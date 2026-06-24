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Условието на Русия: украинските сили да се изтеглят от Донбас
  Тема: Украйна

Условието на Русия: украинските сили да се изтеглят от Донбас

24 Юни, 2026 14:35 2 709 107

  • украйна-
  • анкоридж-
  • русия-
  • сергей лавров-
  • донбас

Русия се интересува единствено от договореностите по въпроса за Украйна, постигнати на срещата на върха в Аляска, заяви Лавров

Условието на Русия: украинските сили да се изтеглят от Донбас - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че Русия остава ангажирана с договореностите, постигнати между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп на срещата на върха в Аляска през август миналата година, и не е склонна да взема каквито и да било други временни решения или да се поддаде на ултиматуми, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Руски представители редовно се позовават на т.нар. „дух на Анкоридж“ – израз, който според анализатори служи като съкратено обозначение на това, което Москва е възприела като възможна договорка: украинските сили да се изтеглят от останалите части на Донбас, които не са под руски контрол, а в замяна Русия да замрази фронтовите линии на останалите участъци.

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Киев многократно е заявявал ясно, че няма да предаде нито част от територията си на Русия без съпротива.

„През август миналата година лидерите на Русия и САЩ постигнаха редица договорености относно политическите начини за излизане от украинската криза. Ние оставаме верни на тези договорености“, заяви Лавров.

Руският президент Владимир Путин каза по-рано този месец на среща с ръководителите на водещи световни новинарски агенции, че американският му колега Доналд Тръмп е поискал от Москва да направи известни компромиси по отношение на Украйна, и добави, че Русия има такава готовност, ако Киев направи същото.

Путин посочи на срещата, която се състоя в Константиновския дворец в Санкт Петербург, че Русия разполага с всички необходими ресурси, за да постигне военните си цели и че силите ѝ продължават да напредват в Украйна. Въпреки това „ние безспорно сме готови и желаем да постигнем споразумение с Украйна по мирен път, и то на основата, за която говорихме по време на срещата с президента Тръмп в Анкоридж“, отбеляза Путин.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    66 49 Отговор
    Целта на Путин е ясна и няма да спре - безусловна капитулация на Украйна. Осем години го лъгаха, сега нека се надяват на преговори.

    Коментиран от #44, #46, #86

    14:38 24.06.2026

  • 2 ✔️✔️✔️✔️

    20 17 Отговор
    👍👍👍👍👍

    Коментиран от #60

    14:38 24.06.2026

  • 3 Пич

    52 50 Отговор
    Превод:
    - Загубеняците от Украйна, ЕС, и Англия не са нищо, на което си струва да се обърне внимание!!!
    Решаваме както някога - Русия, и САЩ!!!

    14:39 24.06.2026

  • 4 Абе чиста работа

    50 44 Отговор
    Зелю да фаща вокзала и да отива в Москва да подпише капитулацията и да мирне света!!!

    Коментиран от #101

    14:42 24.06.2026

  • 5 Укропат

    33 22 Отговор
    Шефчето сподели ,че в Белия дом пред Доналд е изпуснал газове и даже малко в повече и сега гордо разказва че може да прави каквото си иска без да се съобразява с мнението на САЩ.

    14:43 24.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 БЕЗ ВИМЕ

    22 34 Отговор
    Путин е добър и не прави така че и окраина и най вече зеленият наркоман клоун еврейски да са там ДОЛЕ без златни тоалетни. А СЪС СИГУРНОСТ МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИ.

    Коментиран от #40, #47

    14:46 24.06.2026

  • 8 не може да бъде

    28 32 Отговор
    Според мен рано или късно украинците ще се изтеглят от Донбас !?А и не само от Донбас !?...но има и други много по-важни въпроси ...колко време още ще продължи войната и дали тя ще доведе до директен сблъсък НАТО-Русия!?!?...Считам че за това има един уточняващ въпрос с неповишена трудност -колко английски м-р председатели ще се сменят докато настъпят тези събития!?Залагам на 3 ...всеки м-р председател по една година...най-много -значи до 3 години!?

