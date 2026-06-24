На Крим няма гориво. Хората бягат. Киев разрушава мостове.

В неделя сутринта, 21 юни, Сергей Аксьонов, назначеният от Русия администратор на Крим, отправи пределно ясно послание в социалните мрежи: "Уважаеми жители на Крим, от девет часа продажбите на гориво по бензиностанциите се преустановяват - независимо дали се плаща в брой, с карта или с ваучери. Това важи както за частните, така и за юридическите лица". В дните преди това на окупирания от Русия полуостров бяха въведени лимити за зареждане, а по бензиностанциите се извиваха дълги опашки.
Украйна нанася удари по много направления
Междувременно несигурното положение с горивото се усеща и при доставките за супермаркетите, споделя местна жителка пред германската обществена телевизия АРД. "Днес бях в магазина и чух, че има ограничения за олиото, захарта, ориза и елдата. Трябва да има някаква причина", казва тя.
Властите налагат и други ограничения - летните детски лагери на полуострова например са отменени, официално по съображения за сигурност. Местната жителка, с която е разговаряла телевизия АРД, казва, че не се предоставя никаква друга информация. И не знае как ще вървят нещата оттук нататък.
Причината за всичко това: украинските нападения с дронове. Украинската армия от седмици атакува все по-интензивно енергийната инфраструктура на Крим. Дроновете поразяват нефтени съоръжения и складове за горива, които служат и за обезпечаването на руските войски.
Сухопътната връзка между Русия и Крим, която минава през окупираните украински области, също все по-често става цел на атаки. Въз основа на обществено достъпните данни анализаторите вече са верифицирали над 250 украински нападения - например срещу руски бензиновози или срещу военни автомобили.
Пълна изолация на Крим?
Украинският министър на отбраната Михайло Федоров вече говори за пълна изолация на Крим и за превръщането на полуострова в "остров".
През последните дни Украйна продължава атаките си срещу логистичните връзки на Русия с Крим. И трите основни моста в северната част на полуострова, които свързват Крим с окупираната от Русия част на Херсонска област бяха сериозно повредени и вече са непроходими. Руснаците се опитват да заменят повредените преходи или с понтонни мостове, или чрез изграждането на временни диги, по които могат да преминават по-леки камиони, но и двете решения водят до значителни логистични затруднения.
На 20 и 21 юни Украйна успешно нанесе удари по цели от двете страни на Кримския мост, което показва, че и този мост е напълно в обсега ѝ и че Русия не е в състояние да отблъсне подобни атаки. От украинските удари бе засегнат и един ферибот, свързващ Крим с континентална Русия, и вече е изведен от експлоатация.
В нощта срещу 23 юни е бил ударен и железопътният мост през Севернокримския канал. Той вече е напълно унищожен, заявиха Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Украинските Сили за специални операции (ССО) публикуваха видео от удара.
"Този ЖП мост беше стратегическа военно-логистична артерия на окупаторите. Обектът беше част от транспортен коридор за преместване на товари, ресурси и военно-материални средства в две ключови направления: от територията на Русия през Крим – за осигуряване на групировката от войски в южно направление, както и вътре в полуострова – за поддържане на функционирането на кримската военна инфраструктура", се казва в съобщението под видеоклипа. Представителите на Руската федерация не коментираха украинските изявления.
Както пише германската обществена телевизия ЦДФ, в резултат на всичко това Крим е практически откъснат от континенталната част на Русия. Освен че продажбата на гориво вече е напълно прекратена, поради недостига на електроенергия са въведени и ротационни прекъсвания на електрозахранването. Германски медии посочват, че на полуострова е започнало масово изселване на туристи и цивилното население: хората се опитват да напуснат района, докато това все още е възможно.
Автор: Фредерик Ротер (ARD)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кан Кубрат
Коментиран от #127
13:13 24.06.2026
2 Наблюдател
Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.
Коментиран от #50, #73
13:13 24.06.2026
3 Трол
Коментиран от #109, #112
13:13 24.06.2026
4 604
13:14 24.06.2026
5 8888
13:14 24.06.2026
6 не се радвайте много
Коментиран от #114
13:14 24.06.2026
7 Т Живков
Удри!
