Акжан - „Чиста душа“, беше видяна за първи път по време на разходка в полето (ВИДЕО)

Ахалтекинският кон Акжан, любимец на президента Касъм-Жомарт Токаев, беше заснет за първи път по време на разходка в полето.

Видеооператорът Дастан Мухамедрахим публикува кадрите на страницата си в Instagram.

„Крилатият тулпар на Великата степ. Любимецът на президента. Невероятно! ... Имах честта да бъда първият, който засне коня на нашия президент в полето“, написа авторът на видеото в надпис.

Както беше съобщено по-рано, кобилата Акжан, „Чиста душа“, се превръща в марка за Великата степ, нов културен символ. Кобилата е с рядък изабелов цвят, дъщеря на чистокръвните ахалтекински коне Ганатли и Табис.

Акжан е родена в Астана на 30 март 2025 г. Козината ѝ има оптичен ефект: най-фините косъмчета пречупват светлината, създавайки сатенено, почти ефирно сияние.

Днес родената в Астана Акжан се възприема като рядък културен феномен, но същевременно такъв, който е близък и разбираем за хората. В социалните мрежи казахстанците споделят снимки и коментари, като допълнително засилват емоционалната си връзка с този образ.

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