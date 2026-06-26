Украйна нанесе втори удар по химически завод в Русия за последните 2 седмици

Украйна нанесе удар по химически завод в руската Тулска област за втори път в рамките на две седмици. Това предаде Ройтерс, като се позова на руски и украински канали в Телеграм, съобщи БТА.
Губернаторът на областта Дмитрий Миляев заяви, че е повреден промишлен обект в Новомосковск, на 200 км южно от Москва.
Според редица медийни репортажи става дума за завода „Азот“. Украинският президент Володимир Зеленски неведнъж е казвал, че предприятието е от решаващо значение за производството на взривни вещества в Русия.
„Азот“, който се определя като най-големия производител на амоняк и азотни торове в Русия, беше ударен и на 14 юни по информация на Зеленски.
През тази година Украйна засили ударите с дронове дълбоко в територията на Русия. Това е част от стратегията ѝ да нанесе икономически щети и да подкопае способността на Москва да продължи войната. Сред целите ѝ са петролни рафинерии, терминали и пристанища, както и промишлени обекти, отбеляза Ройтерс.
В някои случаи украинските сили нанасяха повторни удари по един и същ обект в рамките на няколко дни или седмици. По този начин възпрепятстваха усилията за отстраняване на щетите и възобновяване на дейността.
Миляев заяви, че в руския град Тула една жена е ранена и електропроводите също са повредени.
Руската информационна агенция ТАСС съобщи, че при днешната атака Украйна е изстреляла най-големия брой дронове от началото на годината.
Руското Министерство на отбраната заяви, че 660 от тях са били унищожени над 12 руски области и Кримския полуостров, който Русия анексира от Украйна през 2014 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Z-блогър
Той твърди, че „десетки, стотици и хиляди“ руски войници са подлагани на изтезания от страна на командването заради отказ да изпълняват „тъпи самоубийствени“ заповеди и да дават парите си. „И в крайна сметка ги нулират, правят ги безследно изчезнали“, заяви той. Лунин се обърна към Путин: "Ако в най-близко време не пристигна в Кремъл и не се изкажа в ефир на живо до вас, армията ще обърне оръжието си срещу Кремъл. Аз само предавам съобщението“.
Коментиран от #6, #17, #27
13:16 26.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #16, #43
13:17 26.06.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #56
13:19 26.06.2026
4 Румен Решетников
13:20 26.06.2026
5 ФАКТ
Коментиран от #24
13:20 26.06.2026
6 Копейка с 3ти клас
До коментар #1 от "Z-блогър":Ние го подкрепяме Путя. Умен е. Като нас.
13:21 26.06.2026
7 Презвитер Козма
13:24 26.06.2026
8 Владимир Путин, президент
13:24 26.06.2026
9 Да кажа
Коментиран от #19, #20, #21, #22, #41
13:24 26.06.2026
10 Отново говорите глупости
Това е правилната формулировка В статията.
13:24 26.06.2026
11 хахаха
13:25 26.06.2026
12 нанесли ууукрите
13:25 26.06.2026
13 нещо
13:25 26.06.2026
14 Мурка
13:25 26.06.2026
15 Боби Баламата
Дето беше Свалило 12 бр...Ф- 16,...и то ..9 месецае преди да пристигнат Първите 4 бр ?!?
13:25 26.06.2026
16 АУУУУУ
До коментар #2 от "Последния Софиянец":КУПИ СИ ....ПАМПЕРСИ 💩💩🤣🤣🤣🤣💪
13:25 26.06.2026
17 ФАКТ
До коментар #1 от "Z-блогър":Според Лунин той се е срещнал с представители на руското Министерство на отбраната и на силовите структури и ги е помолил да предадат на Путин искане за среща на живо по федерален телевизионен канал, където да разкаже "цялата истина за случващото се в страната".
"Последиците ще бъдат много сериозни. Ако в най-близко време не бъда поканен в Кремъл и не се появя на живо до вас в ефир, армията ще насочи оръжията си срещу Кремъл. Аз само предавам посланието", заявява Лунин.