13:15 24.06.2026
8 Кримчанин
13:15 24.06.2026
9 НалиКрим
Коментиран от #53, #163
13:16 24.06.2026
10 Боби
Коментиран от #18, #42, #133
13:16 24.06.2026
11 Презвитер Козма
Коментиран от #23, #30, #76, #87
13:16 24.06.2026
12 ЛюбовДоброЛошо
13:17 24.06.2026
13 Многоходовия
Коментиран от #68
13:17 24.06.2026
14 Не така
13:17 24.06.2026
15 Ко стаа бе руски боклуци?
13:17 24.06.2026
16 Този сайт Факти ли е,
13:18 24.06.2026
17 Айде
13:19 24.06.2026
18 боб ли си улу фасул
До коментар #10 от "Боби":ма те са си у тях бее
13:19 24.06.2026
19 Дамм
13:19 24.06.2026
20 Отворих статията за да прочета
Какви тъпоумни мисирки ни заблуждават
Коментиран от #29, #55
13:19 24.06.2026
21 стоян
13:20 24.06.2026
22 Анонимен
13:20 24.06.2026
23 хахахахоха
До коментар #11 от "Презвитер Козма":орешниците могат само през твоя ауспух, иди помогни
13:20 24.06.2026
24 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Нека да предположим, че написанато отговаря на истината.
Колко човека избягаха от Крим в Украйна, щом като за Германия Украйна е пример на "демокрация".
13:21 24.06.2026
25 Ко стаа бе руски боклуци?
Коментиран от #57
13:23 24.06.2026
26 хихи
13:23 24.06.2026
27 Снощи
13:24 24.06.2026
28 Объркана копейка
Коментиран от #45
13:24 24.06.2026
29 хихи
До коментар #20 от "Отворих статията за да прочета":Така е ДойчеЗеле не се чете! Само заглавието наобратно и коментарите...
13:25 24.06.2026
30 5 години Киев за 3 дня 🤪
До коментар #11 от "Презвитер Козма":Това с атома и Орешниците е признание, че "вторая" за никакъв 0й не става ,
Коментиран от #148
13:26 24.06.2026
31 Герги
13:28 24.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Костя от Максуда
13:29 24.06.2026
34 Даже Урсуля вика,че зеля убил лично
13:29 24.06.2026
35 Емил
Искам да кажа пропагандната DW кампания!!!
Иначе молив умора няма!!!
Не се радвайте на тези дела на ВСУ=целия запад, защото ще страдат украинците!
13:29 24.06.2026
36 Ще има гориво
Коментиран от #71, #80, #84
13:29 24.06.2026
37 Крим
Коментиран от #43, #58, #85
13:30 24.06.2026
38 Тотални
13:30 24.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 РФ е огромана септична яма !
Коментиран от #61
13:30 24.06.2026
41 Да, да
13:31 24.06.2026
42 Баце ЕООД
До коментар #10 от "Боби":Украйна си е руска територия.. Все едно ти забранят да си влизаш в холът
Коментиран от #98, #100, #113, #156
13:31 24.06.2026
43 АЕН
До коментар #37 от "Крим":По-дълго време е бил български, турски, византийски отколкото руски. Цървулино!
Коментиран от #49, #62
13:31 24.06.2026
44 Абе трябва си
Абе стига сте ни лъгали, че правите война. Това е някакъв продаден мач!
13:32 24.06.2026
45 Очевидно
До коментар #28 от "Объркана копейка":Дойче Веле лъже. Статията освен това е стара. Виж, ти защо им вярваш? Това вече е друга работа
13:35 24.06.2026
46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
24 юни 1945г- Парада на Победата.
Коментиран от #67, #164
13:35 24.06.2026
47 Макето
13:35 24.06.2026
48 Нямат край руZкия ПОЗОР....
13:36 24.06.2026
49 Абе
До коментар #43 от "АЕН":Той и Пловдив най-кратко време е български... Така че, логиката ти издиша ма много
13:36 24.06.2026
50 Хахахаха
До коментар #2 от "Наблюдател":България е държава от ЕС и НАТО, а ти подкрепяш държава обявила България за вражеска държава!
Коментиран от #107
13:38 24.06.2026
51 Българин
13:38 24.06.2026
52 Купей
13:39 24.06.2026
53 Хахахаха
До коментар #9 от "НалиКрим":Крим е украински, за това ВСУ опитва да неутрализира руската армия там.
