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Украйна атакува Русия и Крим с 660 дрона
  Тема: Украйна

Украйна атакува Русия и Крим с 660 дрона

26 Юни, 2026 11:41 1 545 77

  • украйна-
  • дронове-
  • русия-
  • война-
  • азот-
  • тулска област-
  • криминализиране

Въоръжените сили на Украйна са атакували със стотици дронове Москва, полуостров Крим и Тулска област

Украйна атакува Русия и Крим с 660 дрона - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Въоръжените сили на Украйна са атакували с дронове Москва, полуостров Крим и Тулска област. От руското министерство на отбраната съобщават за унищожаването на 660 украински безпилотни устройства, насочени към 12 от регионите в страната, анексирания Крим, както и към акваториите на Черно и Азовско море.

В Тулска област е атакуван химкомбинатът "Азот"

По данни на канала Astra в Телеграм, цяла нощ дронове са атакували химкомбината "Азот" в Тулска област. Това е втората атака срещу предприятието след предприетата на 14 юни. То е на-големият руски производител на амоняк и азотни торове.

Информацията се потвърждава от украинския канал Exilenova+ в Телеграм. "Полетите на дронове и взривовете продължиха няколко часа. Местните хора съобщават за силен мирис на амоняк във въздуха и за проблеми с електроснадбяването." Exilenova+ информира, че произвежданите от "Азот" суровини се използват за изготвянето на експлозиви и боеприпаси.

Губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев написа, че в региона му е имало масирана атака на руски дронове, както и че 157 са унищожени.

Кметът на Москва Сергей Собянин написа в социалните медии за атаки с 47 дрона, но без да пояснява кои обекти са били тяхна цел. За нападения съобщават и от Крим, където е избухнал пожар в района на летището.

Зеленски: операцията трябва да принуди Русия да сключи мир

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски е утвърдил провеждането на 40-дневна операция по оказването на натиск на Русия с цел тя да бъде подтикната да прекрати войната. Украинският лидер заяви и, че ако Украйна се сдобие с това, за което е говорила с партньорите си в рамките на Г-7, тя "ще може оперативно да осигури условия, при които Русия ще бъде принудена да избере мира". Уточнения за помощта, която е била обсъждана, обаче не бяха направени.

40 000 украински дрона са атакували Русия от началото на годината

На базата на сводките на министерството на отбраната вестник "Коммерсант" е изчислил, че от началото на годината Украйна е атакувала Русия и Крим с почти 40 000 дрона. Ведомството е отчитало по около 6000 свалени дрона месечно, но от началото на юни този показател вече е достигнал 9700.

Автор: Олга Лебедева


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 16 Отговор
    Жената на Тагарев има завод за дронове за Украйна в Самоков.

    Коментиран от #11, #63

    11:43 26.06.2026

  • 2 Украйна е втората армия

    25 20 Отговор
    Украйна може и България да превземе, а Радев е генерал без армия.

    Коментиран от #8, #10, #26, #51

    11:44 26.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кал

    22 41 Отговор
    Украйнците трябва да унищожат цялата петролна , газова и енергийна инфраструктура на руснаците .Трябва да праснат и няколко големи електроцентрали. Поне в европейската част. Това правят руснаците в Украйна от началото на войната.

    Коментиран от #9

    11:47 26.06.2026

  • 7 зИленски

    24 8 Отговор
    АфТОР ОЛГъ ЛЕБЕДОВъ
    И ТУК СПРЯХ ДА ЧЕТЯ

    Коментиран от #50

    11:48 26.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 зИленски

    15 4 Отговор

    До коментар #6 от "Кал":

    СКОРО
    БЪДИ СПОКОЕН
    ДО СИБИР СА ПОЧТИ

    11:49 26.06.2026

  • 10 Фори

    15 19 Отговор

    До коментар #2 от "Украйна е втората армия":

    Радев е убеден че по слабия трябва да се предаде. Ако тръгнат Украинците той ще се предаде първи.

    Коментиран от #13

    11:49 26.06.2026

  • 11 А твоята

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Твоята жена има ли завод?

    11:49 26.06.2026

  • 12 хихи

    21 8 Отговор
    А ВСУ уверено настъпват към Киев...

    11:51 26.06.2026

  • 13 А ако Радев те качи...

    18 12 Отговор

    До коментар #10 от "Фори":

    ...(като багаж...)в боен свръхзвуков изтребител и направи само едно кръгче...200% си напълнил га6тите...че няма и къде да бягаш...!

