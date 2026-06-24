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На Крим няма гориво. Хората бягат. Киев разрушава мостове.
  Тема: Украйна

На Крим няма гориво. Хората бягат. Киев разрушава мостове.

24 Юни, 2026 13:11 3 132 165

  • крим-
  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • севастопол

На полуострова вече не се продава бензин, електрозахранването и покупката на храни са ограничени. Туристи и местни масово напускат.

На Крим няма гориво. Хората бягат. Киев разрушава мостове. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В неделя сутринта, 21 юни, Сергей Аксьонов, назначеният от Русия администратор на Крим, отправи пределно ясно послание в социалните мрежи: "Уважаеми жители на Крим, от девет часа продажбите на гориво по бензиностанциите се преустановяват - независимо дали се плаща в брой, с карта или с ваучери. Това важи както за частните, така и за юридическите лица". В дните преди това на окупирания от Русия полуостров бяха въведени лимити за зареждане, а по бензиностанциите се извиваха дълги опашки.

Украйна нанася удари по много направления

Междувременно несигурното положение с горивото се усеща и при доставките за супермаркетите, споделя местна жителка пред германската обществена телевизия АРД. "Днес бях в магазина и чух, че има ограничения за олиото, захарта, ориза и елдата. Трябва да има някаква причина", казва тя.

Властите налагат и други ограничения - летните детски лагери на полуострова например са отменени, официално по съображения за сигурност. Местната жителка, с която е разговаряла телевизия АРД, казва, че не се предоставя никаква друга информация. И не знае как ще вървят нещата оттук нататък.

Причината за всичко това: украинските нападения с дронове. Украинската армия от седмици атакува все по-интензивно енергийната инфраструктура на Крим. Дроновете поразяват нефтени съоръжения и складове за горива, които служат и за обезпечаването на руските войски.

Сухопътната връзка между Русия и Крим, която минава през окупираните украински области, също все по-често става цел на атаки. Въз основа на обществено достъпните данни анализаторите вече са верифицирали над 250 украински нападения - например срещу руски бензиновози или срещу военни автомобили.

Пълна изолация на Крим?

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров вече говори за пълна изолация на Крим и за превръщането на полуострова в "остров".

През последните дни Украйна продължава атаките си срещу логистичните връзки на Русия с Крим. И трите основни моста в северната част на полуострова, които свързват Крим с окупираната от Русия част на Херсонска област бяха сериозно повредени и вече са непроходими. Руснаците се опитват да заменят повредените преходи или с понтонни мостове, или чрез изграждането на временни диги, по които могат да преминават по-леки камиони, но и двете решения водят до значителни логистични затруднения.

На 20 и 21 юни Украйна успешно нанесе удари по цели от двете страни на Кримския мост, което показва, че и този мост е напълно в обсега ѝ и че Русия не е в състояние да отблъсне подобни атаки. От украинските удари бе засегнат и един ферибот, свързващ Крим с континентална Русия, и вече е изведен от експлоатация.

В нощта срещу 23 юни е бил ударен и железопътният мост през Севернокримския канал. Той вече е напълно унищожен, заявиха Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Украинските Сили за специални операции (ССО) публикуваха видео от удара.

"Този ЖП мост беше стратегическа военно-логистична артерия на окупаторите. Обектът беше част от транспортен коридор за преместване на товари, ресурси и военно-материални средства в две ключови направления: от територията на Русия през Крим – за осигуряване на групировката от войски в южно направление, както и вътре в полуострова – за поддържане на функционирането на кримската военна инфраструктура", се казва в съобщението под видеоклипа. Представителите на Руската федерация не коментираха украинските изявления.

Както пише германската обществена телевизия ЦДФ, в резултат на всичко това Крим е практически откъснат от континенталната част на Русия. Освен че продажбата на гориво вече е напълно прекратена, поради недостига на електроенергия са въведени и ротационни прекъсвания на електрозахранването. Германски медии посочват, че на полуострова е започнало масово изселване на туристи и цивилното население: хората се опитват да напуснат района, докато това все още е възможно.

Автор: Фредерик Ротер (ARD)


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кан Кубрат

    38 30 Отговор
    Крим е столицата на Велика България.Хазарите няма да влязат там.

    Коментиран от #127

    13:13 24.06.2026

  • 2 Наблюдател

    87 51 Отговор
    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
    Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.

    Коментиран от #50, #73

    13:13 24.06.2026

  • 3 Трол

    34 30 Отговор
    Значи ще посрещаме още бежанци, сега и от Крим.

    Коментиран от #109, #112

    13:13 24.06.2026

  • 4 604

    34 16 Отговор
    Анъъ укриту пичелят...мириши нъ окензвъни...амъъъ

    13:14 24.06.2026

  • 5 8888

    66 41 Отговор
    Киев е така от 2 години, с разликата че ловят хора по улиците. но това не е интересно за медиите

    13:14 24.06.2026

  • 6 не се радвайте много

    50 33 Отговор
    има време, накрая ще видим

    Коментиран от #114

    13:14 24.06.2026

  • 7 Т Живков

    52 28 Отговор
    Само така!Удри!Удри докато още не са се освестили.
    Удри!

    13:15 24.06.2026

  • 8 Кримчанин

    68 52 Отговор
    Крим вече не е руски...

    13:15 24.06.2026

  • 9 НалиКрим

    53 60 Отговор
    Нали Крим е украински - защо Украйна го тормози толкова тогава ? Да ви имем евроценностите - пълни небивалици говорите от сутрин до вечер.... На теб ако жена ти е нацупена - ти спираш ли и тока и водата ?