13:39 24.06.2026
54 азз
Коментиран от #121
13:39 24.06.2026
55 Kypнелия Рускова, кypатор в ТАСС
До коментар #20 от "Отворих статията за да прочета":"...Какви тъпоумни мисирки ни заблуждават..."
ПЕТ години Купянск и Малая Токмачка доказват че Дойче Веле не ни заблуждава чак толкоз безобразно като ТАСС...
Коментиран от #69
13:40 24.06.2026
56 А беше курорт
Коментиран от #155
13:40 24.06.2026
57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #25 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Напомням- за :
1 2022 - Украйна си върна някои территории и какво? Русия си Ги върна почти всичките
2 2023 г - контрнаступа в Работино, км Азовско море. Много укра умря, Работино е руско. Контрнаступа умря и той
3 2024- Курска обл. - няма да коментирам
Що укра умреее- малиииий.
4 2025 - праздно
5 2026 - Перемога с дронове НЕ СТАВА!!!!
НЕ СТАВА!!!
13:42 24.06.2026
58 Хахахаха
До коментар #37 от "Крим":Крим е бил най-малко време руски! Само, че руснаците като са го окупирали, са изпратили кримските татари в Сибир, и са го населили с руснаци. Така както винаги са правили.
13:42 24.06.2026
59 ТОЗИ НЕДОПРАВЕН
13:43 24.06.2026
60 Констатация
13:44 24.06.2026
61 Братя Maнгacapян, блогъри от Москва
До коментар #40 от "РФ е огромана септична яма !":".. коли дърпане от коне и магарета ..."
Това вече е лъжа !!!
Всички руски блогъри бутаме тачките на ръка.
Така показваме класа, че не ходим с велосипеди на работа, а с мерцедесите ☝️😄
Коментиран от #79
13:44 24.06.2026
62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #43 от "АЕН":И Сащ СА били дълго време Британски, а Мексико - испанско и какво?
Или си время" Българския " Крим.
13:44 24.06.2026
63 Хаха
Ех, мИчти..... 🤔
13:45 24.06.2026
64 Един там
13:45 24.06.2026
65 000
13:45 24.06.2026
66 Архимандрисандрит Бибиян
13:46 24.06.2026
67 Скоро
До коментар #46 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ще трябва да си сменяш ника
Коментиран от #70
13:47 24.06.2026
68 Цък
До коментар #13 от "Многоходовия":Не знам защо се радвате. Война е ,нормално е и бандеровци да ударят нещо. Има много телеграм канали, там нещата са по различни. Но най новото е че украйнците започнаха да стрелят по ТЦК. Скоро ще престани тази гнусотия да събират хора от улиците и неподготвени да ги пращат на фронта. Да се готвим източноевропейците да ги заместим, запада да прати най много няколко заблодени фашиста. В Полша Германия прави бригада от 5000 ч. Още от сега военния министър предупреждава, че половината ще бъдат изпратени на сила.
Коментиран от #92, #97, #134
13:48 24.06.2026
69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #55 от "Kypнелия Рускова, кypатор в ТАСС":Спокойно, изтока, юго- изтока и северо- изтока СА Руски. Такоз е. На война се случае такова работи. През Великата Отечествена много градове са миновали от ръце в ръце. И какво ?
9 май 1945
13:48 24.06.2026
70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #67 от "Скоро":Споко, наивник.
Коментиран от #108
13:49 24.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Ало, сайта
13:50 24.06.2026
73 Антирашист 759
До коментар #2 от "Наблюдател":Не можеш да се оттървеш от рашистко мислене ! Чуждестанен агент е понятие използвано от рашисти за контрол на хората не съгласни с режима .
Коментиран от #89
13:50 24.06.2026
74 не може да бъде
13:50 24.06.2026
75 ВВП
13:50 24.06.2026
76 да питам
До коментар #11 от "Презвитер Козма":А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка за Крим ?
13:51 24.06.2026
77 Летец Пешеходец
Коментиран от #83, #88, #93
13:52 24.06.2026
78 ВВП
13:52 24.06.2026
79 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #61 от "Братя Maнгacapян, блогъри от Москва":Ман
Гал
Не мъ п-п-п-пунтирай бе. Ха-ха-ха
Та е... А в пърцуцата..
