Новини
Свят »
Русия »
Украйна извърши най-масираната атака с дронове срещу Русия от началото на годината
  Тема: Украйна

Украйна извърши най-масираната атака с дронове срещу Русия от началото на годината

26 Юни, 2026 08:30 1 873 55

  • украйна-
  • русия-
  • дронове-
  • москва-
  • война

Украйна засили кампанията си на удари с дронове с голям обсег по Русия, основно по енергийната инфраструктура

Украйна извърши най-масираната атака с дронове срещу Русия от началото на годината - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Атаката срещу Русия през изминалата нощ бе най-масираната от началото на годината. При нея над различни руски региони бяха свалени и прехванати 660 безпилотни летателни апарата на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Това показва статистика на ТАСС, направена въз основа на данни от Министерството на отбраната в Москва, предаде БТА.

Предишната най-голяма атака за годината бе отблъсната на 17 май. Тогава средствата за ПВО свалиха и прехванаха 556 дрона. В нощта срещу 18 юни над различни региони на Русия бяха свалени и прехванати 555 безпилотни летателни апарата.

Още новини от Украйна

Голямо нападение беше отразено и на 6 юни, отбелязва ТАСС. Тогава по данни на Министерството на отбраната са свалени 376 дрона на ВСУ. Преди това на 3 юни средствата за противовъздушна отбрана свалиха 354 украински безпилотни летателни апарата. На 10 юни бяха свалени и прехванати 326, а на 11 – 330 безпилотника.

През последния месец Украйна засили кампанията си на удари с дронове с голям обсег по Русия, основно по енергийна инфраструктура, за да лиши Кремъл от един от най-важните си приходоизточници за финансиране на войната, отбелязват световните агенции.

Миналата седмица украинска атака предизвика голям пожар в рафинерия в югоизточната част на Москва.

При украинска атака с дронове бяха нанесени щети по промишлено предприятие в руския град Новомосковск, съобщи губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев, цитиран от Ройтерс. Той не оповести подробности за поразеното съоръжение, но в района има няколко големи химически завода. Миляев добави, че са регистрирани и повреди и по електропреносната мрежа. По думите му през изминалата нощ руските сили за противовъздушна отбрана са прехванали 73 дрона над Тулска област. Има данни за една ранена жена при украинската атака.

Украинският президент Володимир Зеленски е одобрил предложена от Службата за сигурност на Украйна (ССУ) 40-дневна операция за оказване на влияние, чиято цел е да се окаже натиск върху Русия с оглед прекратяване на войната, предадоха вчера Укринформ и Ройтерс, като цитират публикации на Зеленски във Фейсбук и Телеграм, пише БТА.

Президентът на Украйна е получил доклад от временно изпълняващия длъжността ръководител на ССУ генерал-майор Евгений Хмара относно прилагането на украинската стратегия за "санкции с дългосрочен ефект", "санкции със средносрочен ефект" и бойните постижения на центъра за специални операции "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна на бойното поле.

"Одобрих 40-дневна операция на ССУ за оказване на влияние върху държавата-агресор, с цел да се окаже натиск за прекратяване на войната", подчерта Зеленски.

"Важно е да се отбележи, че вече няколко месеца подред Службата за сигурност на Украйна демонстрира най-висока ефективност при отбраната на украинските позиции на фронта чрез използването на различни видове дронове. Центърът за специални операции "Алфа" води по брой на неутрализирани военнослужещи и единици техника на окупатора", заяви Зеленски.

Украинският президент е обсъдил с генерал-майор Хмара и предизвикателствата пред вътрешната сигурност на Украйна.

От месеци насам Украйна провежда серии от удари с оръжия със среден и голям обсег срещу цели в Русия или в контролираните от Русия територии, насочени предимно срещу петролната промишленост.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    50 17 Отговор
    Да бе...!!! Я се стабилизирайте, защото няколко статии по надолу пише, че Украйна е спукана от пердах!!!

