Украйна извърши най-масираната атака с дронове срещу Русия от началото на годината

Атаката срещу Русия през изминалата нощ бе най-масираната от началото на годината. При нея над различни руски региони бяха свалени и прехванати 660 безпилотни летателни апарата на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Това показва статистика на ТАСС, направена въз основа на данни от Министерството на отбраната в Москва, предаде БТА.
Предишната най-голяма атака за годината бе отблъсната на 17 май. Тогава средствата за ПВО свалиха и прехванаха 556 дрона. В нощта срещу 18 юни над различни региони на Русия бяха свалени и прехванати 555 безпилотни летателни апарата.
Голямо нападение беше отразено и на 6 юни, отбелязва ТАСС. Тогава по данни на Министерството на отбраната са свалени 376 дрона на ВСУ. Преди това на 3 юни средствата за противовъздушна отбрана свалиха 354 украински безпилотни летателни апарата. На 10 юни бяха свалени и прехванати 326, а на 11 – 330 безпилотника.
През последния месец Украйна засили кампанията си на удари с дронове с голям обсег по Русия, основно по енергийна инфраструктура, за да лиши Кремъл от един от най-важните си приходоизточници за финансиране на войната, отбелязват световните агенции.
Миналата седмица украинска атака предизвика голям пожар в рафинерия в югоизточната част на Москва.
При украинска атака с дронове бяха нанесени щети по промишлено предприятие в руския град Новомосковск, съобщи губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев, цитиран от Ройтерс. Той не оповести подробности за поразеното съоръжение, но в района има няколко големи химически завода. Миляев добави, че са регистрирани и повреди и по електропреносната мрежа. По думите му през изминалата нощ руските сили за противовъздушна отбрана са прехванали 73 дрона над Тулска област. Има данни за една ранена жена при украинската атака.
Украинският президент Володимир Зеленски е одобрил предложена от Службата за сигурност на Украйна (ССУ) 40-дневна операция за оказване на влияние, чиято цел е да се окаже натиск върху Русия с оглед прекратяване на войната, предадоха вчера Укринформ и Ройтерс, като цитират публикации на Зеленски във Фейсбук и Телеграм, пише БТА.
Президентът на Украйна е получил доклад от временно изпълняващия длъжността ръководител на ССУ генерал-майор Евгений Хмара относно прилагането на украинската стратегия за "санкции с дългосрочен ефект", "санкции със средносрочен ефект" и бойните постижения на центъра за специални операции "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна на бойното поле.
"Одобрих 40-дневна операция на ССУ за оказване на влияние върху държавата-агресор, с цел да се окаже натиск за прекратяване на войната", подчерта Зеленски.
"Важно е да се отбележи, че вече няколко месеца подред Службата за сигурност на Украйна демонстрира най-висока ефективност при отбраната на украинските позиции на фронта чрез използването на различни видове дронове. Центърът за специални операции "Алфа" води по брой на неутрализирани военнослужещи и единици техника на окупатора", заяви Зеленски.
Украинският президент е обсъдил с генерал-майор Хмара и предизвикателствата пред вътрешната сигурност на Украйна.
От месеци насам Украйна провежда серии от удари с оръжия със среден и голям обсег срещу цели в Русия или в контролираните от Русия територии, насочени предимно срещу петролната промишленост.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Коментиран от #12, #26
08:33 26.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 РУСИЯ ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД👌
$ ДЪЛГ, КОИТО ТЪРПЯТ ОГРОМНИ ЗАГУБИ. РУСИЯ ЗАПОЧНА СВО - Според Член: 1,55,и 106,107, от УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ МАТИОНЕТНИЯ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014 В УКРАЙНА И СПОНСОРИТЕ МУ.УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,5 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!!!!!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.КАКТО СЕ ОКАЗА ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА. А ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ.( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ Е ЕВРОПА, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г.! БРАВО 🇷🇺РУСИЯ !!!
Коментиран от #9
08:34 26.06.2026
5 Володимир Зеленски, президент
Казах ☝️
Коментиран от #41
08:34 26.06.2026
6 Бумеранг
Коментиран от #54
08:34 26.06.2026
7 Бялджип
Коментиран от #13, #14, #15
08:35 26.06.2026
8 Гост
08:36 26.06.2026
9 Д-р Ох Боли, спешна помощ
До коментар #4 от "РУСИЯ ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД👌":Това в коя руска сказка го прочете ?
Или да идваме те прибираме в спешното 😁
08:36 26.06.2026
10 ФАКТ
08:37 26.06.2026
11 Май скоро
Харчете си парите!
08:37 26.06.2026
12 АХАХАХАБ копейки бакшиши
До коментар #2 от "Пич":5 г спуквате Украйна от пердах и Украйна си върха Херсон, а вие избягахте с писъци от него. и все сте на 19 км от руската граница АХАХАХАХХА. Бият ви като маче у дирек 5 г руски срам и многоходовост.
Коментиран от #17
08:38 26.06.2026
13 СССР
До коментар #7 от "Бялджип":Соц лагера си отиде, СССР си отиде, ще се разпадне и русия, само дето комунистите ще си отидат последни.
08:40 26.06.2026
14 МОТИКАТА
До коментар #7 от "Бялджип":Време е макккя ти те опердаши с мотиката и прибере ключовете от Ладата комби, която гордо наричаш бял джип. Навърши 18 години първо ☝️
08:40 26.06.2026
15 Този път
До коментар #7 от "Бялджип":Колко от тези 2-3 Орешника ще паднат на руска територия?