Видеото е публикувано по обяд на 25 юни и вече е събрало над 2 милиона гледания, повече от 110 хиляди харесвания и над 7 хиляди коментара.
В една от предишните си публикации Лунин предупреждава, че в страната ще започне "касапница", ако не му бъде дадена възможност да разкаже на живо какво се случва в Русия, което според него може да доведе до военен метеж.
"Ако нещо се случи с мен, с близките ми или със семейството ми, това ще бъде сигнал за начало на действия. Това не е блъф", заявява той.
Лунин също така твърди, че е получавал заплахи.
Коментиран от #53
13:26 26.06.2026
18 Гориил
Коментиран от #28
13:27 26.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ще има да я дъвчат
До коментар #9 от "Да кажа":тази "новина" един месец мисирките, при липса на други:))
13:27 26.06.2026
21 Руснак без крак...
До коментар #9 от "Да кажа":"...Не мисля,че руснаците ще ги търпят дълго.."
Така е...
До края на годината, след което Русия хлопва кепенците. Бax и ПАРОДИЯТА неможаческа !!!
13:28 26.06.2026
22 Беги ма Пен...дел
До коментар #9 от "Да кажа":У йло... уйде! За 13 год използва Всички Видове БЕЗ- аналогови оръжия ( включително С.Корейски и Ирански) и... Избега по прашки от някакъв ГОТВАЧ!
Жалък Фюрер пе ДАЛ
13:29 26.06.2026
23 Путин
13:30 26.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ФАКТ
13:31 26.06.2026
26 ДОБЪР ДЕН
13:32 26.06.2026
27 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
До коментар #1 от "Z-блогър":Самият Дмитро Кулеба, който в качеството на външен министър на Украйна изнудваше България да си подари цялото въоръжение на нашата армия, същият този Дмитро Кулеба, който беше най-големият приятел на вашия кумир Зеленски, се обърна срещу Зеленски и беше уволнен.
Дмитро Кулеба, който беше пръв приятел на Зеленски избяга от Украйна за да си спаси живота, а ти пускаш опорките за някакакъв обикновен войник от руската армия.
Нека да напомним за дементните старци, че министъра на финансите на САЩ нарече вашия идол Зеленски "Мистър Бийн на крек" и се подиграва с него.
Коментиран от #35
13:33 26.06.2026
28 Безказарме хомляк - копейкаджия,да? ))
До коментар #18 от "Гориил":Ше ни просветлиш ли дека са ония..27 000 Бойни НАТОвски самолети, хиляди подводници , хиляди корабли, крилати и балистични ракети,и най вече,..дека на фронта воюват Българските Армии ?
Хихихихихи
Тъй Де бил?
Хихихихихи
13:35 26.06.2026
29 Факти
Коментиран от #32
13:35 26.06.2026
30 Ттт
Коментиран от #33, #34
13:36 26.06.2026
31 ОКРАИНА Я НЯМА В КАРТИНКАТА
Коментиран от #38
13:38 26.06.2026
32 Нема начин
До коментар #29 от "Факти":СИБИР е Китайски а московия е Васал на Поднебесната!
4 Милиона Китайци се намирате в момента в СИБИР, но до 2 год се очакват да стигнат...15 Милиона
13:40 26.06.2026
33 НЕ Е ВЪРНАЛА
До коментар #30 от "Ттт":А ще връща и Одеса.
Коментиран от #37
13:40 26.06.2026
34 На12. 08.2024 г.
До коментар #30 от "Ттт":Пак я имаше същата новина във Фокус. Провери. И после я опровергаха .
Колко пъти в превземат тая коса и все руска, бре
13:40 26.06.2026
35 Гресирана ватенка
До коментар #27 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Грес!😁😁😁
13:42 26.06.2026
36 Гориил
Коментиран от #44
13:43 26.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Тва ли е оправданието
До коментар #31 от "ОКРАИНА Я НЯМА В КАРТИНКАТА":( Опорка та) за това че 22 ядрени Републики, Фюрера педофил и редовната армия Оризо-Гризачи от ядрената С Корея,..вече 13 год НЕ МОГАТ да превземат нито една ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД?!!.
