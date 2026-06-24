Условието на Русия: украинските сили да се изтеглят от Донбас

Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че Русия остава ангажирана с договореностите, постигнати между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп на срещата на върха в Аляска през август миналата година, и не е склонна да взема каквито и да било други временни решения или да се поддаде на ултиматуми, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Руски представители редовно се позовават на т.нар. „дух на Анкоридж“ – израз, който според анализатори служи като съкратено обозначение на това, което Москва е възприела като възможна договорка: украинските сили да се изтеглят от останалите части на Донбас, които не са под руски контрол, а в замяна Русия да замрази фронтовите линии на останалите участъци.
Киев многократно е заявявал ясно, че няма да предаде нито част от територията си на Русия без съпротива.
„През август миналата година лидерите на Русия и САЩ постигнаха редица договорености относно политическите начини за излизане от украинската криза. Ние оставаме верни на тези договорености“, заяви Лавров.
Руският президент Владимир Путин каза по-рано този месец на среща с ръководителите на водещи световни новинарски агенции, че американският му колега Доналд Тръмп е поискал от Москва да направи известни компромиси по отношение на Украйна, и добави, че Русия има такава готовност, ако Киев направи същото.
Путин посочи на срещата, която се състоя в Константиновския дворец в Санкт Петербург, че Русия разполага с всички необходими ресурси, за да постигне военните си цели и че силите ѝ продължават да напредват в Украйна. Въпреки това „ние безспорно сме готови и желаем да постигнем споразумение с Украйна по мирен път, и то на основата, за която говорихме по време на срещата с президента Тръмп в Анкоридж“, отбеляза Путин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #44, #46, #86
14:38 24.06.2026
2 ✔️✔️✔️✔️
Коментиран от #60
14:38 24.06.2026
3 Пич
- Загубеняците от Украйна, ЕС, и Англия не са нищо, на което си струва да се обърне внимание!!!
Решаваме както някога - Русия, и САЩ!!!
14:39 24.06.2026
4 Абе чиста работа
Коментиран от #101
14:42 24.06.2026
5 Укропат
14:43 24.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 БЕЗ ВИМЕ
Коментиран от #40, #47
14:46 24.06.2026
8 не може да бъде
Коментиран от #15
14:47 24.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ха-ха-ха!
Коментиран от #107
14:51 24.06.2026
12 Хехе
14:52 24.06.2026
13 гошо
14:52 24.06.2026
14 В. Зеленски
14:53 24.06.2026
15 Според
До коментар #8 от "не може да бъде":мен си глупав и наивен
Коментиран от #24
14:53 24.06.2026
16 Дика
14:54 24.06.2026
17 Презвитер Козма
Коментиран от #25
14:54 24.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 РФ е огромана септична яма !
Няма договор или споразумение, което монголите да не са нарушили !
Коментиран от #63
14:56 24.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Йода
14:59 24.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хаха
До коментар #15 от "Според":От Донбас останаха само Славянск и Краматорск под укроконтрол!
Въпрос на време, а не на преговори е да го сдадат доброзорно до края на лятото...
Коментиран от #34
15:00 24.06.2026
25 Отреазвяващ
До коментар #17 от "Презвитер Козма":Правото на по-силна.
15:01 24.06.2026
26 Путлер е безаналогов тъnak !
А то сега излиза, че било да заграбят територии, от които московските олигарси да богатеят .
Коментиран от #49
15:01 24.06.2026
27 Летец Пешеходец
15:01 24.06.2026
28 Византийците са
15:01 24.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Каква Аляска...
15:02 24.06.2026
32 НашитеУслови
15:03 24.06.2026
33 Цвете
15:03 24.06.2026
34 5 години Киев за 3 дня 🤪
До коментар #24 от "Хаха":До кое лято ? 🤣🤣🤣
15:04 24.06.2026
35 Цайса 🧐
15:05 24.06.2026
36 Цвете
15:07 24.06.2026
37 Без име
15:08 24.06.2026
38 Дядя конь....
15:09 24.06.2026
39 Ненене
До коментар #9 от "Голия":неголия а пр@ сти я!
15:10 24.06.2026
40 Ха ха ха
До коментар #7 от "БЕЗ ВИМЕ":Златните тоалетни са при Путлер.
15:18 24.06.2026
41 Хахаха....
15:19 24.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ха ха ха
15:20 24.06.2026
44 койдазнай
До коментар #1 от "Без име":Целта на Путин е да унищожи Русия. За това, оправдавайки се с националистическа пропагнанда, прави всичко за да съсипе Русия.
15:21 24.06.2026
45 Дии
15:21 24.06.2026
46 Много е късно вече за капитулация.
