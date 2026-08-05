Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Axios: САЩ, Иран и Оман са напът да сключат временно споразумение за Ормузкия пролив

Axios: САЩ, Иран и Оман са напът да сключат временно споразумение за Ормузкия пролив

5 Август, 2026 07:11 2 766 19

  • сащ-
  • иран-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток

В съобщението се посочва, че Израел не получава пряка информация от Вашингтон относно преговорите и вместо това получава по-голямата част от информацията по независим път

Axios: САЩ, Иран и Оман са напът да сключат временно споразумение за Ормузкия пролив - 1
Axios Axios

САЩ, Иран и Оман са напът да сключат временно споразумение за отваряне на Ормузкия пролив. От своя страна Белият дом се стреми да обяви новината още в сряда, съобщи Axios, позовавайки се на два регионални източника и американски представител.

Два регионални източника съобщиха през информационната агенция, че предложеното 60-дневно споразумение ще насочва корабите, пътуващи към Персийския залив, през ирански води, а излизащите кораби - през омански води.

Координацията на този трафик ще се осъществява единствено между Техеран и Мускат.

Иранският външен министър Абас Арагчи се съгласи принципно с плана през уикенда, а иранското ръководство приключи процеса по одобряването му във вторник, пише Axios.

При новините за евентуална сделка за Ормузкия пролив цената на суровия петрол "Брент" - ключов световен еталон - падна под 80 долара за барел. Това е значително понижение спрямо нивото от над 100 долара, достигнато в разгара на войната.

Това е нещо, което потребителите - не само в САЩ, но и по целия свят - забелязват почти веднага.

Цената на суровия петрол оказва пряко влияние върху инфлацията и икономиката.

Междувременно израелски медии, позовавайки се на неназовани източници от Тел Авив, съобщават, че президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговите съветници търсят споразумение с Иран "на всяка цена".

В съобщението се посочва, че Израел не получава пряка информация от Вашингтон относно преговорите и вместо това получава по-голямата част от информацията по независим път.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Дък, паток

    18 5 Отговор
    То и Гюро е на път да стане президент, ама надали.

    Коментиран от #6

    07:24 05.08.2026

  • 2 нннн

    16 2 Отговор
    На път за кой ли път от 6 месеца насам. След още 6 пак ще са на път...

    07:31 05.08.2026

  • 3 Видях ме ги и временните

    16 1 Отговор
    От утре ще ви "разкажа играта" - казва рижавия пуянк

    07:31 05.08.2026

  • 4 Готов за бой

    2 12 Отговор
    Аз само ги чакам иранците и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с иранците 👊

    07:40 05.08.2026

  • 5 Кувейт

    4 9 Отговор
    Иранците много обичат да ги ритат в задника. А на Бай Джо ботушите от говежда кожа са остри, твърди и много здрави.

    Коментиран от #18

    08:09 05.08.2026

  • 6 Реми

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Доналд Дък, паток":

    По-добре Черен Гюро да стане президент, отколкото Менопаузна лелчица.

    08:09 05.08.2026

  • 7 Рускиня

    5 3 Отговор
    Тел Авив, съобщават, че президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговите съветници търсят споразумение с Иран "на всяка цена".

    Защо му е на президента Трамп да преговаря с победени и размазани Перси?
    Да си вземе петрол колкото е нужно и въобще да не им цепи басма.

    Коментиран от #19

    08:10 05.08.2026

  • 8 яница

    9 1 Отговор
    всичко при Дончо е от ден до пладне 😂😂😂 приложение эа ормуэ в най скоро време да чакаме, кога е отворен и кога эатворен

    08:12 05.08.2026

  • 9 САМО ИЗРАЕЛ МОЖЕ ДА СПРЕ ТАЗИ ВОЙНА

    2 3 Отговор
    Но за сега няма такива изгледи. Американците са само изпълнители.

    08:21 05.08.2026

  • 10 Как не

    4 2 Отговор
    Надежди говежди. Съмнявам се, че Иран вярва на Сащ за да преговаря с тях.

