Черна гора арестува ирански гражданин, издирван от САЩ за мащабни хакерски атаки

Черногорската полиция, съвместно с Федерално бюро за разследване (ФБР), е арестувала ирански гражданин, заподозрян в участие в мащабни хакерски атаки срещу американска инфраструктура, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Задържаният е 39-годишен мъж с двойно иранско и турско гражданство. Той е издирван от съд в Ню Йорк по обвинения в компютърна измама, неоторизиран достъп до компютърни системи и кражба на самоличност. Мъжът е бил задържан в Котор, като в момента се подготвя процедурата по екстрадирането му в Съединените щати.

Според обвиненията той е участвал в хакерски атаки срещу повече от 150 университета в САЩ. Американските власти твърдят, че в резултат на тези действия са причинени щети на стойност около 3,4 милиарда долара.

Разследването сочи, че придобитите чрез кибератаките данни, както и достъпът до компрометирани университетски акаунти, впоследствие са били използвани от Корпус на гвардейците на Ислямската революция и други ирански организации.

Американските власти от години обвиняват Иран в организиране и подкрепа на държавно спонсорирани кибероперации, насочени срещу правителствени институции, университети, компании и други организации в Съединените щати. Според Вашингтон подобни атаки имат за цел кражба на чувствителна информация, интелектуална собственост и научни разработки.

Арестът в Черна гора е резултат от международно сътрудничество между местните правоохранителни органи и американските служби за сигурност. Очаква се съдебните процедури по екстрадицията на заподозрения да продължат съгласно действащото законодателство.

Киберсигурността е сред ключовите приоритети за България като член на Европейския съюз и НАТО. Страната участва в съвместни инициативи за противодействие на киберзаплахите и обмен на информация между съюзническите държави.