До коментар #1 от "Без име":Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.
15:23 24.06.2026
47 хаха🤣
До коментар #7 от "БЕЗ ВИМЕ":остави го зеления, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и започват глад, икономии и купонна система по северно корейски модел🤣
15:26 24.06.2026
48 Боци
15:27 24.06.2026
49 Това е поредната пропаганда на
До коментар #26 от "Путлер е безаналогов тъnak !":Кремъл за пред руското население. Ако Русия спре войната срещу територии, това ще е огромна загуба. Единствено изпълнение на целите на войната биха оправдали поне малко огромните загуби на Русия. А целите на войната са политическо влияние над цяла Украйна.
15:29 24.06.2026
50 хаха🤣
До коментар #19 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":остави го сайта, ами наркоманите Маша и Медведа смениха доставчика и от новата партида съвсем им се изпържиха мозъците🤣 🤣 🤣
15:32 24.06.2026
51 три по три
Днес тъй, утре онуй и все лъжи. Кога както им изнася, но ... няма да е вечно
РФ е сила
Коментиран от #55
15:32 24.06.2026
52 Хм...
Коментиран от #75
15:37 24.06.2026
53 Матрьошка
Коментиран от #58, #59, #62, #68
15:37 24.06.2026
54 Напредват, ама друг път!
А какво са се разбирали двамата старчока Тръмп и Путин си е техен проблем!
Украйна не се е разбирала нищо!
Коментиран от #69
15:38 24.06.2026
55 Ахъм
До коментар #51 от "три по три":Тази "сила" ще намери ли бензин или ще моли някой съсед?
15:39 24.06.2026
56 Уса
15:40 24.06.2026
57 Димо
15:40 24.06.2026
58 Целта на Русия
До коментар #53 от "Матрьошка":е невъзможна за изпълнение. Руснаците объркаха нещата още в началото и загубиха, направо катастрофираха.
15:40 24.06.2026
59 Така е
До коментар #53 от "Матрьошка":Още колко века ще ви трябват?
15:40 24.06.2026
60 ТвА пА...?!
До коментар #2 от "✔️✔️✔️✔️":Кво означава...?!
Коментиран от #70
15:40 24.06.2026
61 Пешо
Те -укрите веднага ще го направят защото Доналд има готина прическа.
15:41 24.06.2026
62 Димитър Георгиев
До коментар #53 от "Матрьошка":Да,на цената на 40000 руснака на месец! Мъртви, убити! Как ти се вижда,дали за Путин човешкия живот има стойност? На собствените му войници???
15:42 24.06.2026
63 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #20 от "РФ е огромана септична яма !":има-пакта Рибентроп-Молотов! германците ги изпревариха с малко
15:42 24.06.2026
64 Рублевка
15:44 24.06.2026
65 Мишел
15:44 24.06.2026
66 Владимир Путин, президент
15:45 24.06.2026
67 Путлрр
Жалък!
15:45 24.06.2026
68 Това ще е голяма
До коментар #53 от "Матрьошка":загуба за Русия. Руснаците не са съгласни на такъв вариант. Това си чисто прецакване на Русия. Не вярвам да са чак толкова глупави.
15:46 24.06.2026
69 Владимир Путин, президент
До коментар #54 от "Напредват, ама друг път!":Напредваме бе !!!
Ама надолу ☝️😁
15:47 24.06.2026
70 Означава, че не е добре човека.
До коментар #60 от "ТвА пА...?!":Облъчен е с руска пропаганда и не знае на кой свят се намира :))))
15:48 24.06.2026
71 Механик
Коментиран от #96
15:48 24.06.2026
72 Планираща руска бомба 3000кг
Ударих само веднъж Азовстал и азовците изпълзяха облечени с роклите на жените си. Хахахаха 8 броя по мостовете над Днепър и вече са на парчета.
15:50 24.06.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Планираща руска бомба 3000кг
Хахахаха хахахаха 😜🤣😀❗
15:53 24.06.2026
75 Миролюб Войнов, историк
До коментар #52 от "Хм...":"...Решихте, че с тръмпи ще си делите света ли?..."
Руснака мизерен продължава живее в 1945г !!!
Съсипаха комунизма, съсипаха соца, съсипаха СИВ, СССР, България, Чернобил, Черно море, Фиат 124, съсипаха абсолютно всичко до което се докоснат. Тоя народ е прокълнат, това е ☝️😁
Коментиран от #79
15:53 24.06.2026
76 Ъхъ ъхъ
Превзеха 26% от Украйна ,най богатата част.
Върна ли укроизродът 1 % от окупираните територии.