    08:30 05.08.2026

  • 11 име

    3 2 Отговор
    Краварите тупат топката докато направят малко патрони и ПВО ракети. И на есен тръмпоча пак почва да разцепва със смешните заплахи. Между другото, ционистите се хвалят че имали много ракети за ПВО, наличноттите им не били покътнати, щото краварите ги спасили. Крайно време е Иран пак да им надупчи железния гевгир.

    Коментиран от #12, #17

    08:39 05.08.2026

  • 12 Ха ха

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Ако не бяха ямеликянците сега щеше да пасеш кравите на някой ирански паша.

    08:43 05.08.2026

  • 13 Миризлив Чорап, с фуражка

    3 0 Отговор
    В България дизела само нагоре.

    08:57 05.08.2026

  • 14 Кака Лора

    1 2 Отговор
    Ох как се вълнувам, невороятна игра на велики и гениални играчи на световната шахматна дъска! Висш пилотаж на диплоцията и военното дело, спектакъл!
    И накрав във възторг и с зяпнала от удивление уста ние благодарната и екзалтирана публика ще избухнем в аплаузи, и дори бензина от 5 евро няма да може да помрачи настроението ни!

    09:07 05.08.2026

  • 15 В естествени морски проливи,

    1 0 Отговор
    съгласно международни споразумения , такси за транспорт- т.н. толове, не се заплащат.

    Иран и Оман договарят както фарватерите за влизане и излизне през Ормуз, така и т.н. ТАКСИ ЗА УСЛУГИ- т.н. сървиз фийс, които много корабособственици ДОБРОВОЛНО плащат за навигация / лоцманство /, екология / избягване на разливи и течове, за които се плащат огромни глоби / и сигурност / разминирване, електронна защита от смущения на софтуеръра , защита от дронове и т.н./

    За да не се наруши международнто право, Оман и други арабски държави от Залива предлагат тези такси да влизат в специлен ДОБРОВОЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ФОНД, а не да се плащат директно на Иран.

    Много европейски и азиатски държави, вносителки на петрол са склонни да платят такива умерени сървиз фийс, за да нямат проблеми с преминаването.

    Това се решава в момент между Иран и Оман.

    10:27 05.08.2026

  • 16 Това, че Тръмп се набута в Иран

    3 0 Отговор
    и че търси споразумение на всяка цена и отчаяно се нуждае от някакъв повод да изтегли армадата от Арабско море, го пишем в тои форум толкова отдавна, че не виждам смисъл пак да го повтарям!

    Само ще подчертая пак ОСНОВНАТА ПРИЧИНА Тръмп да е толкова отчаян- липсата на всякакво стратегическо мислене и разбиране за важността на Ормузкия проток, лисата на всякаква подготовка , преди да скочи с двата крака във войната, както и решимостта на Иран д го стиска за орехчетат и да го унизява пред целия свят!

    Иран можеха да позволят на Тръмп да се оттегли с някакво достойнство, да му подадат малка победа и войната щеше отдвна да е свършила, но не - те са му толкова натопорчени, че нямат никаква милост! Макар че търпят загуби!

    Израел знае това много добре! И за това си следва неотклонно собствената политика, без много- много да се впечлява от тръмповите изблици.

    10:38 05.08.2026

  • 17 Пълна липса на логика демонстрираш!

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    От поне два месеца Иран не нападат Израел и Израел не нападат Иран!

    Защо е така?

    Ми прочети коментарите и се напъни сам между ушите!

    10:43 05.08.2026

  • 18 Хуситите

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кувейт":

    Абе не знам за кожените ботуши ,
    ама знам колко джапанки изядоха кравите по задниците си .
    Здраво място не остана .

    12:35 05.08.2026

  • 19 Украинка шавлива

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Рускиня":

    Иранците нацепиха тензуха на чичо Дончо и сега ползва лиглин.

    12:39 05.08.2026