    Коментиран от #12, #26

    08:33 26.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 РУСИЯ ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД👌

    38 23 Отговор
    ЕС Е В ПЪЛНА ДЕГРАДАЦИЯ ! ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ.(В ИНФОРМАЦИОННАТА СЪЩО С ЛЪЖИТЕ СИ ). ЛЪЖИ И ЦЕНЗУРА НЯМА ДА ПОМОГНАТ, НИТО НА ЕС ,НИТО НА САЩ С ВЕЧЕ 39 ТРИЛ.
    $ ДЪЛГ, КОИТО ТЪРПЯТ ОГРОМНИ ЗАГУБИ. РУСИЯ ЗАПОЧНА СВО - Според Член: 1,55,и 106,107, от УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ МАТИОНЕТНИЯ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014 В УКРАЙНА И СПОНСОРИТЕ МУ.УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,5 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!!!!!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.КАКТО СЕ ОКАЗА ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА. А ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ.( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ Е ЕВРОПА, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г.! БРАВО 🇷🇺РУСИЯ !!!

    Коментиран от #9

    08:34 26.06.2026

  • 5 Володимир Зеленски, президент

    25 42 Отговор
    От сегодня 00.00 часа Украйна задейства директива Мир чрез Сила. Мечката ще играе казачок дорде каталяса и почне се моли за мир.
    Казах ☝️

    Коментиран от #41

    08:34 26.06.2026

  • 6 Бумеранг

    24 35 Отговор
    Руския бумеранг се завръща по руските енергийни съоръжения. путин отвори ли бомбоубежищата в Масква?

    Коментиран от #54

    08:34 26.06.2026

  • 7 Бялджип

    31 17 Отговор
    Май е време за високоскоростната Орешник. Два-три броя ще успокоят ситуацията.

    Коментиран от #13, #14, #15

    08:35 26.06.2026

  • 8 Гост

    12 29 Отговор
    Украйна побеждава

    08:36 26.06.2026

  • 9 Д-р Ох Боли, спешна помощ

    15 27 Отговор

    До коментар #4 от "РУСИЯ ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД👌":

    Това в коя руска сказка го прочете ?
    Или да идваме те прибираме в спешното 😁

    08:36 26.06.2026

  • 10 ФАКТ

    17 31 Отговор
    Господин Зеленски даде 1 седмица на Лукашенко да демонтира руските релейни станции(антени) за руски дронове по границата с Украйна, инаще ще нападне Беларус. И Лукашенко като Путлерчето напълни памперса и се огъна. Ахахахахв

    08:37 26.06.2026

  • 11 Май скоро

    11 8 Отговор
    Ще има ненуклеризация....
    Харчете си парите!

    08:37 26.06.2026

  • 12 АХАХАХАБ копейки бакшиши

    23 25 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    5 г спуквате Украйна от пердах и Украйна си върха Херсон, а вие избягахте с писъци от него. и все сте на 19 км от руската граница АХАХАХАХХА. Бият ви като маче у дирек 5 г руски срам и многоходовост.

    Коментиран от #17

    08:38 26.06.2026

  • 13 СССР

    16 20 Отговор

    До коментар #7 от "Бялджип":

    Соц лагера си отиде, СССР си отиде, ще се разпадне и русия, само дето комунистите ще си отидат последни.

    08:40 26.06.2026

  • 14 МОТИКАТА

    13 11 Отговор

    До коментар #7 от "Бялджип":

    Време е макккя ти те опердаши с мотиката и прибере ключовете от Ладата комби, която гордо наричаш бял джип. Навърши 18 години първо ☝️

    08:40 26.06.2026

  • 15 Този път

    12 19 Отговор

    До коментар #7 от "Бялджип":

    Колко от тези 2-3 Орешника ще паднат на руска територия?

    Коментиран от #19

    08:41 26.06.2026

  • 16 Копейка в шок

    12 14 Отговор
    Шокиран съм!!!! Путин, вожде любими накъде ни водиш......Матушката ни любима е в пламъци.
    Остана ми вечер само да се завивам през глава с руското знаме и да сънувам пАбеда.