    Коментиран от #24, #28, #30

    11:54 26.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Йода

    10 15 Отговор
    Хвърчат ушанки.

    11:57 26.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дойчо пак се изхвърли като

    15 7 Отговор
    Сикия на пясък!

    11:58 26.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Механик

    9 4 Отговор
    Ууудриии!

    12:00 26.06.2026

  • 20 ФАКТИ.БГ

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Е чак пък..":

    Този коментар е написан изцяло на език, който не е български!
    Тези принципи не важат ли за някои мисирки?

    12:01 26.06.2026

  • 21 ВАТАТА

    9 9 Отговор
    все добри вести чети в последно време ...... бой по руските кратуни , бой

    12:03 26.06.2026

  • 22 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    15 10 Отговор
    Това е четвъртата "статия" за едно и също събитие днес.
    Това се пуска заради следните причини:
    1. Дoйчe Beле спонсорира този сайт
    2. За да не забравят това дежурните русофобни oлигoфpени.

    Коментиран от #25, #29

    12:03 26.06.2026

  • 23 Пусьо изглежда

    10 10 Отговор
    Пусьо вече изглежда като идиот пред очите на цял свят.Чист кретен.

    Коментиран от #42

    12:03 26.06.2026

  • 24 Фори

    5 8 Отговор

    До коментар #13 от "А ако Радев те качи...":

    Хайде сега. Пилотите да не са извънземни? Щом той може да кара самолет и аз ще мога. Ако бях учил за пилот а не друго сега щях да карам самолет.

    Коментиран от #40, #46

    12:04 26.06.2026

  • 25 Да не ти е

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Лошичко нещо?

    12:04 26.06.2026

  • 26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 10 Отговор

    До коментар #2 от "Украйна е втората армия":

    защо в Крим не пускали сирени?-защото щели да бъдат включени постоянно, по-добре да пестят ток

    12:05 26.06.2026

  • 27 ?????

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Е чак пък..":

    Какъв е тоя варварски език? Пишете на цивилизован език - на български!

    12:05 26.06.2026

  • 28 хех

    6 8 Отговор

    До коментар #13 от "А ако Радев те качи...":

    Вие и за украинците така си мислихте. Ще прелетят сушките и те сами ще се предадат хе хе.

    12:05 26.06.2026

  • 29 ТИ ПО КВО СИ ДЕЖУРЕН Т.ПАКО

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    По л@пане?

    Коментиран от #41

    12:08 26.06.2026

  • 30 Ха-ха

    9 9 Отговор

    До коментар #13 от "А ако Радев те качи...":

    радев е най-обикновен шофьор на летящо возило! Но не е само той! По пътищата ни е пълно с "летящи" возила, карани от мургави същества с чешки книжки.

    Коментиран от #43

    12:08 26.06.2026

  • 31 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,4 МЛН.

    12 12 Отговор
    🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД ! ФАКТ ! ЕС Е В ПЪЛНА ДЕГРАДАЦИЯ ! ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ.(В ИНФОРМАЦИОННАТА СЪЩО С ЛЪЖИТЕ СИ ). ЛЪЖИ И ЦЕНЗУРА НЯМА ДА ПОМОГНАТ, НИТО НА ЕС ,НИТО НА САЩ С ВЕЧЕ 39 ТРИЛ.
    $ ДЪЛГ, КОИТО ТЪРПЯТ ОГРОМНИ ЗАГУБИ. РУСИЯ ЗАПОЧНА СВО - Според Член: 1,55,и 106,107, от УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ МАТИОНЕТНИЯ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014 В УКРАЙНА И СПОНСОРИТЕ МУ.УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,5 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!!!!!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.КАКТО СЕ ОКАЗА ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА. А ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ.( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ Е ЕВРОПА, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г.! БРАВО 🇷🇺РУСИЯ !!!

    Коментиран от #34, #67, #69

    12:09 26.06.2026

  • 32 Смех с ватенки

    7 7 Отговор
    Пуснаха ли завода за производство на В А Т А?

    12:09 26.06.2026

  • 33 СПРАВКА ЗА ИЗТОЧНИКА НА СТАТИЯТА😀

    10 7 Отговор
    DW бяха Изгонени от Русия,заради съдебно доказана ДЕЗИНФОРМАЦИЯ.В тази връзка на 3 февруари 2022 г. Русия обяви, че забранява ИЗЛЪЧВАНИЯТА на DW в страната, и ЗАКРИВА бюрото ѝ в Москва, като отнема акредитациите на журналистите.
    На 28 март 2022 г. Министерството на Правосъдието на Русия внесе DW в списъка с „чуждестранни агенти“разпространяваща регулярна ДЕЗИНФОРМАЦИЯ !