    Коментиран от #15

    14:47 24.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ха-ха-ха!

    43 28 Отговор
    Дъртакът Лавров, дето мутрата му прилшча на булдог, пак фантазира, завалията! на такъв му казват "Гем наср-н, хем голям"! Кой те бръсне за силва бе дъртако джлен и ординарец на злодея Путин, КОЙ? Не виждаш ли, че Зеленски така ви удря, че нищо няма да остане от вас бе, дъртако, нагъл, склерозиръл и мръсен! И я върви си смени гащите, че вече много гадно вониш!

    Коментиран от #107

    14:51 24.06.2026

  • 12 Хехе

    42 23 Отговор
    условието на Украйна е Русия да се изтегли от Крим, Донбас, Луганск и да почне да плаща репарации за непровокираната война. Въпроси?

    14:52 24.06.2026

  • 13 гошо

    35 20 Отговор
    според мен само в сънищата ще получите Донбас. Тръмп е никой, да се договаря. Никой не му е дал права!

    14:52 24.06.2026

  • 14 В. Зеленски

    40 27 Отговор
    Русия не е в позиция да поставя условия, а договорките от Аляска да си ги заврът... знаят къде😉😜

    14:53 24.06.2026

  • 15 Според

    5 8 Отговор

    До коментар #8 от "не може да бъде":

    мен си глупав и наивен

    Коментиран от #24

    14:53 24.06.2026

  • 16 Дика

    30 23 Отговор
    Единственото решение е Украйна да има достатъчно балистични ракети, тогава Путин ще, не ще, ще спре.

    14:54 24.06.2026

  • 17 Презвитер Козма

    29 19 Отговор
    Русия е незаконно формирование. Тези земи принадлежат на монголската Златна Орда. Никой не е разрешил на рушляците да правят държава.

    Коментиран от #25

    14:54 24.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 РФ е огромана септична яма !

    33 16 Отговор
    Договорите и обещанията на Путлер и руслямска negepaцийка не струват и копейка.
    Няма договор или споразумение, което монголите да не са нарушили !

    Коментиран от #63

    14:56 24.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Йода

    28 15 Отговор
    Има Путин има проблем, няма Путин няма проблем, казал друг руски идиот.

    14:59 24.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хаха

    21 27 Отговор

    До коментар #15 от "Според":

    От Донбас останаха само Славянск и Краматорск под укроконтрол!
    Въпрос на време, а не на преговори е да го сдадат доброзорно до края на лятото...

    Коментиран от #34

    15:00 24.06.2026

  • 25 Отреазвяващ

    10 3 Отговор

    До коментар #17 от "Презвитер Козма":

    Правото на по-силна.

    15:01 24.06.2026

  • 26 Путлер е безаналогов тъnak !

    31 16 Отговор
    СВО - то не беше ли да денацифицира, демилитаризира, да спре разширението на НАТО да спре Украйна за членството и в ЕС ... ?
    А то сега излиза, че било да заграбят територии, от които московските олигарси да богатеят .

    Коментиран от #49

    15:01 24.06.2026

  • 27 Летец Пешеходец

    33 20 Отговор
    Мечти. Руското безсилие и срам продължават. Не само няма да се изтеглят, но през зимата Москва и големите руски градове ще останат на студено, без ток, без бензин и газ. Войната няма да свърши така, както наивно си представяха в Кремъл преди повече от четири години. Бяха тръгнали да "превземат" Киев с парадните си униформи тези загубеняци. Украинците изгориха 64 километровата колона от "асвабадители" и целият свят видя, че Русия не е велика сила, а една посредствена , карикатурна псевдо империя, управлявана от изперкал нискорасъл старчок.

    15:01 24.06.2026

  • 28 Византийците са

    9 3 Отговор
    Специални цигани от северна Африка

    15:01 24.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Каква Аляска...