13:52 24.06.2026
80 Айше
До коментар #36 от "Ще има гориво":Гласувам с две ръце за Верига.
А безплатни апартаментчета?
Кинти за собствен бизнес?
Щото само на гориво не се живее.
13:53 24.06.2026
81 ИЗКУКУ КУКУВ
13:53 24.06.2026
82 Ъъъ
13:54 24.06.2026
83 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #77 от "Летец Пешеходец":Нема такова нещо, от Москва ви пиша
Коментиран от #90
13:54 24.06.2026
84 Владимир Путин, президент
До коментар #36 от "Ще има гориво":"..Като напуснат законните граници на Украйна и гориво ще има, и спокойствие.."
Ще има безработица, глад, брутална престъпност и 100-години безконечни Репарации. Комай се наложи продам Сибир на Китай или на С.А.Щ.
Чечня и Дагестан моментално ще искат отцепване, последвани от Якутия, Коми, Тюмен. Тепърва в Русия ще става весело ☝️
13:54 24.06.2026
85 Историк
До коментар #37 от "Крим":Четете история. Крим е на кримските татари.
Коментиран от #91, #94
13:54 24.06.2026
86 ВВП
13:55 24.06.2026
87 Антирашист 759
До коментар #11 от "Презвитер Козма":Докато не си сложиш в аспуха правилното нещо няма да разбереш че пусин толкова може .
13:55 24.06.2026
88 Ъъъ
До коментар #77 от "Летец Пешеходец":"А в България бензин има навсякъде, ток също и продаваме оръжие на Украйна. Кой сега е по-велик?"
На гол тумбак, чифте пищови!
Коментиран от #95
13:55 24.06.2026
89 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #73 от "Антирашист 759":"Чуждестранен агент " е понятие от същия американски закон.
Коментиран от #157
13:55 24.06.2026
90 Летец Пешеходец
До коментар #83 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Няма, ама има. Има видеа в мрежата, как хората клечат по опашки за бензин. И тока е "тука има-тука нема". Московчани ги снимат тези клипове. И това е само началото.
Коментиран от #96
13:56 24.06.2026
91 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #85 от "Историк":А Америка на кого е на индиаците или на Британците?
13:56 24.06.2026
92 Динко Харсъзина
До коментар #68 от "Цък":лятоска в Русия няма за кво да се ходи, жените им са на плаж, няма смисъл да се хабим, наесен ще се отебем
13:57 24.06.2026
93 !!!
До коментар #77 от "Летец Пешеходец":Жалкия самохвалко!Къде са ти трите морета?
Коментиран от #105
13:57 24.06.2026
94 Миролюб Войнов, историк
До коментар #85 от "Историк":Крим е на Украйна вписан в Конституцията 1991г.
Точка ☝️
13:57 24.06.2026
95 Летец Пешеходец
До коментар #88 от "Ъъъ":Защо? Нашите комунета- русофили се възползват максимално от проблемите на Русия.
Коментиран от #103
13:58 24.06.2026
96 ХА ХА ХА
До коментар #90 от "Летец Пешеходец":Началото на какво?
На капитулацията на колективния Запад очевидно ...
Що не си видиш бюджетния дефицит на държавицата и после да плюеш Русия!
Коментиран от #101
13:58 24.06.2026
97 Хаха
До коментар #68 от "Цък":Като този ли "доброволци" от отан:
"Киевското издание Life съобщава за ликвидацията на трети офицер от литовските въоръжени сили, лейтенант Игнас Кайлюс, близо до Купянск на 24 юни 2026 г."
Както е тръгнало, ако останаха желаещи за пушечно месо от бандеровци, то това са чуждестранни доброволци, местните доброволци и полиция! Съмнявам се дълбоко обаче на тях" доброволно" да им се мре, а самите бусовизатори няма кой да ги събира по Жипките...
13:58 24.06.2026
98 Историк
До коментар #42 от "Баце ЕООД":Това е невъзможно, защото Украйна е много по-стара държава от Русия.
Коментиран от #106
14:00 24.06.2026
99 ХА ХА ХА
14:00 24.06.2026
100 Антирашист 759
До коментар #42 от "Баце ЕООД":В документите на ООН ПИШЕ ДРУГО ! Така че не лъжи !
