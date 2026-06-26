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Украйна нанесе втори удар по химически завод в Русия за последните 2 седмици
  Тема: Украйна

Украйна нанесе втори удар по химически завод в Русия за последните 2 седмици

26 Юни, 2026 13:15 1 408 65

  • украйна-
  • тулска област-
  • русия-
  • война-
  • завод-
  • азот

Зеленски неведнъж е казвал, че предприятието е от решаващо значение за производството на взривни вещества в Русия

Украйна нанесе втори удар по химически завод в Русия за последните 2 седмици - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна нанесе удар по химически завод в руската Тулска област за втори път в рамките на две седмици. Това предаде Ройтерс, като се позова на руски и украински канали в Телеграм, съобщи БТА.

Губернаторът на областта Дмитрий Миляев заяви, че е повреден промишлен обект в Новомосковск, на 200 км южно от Москва.

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Според редица медийни репортажи става дума за завода „Азот“. Украинският президент Володимир Зеленски неведнъж е казвал, че предприятието е от решаващо значение за производството на взривни вещества в Русия.

„Азот“, който се определя като най-големия производител на амоняк и азотни торове в Русия, беше ударен и на 14 юни по информация на Зеленски.

През тази година Украйна засили ударите с дронове дълбоко в територията на Русия. Това е част от стратегията ѝ да нанесе икономически щети и да подкопае способността на Москва да продължи войната. Сред целите ѝ са петролни рафинерии, терминали и пристанища, както и промишлени обекти, отбеляза Ройтерс.

В някои случаи украинските сили нанасяха повторни удари по един и същ обект в рамките на няколко дни или седмици. По този начин възпрепятстваха усилията за отстраняване на щетите и възобновяване на дейността.

Миляев заяви, че в руския град Тула една жена е ранена и електропроводите също са повредени.

Руската информационна агенция ТАСС съобщи, че при днешната атака Украйна е изстреляла най-големия брой дронове от началото на годината.

Руското Министерство на отбраната заяви, че 660 от тях са били унищожени над 12 руски области и Кримския полуостров, който Русия анексира от Украйна през 2014 г.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Z-блогър

    24 33 Отговор
    „Армията ще обърне оръжие срещу Кремъл“, обяви в изявление в Инстаграм ветеранът от СВО Александър Лунин.
    Той твърди, че „десетки, стотици и хиляди“ руски войници са подлагани на изтезания от страна на командването заради отказ да изпълняват „тъпи самоубийствени“ заповеди и да дават парите си. „И в крайна сметка ги нулират, правят ги безследно изчезнали“, заяви той. Лунин се обърна към Путин: "Ако в най-близко време не пристигна в Кремъл и не се изкажа в ефир на живо до вас, армията ще обърне оръжието си срещу Кремъл. Аз само предавам съобщението“.

    Коментиран от #6, #17, #27

    13:16 26.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 8 Отговор
    Отивам да купя противогаз.

    Коментиран от #16, #43

    13:17 26.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    24 21 Отговор
    вече в Магучая не вият сирени-безмислено е денонощно да бръмчат и да харчат ток

    Коментиран от #56

    13:19 26.06.2026

  • 4 Румен Решетников

    22 23 Отговор
    Рашибозука , немедленно на амбразурата в защита на Матушката ви!

    13:20 26.06.2026

  • 5 ФАКТ

    15 20 Отговор
    Русия - нуахахбХа... буахахаххХа... лоното на простотията.

    Коментиран от #24

    13:20 26.06.2026

  • 6 Копейка с 3ти клас

    21 21 Отговор

    До коментар #1 от "Z-блогър":

    Ние го подкрепяме Путя. Умен е. Като нас.

    13:21 26.06.2026

  • 7 Презвитер Козма

    18 19 Отговор
    Русо-кьопеците в ступор, чакат нови опорки, но Тьотя мълчи от посолството като комунист на разпит. Даже Карботски обърна палачинката и взе да пише за масовите нальоти на украински дронове в Мордор

    13:24 26.06.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    19 21 Отговор
    Руснаците сме доказани Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-И👈

    13:24 26.06.2026

  • 9 Да кажа

    27 16 Отговор
    Украйна може да очаква доста топъл уикенд! Не мисля,че руснаците ще ги търпят дълго.Натиска върху Путин за сериозен отговор е огромен! Нищо общо няма изградения образ в съзнанито ни от преди години,че "братушките" са добри и наивни!

    Коментиран от #19, #20, #21, #22, #41

    13:24 26.06.2026

  • 10 Отново говорите глупости

    24 10 Отговор
    Украйна се опитва да нанесе удар......
    Това е правилната формулировка В статията.