    Коментиран от #37, #45

    12:09 26.06.2026

  • 34 Доообре

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,4 МЛН.":

    😂😂😂🤣😂😂

    12:10 26.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ей това да си русофил е Божие наказание

    8 6 Отговор
    Или си платен.
    Трети вариант няма!

    Коментиран от #47

    12:12 26.06.2026

  • 37 Дон Корлеоне

    6 4 Отговор

    До коментар #33 от "СПРАВКА ЗА ИЗТОЧНИКА НА СТАТИЯТА😀":

    Хаяско пусна ли интернета?В Иран го пуснаха.

    12:13 26.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 мам--ви фаш-- ка защо цензурирате и

    6 5 Отговор
    лъжете ежедневно хората ? ПУТИН ЩЕ ВИ ВКАРА В НОРМА !

    Коментиран от #48

    12:18 26.06.2026

  • 40 И ако беше и...

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Фори":

    ...баба ти - мъжка...-хептен...😝!

    12:19 26.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Оценявам напъните ти...!

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ха-ха":

    Но освен едно звучно...,,трьц"-друго не се чу...?!

    12:22 26.06.2026

  • 44 Z-блогър

    7 3 Отговор
    „Армията ще обърне оръжие срещу Кремъл“, обяви в изявление в Инстаграм ветеранът от СВО Александър Лунин.
    Той твърди, че „десетки, стотици и хиляди“ руски войници са подлагани на изтезания от страна на командването заради отказ да изпълняват „тъпи самоубийствени“ заповеди и да дават парите си. „И в крайна сметка ги нулират, правят ги безследно изчезнали“, заяви той. Лунин се обърна към Путин: "Ако в най-близко време не пристигна в Кремъл и не се изкажа в ефир на живо до вас, армията ще обърне оръжието си срещу Кремъл. Аз само предавам съобщението“.

    12:22 26.06.2026

  • 45 Да........

    7 3 Отговор

    До коментар #33 от "СПРАВКА ЗА ИЗТОЧНИКА НА СТАТИЯТА😀":

    Така е, руснакът не любит истината. Руснакът обича да слушка мъдрите слова на вожда, джобен размер.

    12:23 26.06.2026

  • 46 Та викаш-,,Ако"...!

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Фори":

    Да ,ама ,,Ако"-то мирише...,че и цапа...!

    12:23 26.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ха-ха

    9 3 Отговор

    До коментар #39 от "мам--ви фаш-- ка защо цензурирате и":

    Е......, що се нервиш!? Путин не ти ли привежда редовно копейките, та си озверял, чак толкова?

    12:25 26.06.2026

  • 49 Лечител

    15 4 Отговор
    Санкции и як пердах от ВСУ е рецептата срещу агресора.

    12:29 26.06.2026

  • 50 стоян

    13 4 Отговор

    До коментар #7 от "зИленски":

    До 7 ком - другар защо трябва да се мъчиш да четеш - гледай по ютуб или телеграм на живо ударите по рузките заводи снимано от рузнаци -красиво е - гледай ,, обманутъй русиянин ,, или микс нювс,

    12:29 26.06.2026

  • 51 Българин

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "Украйна е втората армия":

    Суми си отива братя!

    12:32 26.06.2026

  • 52 Слава на Русия

    5 10 Отговор
    Русия за сега удря само шамари ама скоро ще почне с ритници по уронацистите

    12:32 26.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Поправка

    5 6 Отговор
    Не Украйна атакува а НАТО. Ограничените европейци спонсорират терористичния украински режим, но ще реват скоро.

    12:35 26.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Българин

    1 4 Отговор
    Украина е полигона на САЩ ,

    12:37 26.06.2026

  • 58 Фидосенко

    2 4 Отговор
    За украинците има само едно
    определение и това е свинеплъх!

    12:37 26.06.2026

  • 59 В КАРТИНКАТА НЯМА ОКРАИНА

    1 5 Отговор
    Фашизирания запад атакува Русия.

    Коментиран от #66, #70

    12:37 26.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Официално

    2 0 Отговор
    Още ...3 НПЗ уйдеа таа нощ! И в момента горят,.. със "Сигурност"..от.. отломки! Хихихихихи
    Иначе лошо, копейки,.. фашагата чифутляк Соло ВЬЕВ ше ве..отстреля! Он е ..голем ( 159 см) Юнак!
    Хихихихихи

    12:38 26.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 АУУУУУ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    АКО И НАШИТЕ ДРОНОВЕ УДРЯТ ПО РУСИЯ ........ БРАВООО 👏👏👏👏

    12:39 26.06.2026

  • 64 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    1 3 Отговор
    Няма нищо общо с интересите на окраинците.

