Украйна атакува Русия и Крим с 660 дрона

Въоръжените сили на Украйна са атакували с дронове Москва, полуостров Крим и Тулска област. От руското министерство на отбраната съобщават за унищожаването на 660 украински безпилотни устройства, насочени към 12 от регионите в страната, анексирания Крим, както и към акваториите на Черно и Азовско море.
В Тулска област е атакуван химкомбинатът "Азот"
По данни на канала Astra в Телеграм, цяла нощ дронове са атакували химкомбината "Азот" в Тулска област. Това е втората атака срещу предприятието след предприетата на 14 юни. То е на-големият руски производител на амоняк и азотни торове.
Информацията се потвърждава от украинския канал Exilenova+ в Телеграм. "Полетите на дронове и взривовете продължиха няколко часа. Местните хора съобщават за силен мирис на амоняк във въздуха и за проблеми с електроснадбяването." Exilenova+ информира, че произвежданите от "Азот" суровини се използват за изготвянето на експлозиви и боеприпаси.
Губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев написа, че в региона му е имало масирана атака на руски дронове, както и че 157 са унищожени.
Кметът на Москва Сергей Собянин написа в социалните медии за атаки с 47 дрона, но без да пояснява кои обекти са били тяхна цел. За нападения съобщават и от Крим, където е избухнал пожар в района на летището.
Зеленски: операцията трябва да принуди Русия да сключи мир
Междувременно украинският президент Володимир Зеленски е утвърдил провеждането на 40-дневна операция по оказването на натиск на Русия с цел тя да бъде подтикната да прекрати войната. Украинският лидер заяви и, че ако Украйна се сдобие с това, за което е говорила с партньорите си в рамките на Г-7, тя "ще може оперативно да осигури условия, при които Русия ще бъде принудена да избере мира". Уточнения за помощта, която е била обсъждана, обаче не бяха направени.
40 000 украински дрона са атакували Русия от началото на годината
На базата на сводките на министерството на отбраната вестник "Коммерсант" е изчислил, че от началото на годината Украйна е атакувала Русия и Крим с почти 40 000 дрона. Ведомството е отчитало по около 6000 свалени дрона месечно, но от началото на юни този показател вече е достигнал 9700.
Автор: Олга Лебедева
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #63
11:43 26.06.2026
2 Украйна е втората армия
Коментиран от #8, #10, #26, #51
11:44 26.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Кал
Коментиран от #9
11:47 26.06.2026
7 зИленски
И ТУК СПРЯХ ДА ЧЕТЯ
Коментиран от #50
11:48 26.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 зИленски
До коментар #6 от "Кал":СКОРО
БЪДИ СПОКОЕН
ДО СИБИР СА ПОЧТИ
11:49 26.06.2026
10 Фори
До коментар #2 от "Украйна е втората армия":Радев е убеден че по слабия трябва да се предаде. Ако тръгнат Украинците той ще се предаде първи.
Коментиран от #13
11:49 26.06.2026
11 А твоята
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Твоята жена има ли завод?
11:49 26.06.2026
12 хихи
11:51 26.06.2026
13 А ако Радев те качи...
До коментар #10 от "Фори":...(като багаж...)в боен свръхзвуков изтребител и направи само едно кръгче...200% си напълнил га6тите...че няма и къде да бягаш...!
Коментиран от #24, #28, #30
11:54 26.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Йода
11:57 26.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дойчо пак се изхвърли като
11:58 26.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Механик
12:00 26.06.2026
20 ФАКТИ.БГ
До коментар #8 от "Е чак пък..":Този коментар е написан изцяло на език, който не е български!
Тези принципи не важат ли за някои мисирки?
12:01 26.06.2026
21 ВАТАТА
12:03 26.06.2026
22 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Това се пуска заради следните причини:
1. Дoйчe Beле спонсорира този сайт
2. За да не забравят това дежурните русофобни oлигoфpени.
Коментиран от #25, #29
12:03 26.06.2026
23 Пусьо изглежда
Коментиран от #42
12:03 26.06.2026
24 Фори
До коментар #13 от "А ако Радев те качи...":Хайде сега. Пилотите да не са извънземни? Щом той може да кара самолет и аз ще мога. Ако бях учил за пилот а не друго сега щях да карам самолет.
Коментиран от #40, #46
12:04 26.06.2026
25 Да не ти е
До коментар #22 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Лошичко нещо?