АааааааХахахаха
Униженията и Издевателствата над старухата Педофил са..НЕ човешки
АааааааХахахаха
13:44 26.06.2026
39 А ИСТИНАТА Е
13:45 26.06.2026
40 Дааа
13:46 26.06.2026
41 Хахахаха
До коментар #9 от "Да кажа":Не мисля,че руснаците ще ги търпят дълго.
Това вече ми е толкова тъ по да го чета, та чак жалко! След пета година СВО, ВСУ обърна играта, а тоя още за търпение пише! Офффффф.
13:47 26.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ха, ха, ха...
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Купи си и някакви хапчета срещу разстройство, че като дойдат украинците къде ще те крием не знам. Където и да те изолираме само по миризмата ще те надушат.
13:48 26.06.2026
44 Зае БИ тия пен ДЕЛ мурафети
До коментар #36 от "Гориил":И кАжи когиш аджеба.. мякащите Без- аналогови пи дери монголья и.. напикаващия се импотентен педофил -- У.. йло ше влезне у КИЕВ!
За.. Виена, Берлин и Лисабон нема а те питам...
Ае... кажувай, пен ДЕЛ
Ееееедехееее
13:49 26.06.2026
45 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
13:50 26.06.2026
46 Артилерист
13:58 26.06.2026
47 гост
14:03 26.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Путeв
Коментиран от #54
14:07 26.06.2026
50 Фори
14:09 26.06.2026
51 стоян георгиев
14:12 26.06.2026
52 Боко
Лепиларо почва да вие колко лошо го е бомбил Путин и т.н. До ЛИКВИДИРАНЕТО на бандерската хомо-дружинка 👌
14:14 26.06.2026
53 Укрофоб
До коментар #17 от "ФАКТ":Ти да не беше там, или някой който е бил там ти е разказал.Зобре.че има и такива полyyмници та да вярват на глупости.А в Дядо Мраз вярваш ли?
14:14 26.06.2026
54 Боко
До коментар #49 от "Путeв":Лепиларо ще е далече , да му мислят тези които го търпят .
14:16 26.06.2026
55 Да бе
14:17 26.06.2026
56 К.о.т.А.К.А. 🐱
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Иран за 3 дня, хахахахахаха
14:18 26.06.2026
57 РУСКАТА ИЗМЕТ
Стана на Къйма
Която само кучетата я хапват.
14:19 26.06.2026
58 АБВ
Украинска работа ! По 10 пъти удрят една рафинерия, но тя си работи.
14:21 26.06.2026
59 Хахахаха
Основните му характеристики са:
Тоталитарен контрол - Подчиняване на личните свободи и гражданските права на интересите на държавата и нацията.
Еднопартийна система - Пълно премахване на политическата опозиция.
Вождизъм - Управление, базирано на култ към личността на абсолютния лидер.
Милитаризъм и насилие - Използване на репресии, цензура и война като легитимни инструменти за постигане на вътрешни и външни цели.
Не разбрах, къде точно рашата не отговаря за фашистка държава? Като гледам, всичките условия са изпълнени!
Коментиран от #60, #61
14:22 26.06.2026
60 стоян георгиев
До коментар #59 от "Хахахаха":Мислиш ли че копея го интерасува какво е фашизъм?той си бачка по инструкции.
14:24 26.06.2026
61 хахаха
До коментар #59 от "Хахахаха":ми то като гледам и в украина всички условия са изпълнени даже по добре изпълнени от тези в русия
Коментиран от #64
14:26 26.06.2026
62 Васил
14:26 26.06.2026
63 Повтаряне то на урко фашистките лъжи не
14:30 26.06.2026
64 Хахахаха
До коментар #61 от "хахаха":Сериозното ли? Та Зеленски е президент едва от 2019 година! Той даже войната не е по негова вина, защото войната започна 2014 година!
14:31 26.06.2026
65 Няма по-голям
14:36 26.06.2026