    25 16 Отговор
    ... ве конь?, какви договорки?, никой не ви бръсне за слива вече, па камо ли нещо да ви отстъпи Зеленски.

    15:02 24.06.2026

  • 32 НашитеУслови

    15 12 Отговор
    Нашите условия са - напускаме ЕС и ще видите колко по-добър живот ще имаме, независим от 26 колонизатора - направо ще сме в топ 10 държави в света по успехи, но за да стане това трябва и българомразците да изчезнат.

    15:03 24.06.2026

  • 33 Цвете

    22 14 Отговор
    ЛАВРОВ, СДЕЛКИТЕ ВИ НА ТЪМНО, НЯМА НИЩО ОБЩО С ЕВРОПА. КАКВО СТЕ СИ ОБЕЩАВАЛИ ,КОГАТО Е ОТСЪСТВАЛА ЕВРОПА, НЕ НИ ИНТЕРЕСУВА,.ДОСТАТЪЧНО ВИ ИЗТЪРПЯХМЕ И ПРЕСТАНЕТЕ С УЛТИМАТУМИТЕ.ДОНБАС Е УКРАИНСКИ И ЩЕ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ. ВЗИМАЙТЕ СИ ДИСАГИТЕ И СЕ РАЗКАРАЙТЕ. 🤡👀😠

    15:03 24.06.2026

  • 34 5 години Киев за 3 дня 🤪

    20 11 Отговор

    До коментар #24 от "Хаха":

    До кое лято ? 🤣🤣🤣

    15:04 24.06.2026

  • 35 Цайса 🧐

    15 6 Отговор
    Този герой на снимката с пушката Румен Радев ли е?, той ли е?

    15:05 24.06.2026

  • 36 Цвете

    10 12 Отговор
    ЛАВРОВ, СДЕЛКИТЕ ВИ НА ТЪМНО, НЯМА НИЩО ОБЩО С ЕВРОПА. КАКВО СТЕ СИ ОБЕЩАВАЛИ ,КОГАТО Е ОТСЪСТВАЛА ЕВРОПА, НЕ НИ ИНТЕРЕСУВА,.ДОСТАТЪЧНО ВИ ИЗТЪРПЯХМЕ И ПРЕСТАНЕТЕ С УЛТИМАТУМИТЕ.ДОНБАС Е УКРАИНСКИ И ЩЕ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ. ВЗИМАЙТЕ СИ ДИСАГИТЕ И СЕ РАЗКАРАЙТЕ. 🤡👀😠

    15:07 24.06.2026

  • 37 Без име

    2 3 Отговор
    Милене, стига си слагал лайкове на дежурните! И децата знаят защо го правиш.

    15:08 24.06.2026

  • 38 Дядя конь....

    13 6 Отговор
    Щом сте имали някаква договорка с оранжевият бабуин искай му Аляска,нали е била ваша🤣.

    15:09 24.06.2026

  • 39 Ненене

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Голия":

    неголия а пр@ сти я!

    15:10 24.06.2026

  • 40 Ха ха ха

    12 3 Отговор

    До коментар #7 от "БЕЗ ВИМЕ":

    Златните тоалетни са при Путлер.

    15:18 24.06.2026

  • 41 Хахаха....

    15 3 Отговор
    За това ли бягате от Крим!?След месец питайте Радеф чий е Крим👏😂🔨

    15:19 24.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ха ха ха

    11 4 Отговор
    Ще се изтеглят на куково лято

    15:20 24.06.2026

  • 44 койдазнай

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Целта на Путин е да унищожи Русия. За това, оправдавайки се с националистическа пропагнанда, прави всичко за да съсипе Русия.

    15:21 24.06.2026

  • 45 Дии

    9 4 Отговор
    И аз се договорих с 1 човек на улицата, комшийката да ми отсъпи и да даде само главичката. Ама тя нещо се опъва и не дава. Искам да спази уговорката която имам с онзи човек и да запази добрия дух на уличната уговорка.