    Коментиран от #53, #163

    13:16 24.06.2026

  • 10 Боби

    59 40 Отговор
    Да си бяха стояли у тях ушанките....

    Коментиран от #18, #42, #133

    13:16 24.06.2026

  • 11 Презвитер Козма

    30 37 Отговор
    Путин к’во ги жали още, не мога да разбера защото не започва да изстрелва Орешници от ауспуха си.

    Коментиран от #23, #30, #76, #87

    13:16 24.06.2026

  • 12 ЛюбовДоброЛошо

    51 44 Отговор
    Крим отиде в Русия без нито един куршум, Киев иска да си го върне с геноцид ? Нещо за референдум и нардоната любов няма ли някой европоклоник да обясни как към едни и същи хора единия прибягва с добро, другия с лошо ?

    13:17 24.06.2026

  • 13 Многоходовия

    50 34 Отговор
    Изведнъж Крим загуби стратегическо значение за Русия.

    Коментиран от #68

    13:17 24.06.2026

  • 14 Не така

    41 36 Отговор
    Ама статията била на Дойче зеле, това е достатъчно, няма смисъл да се губи време за четене на пропаганда ала Зеленскии.

    13:17 24.06.2026

  • 15 Ко стаа бе руски боклуци?

    47 33 Отговор
    Киев за три дни.Лисабон за 7.Одрха ви кожата.

    13:17 24.06.2026

  • 16 Този сайт Факти ли е,

    37 28 Отговор
    или е Дойче Зеле? Ако желаем да четем глупостите на тези, ще влизаме в тяхната страница, а не тук. Факти, излагате се!

    13:18 24.06.2026

  • 17 Айде

    34 21 Отговор
    Обратно през незаконния мост в блатото.

    13:19 24.06.2026

  • 18 боб ли си улу фасул

    10 5 Отговор

    До коментар #10 от "Боби":

    ма те са си у тях бее

    13:19 24.06.2026

  • 19 Дамм

    27 22 Отговор
    Дойче Веле като видиш ясно ти става какви небивалици са писали хомосексуалистите. Откакто американците им врътнаха кранчето станаха много агресивни хаха.

    13:19 24.06.2026

  • 20 Отворих статията за да прочета

    41 16 Отговор
    но видях Логото немското зеле и реших директно да коментирам че им ,, вярвам ,, безрезервно. Така правя от момента в който Русия свърши ракетите А в Украйна кацнаха марсианците на помощ.
    Какви тъпоумни мисирки ни заблуждават

    Коментиран от #29, #55

    13:19 24.06.2026

  • 21 стоян

    34 26 Отговор
    Удряйте братя украинци докато мюслюманската федерация фалира и се разпадне

    13:20 24.06.2026

  • 22 Анонимен

    24 19 Отговор
    Таргетира се цивилното население, ама западняците сега мълчат. Няма проблем когато умират "неправилните".

    13:20 24.06.2026

  • 23 хахахахоха

    24 13 Отговор

    До коментар #11 от "Презвитер Козма":

    орешниците могат само през твоя ауспух, иди помогни

    13:20 24.06.2026

  • 24 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    28 17 Отговор
    Това е примитивна нaциcтка пропаганда.

    Нека да предположим, че написанато отговаря на истината.
    Колко човека избягаха от Крим в Украйна, щом като за Германия Украйна е пример на "демокрация".

    13:21 24.06.2026

  • 25 Ко стаа бе руски боклуци?

    26 20 Отговор
    Лош бил тоя Зеленски.Гълтате ли?

    Коментиран от #57

    13:23 24.06.2026

  • 26 хихи

    20 12 Отговор
    а ВСУ подпомогнати от ВКС на Русия настъпва към Киев...

    13:23 24.06.2026

  • 27 Снощи

    26 12 Отговор
    В киевското метро бяхме наредени , като копърка в консерва , днес копаем външни тоалетни , че няма къде да се изхождаме . А казаха ни , че снощи са помляли Хмелницка , Полтавска , Харковска , Дневнопетровска и Одеска области .

    13:24 24.06.2026

  • 28 Объркана копейка

    28 20 Отговор
    Трябва ли да казваме, че хората в Крим са решили да живеят здравословно и за това се движат пеш, не че няма гориво. Как може най-голямата бензиностанция в света да няма гориво.

    Коментиран от #45

    13:24 24.06.2026

  • 29 хихи

    20 14 Отговор

    До коментар #20 от "Отворих статията за да прочета":

    Така е ДойчеЗеле не се чете! Само заглавието наобратно и коментарите...

    13:25 24.06.2026

  • 30 5 години Киев за 3 дня 🤪

    23 16 Отговор

    До коментар #11 от "Презвитер Козма":

    Това с атома и Орешниците е признание, че "вторая" за никакъв 0й не става ,

    Коментиран от #148

    13:26 24.06.2026

  • 31 Герги

    22 14 Отговор
    РФ пося ветрове и сега ще жъне торнада и смерчове...

    13:28 24.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Костя от Максуда

    13 8 Отговор
    Ей ся ша зема две щафети шпек и две туби нафта и при покупка ша бегам да помагам на другарете!

    13:29 24.06.2026

  • 34 Даже Урсуля вика,че зеля убил лично

    11 17 Отговор
    Путин в директен ръкопашен бой , Путин даже сам се убил, щото бил много уплашен

    13:29 24.06.2026

  • 35 Емил

    18 16 Отговор
    Кампанията за Крим започна!!!
    Искам да кажа пропагандната DW кампания!!!
    Иначе молив умора няма!!!
    Не се радвайте на тези дела на ВСУ=целия запад, защото ще страдат украинците!