Коментиран от #19
08:41 26.06.2026
16 Копейка в шок
Остана ми вечер само да се завивам през глава с руското знаме и да сънувам пАбеда.
08:43 26.06.2026
17 Преувеличаваш
До коментар #12 от "АХАХАХАБ копейки бакшиши":Преувеличаваш......... Чак пък всички...!? Само няколко украинки съм спукал от....... пердах!
08:44 26.06.2026
18 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
КРЕМЪЛ И ВСИЧКИ ПУТЕРАСТИ
ОТРИЧАТ ВСИЧКО ЗАПАДНО
И ДЪРЖАТ НА РУСКИТЕ ЦЕННОСТИ.
ЗАТОВА РЕШИХА ....
СПИРАМЕ И БЕНЗИНА
НЕ ИСКАМЕ НИЩО ОТ
ОМРАЗНИЯ ПРОПАДНАЛ ЗАПАД.
РААА РААА РААА
08:44 26.06.2026
19 Бялджип
До коментар #15 от "Този път":Засега ще падат на украинска. След това ще се окаже руска.
08:44 26.06.2026
20 Крейцера Мацква
Коментиран от #36
08:46 26.06.2026
21 ами
08:46 26.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ПРИ СОЛОВЬОВ
ВСИЧКИ КРЕМЪЛСКИ ЛАЛАДЖИИ
ЗАЩО РЕВАТ ?
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
08:47 26.06.2026
24 Гаварит Масква
Интернет нет.
Икономика нет
СВО нет.
Закривай!
08:47 26.06.2026
25 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯТ
08:48 26.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ами
08:51 26.06.2026
28 Почнаха яко да реват
08:51 26.06.2026
29 Тодар Живков
08:51 26.06.2026
30 Възраждане
08:53 26.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Поредната чудесна като качество статия
През 2025 Украйна е произвела около 4 милиона дрона. Това прави около 11 хил дневно. Понеже правят още фабрики, сега могат да правят горе - долу двойно, около 20 хил на ден. Какво ми казва, че руснаците били прихванали 600? Нищо. С колко са ги атакували? С 610 или с 10 хиляди? Има голяма разлика…
08:53 26.06.2026
33 Факти
Коментиран от #48, #51
08:53 26.06.2026
34 Дон Корлеоне
08:54 26.06.2026
35 Все бият
08:54 26.06.2026
36 Моряка
До коментар #20 от "Крейцера Мацква":Ами ако Мацква реши да воюва насериозно?С колко ядрени удара ще затрие 1300 годишната ни натовска държава?( по скоро 600 годишна,700 години е било Византия и Османия)
08:56 26.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Мнение
08:59 26.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 на всеки е ясно вече
До коментар #5 от "Володимир Зеленски, президент":това са последните издихания във войната на финансовите олигарси против Русия, които целят Русия да отговори с нещо голямо в рамките на Европа. Консерви, вода, сухари аптечка, йод. Бог да пази!
Коментиран от #47
09:00 26.06.2026
42 Войната ще заприлича на следния виц
Има ли руснаци има
Има ли руснаци има
Има ли руснаци няма
Разпитът птодължава
Защо няма руснаци
Защо няма руснаци
Защо няма руснаци
Защото ги избихме
Коментиран от #50
09:03 26.06.2026
43 ОНЯ с ДРОНЯ
ПРЕВЪРНАХА
СВРЪХ БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА
РАЗЗИЯ
ВЪВ СВРЪХ АВТОСТОЯНКА.
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
09:03 26.06.2026
44 Пешо
09:03 26.06.2026
45 хихи
09:04 26.06.2026
46 ВАТАТА
Коментиран от #49
09:04 26.06.2026
47 Хм...
До коментар #41 от "на всеки е ясно вече":А твоята расия защо просто не си прибере гавазите и всичко да приключва? Защо не призовеш бащицата си в кремль да прекрати това безумие?
Коментиран от #52
09:05 26.06.2026
48 Елцин поне Пиеше
До коментар #33 от "Факти":Затова беше Смешен
А Путин си е
По Природа
КУЦОКРАК ШУТ.
09:05 26.06.2026
49 хихи
До коментар #46 от "ВАТАТА":до последния жив украинец, а сега Мерц ще му доставя украинци от Германия
09:05 26.06.2026
50 Добре ли си?
До коментар #42 от "Войната ще заприлича на следния виц":Нека да правим разлика между виц и идиотизъм..
09:06 26.06.2026
51 Мусорчик
До коментар #33 от "Факти":Но само, когато Елцин е трезвен.
09:06 26.06.2026
52 Е де беше
До коментар #47 от "Хм...":като САЩ тикаше Украйна към война! Сега се сърди на САЩ.
09:06 26.06.2026
53 Глупашенко
Ретранслаторите.
Защо , от какво се уплаши
Толкова бързо ?
09:07 26.06.2026
54 Ами
До коментар #6 от "Бумеранг":Да гледане да не ги отвори.
Щото отвори ли ги, нищо добро не следва за Европа.
09:08 26.06.2026
55 БПФ
Ще платят репарации под формата на територия. Всичко до Днепър !!!
09:08 26.06.2026