    15:21 24.06.2026

  • 46 Много е късно вече за капитулация.

    17 7 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.

    15:23 24.06.2026

  • 47 хаха🤣

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "БЕЗ ВИМЕ":

    остави го зеления, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и започват глад, икономии и купонна система по северно корейски модел🤣

    15:26 24.06.2026

  • 48 Боци

    15 1 Отговор
    Едно си баба знае, едно си баба бае. Изкукуригал плешар без никакво бъдеще за него и народа му.

    15:27 24.06.2026

  • 49 Това е поредната пропаганда на

    9 2 Отговор

    До коментар #26 от "Путлер е безаналогов тъnak !":

    Кремъл за пред руското население. Ако Русия спре войната срещу територии, това ще е огромна загуба. Единствено изпълнение на целите на войната биха оправдали поне малко огромните загуби на Русия. А целите на войната са политическо влияние над цяла Украйна.

    15:29 24.06.2026

  • 50 хаха🤣

    10 3 Отговор

    До коментар #19 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    остави го сайта, ами наркоманите Маша и Медведа смениха доставчика и от новата партида съвсем им се изпържиха мозъците🤣 🤣 🤣

    15:32 24.06.2026

  • 51 три по три

    5 7 Отговор
    Бандитската клика не признава нито договори, нито споразумения, не го ли разбрахте?
    Днес тъй, утре онуй и все лъжи. Кога както им изнася, но ... няма да е вечно
    РФ е сила

    Коментиран от #55

    15:32 24.06.2026

  • 52 Хм...

    8 3 Отговор
    И с кого се договорихте бе, Лавров? Решихте, че с тръмпи ще си делите света ли?

    Коментиран от #75

    15:37 24.06.2026

  • 53 Матрьошка

    6 9 Отговор
    Русия ще постигне целите си. За Украйна е по- добре да предаде Донбас без бой. Иначе пак ще го предаде, но с цената на още много жертви.

    Коментиран от #58, #59, #62, #68

    15:37 24.06.2026

  • 54 Напредват, ама друг път!

    11 5 Отговор
    Руснаците затънаха в Донбас!
    А какво са се разбирали двамата старчока Тръмп и Путин си е техен проблем!
    Украйна не се е разбирала нищо!

    Коментиран от #69

    15:38 24.06.2026

  • 55 Ахъм

    5 3 Отговор

    До коментар #51 от "три по три":

    Тази "сила" ще намери ли бензин или ще моли някой съсед?

    15:39 24.06.2026

  • 56 Уса

    3 8 Отговор
    САЩ подкрепяме Русия по всички точки и параграфи.Нямаме никакви допирни точки с фашистка икрайна

    15:40 24.06.2026

  • 57 Димо

    8 5 Отговор
    А руската армия да се изтегли от Москва,може ли? Някак по-справедливо ми се вижда! И Путин на съд!Натам отиват нещата!

    15:40 24.06.2026

  • 58 Целта на Русия

    5 4 Отговор

    До коментар #53 от "Матрьошка":

    е невъзможна за изпълнение. Руснаците объркаха нещата още в началото и загубиха, направо катастрофираха.

    15:40 24.06.2026

  • 59 Така е

    5 1 Отговор

    До коментар #53 от "Матрьошка":

    Още колко века ще ви трябват?

    15:40 24.06.2026

  • 60 ТвА пА...?!

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "✔️✔️✔️✔️":

    Кво означава...?!

    Коментиран от #70

    15:40 24.06.2026

  • 61 Пешо

    5 2 Отговор
    Ами оплачете се на Тръмп да им каже на онези да ви дадат там каквото искате та белким спреш да плачеш.
    Те -укрите веднага ще го направят защото Доналд има готина прическа.

    15:41 24.06.2026

  • 62 Димитър Георгиев

    9 4 Отговор

    До коментар #53 от "Матрьошка":

    Да,на цената на 40000 руснака на месец! Мъртви, убити! Как ти се вижда,дали за Путин човешкия живот има стойност? На собствените му войници???

