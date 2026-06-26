Турция победи САЩ в зрелищен мач с пет гола

На стадион “SoFi” в Ингълууд Турция показа характер и напусна световното първенство с високо вдигната глава. Макар вече да бе отпаднал, тимът на Винченцо Монтела изигра най-силния си мач в групата и победи САЩ с 3:2 след гол в 97-ата минута.

Американците поведоха още в 3-тата минута чрез Остин Тръсти, но Арда Гюлер бързо изравни. Последваха открит футбол, отменен гол за САЩ и красиво попадение на Оркун Кьокчу за 2:1.

След почивката Берхалтер изравни за 2:2, а влизането на Кристиан Пулишич даде нов импулс на домакините. Те обаче пропуснаха няколко отлични шанса, включително удар в гредата на Маккени.

И когато равенството изглеждаше неизбежно, Турция нанесе решителния удар: Арда Гюлер демонстрира техника, Узун продължи топката, а Каан Айхан, появил се секунди по-рано, вкара победния гол за 3:2.