14:00 24.06.2026
101 Летец Пешеходец
До коментар #96 от "ХА ХА ХА":Да, да. Пета година "западът капитулира", но Русия остана без бензин, без ток, украинците бомбардират Москва и т.н. Само функционално неграмотните български русофили не разбират на къде отива ситуацията. "Прощай СССР".
Коментиран от #111
14:02 24.06.2026
102 Предположения..
Ако един нормален здравомислещ човек чете това то какво продължение на войната Русия -ЕС би си представил?
Първоначално заличаване на нациската бандеровска държава.
А ако нацистите от ЕС в Брюксел продължават дали Лондон, Брюксел,Париж,Берлин,Варшава и Букурещ няма да пострадат?
14:02 24.06.2026
103 Ъъъ
До коментар #95 от "Летец Пешеходец":"....проблемите на Русия."
А те са?🤔
14:03 24.06.2026
104 БАРС
14:03 24.06.2026
105 Летец Пешеходец
До коментар #93 от "!!!":Къде е СССР?
Коментиран от #116
14:04 24.06.2026
106 Хаха
До коментар #98 от "Историк":Украйна е връстница на Октомврийската революция, а Ленин и дава името!
Какви нови "истории" съчиняваш, "историко"!?
Коментиран от #120, #122
14:04 24.06.2026
107 Мишок
До коментар #50 от "Хахахаха":Тиебем и натото и еса
14:05 24.06.2026
108 Наивник???
До коментар #70 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Само дано не пукнеш от яд, че скоро ще ти го напомня !
Коментиран от #145
14:05 24.06.2026
109 Отговор
До коментар #3 от "Трол":Ще посрещат такива като теб на остров Белене.
Това е сигурно!
14:06 24.06.2026
110 Затова
14:06 24.06.2026
111 Хаха
До коментар #101 от "Летец Пешеходец":Само за вчера без какво останаха укритата:
"Славянската топлоелектрическа централа прекрати дейността си... Пристигането на четири въздушни бомби сложи край на мъките на оборудването от съветската епоха..."/фото/
Е, това естествено го няма в българските медии, където "само" Русия "губи"....
Коментиран от #125
14:07 24.06.2026
112 Хм...
До коментар #3 от "Трол":Руснаците няма как да дойдат. Нали въпросните бежанци са руснаци, или греша?
14:08 24.06.2026
113 Нещо сте доста объркан в събитията.
До коментар #42 от "Баце ЕООД":РФ е много млада държава. Съществува едва от 12 декември 1991, няма как да е вярно това, което пишете.
14:08 24.06.2026
114 Ние
До коментар #6 от "не се радвайте много":пък се радваме. Аз си отварям бира за победата на Украйна. Украйна е нападната държава и всяка нейна победа е възмездие над злото.
Коментиран от #124
14:08 24.06.2026
115 Мухахаха
14:11 24.06.2026
116 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #105 от "Летец Пешеходец":Британската империя къде е?
Австро-Унгарската?
Коментиран от #129
14:11 24.06.2026
117 тука има, тука нема...
14:11 24.06.2026
118 Долни
Коментиран от #130
14:12 24.06.2026
119 Каквото каже Рундьо,
Да не се е споминала ясновидката му?!
14:12 24.06.2026
120 А Русия
До коментар #106 от "Хаха":и аз сме набори - 1991г :)))
14:12 24.06.2026
121 зле
До коментар #54 от "азз":вова ни можи вечи ни разбрахти ли кви орехи кви маслини ниможиии почнали са мавзолея да му строят наскоро ама дали ще влизи там зор
14:12 24.06.2026
122 да ама не...
До коментар #106 от "Хаха":Не е срамно да не знаеш, срамно е да не искаш да се научиш!
14:13 24.06.2026
123 Бай Араб
14:13 24.06.2026
124 Тцк Тцк
До коментар #114 от "Ние":Организира безплатна екскурзия до фронта наште атлантици са с предимство
14:14 24.06.2026
125 Летец Пешеходец
До коментар #111 от "Хаха":Какво стана с "Великата Победа"? А "Парада", нещо много скромен- само пешеходци и набързо. Вероятно защото Русия е "велика сила" и "печели" войната". Льоловци, навремето на вашите бащи и дядовци загубеняци не им се вярваше, че СССР ще се разпадне, а сега вие сте същите заблудени баламурници.
