Украйна нанесе втори удар по химически завод в Русия за последните 2 седмици

Украйна нанесе удар по химически завод в руската Тулска област за втори път в рамките на две седмици. Това предаде Ройтерс, като се позова на руски и украински канали в Телеграм, съобщи БТА.

Губернаторът на областта Дмитрий Миляев заяви, че е повреден промишлен обект в Новомосковск, на 200 км южно от Москва.

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Според редица медийни репортажи става дума за завода „Азот“. Украинският президент Володимир Зеленски неведнъж е казвал, че предприятието е от решаващо значение за производството на взривни вещества в Русия.

„Азот“, който се определя като най-големия производител на амоняк и азотни торове в Русия, беше ударен и на 14 юни по информация на Зеленски.

През тази година Украйна засили ударите с дронове дълбоко в територията на Русия. Това е част от стратегията ѝ да нанесе икономически щети и да подкопае способността на Москва да продължи войната. Сред целите ѝ са петролни рафинерии, терминали и пристанища, както и промишлени обекти, отбеляза Ройтерс.

В някои случаи украинските сили нанасяха повторни удари по един и същ обект в рамките на няколко дни или седмици. По този начин възпрепятстваха усилията за отстраняване на щетите и възобновяване на дейността.

Миляев заяви, че в руския град Тула една жена е ранена и електропроводите също са повредени.

Руската информационна агенция ТАСС съобщи, че при днешната атака Украйна е изстреляла най-големия брой дронове от началото на годината.

Руското Министерство на отбраната заяви, че 660 от тях са били унищожени над 12 руски области и Кримския полуостров, който Русия анексира от Украйна през 2014 г.