Розово жълтопаветно укропони
18:30 09.08.2026
3 БратЧету
18:32 09.08.2026
4 Бети кахъра миризляв
Коментиран от #6
18:33 09.08.2026
5 Пустиня(к)
18:37 09.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Некво ГМО е това
Коментиран от #12
19:35 09.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Красиво животно с късмет
21:04 09.08.2026
11 Любимия кон на султана
Музиката всъщност е доста подходяща, в контекста на една реплика на Максимус, перефразирам - ще има възмездие , в този живот или следващ ...
21:25 09.08.2026
12 Така изглежда...
До коментар #7 от "Некво ГМО е това":Къде е гривата на горкото добиче? Защо са го загрозили така?
22:28 09.08.2026
13 БастырДжон Мамитосийбаев
23:45 09.08.2026
14 Ром а Неску
01:50 10.08.2026