    13:29 24.06.2026

  • 36 Ще има гориво

    19 18 Отговор
    Като напуснат законните граници на Украйна и гориво ще има, и спокойствие за всички ще има...ама с тия промити мозъци ще продължават да си бият главите...

    Коментиран от #71, #80, #84

    13:29 24.06.2026

  • 37 Крим

    18 24 Отговор
    НИКОГА не е бил окрайнски , набиите си го в простите глави , 1954 г хрусчов го дава на окраината без да има решение на тогавашната дума на СССР , и преди 15 дена меж съд реши Крим е руски защото решението на Хрушчов е нищожно .

    Коментиран от #43, #58, #85

    13:30 24.06.2026

  • 38 Тотални

    11 10 Отговор
    Измишльотини, най-долно лъжете

    13:30 24.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 РФ е огромана септична яма !

    20 13 Отговор
    То да е само в Крим. ТикТок е пълно с клипчета от цяла русня на километрични опашки, побоища за една туба, коли дърпане от коне и магарета ... интересно е

    Коментиран от #61

    13:30 24.06.2026

  • 41 Да, да

    9 7 Отговор
    И Хитлер е жив! Заедно са с Елвис.

    13:31 24.06.2026

  • 42 Баце ЕООД

    14 19 Отговор

    До коментар #10 от "Боби":

    Украйна си е руска територия.. Все едно ти забранят да си влизаш в холът

    Коментиран от #98, #100, #113, #156

    13:31 24.06.2026

  • 43 АЕН

    17 11 Отговор

    До коментар #37 от "Крим":

    По-дълго време е бил български, турски, византийски отколкото руски. Цървулино!

    Коментиран от #49, #62

    13:31 24.06.2026

  • 44 Абе трябва си

    4 3 Отговор
    сериозни хора на власт. Тези сегашните 5 години и нищо не правят. Защо още има президент, правителство, НС, команден пункт на армията и т.н.. в страната на врага?
    Абе стига сте ни лъгали, че правите война. Това е някакъв продаден мач!

    13:32 24.06.2026

  • 45 Очевидно

    8 5 Отговор

    До коментар #28 от "Объркана копейка":

    Дойче Веле лъже. Статията освен това е стара. Виж, ти защо им вярваш? Това вече е друга работа

    13:35 24.06.2026

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 10 Отговор
    Ей наивници, Ленинград не без гориво, без храна е оставал. А после?
    24 юни 1945г- Парада на Победата.

    Коментиран от #67, #164

    13:35 24.06.2026

  • 47 Макето

    9 3 Отговор
    НА КРИМ. Г-н журналист, пише се В КРИМ. След заглавието, какво да чета?

    13:35 24.06.2026

  • 48 Нямат край руZкия ПОЗОР....

    11 8 Отговор
    ..и УНИЖЕНИЕ, нямат...☝️😆

    13:36 24.06.2026

  • 49 Абе

    7 3 Отговор

    До коментар #43 от "АЕН":

    Той и Пловдив най-кратко време е български... Така че, логиката ти издиша ма много

    13:36 24.06.2026

  • 50 Хахахаха

    17 13 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    България е държава от ЕС и НАТО, а ти подкрепяш държава обявила България за вражеска държава!

    Коментиран от #107

    13:38 24.06.2026

  • 51 Българин

    11 6 Отговор
    В Окраина има всичко,наи вече ловци на хора.

    13:38 24.06.2026

  • 52 Купей

    10 5 Отговор
    Въх мър майкооооооо. Къде да бягаме???? Украинците шъни е… здраво

    13:39 24.06.2026

  • 53 Хахахаха

    10 9 Отговор

    До коментар #9 от "НалиКрим":

    Крим е украински, за това ВСУ опитва да неутрализира руската армия там.

    13:39 24.06.2026

  • 54 азз

    9 10 Отговор
    Много ги Вовата тия нагли укри....Бой с Ореха,та нищо да не остане...

    Коментиран от #121

    13:39 24.06.2026

  • 55 Kypнелия Рускова, кypатор в ТАСС

    11 8 Отговор

    До коментар #20 от "Отворих статията за да прочета":

    "...Какви тъпоумни мисирки ни заблуждават..."

    ПЕТ години Купянск и Малая Токмачка доказват че Дойче Веле не ни заблуждава чак толкоз безобразно като ТАСС...

    Коментиран от #69

    13:40 24.06.2026

  • 56 А беше курорт

    10 8 Отговор
    С който рашите се хвалеха... Украйна го занули

    Коментиран от #155

    13:40 24.06.2026

  • 57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 11 Отговор

    До коментар #25 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Напомням- за :
    1 2022 - Украйна си върна някои территории и какво? Русия си Ги върна почти всичките
    2 2023 г - контрнаступа в Работино, км Азовско море. Много укра умря, Работино е руско. Контрнаступа умря и той
    3 2024- Курска обл. - няма да коментирам
    Що укра умреее- малиииий.
    4 2025 - праздно
    5 2026 - Перемога с дронове НЕ СТАВА!!!!
    НЕ СТАВА!!!

    13:42 24.06.2026

  • 58 Хахахаха

    8 5 Отговор

    До коментар #37 от "Крим":

    Крим е бил най-малко време руски! Само, че руснаците като са го окупирали, са изпратили кримските татари в Сибир, и са го населили с руснаци. Така както винаги са правили.

    13:42 24.06.2026

  • 59 ТОЗИ НЕДОПРАВЕН

    6 0 Отговор
    ПОБЕСНЯ ОТ ЯД

    13:43 24.06.2026

  • 60 Констатация

    11 3 Отговор
    Това са последствията от неадекватната Политиката на Путин и "Духа на Анкоридж"!!! Този индивид или страда от биполярно разстройство или вече друг или други вземат решенията вместо него!? Убеден съм на 101%, че "Обнуленный" няма да изкара мандата си до 2030г.!

