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Джей Ди Ванс: На насилието ще бъде отговорено с насилие

Джей Ди Ванс: На насилието ще бъде отговорено с насилие

27 Юни, 2026 10:44 646 16

  • сащ-
  • иран-
  • джей ди ванс-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • персийски залив

САЩ са отворени за дипломатически контакти с Иран, ако Техеран не е съгласен с тълкуването на подписания между двете страни меморандум за взаимно разбирателство, заяви вицепрезидентът на САЩ

Джей Ди Ванс: На насилието ще бъде отговорено с насилие - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс защити последните удари на Вашингтон срещу Иран, като заяви, че Техеран трябва да спазва споразумението за прекратяване на огъня, и предупреди, че "на насилието ще бъде отговорено с насилие".

"Иран подписа споразумение за прекратяване на огъня. Ние го спазихме. Ако имат разногласия относно начина, по който се прилага Меморандумът за разбирателство (MOU), могат да вдигнат телефона", написа Ванс в публикация в X.

САЩ са отворени за дипломатически контакти с Иран, ако Техеран не е съгласен с тълкуването на подписания между двете страни меморандум за взаимно разбирателство, заяви вицепрезидентът на САЩ.

Коментарите му идват след като САЩ предприеха военни действия в отговор на атака с дрон срещу кораб в Персийския залив, за която официални представители обвиниха Иран.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гресиран кравар с памеперс

    7 5 Отговор
    кравара пак ще го бият във иран
    не му е сефте да бъде бит

    иран свали 47бр. F-35 и още ще повали ако е нужно

    Коментиран от #6, #9

    10:47 27.06.2026

  • 2 Хаха

    7 4 Отговор
    Какво майка си дирите в Иран?

    10:47 27.06.2026

  • 3 точно така

    6 3 Отговор
    И накрая краварите с минус Х бази в арабските страни и минус неясно колко милиарда в поразени радари и ПВО.

    10:47 27.06.2026

  • 4 Дрейф

    6 3 Отговор
    Самолетоносачите на САЩ са едни ръждясали корита.

    10:49 27.06.2026

  • 5 Омръзна

    7 1 Отговор
    Ми от вас, и вашата тъпотия! Омръзна ми и от тъпотията на Украйна и ЕС!!! Трепете се, аз ще ида да се забавлявам!

    Коментиран от #11

    10:49 27.06.2026

  • 6 55555

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "гресиран кравар с памеперс":

    Лично ти беше свидетел нали?!!!!Ей така си ги сваляте тези самолети,измисляш си една цифра,повтаряш я десет пъти и лъжата става истина.!!!!

    10:53 27.06.2026

  • 7 То това и Путин го разбра но

    4 0 Отговор
    Твърде Късно!!

    10:53 27.06.2026

  • 8 Мдаа

    2 2 Отговор
    Аятоласите пак ще ядат бомбите.

    10:53 27.06.2026

  • 9 Колко???

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "гресиран кравар с памеперс":

    😂😂😂😂😂😂😂😂

    10:54 27.06.2026

  • 10 Бункерният Педофил вече е Шах

    2 1 Отговор
    Скоро МАТ

    10:55 27.06.2026

  • 11 Боли ме фара

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Омръзна":

    от кой ти е омръзнало. Още един Наполеончо дето си мисли че от него нещо зависи.

    10:57 27.06.2026

  • 12 Гориил

    2 0 Отговор
    След като духът на Анкъридж бъде изоставен, противопоставянето на Америка ще се засили.

    10:58 27.06.2026

  • 13 Луд

    1 1 Отговор
    Видяхте ли каква е разликата ,,Русия се жали Америка удари и налага санкции.Русия разчита на ООН да ги Богопомаже,Американците наложиха санкции дори на Лукойл България.Цял свят се съобразяват със наи могъщата цивилизация създадена само преди 250год.

    Коментиран от #15

    10:59 27.06.2026

  • 14 Гост

    1 0 Отговор
    Докато не издънят още един самолетоносач.

    10:59 27.06.2026

  • 15 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Луд":

    Разликата е, че Русия брани територии с репресирани руснаци от подставен режим, а янките си пиратстват безнаказано, докато ООН си затваря очите. Това е разликата.

    11:01 27.06.2026

  • 16 не може да бъде

    1 0 Отговор
    О-п-а-а !?А къде отиде споразумението мирния процес великата победа на г-н Тръмп!?А-у-у....в канализацията !?Сега да видим какво ще стане по-нататък ..и с цените на петрола и др!?...Никой не се съмнява че американците има мощта и всичко останало за да ударят ....но проблемът в иранския случай е че някои удари рикошират и се връщат като бумеранг!?И иранците го разбират много добре!И отсега е ясно -през ноември Тръмп ще загуби или Сената или Конгреса !?Но ако загуби и двете става много лошо -преди всичко за него!?А до изборите има 3 месеца ... както се окзава твърде малко за да се реши иранския проблем!?!?А ние забравихме че има и украински проблем -дали Тръмп трябва да го прехвърли изцяло на европейците ..и какъв е рискът за САЩ от подобно действие!?..И не на последно място -сега отношенията с Русия наистина стават много трудни за САЩ -и нека не се заблуждаваме в слабостта на Русия...тя си има значение което няма да изчезне скоро!?..Големият политически актив на г-н Тръмп започва да се топи много силно -според мен!?

    11:02 27.06.2026