12:04 26.06.2026
26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Украйна е втората армия":защо в Крим не пускали сирени?-защото щели да бъдат включени постоянно, по-добре да пестят ток
12:05 26.06.2026
27 ?????
До коментар #8 от "Е чак пък..":Какъв е тоя варварски език? Пишете на цивилизован език - на български!
12:05 26.06.2026
28 хех
До коментар #13 от "А ако Радев те качи...":Вие и за украинците така си мислихте. Ще прелетят сушките и те сами ще се предадат хе хе.
12:05 26.06.2026
29 ТИ ПО КВО СИ ДЕЖУРЕН Т.ПАКО
До коментар #22 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":По л@пане?
Коментиран от #41
12:08 26.06.2026
30 Ха-ха
До коментар #13 от "А ако Радев те качи...":радев е най-обикновен шофьор на летящо возило! Но не е само той! По пътищата ни е пълно с "летящи" возила, карани от мургави същества с чешки книжки.
Коментиран от #43
12:08 26.06.2026
31 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,4 МЛН.
$ ДЪЛГ, КОИТО ТЪРПЯТ ОГРОМНИ ЗАГУБИ. РУСИЯ ЗАПОЧНА СВО - Според Член: 1,55,и 106,107, от УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ МАТИОНЕТНИЯ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014 В УКРАЙНА И СПОНСОРИТЕ МУ.УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,5 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!!!!!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.КАКТО СЕ ОКАЗА ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА. А ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ.( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ Е ЕВРОПА, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г.! БРАВО 🇷🇺РУСИЯ !!!
Коментиран от #34, #67, #69
12:09 26.06.2026
32 Смех с ватенки
12:09 26.06.2026
33 СПРАВКА ЗА ИЗТОЧНИКА НА СТАТИЯТА😀
На 28 март 2022 г. Министерството на Правосъдието на Русия внесе DW в списъка с „чуждестранни агенти“разпространяваща регулярна ДЕЗИНФОРМАЦИЯ !
Коментиран от #37, #45
12:09 26.06.2026
34 Доообре
До коментар #31 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,4 МЛН.":😂😂😂🤣😂😂
12:10 26.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ей това да си русофил е Божие наказание
Трети вариант няма!
Коментиран от #47
12:12 26.06.2026
37 Дон Корлеоне
До коментар #33 от "СПРАВКА ЗА ИЗТОЧНИКА НА СТАТИЯТА😀":Хаяско пусна ли интернета?В Иран го пуснаха.
12:13 26.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 мам--ви фаш-- ка защо цензурирате и
Коментиран от #48
12:18 26.06.2026
40 И ако беше и...
До коментар #24 от "Фори":...баба ти - мъжка...-хептен...😝!
12:19 26.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Оценявам напъните ти...!
До коментар #30 от "Ха-ха":Но освен едно звучно...,,трьц"-друго не се чу...?!
12:22 26.06.2026
44 Z-блогър
Той твърди, че „десетки, стотици и хиляди“ руски войници са подлагани на изтезания от страна на командването заради отказ да изпълняват „тъпи самоубийствени“ заповеди и да дават парите си. „И в крайна сметка ги нулират, правят ги безследно изчезнали“, заяви той. Лунин се обърна към Путин: "Ако в най-близко време не пристигна в Кремъл и не се изкажа в ефир на живо до вас, армията ще обърне оръжието си срещу Кремъл. Аз само предавам съобщението“.
12:22 26.06.2026
45 Да........
До коментар #33 от "СПРАВКА ЗА ИЗТОЧНИКА НА СТАТИЯТА😀":Така е, руснакът не любит истината. Руснакът обича да слушка мъдрите слова на вожда, джобен размер.
12:23 26.06.2026
46 Та викаш-,,Ако"...!
До коментар #24 от "Фори":Да ,ама ,,Ако"-то мирише...,че и цапа...!
12:23 26.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ха-ха
До коментар #39 от "мам--ви фаш-- ка защо цензурирате и":Е......, що се нервиш!? Путин не ти ли привежда редовно копейките, та си озверял, чак толкова?
12:25 26.06.2026
49 Лечител
12:29 26.06.2026
50 стоян
До коментар #7 от "зИленски":До 7 ком - другар защо трябва да се мъчиш да четеш - гледай по ютуб или телеграм на живо ударите по рузките заводи снимано от рузнаци -красиво е - гледай ,, обманутъй русиянин ,, или микс нювс,
12:29 26.06.2026
51 Българин
До коментар #2 от "Украйна е втората армия":Суми си отива братя!