    13:24 26.06.2026

  • 11 хахаха

    14 12 Отговор
    браво на украинците, могат да нанасят удари и по руските атомни централи та съвсем да скапят европата

    13:25 26.06.2026

  • 12 нанесли ууукрите

    18 9 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    13:25 26.06.2026

  • 13 нещо

    11 10 Отговор
    привлича фламинготата

    13:25 26.06.2026

  • 14 Мурка

    7 5 Отговор
    копрофилията е заболяване -а гореписалите явно я харесват

    13:25 26.06.2026

  • 15 Боби Баламата

    7 14 Отговор
    Добре де, Ху йло няма ли повече от ония Мултики за Без- аналоговото монголско ПВО?!?
    Дето беше Свалило 12 бр...Ф- 16,...и то ..9 месецае преди да пристигнат Първите 4 бр ?!?

    13:25 26.06.2026

  • 16 АУУУУУ

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    КУПИ СИ ....ПАМПЕРСИ 💩💩🤣🤣🤣🤣💪

    13:25 26.06.2026

  • 17 ФАКТ

    10 16 Отговор

    До коментар #1 от "Z-блогър":

    Според Лунин той се е срещнал с представители на руското Министерство на отбраната и на силовите структури и ги е помолил да предадат на Путин искане за среща на живо по федерален телевизионен канал, където да разкаже "цялата истина за случващото се в страната".

    "Последиците ще бъдат много сериозни. Ако в най-близко време не бъда поканен в Кремъл и не се появя на живо до вас в ефир, армията ще насочи оръжията си срещу Кремъл. Аз само предавам посланието", заявява Лунин.

    Видеото е публикувано по обяд на 25 юни и вече е събрало над 2 милиона гледания, повече от 110 хиляди харесвания и над 7 хиляди коментара.

    В една от предишните си публикации Лунин предупреждава, че в страната ще започне "касапница", ако не му бъде дадена възможност да разкаже на живо какво се случва в Русия, което според него може да доведе до военен метеж.

    "Ако нещо се случи с мен, с близките ми или със семейството ми, това ще бъде сигнал за начало на действия. Това не е блъф", заявява той.

    Лунин също така твърди, че е получавал заплахи.

    Коментиран от #53

    13:26 26.06.2026

  • 18 Гориил

    23 9 Отговор
    НАТО влезе във войната срещу Русия. Молете се на вашия бог.

    Коментиран от #28

    13:27 26.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ще има да я дъвчат

    18 5 Отговор

    До коментар #9 от "Да кажа":

    тази "новина" един месец мисирките, при липса на други:))

    13:27 26.06.2026

  • 21 Руснак без крак...

    9 14 Отговор

    До коментар #9 от "Да кажа":

    "...Не мисля,че руснаците ще ги търпят дълго.."

    Така е...
    До края на годината, след което Русия хлопва кепенците. Бax и ПАРОДИЯТА неможаческа !!!

    13:28 26.06.2026

  • 22 Беги ма Пен...дел

    9 14 Отговор

    До коментар #9 от "Да кажа":

    У йло... уйде! За 13 год използва Всички Видове БЕЗ- аналогови оръжия ( включително С.Корейски и Ирански) и... Избега по прашки от някакъв ГОТВАЧ!
    Жалък Фюрер пе ДАЛ

    13:29 26.06.2026

  • 23 Путин

    23 8 Отговор
    Май ще трябва да започнем да воюваме както си знаем,стига сме ги жалили.Зеленски ще свърши като Хитлер.

    13:30 26.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ФАКТ

    6 14 Отговор
    Бунт срещу доказано най-пр 0 стия човек във вселената Пут ин.

    13:31 26.06.2026

  • 26 ДОБЪР ДЕН

    7 11 Отговор
    МИРИЗМА НА ИЗГОРЯЛА ВАТА И АМОНЯК

    13:32 26.06.2026

  • 27 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    26 6 Отговор

    До коментар #1 от "Z-блогър":

    Самият Дмитро Кулеба, който в качеството на външен министър на Украйна изнудваше България да си подари цялото въоръжение на нашата армия, същият този Дмитро Кулеба, който беше най-големият приятел на вашия кумир Зеленски, се обърна срещу Зеленски и беше уволнен.

    Дмитро Кулеба, който беше пръв приятел на Зеленски избяга от Украйна за да си спаси живота, а ти пускаш опорките за някакакъв обикновен войник от руската армия.

    Нека да напомним за дементните старци, че министъра на финансите на САЩ нарече вашия идол Зеленски "Мистър Бийн на крек" и се подиграва с него.