    08:43 26.06.2026

  • 17 Преувеличаваш

    9 6 Отговор

    До коментар #12 от "АХАХАХАБ копейки бакшиши":

    Преувеличаваш......... Чак пък всички...!? Само няколко украинки съм спукал от....... пердах!

    08:44 26.06.2026

  • 18 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    8 14 Отговор
    БЕНЗИНЪТ Е ИЗМИСЛЕН В АНГЛИЯ.

    КРЕМЪЛ И ВСИЧКИ ПУТЕРАСТИ
    ОТРИЧАТ ВСИЧКО ЗАПАДНО
    И ДЪРЖАТ НА РУСКИТЕ ЦЕННОСТИ.

    ЗАТОВА РЕШИХА ....

    СПИРАМЕ И БЕНЗИНА

    НЕ ИСКАМЕ НИЩО ОТ
    ОМРАЗНИЯ ПРОПАДНАЛ ЗАПАД.

    РААА РААА РААА

    08:44 26.06.2026

  • 19 Бялджип

    16 6 Отговор

    До коментар #15 от "Този път":

    Засега ще падат на украинска. След това ще се окаже руска.

    08:44 26.06.2026

  • 20 Крейцера Мацква

    7 14 Отговор
    ...потъва главоломно и нищо го не може спаси.

    Коментиран от #36

    08:46 26.06.2026

  • 21 ами

    9 11 Отговор
    украина има подарък 120 000 дрона от британците, зор ще видят докато ги изстрелят всичките, може пък русия да капитулира като иран

    08:46 26.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ПРИ СОЛОВЬОВ

    8 9 Отговор
    ПРИ СКАБЕЕВА

    ВСИЧКИ КРЕМЪЛСКИ ЛАЛАДЖИИ

    ЗАЩО РЕВАТ ?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    08:47 26.06.2026

  • 24 Гаварит Масква

    9 16 Отговор
    Бензина нет.
    Интернет нет.
    Икономика нет
    СВО нет.
    Закривай!

    08:47 26.06.2026

  • 25 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯТ

    4 12 Отговор
    КЪДЕ МИ Е СТАТИЯТА ЗА НАПРЕДЪКЪТ НА ПУСИН?

    08:48 26.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ами

    5 8 Отговор
    660 свалени дрона,660 поразени обекта от отломките бееее

    08:51 26.06.2026

  • 28 Почнаха яко да реват

    6 8 Отговор
    Стещу фюрера току виж го свалили.

    08:51 26.06.2026

  • 29 Тодар Живков

    7 11 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    08:51 26.06.2026

  • 30 Възраждане

    2 6 Отговор
    Това е поредната брутална агресия спрямо Русия, а още отговор от страна на ООН липсва. Очакваме Генерал Румен Радев да изрази остър протест срещу ескалацията на напрежение и да поиска санции стещу страната агресор Украйна

    08:53 26.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Поредната чудесна като качество статия

    4 5 Отговор
    Драги ми Факти, като пишете колко са прихванали, напишете и колко са минали. То журналистиката не е само да пуснеш статията на ТАСС в чата да я преведе…

    През 2025 Украйна е произвела около 4 милиона дрона. Това прави около 11 хил дневно. Понеже правят още фабрики, сега могат да правят горе - долу двойно, около 20 хил на ден. Какво ми казва, че руснаците били прихванали 600? Нищо. С колко са ги атакували? С 610 или с 10 хиляди? Има голяма разлика…

    08:53 26.06.2026

  • 33 Факти

    5 6 Отговор
    Путин се оказа по-смешен от Елцин.

    Коментиран от #48, #51

    08:53 26.06.2026

  • 34 Дон Корлеоне

    5 3 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    08:54 26.06.2026

  • 35 Все бият

    6 5 Отговор
    и все бити ходят, а наркомана все проси по света!