    15:42 24.06.2026

  • 63 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "РФ е огромана септична яма !":

    има-пакта Рибентроп-Молотов! германците ги изпревариха с малко

    15:42 24.06.2026

  • 64 Рублевка

    0 6 Отговор
    Обявявам независимост и гоня хазяина от апартамента му. Обявявам го за руска копейка и фашистите от Европа ще ме подкрепят.

    15:44 24.06.2026

  • 65 Мишел

    7 4 Отговор
    Американският президент Доналд Тръмп лично е посъветвал президента Володимир Зеленски в частен разговор да действа " и по-смело да удря" цели в Русия. Източник т Белия дом твърди, че Тръмп е казал на Зеленски да налага "мир чрез сила".

    15:44 24.06.2026

  • 66 Владимир Путин, президент

    6 2 Отговор
    Ква...ква...ква, Мацква 😆

    15:45 24.06.2026

  • 67 Путлрр

    10 3 Отговор
    не може да превземе Донбас и иска да му я дадат без бой.
    Жалък!

    15:45 24.06.2026

  • 68 Това ще е голяма

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Матрьошка":

    загуба за Русия. Руснаците не са съгласни на такъв вариант. Това си чисто прецакване на Русия. Не вярвам да са чак толкова глупави.

    15:46 24.06.2026

  • 69 Владимир Путин, президент

    8 2 Отговор

    До коментар #54 от "Напредват, ама друг път!":

    Напредваме бе !!!
    Ама надолу ☝️😁

    15:47 24.06.2026

  • 70 Означава, че не е добре човека.

    5 3 Отговор

    До коментар #60 от "ТвА пА...?!":

    Облъчен е с руска пропаганда и не знае на кой свят се намира :))))

    15:48 24.06.2026

  • 71 Механик

    7 2 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    Коментиран от #96

    15:48 24.06.2026

  • 72 Планираща руска бомба 3000кг

    1 6 Отговор
    Украински дрон 3кг? Хахахаха 🤣😀🤣❗
    Ударих само веднъж Азовстал и азовците изпълзяха облечени с роклите на жените си. Хахахаха 8 броя по мостовете над Днепър и вече са на парчета.

    15:50 24.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Планираща руска бомба 3000кг

    1 5 Отговор
    Оживелите търсят психологическа помощ.
    Хахахаха хахахаха 😜🤣😀❗

    15:53 24.06.2026

  • 75 Миролюб Войнов, историк

    6 4 Отговор

    До коментар #52 от "Хм...":

    "...Решихте, че с тръмпи ще си делите света ли?..."

    Руснака мизерен продължава живее в 1945г !!!
    Съсипаха комунизма, съсипаха соца, съсипаха СИВ, СССР, България, Чернобил, Черно море, Фиат 124, съсипаха абсолютно всичко до което се докоснат. Тоя народ е прокълнат, това е ☝️😁

    Коментиран от #79

    15:53 24.06.2026

  • 76 Ъхъ ъхъ

    3 5 Отговор
    Руснаците сринаха престижния блок с апартаментите на Зеленски, сградата на СБУ и тази но Нац.данъчна служба.
    Превзеха 26% от Украйна ,най богатата част.
    Върна ли укроизродът 1 % от окупираните територии.
    Марш на фронта

    Коментиран от #81

    15:53 24.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 КГБ

    5 5 Отговор
    До месец Славянск и Краматорск падат и Украйна капитулира. Това е истината.

    15:55 24.06.2026

  • 79 Руската грешка

    1 4 Отговор

    До коментар #75 от "Миролюб Войнов, историк":

    Турски роби не се освобождават.
    Те винаги са крадливи и предателски

    Коментиран от #95

    15:55 24.06.2026

  • 80 Руска мъка на фронта.

    6 4 Отговор
    Днес, 5 години след началото на путинската агресия над Украйна, руснаците продължават да владеят около 19 % украинска територия.