    Коментиран от #35

    13:33 26.06.2026

  • 28 Безказарме хомляк - копейкаджия,да? ))

    7 9 Отговор

    До коментар #18 от "Гориил":

    Ше ни просветлиш ли дека са ония..27 000 Бойни НАТОвски самолети, хиляди подводници , хиляди корабли, крилати и балистични ракети,и най вече,..дека на фронта воюват Българските Армии ?
    Хихихихихи
    Тъй Де бил?
    Хихихихихи

    13:35 26.06.2026

  • 29 Факти

    8 9 Отговор
    Путин е безпомощен. Щял да мести столицата в Сибир.

    Коментиран от #32

    13:35 26.06.2026

  • 30 Ттт

    7 14 Отговор
    Украйна потвърди, че си е върнала "Кинбурнската коса" и показа видео с украинския флаг на нея. Това е стратегически пробив на южния фронт.

    Коментиран от #33, #34

    13:36 26.06.2026

  • 31 ОКРАИНА Я НЯМА В КАРТИНКАТА

    18 7 Отговор
    Войната на Зеленски е война на фашизирания запад срещу Русия.

    Коментиран от #38

    13:38 26.06.2026

  • 32 Нема начин

    6 9 Отговор

    До коментар #29 от "Факти":

    СИБИР е Китайски а московия е Васал на Поднебесната!
    4 Милиона Китайци се намирате в момента в СИБИР, но до 2 год се очакват да стигнат...15 Милиона

    13:40 26.06.2026

  • 33 НЕ Е ВЪРНАЛА

    11 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ттт":

    А ще връща и Одеса.

    Коментиран от #37

    13:40 26.06.2026

  • 34 На12. 08.2024 г.

    14 2 Отговор

    До коментар #30 от "Ттт":

    Пак я имаше същата новина във Фокус. Провери. И после я опровергаха .
    Колко пъти в превземат тая коса и все руска, бре

    13:40 26.06.2026

  • 35 Гресирана ватенка

    3 8 Отговор

    До коментар #27 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Грес!😁😁😁

    13:42 26.06.2026

  • 36 Гориил

    16 5 Отговор
    Не се заблуждавайте и не се еуфоризирайте. Дроновете на НАТО падат на земята, без да достигнат целите си, или летят към Полша, Румъния, Литва и Финландия, губейки посоката си и предизвиквайки страх и отчаяние у властите на тези страни. Руските противовъздушни системи вече притежават уникални и в момента най-добрите системи за електронна война в света. Скоро орди от дронове на НАТО ще започнат да тероризират Европа като бумеранг.

    Коментиран от #44

    13:43 26.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Тва ли е оправданието

    3 10 Отговор

    До коментар #31 от "ОКРАИНА Я НЯМА В КАРТИНКАТА":

    ( Опорка та) за това че 22 ядрени Републики, Фюрера педофил и редовната армия Оризо-Гризачи от ядрената С Корея,..вече 13 год НЕ МОГАТ да превземат нито една ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД?!!.
    АааааааХахахаха
    Униженията и Издевателствата над старухата Педофил са..НЕ човешки
    АааааааХахахаха

    13:44 26.06.2026

  • 39 А ИСТИНАТА Е

    17 3 Отговор
    Руската армия напредва по целия фронт. Бусифицираните дезертират, а азовските нацисти бягат на запад. Натюфците се крият в тила и пускат дронове по цивилни обекти. Догодина ще трябва да ги пускат от Полша.

    13:45 26.06.2026

  • 40 Дааа

    1 3 Отговор
    Чудесни новини!👍👍👍

    13:46 26.06.2026

  • 41 Хахахаха

    4 8 Отговор

    До коментар #9 от "Да кажа":

    Не мисля,че руснаците ще ги търпят дълго.


    Това вече ми е толкова тъ по да го чета, та чак жалко! След пета година СВО, ВСУ обърна играта, а тоя още за търпение пише! Офффффф.

    13:47 26.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ха, ха, ха...

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Купи си и някакви хапчета срещу разстройство, че като дойдат украинците къде ще те крием не знам. Където и да те изолираме само по миризмата ще те надушат.

    13:48 26.06.2026

  • 44 Зае БИ тия пен ДЕЛ мурафети

    6 4 Отговор

    До коментар #36 от "Гориил":

    И кАжи когиш аджеба.. мякащите Без- аналогови пи дери монголья и.. напикаващия се импотентен педофил -- У.. йло ше влезне у КИЕВ!
    За.. Виена, Берлин и Лисабон нема а те питам...
    Ае... кажувай, пен ДЕЛ
    Ееееедехееее

    13:49 26.06.2026

  • 45 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    11 4 Отговор
    Не защитава интересите на окраинците. Вайната на Зеленски е войната на фашизирания запад срещу Русия, а окраинците са просто разходен материал.

