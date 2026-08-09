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Акжан - „Чиста душа“, беше видяна за първи път по време на разходка в полето (ВИДЕО)

Акжан - „Чиста душа“, беше видяна за първи път по време на разходка в полето (ВИДЕО)

9 Август, 2026 18:21 2 080 14

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Акжан - „Чиста душа“, беше видяна за първи път по време на разходка в полето (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ахалтекинският кон Акжан, любимец на президента Касъм-Жомарт Токаев, беше заснет за първи път по време на разходка в полето.

Видеооператорът Дастан Мухамедрахим публикува кадрите на страницата си в Instagram.


„Крилатият тулпар на Великата степ. Любимецът на президента. Невероятно! ... Имах честта да бъда първият, който засне коня на нашия президент в полето“, написа авторът на видеото в надпис.

Както беше съобщено по-рано, кобилата Акжан, „Чиста душа“, се превръща в марка за Великата степ, нов културен символ. Кобилата е с рядък изабелов цвят, дъщеря на чистокръвните ахалтекински коне Ганатли и Табис.

Акжан е родена в Астана на 30 март 2025 г. Козината ѝ има оптичен ефект: най-фините косъмчета пречупват светлината, създавайки сатенено, почти ефирно сияние.

Днес родената в Астана Акжан се възприема като рядък културен феномен, но същевременно такъв, който е близък и разбираем за хората. В социалните мрежи казахстанците споделят снимки и коментари, като допълнително засилват емоционалната си връзка с този образ.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform


Казахстан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    2 9 Отговор
    Музиката към клипа е неуместна и не на място ! Това е велика музика към велик филм ..Максимус ...Максимус ..Максимус ..генерале...а не кат бройки и зел.ения соцк

    18:27 09.08.2026

  • 2 Розово жълтопаветно укропони

    11 4 Отговор
    Това май е нашият лидер Мирчев - розовото укромагаре от окръжния комитет на БКП-ДБ в село Крушари.

    18:30 09.08.2026

  • 3 БратЧету

    7 6 Отговор
    Малиий, ако гу впрегнем в каруцата с нови гуми мишилинки, колку ли жилезо ши влачи?

    18:32 09.08.2026

  • 4 Бети кахъра миризляв

    6 3 Отговор
    Тва нашия шеф от дб 🥳🤭

    Коментиран от #6

    18:33 09.08.2026

  • 5 Пустиня(к)

    13 2 Отговор
    Те тава е кон, не кат Терзиев!

    18:37 09.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Некво ГМО е това

    4 2 Отговор
    Ако ме питаш.

    Коментиран от #12

    19:35 09.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Красиво животно с късмет

    4 1 Отговор
    Всички коне да имаха нейния живот

    21:04 09.08.2026

  • 11 Любимия кон на султана

    1 0 Отговор
    Любимото куче на сульо, котката на пульо, ханъмата на трети ... аман от неначесано его.
    Музиката всъщност е доста подходяща, в контекста на една реплика на Максимус, перефразирам - ще има възмездие , в този живот или следващ ...

    21:25 09.08.2026

  • 12 Така изглежда...

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Некво ГМО е това":

    Къде е гривата на горкото добиче? Защо са го загрозили така?

    22:28 09.08.2026

  • 13 БастырДжон Мамитосийбаев

    0 0 Отговор
    Ятмаа , что за ИИ ,бл..

    23:45 09.08.2026

  • 14 Ром а Неску

    0 0 Отговор
    Таа кобила, няма ли да я обвинят в шовинизъм? Не е ли твърде бяла - къде е БХК? Ариеца не спи - той бди!

    01:50 10.08.2026