    Напреднат малко на едно място, украинците напреднат малко на друго. И така фронтът се мести напред- назад на едно място.

    Трябва дебело да подчертаем, че бойното поле в дълбочина до 30 км. от фронтовата линия в двете посоки е така дебело наситено с дронове, че всяко нещо, което мръдне , бива обстрелвано веднага!
    Невъзможно е да се използва каквато и да е бронирана друга военна техника! Абсурд е да се концентрират части за атака!
    Снабдяваннето се извършва на ръка. Придвижват се само малки групи от по 4- 5 човека и то непрекъснато гледат небето, не земята.

    Мъртва зона!

    Последната година ВСУ разшириха тази зона на поражение дълбоко в тила на руснаците , чак до главните им снабдителни линии.
    Сега целта на ВСУ е да накарат и обикновените руснаци да усетят радостите на войната.

    За това са тия атаки по големите руски градове. Вече влизат в действие и далекобойните Фламинго и Нептун. Имат и собствени крилати ракети. Отделно Европа ги снабдява и с техни ракети. Украйна разви собствени модули за планиращи бомби. Все по лошо става за агресорите!

    Коментиран от #105

    15:55 24.06.2026

  • 81 хаха🤣

    2 2 Отговор

    До коментар #76 от "Ъхъ ъхъ":

    дядо Вовчик така и не се научи как се прави военна операция 🤣 САЩ и Израел му показаха как се прави, но Вовчик е с мозък на 1/2 кокошка и не възприема 🤣 стана за смях и на гаргите🤣

    Коментиран от #85

    15:56 24.06.2026

  • 82 Планираща руска бомба 3000кг

    1 3 Отговор
    Двама българи от агитката на Левски опитаха как е. От единия на втория ден не остана нищо за погребение. Удари го 500кг Искандер. Втория изкара 5 дни.

    15:56 24.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Копейки,

    3 2 Отговор
    Чии Крим?

    Коментиран от #88

    15:58 24.06.2026

  • 85 Алексей Арестович

    3 3 Отговор

    До коментар #81 от "хаха🤣":

    Ако руснаците не ни считаха за свои, не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех

    15:59 24.06.2026

  • 86 Грешите. Целта изобщо не е територия.

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    "По-голямата част мнения на руски политици и депутати от Руската дума са, че е огромна грешка да бъдат искани каквито и да е територии срещу спиране на войната. "Русия вложи целия си финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за нас."

    Коментиран от #100

    15:59 24.06.2026

  • 87 Макробиолог

    1 2 Отговор
    Тия приказки за преговори са алабала .Украйна е загубена за Русия като политическо влияние,комай завинаги. От тук следва че целта на сво е от Украйна да остане толкова, колкото да не може да влиза в бъдещи употреби.Защо Путин толкова иска цял Донбас?Ами много ясно--агломерацията Славянск,Краматорск е ключова,зад нея е равно поле до Днепър.

    16:00 24.06.2026

  • 88 Ха ХаХа

    2 4 Отговор

    До коментар #84 от "Копейки,":

    Пи ли кафе зеленият бурен в Крим?
    Кога бе гьотверен?

    16:00 24.06.2026

  • 89 Планираща руска бомба 3000кг

    1 3 Отговор
    Напред, български тролеи! Напред към Украйна. Да видите, как печели бандеровщината.

    16:00 24.06.2026

  • 90 Фори

    2 0 Отговор
    Същата е позицията на Радев , както на Лавров.Украйна да се предаде , за да настъпи мир.Какви интереси защитава с тази позиция?Главнокомандващ , а се предава първи.

    16:05 24.06.2026

  • 91 Водкин

    0 0 Отговор
    Не са ли ги изтласкали ?

    16:08 24.06.2026

  • 92 Роко

    0 0 Отговор
    Превод от дипломатичен език(Лавров все пак се води дипломат): ние сме толкова слаби и некадърни че за пет години не можем да окупираме Донбас така че много ви се молим дайте ни го.