Коментиран от #132
14:14 24.06.2026
126 Бай Араб
14:15 24.06.2026
127 големсмях
До коментар #1 от "Кан Кубрат":В кой учебник по история я прочете тази смешка .
14:16 24.06.2026
128 Пак промиване на мозъци
Има сухопътен коридор
Но краматорск е евакуиран
Между другото печелите
Знаем
14:16 24.06.2026
129 Летец Пешеходец
До коментар #116 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Дреме ми за Британската и Австро-Унгарската Империя. Но теб със сигурност те е яд за СССР. А още повече за сегашното състояние на Русия, която цял свят видя, че е една карикатурна псевдо империя, която се е запътила по пътя на СССР.
Коментиран от #140, #142
14:17 24.06.2026
130 Хм...
До коментар #118 от "Долни":Ами призовавайте бащицата чутин да си прибира хавазите и да приключва тази глупост.
Коментиран от #139
14:17 24.06.2026
131 Шафьоро
Коментиран от #137
14:19 24.06.2026
132 Хаха
До коментар #125 от "Летец Пешеходец":А как "Курск, за три дни", се превърна в загуба на Сумска област...
Коментиран от #147
14:19 24.06.2026
133 Биби
До коментар #10 от "Боби":Купи си ушанка за зимата ще ти трябва и галоши
14:19 24.06.2026
134 така е
До коментар #68 от "Цък":колега, но едносричковите рОзави не мое вденат. Или уйка му е казАл, че ако нещо стане ша бегат на запаД при дрисурляка.
14:20 24.06.2026
135 Някой
И защо стрелят по тези които доскоро считаха за украинци? Утре така ще стрелят и по тези в Киев, Одеса и други места.
14:20 24.06.2026
136 Умен мунчо радев
14:20 24.06.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Ккйхффзцжб
14:22 24.06.2026
139 Долни
До коментар #130 от "Хм...":Западът достатъчно го призовава, а той и от камък да е, друг ще вземе решението, което вече не е "дали", а "кога"!
14:23 24.06.2026
140 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #129 от "Летец Пешеходец":Ама Ти драме за СССР, сам си го написа О -на нист пр ззззд
Хахахах. Споко , никогда не е имало всесилна империя, щото иначе британската още щеше да я има .
А сащ нямаше да преживеят Вьетнам, Афганистан . И села плащат 300 млрд на Иран
Коментиран от #151
14:25 24.06.2026
141 Отреазвяващ
14:26 24.06.2026
142 Хаха
До коментар #129 от "Летец Пешеходец":На Русия въобще не им дреме за СССР, а им дреме на такива, като Туркменистан, Узбекистан, Киргизстан, Армения и т.н., които не могат да цуцат от руските ресурси на аванта! Дреме им на прибалтийци и бандеровци за същото, колкото и да се правят на интересни!
На Русия кво да и "дреме", от зор да ги храни ли!? Ясно им казва - сиренето е с пари!
А само ти си мислиш, че на ингилизи, австрийци и унгарци не им дреме за дагубените империи, както и на Германия за Източна Прусия...
Коментиран от #158
14:27 24.06.2026
143 Ленин
Коментиран от #159
14:27 24.06.2026
144 КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКАЛ ТОЖЕ
Комендански Час у Крим! Нема ток, вода, бензин, солярка, НЕМА Интернет, транспорт, хранителни продукти, нема ПВО и монголья ( бегат като ху ЙЛО от готвача)! НЕМА туристи , полети и влакове,....Нема У йло, Гера симав ,нема ТИК ТОК АМУДЖИ, нема даже и оповръщаняка медвежонката,... Има само дронове, Сторм Шедоу ! До седмица идват некаков АЗ ов,..да разчистват
АааааааХахахаха
Коментиран от #150
14:27 24.06.2026
145 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #108 от "Наивник???":Малка ти е пипетката, да ме ядосаш, човеко учил историяиа от Факти.