    13:44 24.06.2026

  • 61 Братя Maнгacapян, блогъри от Москва

    8 1 Отговор

    До коментар #40 от "РФ е огромана септична яма !":

    ".. коли дърпане от коне и магарета ..."

    Това вече е лъжа !!!
    Всички руски блогъри бутаме тачките на ръка.
    Така показваме класа, че не ходим с велосипеди на работа, а с мерцедесите ☝️😄

    Коментиран от #79

    13:44 24.06.2026

  • 62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 8 Отговор

    До коментар #43 от "АЕН":

    И Сащ СА били дълго време Британски, а Мексико - испанско и какво?
    Или си время" Българския " Крим.

    13:44 24.06.2026

  • 63 Хаха

    7 4 Отговор
    Ако в редакцията на Доче зеле се определяше "победителя" в конфликта, то отдавна укроперемогата е "факт", Путин е "капитулирал", в центъра на Севастопол се вее жълтосин байрак, а зеления пие кафе на кея....
    Ех, мИчти..... 🤔

    13:45 24.06.2026

  • 64 Един там

    10 7 Отговор
    Значи в Крим е апокалипсис и навсякъде в Русия , докато в Украйна е Рая на земята и всичко е цветя и рози…. Колкото повече ви мачкат Руснаците толкова повече фантазират от Дойче Зеле

    13:45 24.06.2026

  • 65 000

    9 6 Отговор
    Държава украйна не съществува от поне 3 години. Другото са приказки и писане са пари.

    13:45 24.06.2026

  • 66 Архимандрисандрит Бибиян

    4 4 Отговор
    Казахме лани, коги че звърши есвеото! Коги додат гладни у Фатмакиа савецките стерви! Внетен ли сме?

    13:46 24.06.2026

  • 67 Скоро

    4 4 Отговор

    До коментар #46 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ще трябва да си сменяш ника

    Коментиран от #70

    13:47 24.06.2026

  • 68 Цък

    7 8 Отговор

    До коментар #13 от "Многоходовия":

    Не знам защо се радвате. Война е ,нормално е и бандеровци да ударят нещо. Има много телеграм канали, там нещата са по различни. Но най новото е че украйнците започнаха да стрелят по ТЦК. Скоро ще престани тази гнусотия да събират хора от улиците и неподготвени да ги пращат на фронта. Да се готвим източноевропейците да ги заместим, запада да прати най много няколко заблодени фашиста. В Полша Германия прави бригада от 5000 ч. Още от сега военния министър предупреждава, че половината ще бъдат изпратени на сила.

    Коментиран от #92, #97, #134

    13:48 24.06.2026

  • 69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 9 Отговор

    До коментар #55 от "Kypнелия Рускова, кypатор в ТАСС":

    Спокойно, изтока, юго- изтока и северо- изтока СА Руски. Такоз е. На война се случае такова работи. През Великата Отечествена много градове са миновали от ръце в ръце. И какво ?
    9 май 1945

    13:48 24.06.2026

  • 70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 7 Отговор

    До коментар #67 от "Скоро":

    Споко, наивник.

    Коментиран от #108

    13:49 24.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Ало, сайта

    9 4 Отговор
    Да не сте на хранилки на Дойче зеле

    13:50 24.06.2026

  • 73 Антирашист 759

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Не можеш да се оттървеш от рашистко мислене ! Чуждестанен агент е понятие използвано от рашисти за контрол на хората не съгласни с режима .

    Коментиран от #89

    13:50 24.06.2026

  • 74 не може да бъде

    4 2 Отговор
    Интересно ---когато украинската армия превзе част от Курска област се пишеха по-страшни работи .... защо са смекчили тона от Дойче зеле.... не разбирам!?

    13:50 24.06.2026

  • 75 ВВП

    7 3 Отговор
    Това ще да новия Курск за тъпото окропитек..Много патос има в тази новина ..

    13:50 24.06.2026

  • 76 да питам

    7 6 Отговор

    До коментар #11 от "Презвитер Козма":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка за Крим ?

    13:51 24.06.2026

  • 77 Летец Пешеходец

    10 7 Отговор
    "Руский мир" другарки и другари. Глад, мизерия и кремълска пропаганда. И в Москва криза за бензин и режим на тока в някои райони. А в България бензин има навсякъде, ток също и продаваме оръжие на Украйна. Кой сега е по-велик?

    Коментиран от #83, #88, #93

    13:52 24.06.2026

  • 78 ВВП

    5 5 Отговор
    Чувства се приповдигнатия дух на умрелия хахляк..Обаче с привкус на ДВ

    13:52 24.06.2026

  • 79 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 4 Отговор

    До коментар #61 от "Братя Maнгacapян, блогъри от Москва":

    Ман
    Гал
    Не мъ п-п-п-пунтирай бе. Ха-ха-ха
    Та е... А в пърцуцата..

    13:52 24.06.2026

  • 80 Айше

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "Ще има гориво":

    Гласувам с две ръце за Верига.
    А безплатни апартаментчета?
    Кинти за собствен бизнес?
    Щото само на гориво не се живее.

    13:53 24.06.2026

  • 81 ИЗКУКУ КУКУВ

    6 5 Отговор
    НАЙ ДОБРЕ ДА БЯГАТ ЗА МОСКВА ДА УКОПИРАТ КРЕМЪЛ И ДА ОТСТРАНЯТ ОБИТАТЕЛИТЕ В КРЕМЪЛ ЧЕ СТАВА ВСЕ ПО ЗЛЕ.ЗАРАДИ ТИЯ ОТ.КРЕМЪЛ.

