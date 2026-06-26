Украйна атакува Русия и Крим с 660 дрона

Въоръжените сили на Украйна са атакували с дронове Москва, полуостров Крим и Тулска област. От руското министерство на отбраната съобщават за унищожаването на 660 украински безпилотни устройства, насочени към 12 от регионите в страната, анексирания Крим, както и към акваториите на Черно и Азовско море.

В Тулска област е атакуван химкомбинатът "Азот"

По данни на канала Astra в Телеграм, цяла нощ дронове са атакували химкомбината "Азот" в Тулска област. Това е втората атака срещу предприятието след предприетата на 14 юни. То е на-големият руски производител на амоняк и азотни торове.

Информацията се потвърждава от украинския канал Exilenova+ в Телеграм. "Полетите на дронове и взривовете продължиха няколко часа. Местните хора съобщават за силен мирис на амоняк във въздуха и за проблеми с електроснадбяването." Exilenova+ информира, че произвежданите от "Азот" суровини се използват за изготвянето на експлозиви и боеприпаси.

Губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев написа, че в региона му е имало масирана атака на руски дронове, както и че 157 са унищожени.

Кметът на Москва Сергей Собянин написа в социалните медии за атаки с 47 дрона, но без да пояснява кои обекти са били тяхна цел. За нападения съобщават и от Крим, където е избухнал пожар в района на летището.

Зеленски: операцията трябва да принуди Русия да сключи мир

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски е утвърдил провеждането на 40-дневна операция по оказването на натиск на Русия с цел тя да бъде подтикната да прекрати войната. Украинският лидер заяви и, че ако Украйна се сдобие с това, за което е говорила с партньорите си в рамките на Г-7, тя "ще може оперативно да осигури условия, при които Русия ще бъде принудена да избере мира". Уточнения за помощта, която е била обсъждана, обаче не бяха направени.

40 000 украински дрона са атакували Русия от началото на годината

На базата на сводките на министерството на отбраната вестник "Коммерсант" е изчислил, че от началото на годината Украйна е атакувала Русия и Крим с почти 40 000 дрона. Ведомството е отчитало по около 6000 свалени дрона месечно, но от началото на юни този показател вече е достигнал 9700.

Автор: Олга Лебедева