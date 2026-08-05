Axios: САЩ, Иран и Оман са напът да сключат временно споразумение за Ормузкия пролив

САЩ, Иран и Оман са напът да сключат временно споразумение за отваряне на Ормузкия пролив. От своя страна Белият дом се стреми да обяви новината още в сряда, съобщи Axios, позовавайки се на два регионални източника и американски представител.
Два регионални източника съобщиха през информационната агенция, че предложеното 60-дневно споразумение ще насочва корабите, пътуващи към Персийския залив, през ирански води, а излизащите кораби - през омански води.
Координацията на този трафик ще се осъществява единствено между Техеран и Мускат.
Иранският външен министър Абас Арагчи се съгласи принципно с плана през уикенда, а иранското ръководство приключи процеса по одобряването му във вторник, пише Axios.
При новините за евентуална сделка за Ормузкия пролив цената на суровия петрол "Брент" - ключов световен еталон - падна под 80 долара за барел. Това е значително понижение спрямо нивото от над 100 долара, достигнато в разгара на войната.
Това е нещо, което потребителите - не само в САЩ, но и по целия свят - забелязват почти веднага.
Цената на суровия петрол оказва пряко влияние върху инфлацията и икономиката.
Междувременно израелски медии, позовавайки се на неназовани източници от Тел Авив, съобщават, че президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговите съветници търсят споразумение с Иран "на всяка цена".
В съобщението се посочва, че Израел не получава пряка информация от Вашингтон относно преговорите и вместо това получава по-голямата част от информацията по независим път.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доналд Дък, паток
Коментиран от #6
07:24 05.08.2026
2 нннн
07:31 05.08.2026
3 Видях ме ги и временните
07:31 05.08.2026
4 Готов за бой
07:40 05.08.2026
5 Кувейт
Коментиран от #18
08:09 05.08.2026
6 Реми
До коментар #1 от "Доналд Дък, паток":По-добре Черен Гюро да стане президент, отколкото Менопаузна лелчица.
08:09 05.08.2026
7 Рускиня
Защо му е на президента Трамп да преговаря с победени и размазани Перси?
Да си вземе петрол колкото е нужно и въобще да не им цепи басма.
Коментиран от #19
08:10 05.08.2026
8 яница
08:12 05.08.2026
9 САМО ИЗРАЕЛ МОЖЕ ДА СПРЕ ТАЗИ ВОЙНА
08:21 05.08.2026
10 Как не
08:30 05.08.2026
11 име
Коментиран от #12, #17
08:39 05.08.2026
12 Ха ха
До коментар #11 от "име":Ако не бяха ямеликянците сега щеше да пасеш кравите на някой ирански паша.
08:43 05.08.2026
13 Миризлив Чорап, с фуражка
08:57 05.08.2026
14 Кака Лора
И накрав във възторг и с зяпнала от удивление уста ние благодарната и екзалтирана публика ще избухнем в аплаузи, и дори бензина от 5 евро няма да може да помрачи настроението ни!
09:07 05.08.2026
15 В естествени морски проливи,
Иран и Оман договарят както фарватерите за влизане и излизне през Ормуз, така и т.н. ТАКСИ ЗА УСЛУГИ- т.н. сървиз фийс, които много корабособственици ДОБРОВОЛНО плащат за навигация / лоцманство /, екология / избягване на разливи и течове, за които се плащат огромни глоби / и сигурност / разминирване, електронна защита от смущения на софтуеръра , защита от дронове и т.н./
За да не се наруши международнто право, Оман и други арабски държави от Залива предлагат тези такси да влизат в специлен ДОБРОВОЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ФОНД, а не да се плащат директно на Иран.
Много европейски и азиатски държави, вносителки на петрол са склонни да платят такива умерени сървиз фийс, за да нямат проблеми с преминаването.
Това се решава в момент между Иран и Оман.
10:27 05.08.2026
16 Това, че Тръмп се набута в Иран
Само ще подчертая пак ОСНОВНАТА ПРИЧИНА Тръмп да е толкова отчаян- липсата на всякакво стратегическо мислене и разбиране за важността на Ормузкия проток, лисата на всякаква подготовка , преди да скочи с двата крака във войната, както и решимостта на Иран д го стиска за орехчетат и да го унизява пред целия свят!
Иран можеха да позволят на Тръмп да се оттегли с някакво достойнство, да му подадат малка победа и войната щеше отдвна да е свършила, но не - те са му толкова натопорчени, че нямат никаква милост! Макар че търпят загуби!
Израел знае това много добре! И за това си следва неотклонно собствената политика, без много- много да се впечлява от тръмповите изблици.
10:38 05.08.2026
17 Пълна липса на логика демонстрираш!
До коментар #11 от "име":От поне два месеца Иран не нападат Израел и Израел не нападат Иран!
Защо е така?
Ми прочети коментарите и се напъни сам между ушите!
10:43 05.08.2026
18 Хуситите
До коментар #5 от "Кувейт":Абе не знам за кожените ботуши ,
ама знам колко джапанки изядоха кравите по задниците си .
Здраво място не остана .
12:35 05.08.2026
19 Украинка шавлива
До коментар #7 от "Рускиня":Иранците нацепиха тензуха на чичо Дончо и сега ползва лиглин.
12:39 05.08.2026