    13:53 24.06.2026

  • 82 Ъъъ

    6 4 Отговор
    Ако слушаме ДВ, украинците вече са на Червения площад...🤣

    13:54 24.06.2026

  • 83 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 7 Отговор

    До коментар #77 от "Летец Пешеходец":

    Нема такова нещо, от Москва ви пиша

    Коментиран от #90

    13:54 24.06.2026

  • 84 Владимир Путин, президент

    5 6 Отговор

    До коментар #36 от "Ще има гориво":

    "..Като напуснат законните граници на Украйна и гориво ще има, и спокойствие.."

    Ще има безработица, глад, брутална престъпност и 100-години безконечни Репарации. Комай се наложи продам Сибир на Китай или на С.А.Щ.
    Чечня и Дагестан моментално ще искат отцепване, последвани от Якутия, Коми, Тюмен. Тепърва в Русия ще става весело ☝️

    13:54 24.06.2026

  • 85 Историк

    6 2 Отговор

    До коментар #37 от "Крим":

    Четете история. Крим е на кримските татари.

    Коментиран от #91, #94

    13:54 24.06.2026

  • 86 ВВП

    5 2 Отговор
    Това окропаа е изклюичителен тъпак..Затова му се случват само гадни неща ..На ония галоши ,събориха ли бараките в Баба Алино??

    13:55 24.06.2026

  • 87 Антирашист 759

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Презвитер Козма":

    Докато не си сложиш в аспуха правилното нещо няма да разбереш че пусин толкова може .

    13:55 24.06.2026

  • 88 Ъъъ

    3 6 Отговор

    До коментар #77 от "Летец Пешеходец":

    "А в България бензин има навсякъде, ток също и продаваме оръжие на Украйна. Кой сега е по-велик?"

    На гол тумбак, чифте пищови!

    Коментиран от #95

    13:55 24.06.2026

  • 89 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 3 Отговор

    До коментар #73 от "Антирашист 759":

    "Чуждестранен агент " е понятие от същия американски закон.

    Коментиран от #157

    13:55 24.06.2026

  • 90 Летец Пешеходец

    5 5 Отговор

    До коментар #83 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Няма, ама има. Има видеа в мрежата, как хората клечат по опашки за бензин. И тока е "тука има-тука нема". Московчани ги снимат тези клипове. И това е само началото.

    Коментиран от #96

    13:56 24.06.2026

  • 91 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 3 Отговор

    До коментар #85 от "Историк":

    А Америка на кого е на индиаците или на Британците?

    13:56 24.06.2026

  • 92 Динко Харсъзина

    3 2 Отговор

    До коментар #68 от "Цък":

    лятоска в Русия няма за кво да се ходи, жените им са на плаж, няма смисъл да се хабим, наесен ще се отебем

    13:57 24.06.2026

  • 93 !!!

    2 4 Отговор

    До коментар #77 от "Летец Пешеходец":

    Жалкия самохвалко!Къде са ти трите морета?

    Коментиран от #105

    13:57 24.06.2026

  • 94 Миролюб Войнов, историк

    6 6 Отговор

    До коментар #85 от "Историк":

    Крим е на Украйна вписан в Конституцията 1991г.
    Точка ☝️

    13:57 24.06.2026

  • 95 Летец Пешеходец

    5 5 Отговор

    До коментар #88 от "Ъъъ":

    Защо? Нашите комунета- русофили се възползват максимално от проблемите на Русия.

    Коментиран от #103

    13:58 24.06.2026

  • 96 ХА ХА ХА

    8 6 Отговор

    До коментар #90 от "Летец Пешеходец":

    Началото на какво?
    На капитулацията на колективния Запад очевидно ...
    Що не си видиш бюджетния дефицит на държавицата и после да плюеш Русия!

    Коментиран от #101

    13:58 24.06.2026

  • 97 Хаха

    6 4 Отговор

    До коментар #68 от "Цък":

    Като този ли "доброволци" от отан:
    "Киевското издание Life съобщава за ликвидацията на трети офицер от литовските въоръжени сили, лейтенант Игнас Кайлюс, близо до Купянск на 24 юни 2026 г."
    Както е тръгнало, ако останаха желаещи за пушечно месо от бандеровци, то това са чуждестранни доброволци, местните доброволци и полиция! Съмнявам се дълбоко обаче на тях" доброволно" да им се мре, а самите бусовизатори няма кой да ги събира по Жипките...

    13:58 24.06.2026

  • 98 Историк

    5 9 Отговор

    До коментар #42 от "Баце ЕООД":

    Това е невъзможно, защото Украйна е много по-стара държава от Русия.

    Коментиран от #106

    14:00 24.06.2026

  • 99 ХА ХА ХА

    6 6 Отговор
    БЛАТОТО УТЕЧЕ В КАНАЛА

    14:00 24.06.2026

  • 100 Антирашист 759

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Баце ЕООД":

    В документите на ООН ПИШЕ ДРУГО ! Така че не лъжи !

    14:00 24.06.2026

  • 101 Летец Пешеходец

    5 6 Отговор

    До коментар #96 от "ХА ХА ХА":

    Да, да. Пета година "западът капитулира", но Русия остана без бензин, без ток, украинците бомбардират Москва и т.н. Само функционално неграмотните български русофили не разбират на къде отива ситуацията. "Прощай СССР".

    Коментиран от #111

    14:02 24.06.2026

  • 102 Предположения..