    13:50 26.06.2026

  • 46 Артилерист

    8 2 Отговор
    Пропагандните дитирамби за "успешните" терористични атаки на укрохунтата срещу обекти в дълбочина на руска територия продължават с пълна сила, но материалите за състоянието на укрофронта почти изчезнаха? Що тъй, бе, "обективни" списвачи? Да не би там нищо да няма за пропагандиране, а?

    13:58 26.06.2026

  • 47 гост

    2 1 Отговор
    ТАСС....Телевизионная Агенция Советского Съюза...да се знае...СССР....на всегда....никога не са скъсвали с него...никога.

    14:03 26.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Путeв

    6 3 Отговор
    Като гръмне Чернобил , зеленото гoвнo ще се чуди откъде му е дошло

    Коментиран от #54

    14:07 26.06.2026

  • 50 Фори

    4 2 Отговор
    Руските системи за ПВО са най добрите. Ако се промъкне някой дрон или ракета е случайност. Това го казва Путин!

    14:09 26.06.2026

  • 51 стоян георгиев

    1 4 Отговор
    В русия всичко отива в канала заради един къс милиционер.уби близо милион и половина руснаци за нищо!

    14:12 26.06.2026

  • 52 Боко

    4 2 Отговор
    Утре: ред сълзи, ред сополи 🤮
    Лепиларо почва да вие колко лошо го е бомбил Путин и т.н. До ЛИКВИДИРАНЕТО на бандерската хомо-дружинка 👌

    14:14 26.06.2026

  • 53 Укрофоб

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "ФАКТ":

    Ти да не беше там, или някой който е бил там ти е разказал.Зобре.че има и такива полyyмници та да вярват на глупости.А в Дядо Мраз вярваш ли?

    14:14 26.06.2026

  • 54 Боко

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "Путeв":

    Лепиларо ще е далече , да му мислят тези които го търпят .

    14:16 26.06.2026

  • 55 Да бе

    3 2 Отговор
    Честито на поддръжниците на укрорежима.Бг се напълни с укри и си живеят по- добре от повечето от вас.В природата това се нарича ....(въпроса е за умни)

    14:17 26.06.2026

  • 56 К.о.т.А.К.А. 🐱

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Иран за 3 дня, хахахахахаха

    14:18 26.06.2026

  • 57 РУСКАТА ИЗМЕТ

    1 4 Отговор
    Яко я мажат .

    Стана на Къйма

    Която само кучетата я хапват.

    14:19 26.06.2026

  • 58 АБВ

    3 1 Отговор
    И защо трябва да удря завода втори път ? Явно първият удар е бил пълен провал и не е постигнал никакъв резултат, за да се прави разход за втори.
    Украинска работа ! По 10 пъти удрят една рафинерия, но тя си работи.

    14:21 26.06.2026

  • 59 Хахахаха

    2 2 Отговор
    Дефиниция на фашизъм!


    Основните му характеристики са:
    Тоталитарен контрол - Подчиняване на личните свободи и гражданските права на интересите на държавата и нацията.
    Еднопартийна система - Пълно премахване на политическата опозиция.
    Вождизъм - Управление, базирано на култ към личността на абсолютния лидер.
    Милитаризъм и насилие - Използване на репресии, цензура и война като легитимни инструменти за постигане на вътрешни и външни цели.


    Не разбрах, къде точно рашата не отговаря за фашистка държава? Като гледам, всичките условия са изпълнени!

    Коментиран от #60, #61

    14:22 26.06.2026

  • 60 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Хахахаха":

    Мислиш ли че копея го интерасува какво е фашизъм?той си бачка по инструкции.

    14:24 26.06.2026

  • 61 хахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Хахахаха":

    ми то като гледам и в украина всички условия са изпълнени даже по добре изпълнени от тези в русия

    Коментиран от #64

    14:26 26.06.2026

  • 62 Васил

    0 1 Отговор
    Бой по рашистката кочина.

    14:26 26.06.2026

  • 63 Повтаряне то на урко фашистките лъжи не

    2 0 Отговор
    Ги прави истини! Разкажете за зарята в укрия

    14:30 26.06.2026

  • 64 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "хахаха":

    Сериозното ли? Та Зеленски е президент едва от 2019 година! Той даже войната не е по негова вина, защото войната започна 2014 година!

    14:31 26.06.2026

  • 65 Няма по-голям

    0 0 Отговор
    Позор от копейския. Копейката едновременно е предател и и верен роб, предател на родината ни и роболакей на психопата Путин. Няма по-голям враг на руския народ и на Русия от българската копейка. Позор!

    14:36 26.06.2026

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