Марш на фронта
Коментиран от #81
15:53 24.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 КГБ
15:55 24.06.2026
79 Руската грешка
До коментар #75 от "Миролюб Войнов, историк":Турски роби не се освобождават.
Те винаги са крадливи и предателски
Коментиран от #95
15:55 24.06.2026
80 Руска мъка на фронта.
Напреднат малко на едно място, украинците напреднат малко на друго. И така фронтът се мести напред- назад на едно място.
Трябва дебело да подчертаем, че бойното поле в дълбочина до 30 км. от фронтовата линия в двете посоки е така дебело наситено с дронове, че всяко нещо, което мръдне , бива обстрелвано веднага!
Невъзможно е да се използва каквато и да е бронирана друга военна техника! Абсурд е да се концентрират части за атака!
Снабдяваннето се извършва на ръка. Придвижват се само малки групи от по 4- 5 човека и то непрекъснато гледат небето, не земята.
Мъртва зона!
Последната година ВСУ разшириха тази зона на поражение дълбоко в тила на руснаците , чак до главните им снабдителни линии.
Сега целта на ВСУ е да накарат и обикновените руснаци да усетят радостите на войната.
За това са тия атаки по големите руски градове. Вече влизат в действие и далекобойните Фламинго и Нептун. Имат и собствени крилати ракети. Отделно Европа ги снабдява и с техни ракети. Украйна разви собствени модули за планиращи бомби. Все по лошо става за агресорите!
Коментиран от #105
15:55 24.06.2026
81 хаха🤣
До коментар #76 от "Ъхъ ъхъ":дядо Вовчик така и не се научи как се прави военна операция 🤣 САЩ и Израел му показаха как се прави, но Вовчик е с мозък на 1/2 кокошка и не възприема 🤣 стана за смях и на гаргите🤣
Коментиран от #85
15:56 24.06.2026
82 Планираща руска бомба 3000кг
15:56 24.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Копейки,
Коментиран от #88
15:58 24.06.2026
85 Алексей Арестович
До коментар #81 от "хаха🤣":Ако руснаците не ни считаха за свои, не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех
15:59 24.06.2026
86 Грешите. Целта изобщо не е територия.
До коментар #1 от "Без име":"По-голямата част мнения на руски политици и депутати от Руската дума са, че е огромна грешка да бъдат искани каквито и да е територии срещу спиране на войната. "Русия вложи целия си финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за нас."
Коментиран от #100
15:59 24.06.2026
87 Макробиолог
16:00 24.06.2026
88 Ха ХаХа
До коментар #84 от "Копейки,":Пи ли кафе зеленият бурен в Крим?
Кога бе гьотверен?
16:00 24.06.2026
89 Планираща руска бомба 3000кг
16:00 24.06.2026
90 Фори
16:05 24.06.2026
91 Водкин
16:08 24.06.2026
92 Роко
16:11 24.06.2026
93 Макробиолог
16:11 24.06.2026
94 Пешката
16:11 24.06.2026
95 Доналд Тръмп, президент
До коментар #79 от "Руската грешка":Грешката на Запада е че спаси робския монголяк от глад и канибализъм. Това обаче втори път няма се повтори ☝️
Коментиран от #104
16:11 24.06.2026
96 Би ли дал инфо?!
До коментар #71 от "Механик":Какво е това...,,фаража"...?!
Коментиран от #98
16:11 24.06.2026
97 🤔🤔🤔🤔
16:12 24.06.2026
98 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #96 от "Би ли дал инфо?!":Това е на помашки. 😛😀❗Или на цигански.
16:13 24.06.2026
99 Анджо
16:13 24.06.2026
100 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #86 от "Грешите. Целта изобщо не е територия.":Дyxa cyпата, неможач ру3ки 😄☝️
16:13 24.06.2026
101 Роко
До коментар #4 от "Абе чиста работа":При условие че печели войната нема как да стане.
16:15 24.06.2026
102 Хахаха!🎺🥳😀
16:15 24.06.2026
103 Планираща руска бомба 3000кг
16:17 24.06.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Миролюб Войнов, военен експерт
До коментар #80 от "Руска мъка на фронта.":" ...толкова е наситено с дронове, че е невъзможно да се използва каквато и да е бронирана и друга военна техника!..."
Ру3ката бездарност не познава граници !!!
Елементарно се чака лошо време, мъгла, създава се мощна димна завеса и се прави пробив където и когато трябва ☝️ Но руснака е безмозъчно сакато същество живеещо между 1945г и бутилката водка, това е.....
16:19 24.06.2026
106 Край
16:25 24.06.2026
107 Метресата от Барселона
До коментар #11 от "Ха-ха-ха!":Ало,Тагаренко,явно пак си прекалил с белото!
16:25 24.06.2026