    5 4 Отговор
    Нацистите продължават да всяват напрежение. Фредерик Ротер (ARD)
    Ако един нормален здравомислещ човек чете това то какво продължение на войната Русия -ЕС би си представил?
    Първоначално заличаване на нациската бандеровска държава.
    А ако нацистите от ЕС в Брюксел продължават дали Лондон, Брюксел,Париж,Берлин,Варшава и Букурещ няма да пострадат?

    14:02 24.06.2026

  • 103 Ъъъ

    1 2 Отговор

    До коментар #95 от "Летец Пешеходец":

    "....проблемите на Русия."

    А те са?🤔

    14:03 24.06.2026

  • 104 БАРС

    5 5 Отговор
    Нищо вярно ЛЪЖАТ.ДОКАЗАХА ПОКАЗАХА САМИТЕ КРИМЧАНИ.НИКОЙ НЕ БЯГА ОТ ТАМ.УКРИТЕ ЛЪЖАТ ЗА ДА НЕ ХОДЯТ ТАМ ТУРИСТИ.РАШКИТЕ ЗА ТОВА И ГИ БИЯТ.Я НАПИШЕТЕ ЗА КОНСТАНТИНОВКА КОЯТО Е ОБСАДЕНА НА ПИШЕТЕ И ЗА КРАСНЫ ЛЕМАН .САМИТЕ УКРО БЛОГЕР Е ЗАСНЕЛ КАК УКРИТЕ БЯГАТ С БЯСНА СКОРОСТ ОТ ТАМ И ВИКАТ НА ЖУРНАЛИСТА ИДИ В КОНСТАНТИНОВКА ИДИ ДА ВИДИШ КАЪВ АД Е ТАМ.11000 укри са в обсада .ОТ МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ СА ГИ ЗАСТРЕЛВАЛИ АКО ИСКАТ ДА БЯГАТ КЪ РАШКИТЕ.ДУМКАЛИ ГИ И С ДРОНОВЕ .

    14:03 24.06.2026

  • 105 Летец Пешеходец

    6 2 Отговор

    До коментар #93 от "!!!":

    Къде е СССР?

    Коментиран от #116

    14:04 24.06.2026

  • 106 Хаха

    5 4 Отговор

    До коментар #98 от "Историк":

    Украйна е връстница на Октомврийската революция, а Ленин и дава името!
    Какви нови "истории" съчиняваш, "историко"!?

    Коментиран от #120, #122

    14:04 24.06.2026

  • 107 Мишок

    5 6 Отговор

    До коментар #50 от "Хахахаха":

    Тиебем и натото и еса

    14:05 24.06.2026

  • 108 Наивник???

    5 2 Отговор

    До коментар #70 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Само дано не пукнеш от яд, че скоро ще ти го напомня !

    Коментиран от #145

    14:05 24.06.2026

  • 109 Отговор

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Ще посрещат такива като теб на остров Белене.
    Това е сигурно!

    14:06 24.06.2026

  • 110 Затова

    5 0 Отговор
    аз предпочитам да ходя на Бали вместо в Крим...

    14:06 24.06.2026

  • 111 Хаха

    3 5 Отговор

    До коментар #101 от "Летец Пешеходец":

    Само за вчера без какво останаха укритата:

    "Славянската топлоелектрическа централа прекрати дейността си... Пристигането на четири въздушни бомби сложи край на мъките на оборудването от съветската епоха..."/фото/

    Е, това естествено го няма в българските медии, където "само" Русия "губи"....

    Коментиран от #125

    14:07 24.06.2026

  • 112 Хм...

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Руснаците няма как да дойдат. Нали въпросните бежанци са руснаци, или греша?

    14:08 24.06.2026

  • 113 Нещо сте доста объркан в събитията.

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "Баце ЕООД":

    РФ е много млада държава. Съществува едва от 12 декември 1991, няма как да е вярно това, което пишете.

    14:08 24.06.2026

  • 114 Ние

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "не се радвайте много":

    пък се радваме. Аз си отварям бира за победата на Украйна. Украйна е нападната държава и всяка нейна победа е възмездие над злото.

    Коментиран от #124

    14:08 24.06.2026

  • 115 Мухахаха

    4 2 Отговор
    Ко се напъвате ве жълтопаветна измет Русия е сила и ще освободи пак света от присъствието ви

    14:11 24.06.2026

  • 116 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #105 от "Летец Пешеходец":

    Британската империя къде е?
    Австро-Унгарската?

    Коментиран от #129

    14:11 24.06.2026

  • 117 тука има, тука нема...

    5 2 Отговор
    Най приятния звук е този от квиченето на копейки, независимо къде и кога.

    14:11 24.06.2026

  • 118 Долни

    2 3 Отговор
    Надявам се прозападните олигофрени със същият ентусиазъм да приемат бъдещето радиационно, към копето ни водят мръсните евреи! Да не мислите, че ескалацията ей така ще спре?

    Коментиран от #130

    14:12 24.06.2026

  • 119 Каквото каже Рундьо,

    3 1 Отговор
    все обратното става. И олигарсите ще бори със свои олигарси...
    Да не се е споминала ясновидката му?!

    14:12 24.06.2026

  • 120 А Русия

    3 1 Отговор

    До коментар #106 от "Хаха":

    и аз сме набори - 1991г :)))

    14:12 24.06.2026

  • 121 зле

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "азз":

    вова ни можи вечи ни разбрахти ли кви орехи кви маслини ниможиии почнали са мавзолея да му строят наскоро ама дали ще влизи там зор

    14:12 24.06.2026

  • 122 да ама не...

    3 0 Отговор

    До коментар #106 от "Хаха":

    Не е срамно да не знаеш, срамно е да не искаш да се научиш!