    08:54 26.06.2026

  • 36 Моряка

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Крейцера Мацква":

    Ами ако Мацква реши да воюва насериозно?С колко ядрени удара ще затрие 1300 годишната ни натовска държава?( по скоро 600 годишна,700 години е било Византия и Османия)

    08:56 26.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Мнение

    2 3 Отговор
    Тупин се докара дотам да се отбранява. Понеже в 21 век решаващото са технологиите, а не хората. Скоро ще са хиляди дронове на ден срещу Русия. Британците отдавна са дали далекобойни ракети на Украйна, които още не са задействани. Константиновка не може да падне ПЕТА година. Абсолютно позорище за Кремъл! С предатели война не се печели!

    08:59 26.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 на всеки е ясно вече

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Володимир Зеленски, президент":

    това са последните издихания във войната на финансовите олигарси против Русия, които целят Русия да отговори с нещо голямо в рамките на Европа. Консерви, вода, сухари аптечка, йод. Бог да пази!

    Коментиран от #47

    09:00 26.06.2026

  • 42 Войната ще заприлича на следния виц

    2 3 Отговор
    Разпитват зеленски
    Има ли руснаци има
    Има ли руснаци има
    Има ли руснаци няма
    Разпитът птодължава
    Защо няма руснаци
    Защо няма руснаци
    Защо няма руснаци
    Защото ги избихме

    Коментиран от #50

    09:03 26.06.2026

  • 43 ОНЯ с ДРОНЯ

    0 0 Отговор
    УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ

    ПРЕВЪРНАХА

    СВРЪХ БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА

    РАЗЗИЯ

    ВЪВ СВРЪХ АВТОСТОЯНКА.

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    09:03 26.06.2026

  • 44 Пешо

    0 2 Отговор
    Май Киев и Лвов ще са новите Хирошима и Нагазаки. В един момент на руснаците ще им писне и ше вземат цялата Украйна.

    09:03 26.06.2026

  • 45 хихи

    0 1 Отговор
    а ВСУ уверено настъпват към Киев

    09:04 26.06.2026

  • 46 ВАТАТА

    1 0 Отговор
    Войната ще свърши , когато Зелю реши.

    Коментиран от #49

    09:04 26.06.2026

  • 47 Хм...

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "на всеки е ясно вече":

    А твоята расия защо просто не си прибере гавазите и всичко да приключва? Защо не призовеш бащицата си в кремль да прекрати това безумие?

    Коментиран от #52

    09:05 26.06.2026

  • 48 Елцин поне Пиеше

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Факти":

    Затова беше Смешен

    А Путин си е

    По Природа

    КУЦОКРАК ШУТ.

    09:05 26.06.2026

  • 49 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "ВАТАТА":

    до последния жив украинец, а сега Мерц ще му доставя украинци от Германия

    09:05 26.06.2026

  • 50 Добре ли си?

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Войната ще заприлича на следния виц":

    Нека да правим разлика между виц и идиотизъм..

    09:06 26.06.2026

  • 51 Мусорчик

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Факти":

    Но само, когато Елцин е трезвен.

    09:06 26.06.2026

  • 52 Е де беше

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Хм...":

    като САЩ тикаше Украйна към война! Сега се сърди на САЩ.

    09:06 26.06.2026

  • 53 Глупашенко

    1 1 Отговор
    Тихо мълком изключи

    Ретранслаторите.

    Защо , от какво се уплаши
    Толкова бързо ?

    09:07 26.06.2026

  • 54 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бумеранг":

    Да гледане да не ги отвори.
    Щото отвори ли ги, нищо добро не следва за Европа.

    09:08 26.06.2026

  • 55 БПФ

    1 0 Отговор
    Укpoпската пaплaч буквално е газена по целия фронт, остава им само да обстрелват цивилна инфраструктура.
    Ще платят репарации под формата на територия. Всичко до Днепър !!!

    09:08 26.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания