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Черна гора арестува ирански гражданин, издирван от САЩ за мащабни хакерски атаки

Черна гора арестува ирански гражданин, издирван от САЩ за мащабни хакерски атаки

26 Юни, 2026 09:50, обновена 26 Юни, 2026 09:49 464 4

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  • арест

Заподозреният е обвинен в кибератаки срещу над 150 американски университета, като според американските власти причинените щети възлизат на 3,4 милиарда долара.

Черна гора арестува ирански гражданин, издирван от САЩ за мащабни хакерски атаки - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Черногорската полиция, съвместно с Федерално бюро за разследване (ФБР), е арестувала ирански гражданин, заподозрян в участие в мащабни хакерски атаки срещу американска инфраструктура, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Задържаният е 39-годишен мъж с двойно иранско и турско гражданство. Той е издирван от съд в Ню Йорк по обвинения в компютърна измама, неоторизиран достъп до компютърни системи и кражба на самоличност. Мъжът е бил задържан в Котор, като в момента се подготвя процедурата по екстрадирането му в Съединените щати.

Според обвиненията той е участвал в хакерски атаки срещу повече от 150 университета в САЩ. Американските власти твърдят, че в резултат на тези действия са причинени щети на стойност около 3,4 милиарда долара.

Разследването сочи, че придобитите чрез кибератаките данни, както и достъпът до компрометирани университетски акаунти, впоследствие са били използвани от Корпус на гвардейците на Ислямската революция и други ирански организации.

Американските власти от години обвиняват Иран в организиране и подкрепа на държавно спонсорирани кибероперации, насочени срещу правителствени институции, университети, компании и други организации в Съединените щати. Според Вашингтон подобни атаки имат за цел кражба на чувствителна информация, интелектуална собственост и научни разработки.

Арестът в Черна гора е резултат от международно сътрудничество между местните правоохранителни органи и американските служби за сигурност. Очаква се съдебните процедури по екстрадицията на заподозрения да продължат съгласно действащото законодателство.

Киберсигурността е сред ключовите приоритети за България като член на Европейския съюз и НАТО. Страната участва в съвместни инициативи за противодействие на киберзаплахите и обмен на информация между съюзническите държави.


Черна Гора
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    4 1 Отговор
    А кога ще арестуват американски граждани за мащабни хакерски атаки по света

    Коментиран от #3

    09:50 26.06.2026

  • 2 наще смешници

    1 0 Отговор
    тука спряха замундата и вече всичко е наред

    а забравих и събориха МОЧА така вече сме и голяма демокрация

    10:22 26.06.2026

  • 3 ей смешник?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    кои ще ги арестува американец? зад него седи цялата държава

    10:23 26.06.2026

  • 4 Някой

    0 0 Отговор
    Що не арестуват американски гражданин по искане на Иран?

    10:38 26.06.2026