    16:11 24.06.2026

  • 93 Макробиолог

    1 0 Отговор
    Следователно--временен мир ще има при две условия--ако Путин получи тая агломерация и второ -ако действително се нуждае от передишка.И обратното ,ако не се нуждае от пауза,ще си ги вземе с сила.Защото ,другари ,това ще е само първия етап,крайната цел е от там надолу към Одеса и Николаев. Крайния формат устройващ напълно Русия е Украйна без излаз на Черно море.

    16:11 24.06.2026

  • 94 Пешката

    1 0 Отговор
    Духа на Анкоридж са двама изкуфели дъртунгели ходещи по червен килим.

    16:11 24.06.2026

  • 95 Доналд Тръмп, президент

    2 1 Отговор

    До коментар #79 от "Руската грешка":

    Грешката на Запада е че спаси робския монголяк от глад и канибализъм. Това обаче втори път няма се повтори ☝️

    Коментиран от #104

    16:11 24.06.2026

  • 96 Би ли дал инфо?!

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Механик":

    Какво е това...,,фаража"...?!

    Коментиран от #98

    16:11 24.06.2026

  • 97 🤔🤔🤔🤔

    2 0 Отговор
    БЛАТОТО УТЕЧЕ В КАНАЛА ,гориво няма 20 литра за седмица на човек. Логистиката БЛОКАЖ, камионите не могат да заредят със стока магазините. Всеки ден по един завод ХВРЪКВА В ВЪЗДУХА. мъЦЦквъ гори на фронта хвръкват всекиден по 1200 ,1300 ушанки. 1 400 000 в НЕБИТИЕТО и тоя ще си предава важностите . ЛУМКАЙ ДО ПОСЛЕДНАТА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ В БЛАТОТО ДА ИМ ДОЙДЕ АКЪЛА.

    16:12 24.06.2026

  • 98 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Би ли дал инфо?!":

    Това е на помашки. 😛😀❗Или на цигански.

    16:13 24.06.2026

  • 99 Анджо

    1 0 Отговор
    Ама вие сте се договорили, ама никой не ви слуша. Украинците така или иначе не са участвали. Тръмп добре го е излъгал, със същите приоми като на путинката.

    16:13 24.06.2026

  • 100 Майор Деянов, на всеки километър

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Грешите. Целта изобщо не е територия.":

    Дyxa cyпата, неможач ру3ки 😄☝️

    16:13 24.06.2026

  • 101 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абе чиста работа":

    При условие че печели войната нема как да стане.

    16:15 24.06.2026

  • 102 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор
    Украйна пабеди ли? Или настъпва към Киив?

    16:15 24.06.2026

  • 103 Планираща руска бомба 3000кг

    0 0 Отговор
    Лекувам от бандерщина. Желаещите да заповядат. Вчера прекъснахме мостовете над Днепър. ЗА ЕДИНОВО ДНЯ!

    16:17 24.06.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Миролюб Войнов, военен експерт

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "Руска мъка на фронта.":

    " ...толкова е наситено с дронове, че е невъзможно да се използва каквато и да е бронирана и друга военна техника!..."

    Ру3ката бездарност не познава граници !!!
    Елементарно се чака лошо време, мъгла, създава се мощна димна завеса и се прави пробив където и когато трябва ☝️ Но руснака е безмозъчно сакато същество живеещо между 1945г и бутилката водка, това е.....

    16:19 24.06.2026

  • 106 Край

    0 0 Отговор
    Вова се оказа страшен буквояд и книжен тигър. Сменяйте го и си взимайте тариториите населени с руснаци че станахте за смях. Все едно слушам ние как се репчим на македонците да не ни палят колите и да не бият нашите там.

    16:25 24.06.2026

  • 107 Метресата от Барселона

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ха-ха-ха!":

    Ало,Тагаренко,явно пак си прекалил с белото!

    16:25 24.06.2026

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