Хахах
14:28 24.06.2026
146 ОБЕВЯВАМ
14:29 24.06.2026
147 Летец Пешеходец
До коментар #132 от "Хаха":Сумска област е под украински контрол. Но, как въобще "великата русия" допусна украинците да окупират за половин година руска територия, е това е големият въпрос. Срамът е още по-голям, защото Путин трябваше да се моли на Ким да му праща "доброволци". За украинците тази операция имаше за цел да блокира изпращането на допълнителни руски войски по основните фронтове. Това беше причината руската офанзива да зацикли. Вече пета година, русофилите не може да схванете защо тази война не свършва с "победа" за Русия. Ами защото Русия е една посредствена регионална сила, която след тази война съвсем ще загуби влияние.
Коментиран от #154
14:29 24.06.2026
148 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #30 от "5 години Киев за 3 дня 🤪":Кажи го и на американците за Вьетнам и Афганистан и Иран. Кажи го на Франция - за Алжир и цена Юго - източна Азия
14:31 24.06.2026
149 Копейка по джапанки и с каска..
14:33 24.06.2026
150 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #144 от "КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКАЛ ТОЖЕ":Айде, от днем почваме да броим, "до седмица " каза. Нали, БК Лк?
14:33 24.06.2026
151 Летец Пешеходец
До коментар #140 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Нещо се превъзбуди, руски мелез. Никой вече не се съобразява с фалиралата сибирско-азиатска кочина. Дори нашите комунета-русофили се подиграват с Русия, като продават нон-стоп оръжие на Украйна. Русия е Китайска провинция. Скоро руснаците ще бягат на Запад през Китайско-Финландската граница. А ти си вярвай, че си "велик" крепостен роб.
14:35 24.06.2026
152 Тук е опасно,
14:35 24.06.2026
153 Многоходовото
Коментиран от #165
14:35 24.06.2026
154 Хаха
До коментар #147 от "Летец Пешеходец":И що реши, че съм "русофил" бе, педроханецо....
Всички, които не са на страната на бандерите са "русофили", така ли!?
От онзи ден и всички поляци, начело с премиера им!
Мноооого плоско разсъждаваш, всъщност въобще не можеш да мислиш! За теб всичко е "едно" и "две" и други числа нЕма....
Коментиран от #162
14:36 24.06.2026
155 куку-Рим
До коментар #56 от "А беше курорт":този полуостров зелионата жаба не твърдеше ли, че е украйнска земя, защо го бомби така мощно - нема ли да бъде повеке украйнски? - явно не.
14:37 24.06.2026
156 Град Козлодуй
До коментар #42 от "Баце ЕООД":Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
14:38 24.06.2026
157 Антирашист759
До коментар #89 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Използването е важно ,то се въвежда и във всички подчинени държави !
14:38 24.06.2026
158 Летец Пешеходец
До коментар #142 от "Хаха":Не само че им дреме на руснаците, но и нискораслият бункерен плъх обяви разпадането на СССР, за "най-голямата трагедия". Защото Путин осъзнава слабостта на Русия. Тя не е велика сила и не може да бъде. Нито е конкуренция на Китай, нито на САЩ. Икономиката и е смехотворна на фона на икономиките на развитите държави. Да не говорим, че във "великата русия" има криза за бензин. Е, каква "велика държава" е тази фалирала сибирско-азиатска дупка?
14:38 24.06.2026
159 РФ е създадена след Украйна.
До коментар #143 от "Ленин":РФ е създадена 1991г.
14:40 24.06.2026
160 Разстроена копейка😢
14:40 24.06.2026
161 Град Козлодуй
14:40 24.06.2026
162 Летец Пешеходец
До коментар #154 от "Хаха":Защото си русофил. Вие сте толкова посредствени, безполезни и функционално неграмотни, че човек не може да ви сбърка с нищо друго. От вас не става и чеп за зеле.
14:41 24.06.2026
163 Не знаеш ли
До коментар #9 от "НалиКрим":Путин изпрати там руснаци след окупацията през 2014 година
14:41 24.06.2026
164 Антирашист 760
До коментар #46 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ситуацията е обратна сега, фашизма е в просия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистката държава !
14:43 24.06.2026
165 Вуте...
До коментар #153 от "Многоходовото":Па тоа де е сторил не е лошо, арно е, да е жив и здрав чиляко, да иляди😉
14:43 24.06.2026