    14:13 24.06.2026

  • 123 Бай Араб

    6 2 Отговор
    Ей копейки вземете туби и носете бензин в Крим да помогнете на братушките или вече се отказахте от Путин?

    14:13 24.06.2026

  • 124 Тцк Тцк

    3 3 Отговор

    До коментар #114 от "Ние":

    Организира безплатна екскурзия до фронта наште атлантици са с предимство

    14:14 24.06.2026

  • 125 Летец Пешеходец

    5 2 Отговор

    До коментар #111 от "Хаха":

    Какво стана с "Великата Победа"? А "Парада", нещо много скромен- само пешеходци и набързо. Вероятно защото Русия е "велика сила" и "печели" войната". Льоловци, навремето на вашите бащи и дядовци загубеняци не им се вярваше, че СССР ще се разпадне, а сега вие сте същите заблудени баламурници.

    Коментиран от #132

    14:14 24.06.2026

  • 126 Бай Араб

    3 2 Отговор
    Българските копейки са най - подлите копейки, нито една българска копейка не отиде да си даде живота за джуджето.

    14:15 24.06.2026

  • 127 големсмях

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кан Кубрат":

    В кой учебник по история я прочете тази смешка .

    14:16 24.06.2026

  • 128 Пак промиване на мозъци

    4 1 Отговор
    За тея които нямат много от сивото
    Има сухопътен коридор
    Но краматорск е евакуиран
    Между другото печелите
    Знаем

    14:16 24.06.2026

  • 129 Летец Пешеходец

    2 3 Отговор

    До коментар #116 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Дреме ми за Британската и Австро-Унгарската Империя. Но теб със сигурност те е яд за СССР. А още повече за сегашното състояние на Русия, която цял свят видя, че е една карикатурна псевдо империя, която се е запътила по пътя на СССР.

    Коментиран от #140, #142

    14:17 24.06.2026

  • 130 Хм...

    2 2 Отговор

    До коментар #118 от "Долни":

    Ами призовавайте бащицата чутин да си прибира хавазите и да приключва тази глупост.

    Коментиран от #139

    14:17 24.06.2026

  • 131 Шафьоро

    2 2 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #137

    14:19 24.06.2026

  • 132 Хаха

    4 2 Отговор

    До коментар #125 от "Летец Пешеходец":

    А как "Курск, за три дни", се превърна в загуба на Сумска област...

    Коментиран от #147

    14:19 24.06.2026

  • 133 Биби

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Боби":

    Купи си ушанка за зимата ще ти трябва и галоши

    14:19 24.06.2026

  • 134 така е

    3 1 Отговор

    До коментар #68 от "Цък":

    колега, но едносричковите рОзави не мое вденат. Или уйка му е казАл, че ако нещо стане ша бегат на запаД при дрисурляка.

    14:20 24.06.2026

  • 135 Някой

    3 2 Отговор
    А в Украйна всичко е тип-топ така ли?
    И защо стрелят по тези които доскоро считаха за украинци? Утре така ще стрелят и по тези в Киев, Одеса и други места.

    14:20 24.06.2026

  • 136 Умен мунчо радев

    0 3 Отговор
    Само чакам братушките да се изметът от Крим и да го обявя за украински, и Зеленски вече ще ми е приятел и брат.

    14:20 24.06.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Ккйхффзцжб

    0 1 Отговор
    Страхотно,вярвам от първия ред

    14:22 24.06.2026

  • 139 Долни

    1 0 Отговор

    До коментар #130 от "Хм...":

    Западът достатъчно го призовава, а той и от камък да е, друг ще вземе решението, което вече не е "дали", а "кога"!

    14:23 24.06.2026

  • 140 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #129 от "Летец Пешеходец":

    Ама Ти драме за СССР, сам си го написа О -на нист пр ззззд
    Хахахах. Споко , никогда не е имало всесилна империя, щото иначе британската още щеше да я има .
    А сащ нямаше да преживеят Вьетнам, Афганистан . И села плащат 300 млрд на Иран

    Коментиран от #151

    14:25 24.06.2026

  • 141 Отреазвяващ

    4 0 Отговор
    Да се хвалиш,че правиш живота на другите,тежък е уникален медицински синдром.

    14:26 24.06.2026

  • 142 Хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #129 от "Летец Пешеходец":

    На Русия въобще не им дреме за СССР, а им дреме на такива, като Туркменистан, Узбекистан, Киргизстан, Армения и т.н., които не могат да цуцат от руските ресурси на аванта! Дреме им на прибалтийци и бандеровци за същото, колкото и да се правят на интересни!
    На Русия кво да и "дреме", от зор да ги храни ли!? Ясно им казва - сиренето е с пари!
    А само ти си мислиш, че на ингилизи, австрийци и унгарци не им дреме за дагубените империи, както и на Германия за Източна Прусия...

    Коментиран от #158

    14:27 24.06.2026

  • 143 Ленин

    3 4 Отговор
    Създал съм окрайната 1921 год само с три области , с толкова и ще остане .

    Коментиран от #159

    14:27 24.06.2026

  • 144 КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКАЛ ТОЖЕ

    4 4 Отговор
    Всички Мостове към Крим... УЙДЕА!
    Комендански Час у Крим! Нема ток, вода, бензин, солярка, НЕМА Интернет, транспорт, хранителни продукти, нема ПВО и монголья ( бегат като ху ЙЛО от готвача)! НЕМА туристи , полети и влакове,....Нема У йло, Гера симав ,нема ТИК ТОК АМУДЖИ, нема даже и оповръщаняка медвежонката,... Има само дронове, Сторм Шедоу ! До седмица идват некаков АЗ ов,..да разчистват
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #150

    14:27 24.06.2026

  • 145 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #108 от "Наивник???":

    Малка ти е пипетката, да ме ядосаш, човеко учил историяиа от Факти.
    Хахах

    14:28 24.06.2026

  • 146 ОБЕВЯВАМ

    3 2 Отговор
    Съботник в Киев за копаене на външни тоалетни , ще се спи в метрото !