    Коментиран от #72

    12:39 26.06.2026

  • 65 мдаа

    2 0 Отговор
    Малей колко бой яде Путин. И още колко ще изяде, докато му дойде акъла...

    12:42 26.06.2026

  • 66 Не думай

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "В КАРТИНКАТА НЯМА ОКРАИНА":

    Хехехехехехе.
    АНШЛУСА на Узкоглазите Фашаги и Фюреро пе ДАЛ,..започна оше през 20 14г...ама и неска превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС и Селата ПОКРОВСК, Купянск и Малая Токмачка!
    Нема съседна държава която да не е...нападана от кремльовските Фашаги!
    Хехехехехехе

    12:43 26.06.2026

  • 67 Роко

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,4 МЛН.":

    Тече пета година от войната на "могъщата" Рассия срещу малка Украйна руската армия повече от 1500 дни щурмува "великата" украинска крепост Малая Токмачка (всъщност селце с 3000 жители с единствена забележителност затвор за осъдени на лек режим). В страната бензиноколонка няма бензин. Дефицита е над 15%, износа на петрол и газ е спаднал с 60% дори малкия износ се осъществява на смешни цени (навремето Европа плащаше по 1200-1300 долара за газ сега Китай купува по 250 долара при това 10 пъти по малки количества е каза че може да увеличи закупките ако свалят цената до 50 долара за сега Путин се опъва но едва ли ще издържи дълго). И приятелю ВВП по ППС не значи нищо.

    12:44 26.06.2026

  • 68 А РЕАЛНОСТТА Е

    1 4 Отговор
    Руската армия напредва по целия фронт. Бусифицираните дезертират, а азовските нацисти бягат на запад. Натюфците се крият в тила и пускат дронове по цивилни обекти. Догодина ще трябва да ги пускат от Полша.

    Коментиран от #71, #74, #75

    12:44 26.06.2026

  • 69 Верно ли бре

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,4 МЛН.":

    РУБЛО ИДИОТ?

    НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ.

    12:46 26.06.2026

  • 70 Роко

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "В КАРТИНКАТА НЯМА ОКРАИНА":

    Коя западна държава? Къде? Кога?

    Коментиран от #76

    12:46 26.06.2026

  • 71 НЕВЕРОЯТЕН Т ЪПАК

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "А РЕАЛНОСТТА Е":

    Догодина няма РФ.

    12:46 26.06.2026

  • 72 Така е, хомо

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Те украинците "искат" Фюрер Педофил , москал - фашистки МИР,..без интерНЕТ,без бензин, солярка, без ток,вода ,.. без права,.. демек искат Монголско Робство!
    А .. лошият Зеленски... Не ще,.. убава работа...
    Хахахаха
    Тъй Де бил?

    12:47 26.06.2026

  • 73 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    1 1 Отговор
    За да си бандерфашист. Бандерфашизма няма бъдеще.

    12:50 26.06.2026

  • 74 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "А РЕАЛНОСТТА Е":

    КАТО ГЛЕДАМЕ

    ПРИ СОЛОВЬОВ И СКАБЕЕВА

    КРЕМЪЛСКИТЕ САБАКИ

    ИЗОБЩО НЕ ИМ Е СМЕШНО.И

    РЕВАТ НА УМРЕЛО

    ИЗОБЩО И НЕ СЕ ОПИТВАТ
    ДА ГОВОРЯТ
    ЗА НЯКАКВИ УСПЕХИ

    ЗА РАЗЛИКА ОТ
    ЗАБЛУДЕНИТЕ ПУТЕРАСТИ.

    12:50 26.06.2026

  • 75 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "А РЕАЛНОСТТА Е":

    А през това време в Рассия бусифицират "доброволци" за фронта явно дори там свършиха идиотите които вярват на глупостите дето дрънка Путин. Както е казал писателя: Ех Минке последния русо идиот ще умре в България

    12:50 26.06.2026

  • 76 РОКО ТЪПОКО

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Роко":

    Умен си колкото Кая Калас. Не се напъвай.

    12:51 26.06.2026

  • 77 ЗА АНГЛОСАКСИТЕ

    0 0 Отговор
    Окраинците са само разходен материал във войната за отслабване на Русия. Войната на Зеленски не защитава интересите на окраинците.

    12:53 26.06.2026

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