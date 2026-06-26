Украйна извърши най-масираната атака с дронове срещу Русия от началото на годината

Атаката срещу Русия през изминалата нощ бе най-масираната от началото на годината. При нея над различни руски региони бяха свалени и прехванати 660 безпилотни летателни апарата на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Това показва статистика на ТАСС, направена въз основа на данни от Министерството на отбраната в Москва, предаде БТА.

Предишната най-голяма атака за годината бе отблъсната на 17 май. Тогава средствата за ПВО свалиха и прехванаха 556 дрона. В нощта срещу 18 юни над различни региони на Русия бяха свалени и прехванати 555 безпилотни летателни апарата.

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Голямо нападение беше отразено и на 6 юни, отбелязва ТАСС. Тогава по данни на Министерството на отбраната са свалени 376 дрона на ВСУ. Преди това на 3 юни средствата за противовъздушна отбрана свалиха 354 украински безпилотни летателни апарата. На 10 юни бяха свалени и прехванати 326, а на 11 – 330 безпилотника.

През последния месец Украйна засили кампанията си на удари с дронове с голям обсег по Русия, основно по енергийна инфраструктура, за да лиши Кремъл от един от най-важните си приходоизточници за финансиране на войната, отбелязват световните агенции.

Миналата седмица украинска атака предизвика голям пожар в рафинерия в югоизточната част на Москва.

При украинска атака с дронове бяха нанесени щети по промишлено предприятие в руския град Новомосковск, съобщи губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев, цитиран от Ройтерс. Той не оповести подробности за поразеното съоръжение, но в района има няколко големи химически завода. Миляев добави, че са регистрирани и повреди и по електропреносната мрежа. По думите му през изминалата нощ руските сили за противовъздушна отбрана са прехванали 73 дрона над Тулска област. Има данни за една ранена жена при украинската атака.

Украинският президент Володимир Зеленски е одобрил предложена от Службата за сигурност на Украйна (ССУ) 40-дневна операция за оказване на влияние, чиято цел е да се окаже натиск върху Русия с оглед прекратяване на войната, предадоха вчера Укринформ и Ройтерс, като цитират публикации на Зеленски във Фейсбук и Телеграм, пише БТА.

Президентът на Украйна е получил доклад от временно изпълняващия длъжността ръководител на ССУ генерал-майор Евгений Хмара относно прилагането на украинската стратегия за "санкции с дългосрочен ефект", "санкции със средносрочен ефект" и бойните постижения на центъра за специални операции "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна на бойното поле.

"Одобрих 40-дневна операция на ССУ за оказване на влияние върху държавата-агресор, с цел да се окаже натиск за прекратяване на войната", подчерта Зеленски.

"Важно е да се отбележи, че вече няколко месеца подред Службата за сигурност на Украйна демонстрира най-висока ефективност при отбраната на украинските позиции на фронта чрез използването на различни видове дронове. Центърът за специални операции "Алфа" води по брой на неутрализирани военнослужещи и единици техника на окупатора", заяви Зеленски.

Украинският президент е обсъдил с генерал-майор Хмара и предизвикателствата пред вътрешната сигурност на Украйна.

От месеци насам Украйна провежда серии от удари с оръжия със среден и голям обсег срещу цели в Русия или в контролираните от Русия територии, насочени предимно срещу петролната промишленост.