    14:29 24.06.2026

  • 147 Летец Пешеходец

    3 0 Отговор

    До коментар #132 от "Хаха":

    Сумска област е под украински контрол. Но, как въобще "великата русия" допусна украинците да окупират за половин година руска територия, е това е големият въпрос. Срамът е още по-голям, защото Путин трябваше да се моли на Ким да му праща "доброволци". За украинците тази операция имаше за цел да блокира изпращането на допълнителни руски войски по основните фронтове. Това беше причината руската офанзива да зацикли. Вече пета година, русофилите не може да схванете защо тази война не свършва с "победа" за Русия. Ами защото Русия е една посредствена регионална сила, която след тази война съвсем ще загуби влияние.

    Коментиран от #154

    14:29 24.06.2026

  • 148 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "5 години Киев за 3 дня 🤪":

    Кажи го и на американците за Вьетнам и Афганистан и Иран. Кажи го на Франция - за Алжир и цена Юго - източна Азия

    14:31 24.06.2026

  • 149 Копейка по джапанки и с каска..

    3 1 Отговор
    Абе Крим сме го отписали, дано само Зеленски не удари мавзолея на Владимир Илич, че тогава Владимир Владимирович няма да има къде да легне🙊.

    14:33 24.06.2026

  • 150 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #144 от "КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКАЛ ТОЖЕ":

    Айде, от днем почваме да броим, "до седмица " каза. Нали, БК Лк?

    14:33 24.06.2026

  • 151 Летец Пешеходец

    3 1 Отговор

    До коментар #140 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Нещо се превъзбуди, руски мелез. Никой вече не се съобразява с фалиралата сибирско-азиатска кочина. Дори нашите комунета-русофили се подиграват с Русия, като продават нон-стоп оръжие на Украйна. Русия е Китайска провинция. Скоро руснаците ще бягат на Запад през Китайско-Финландската граница. А ти си вярвай, че си "велик" крепостен роб.

    14:35 24.06.2026

  • 152 Тук е опасно,

    1 1 Отговор
    мозъчната гонореа не прощава

    14:35 24.06.2026

  • 153 Многоходовото

    2 1 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #165

    14:35 24.06.2026

  • 154 Хаха

    1 3 Отговор

    До коментар #147 от "Летец Пешеходец":

    И що реши, че съм "русофил" бе, педроханецо....
    Всички, които не са на страната на бандерите са "русофили", така ли!?
    От онзи ден и всички поляци, начело с премиера им!
    Мноооого плоско разсъждаваш, всъщност въобще не можеш да мислиш! За теб всичко е "едно" и "две" и други числа нЕма....

    Коментиран от #162

    14:36 24.06.2026

  • 155 куку-Рим

    0 3 Отговор

    До коментар #56 от "А беше курорт":

    този полуостров зелионата жаба не твърдеше ли, че е украйнска земя, защо го бомби така мощно - нема ли да бъде повеке украйнски? - явно не.

    14:37 24.06.2026

  • 156 Град Козлодуй

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Баце ЕООД":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    14:38 24.06.2026

  • 157 Антирашист759

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Използването е важно ,то се въвежда и във всички подчинени държави !

    14:38 24.06.2026

  • 158 Летец Пешеходец

    0 0 Отговор

    До коментар #142 от "Хаха":

    Не само че им дреме на руснаците, но и нискораслият бункерен плъх обяви разпадането на СССР, за "най-голямата трагедия". Защото Путин осъзнава слабостта на Русия. Тя не е велика сила и не може да бъде. Нито е конкуренция на Китай, нито на САЩ. Икономиката и е смехотворна на фона на икономиките на развитите държави. Да не говорим, че във "великата русия" има криза за бензин. Е, каква "велика държава" е тази фалирала сибирско-азиатска дупка?

    14:38 24.06.2026

  • 159 РФ е създадена след Украйна.

    1 0 Отговор

    До коментар #143 от "Ленин":

    РФ е създадена 1991г.

    14:40 24.06.2026

  • 160 Разстроена копейка😢

    1 0 Отговор
    В Крим няма ток и гориво, 😢, а в България има и ток и гориво, всяка вечер дрифтят и се трепят по пътищата... защо е така?, в Париж се къпят в Сена и никой не ги бомби... защо?, нас в Крим ни побъркаха укрите... защо?, и защо по дяволите в Европа от небето вали дъжд?, а при нас мазут и сажди... защо?

    14:40 24.06.2026

  • 161 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    14:40 24.06.2026

  • 162 Летец Пешеходец

    0 0 Отговор

    До коментар #154 от "Хаха":

    Защото си русофил. Вие сте толкова посредствени, безполезни и функционално неграмотни, че човек не може да ви сбърка с нищо друго. От вас не става и чеп за зеле.

    14:41 24.06.2026

  • 163 Не знаеш ли

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "НалиКрим":

    Путин изпрати там руснаци след окупацията през 2014 година

    14:41 24.06.2026

  • 164 Антирашист 760

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ситуацията е обратна сега, фашизма е в просия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистката държава !

    14:43 24.06.2026

  • 165 Вуте...

    0 0 Отговор

    До коментар #153 от "Многоходовото":

    Па тоа де е сторил не е лошо, арно е, да е жив и здрав чиляко, да иляди😉

    14:43 24.06.2026

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