Условието на Русия: украинските сили да се изтеглят от Донбас

Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че Русия остава ангажирана с договореностите, постигнати между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп на срещата на върха в Аляска през август миналата година, и не е склонна да взема каквито и да било други временни решения или да се поддаде на ултиматуми, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Руски представители редовно се позовават на т.нар. „дух на Анкоридж“ – израз, който според анализатори служи като съкратено обозначение на това, което Москва е възприела като възможна договорка: украинските сили да се изтеглят от останалите части на Донбас, които не са под руски контрол, а в замяна Русия да замрази фронтовите линии на останалите участъци.

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Киев многократно е заявявал ясно, че няма да предаде нито част от територията си на Русия без съпротива.

„През август миналата година лидерите на Русия и САЩ постигнаха редица договорености относно политическите начини за излизане от украинската криза. Ние оставаме верни на тези договорености“, заяви Лавров.

Руският президент Владимир Путин каза по-рано този месец на среща с ръководителите на водещи световни новинарски агенции, че американският му колега Доналд Тръмп е поискал от Москва да направи известни компромиси по отношение на Украйна, и добави, че Русия има такава готовност, ако Киев направи същото.

Путин посочи на срещата, която се състоя в Константиновския дворец в Санкт Петербург, че Русия разполага с всички необходими ресурси, за да постигне военните си цели и че силите ѝ продължават да напредват в Украйна. Въпреки това „ние безспорно сме готови и желаем да постигнем споразумение с Украйна по мирен път, и то на основата, за която говорихме по време на срещата с президента Тръмп в Анкоридж“, отбеляза Путин.