12:32 26.06.2026
52 Слава на Русия
12:32 26.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Поправка
12:35 26.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Българин
12:37 26.06.2026
58 Фидосенко
определение и това е свинеплъх!
12:37 26.06.2026
59 В КАРТИНКАТА НЯМА ОКРАИНА
Коментиран от #66, #70
12:37 26.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Официално
Иначе лошо, копейки,.. фашагата чифутляк Соло ВЬЕВ ше ве..отстреля! Он е ..голем ( 159 см) Юнак!
Хихихихихи
12:38 26.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 АУУУУУ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":АКО И НАШИТЕ ДРОНОВЕ УДРЯТ ПО РУСИЯ ........ БРАВООО 👏👏👏👏
12:39 26.06.2026
64 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #72
12:39 26.06.2026
65 мдаа
12:42 26.06.2026
66 Не думай
До коментар #59 от "В КАРТИНКАТА НЯМА ОКРАИНА":Хехехехехехе.
АНШЛУСА на Узкоглазите Фашаги и Фюреро пе ДАЛ,..започна оше през 20 14г...ама и неска превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС и Селата ПОКРОВСК, Купянск и Малая Токмачка!
Нема съседна държава която да не е...нападана от кремльовските Фашаги!
Хехехехехехе
12:43 26.06.2026
67 Роко
До коментар #31 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,4 МЛН.":Тече пета година от войната на "могъщата" Рассия срещу малка Украйна руската армия повече от 1500 дни щурмува "великата" украинска крепост Малая Токмачка (всъщност селце с 3000 жители с единствена забележителност затвор за осъдени на лек режим). В страната бензиноколонка няма бензин. Дефицита е над 15%, износа на петрол и газ е спаднал с 60% дори малкия износ се осъществява на смешни цени (навремето Европа плащаше по 1200-1300 долара за газ сега Китай купува по 250 долара при това 10 пъти по малки количества е каза че може да увеличи закупките ако свалят цената до 50 долара за сега Путин се опъва но едва ли ще издържи дълго). И приятелю ВВП по ППС не значи нищо.
12:44 26.06.2026
68 А РЕАЛНОСТТА Е
Коментиран от #71, #74, #75
12:44 26.06.2026
69 Верно ли бре
До коментар #31 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,4 МЛН.":РУБЛО ИДИОТ?
НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ.
12:46 26.06.2026
70 Роко
До коментар #59 от "В КАРТИНКАТА НЯМА ОКРАИНА":Коя западна държава? Къде? Кога?
Коментиран от #76
12:46 26.06.2026
71 НЕВЕРОЯТЕН Т ЪПАК
До коментар #68 от "А РЕАЛНОСТТА Е":Догодина няма РФ.
12:46 26.06.2026
72 Така е, хомо
До коментар #64 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":Те украинците "искат" Фюрер Педофил , москал - фашистки МИР,..без интерНЕТ,без бензин, солярка, без ток,вода ,.. без права,.. демек искат Монголско Робство!
А .. лошият Зеленски... Не ще,.. убава работа...
Хахахаха
Тъй Де бил?
12:47 26.06.2026
73 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
12:50 26.06.2026
74 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
До коментар #68 от "А РЕАЛНОСТТА Е":КАТО ГЛЕДАМЕ
ПРИ СОЛОВЬОВ И СКАБЕЕВА
КРЕМЪЛСКИТЕ САБАКИ
ИЗОБЩО НЕ ИМ Е СМЕШНО.И
РЕВАТ НА УМРЕЛО
ИЗОБЩО И НЕ СЕ ОПИТВАТ
ДА ГОВОРЯТ
ЗА НЯКАКВИ УСПЕХИ
ЗА РАЗЛИКА ОТ
ЗАБЛУДЕНИТЕ ПУТЕРАСТИ.
12:50 26.06.2026
75 Роко
До коментар #68 от "А РЕАЛНОСТТА Е":А през това време в Рассия бусифицират "доброволци" за фронта явно дори там свършиха идиотите които вярват на глупостите дето дрънка Путин. Както е казал писателя: Ех Минке последния русо идиот ще умре в България
12:50 26.06.2026
76 РОКО ТЪПОКО
До коментар #70 от "Роко":Умен си колкото Кая Калас. Не се напъвай.
12:51 26.06.2026
77 ЗА АНГЛОСАКСИТЕ
12:53 26.06.2026