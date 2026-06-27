Джей Ди Ванс: На насилието ще бъде отговорено с насилие

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс защити последните удари на Вашингтон срещу Иран, като заяви, че Техеран трябва да спазва споразумението за прекратяване на огъня, и предупреди, че "на насилието ще бъде отговорено с насилие".
"Иран подписа споразумение за прекратяване на огъня. Ние го спазихме. Ако имат разногласия относно начина, по който се прилага Меморандумът за разбирателство (MOU), могат да вдигнат телефона", написа Ванс в публикация в X.
САЩ са отворени за дипломатически контакти с Иран, ако Техеран не е съгласен с тълкуването на подписания между двете страни меморандум за взаимно разбирателство, заяви вицепрезидентът на САЩ.
Коментарите му идват след като САЩ предприеха военни действия в отговор на атака с дрон срещу кораб в Персийския залив, за която официални представители обвиниха Иран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гресиран кравар с памеперс
не му е сефте да бъде бит
иран свали 47бр. F-35 и още ще повали ако е нужно
Коментиран от #6, #9
10:47 27.06.2026
2 Хаха
10:47 27.06.2026
3 точно така
10:47 27.06.2026
4 Дрейф
10:49 27.06.2026
5 Омръзна
Коментиран от #11
10:49 27.06.2026
6 55555
До коментар #1 от "гресиран кравар с памеперс":Лично ти беше свидетел нали?!!!!Ей така си ги сваляте тези самолети,измисляш си една цифра,повтаряш я десет пъти и лъжата става истина.!!!!
10:53 27.06.2026
7 То това и Путин го разбра но
10:53 27.06.2026
8 Мдаа
10:53 27.06.2026
9 Колко???
До коментар #1 от "гресиран кравар с памеперс":😂😂😂😂😂😂😂😂
10:54 27.06.2026
10 Бункерният Педофил вече е Шах
10:55 27.06.2026
11 Боли ме фара
До коментар #5 от "Омръзна":от кой ти е омръзнало. Още един Наполеончо дето си мисли че от него нещо зависи.
10:57 27.06.2026
12 Гориил
10:58 27.06.2026
13 Луд
Коментиран от #15
10:59 27.06.2026
14 Гост
10:59 27.06.2026
15 Гост
До коментар #13 от "Луд":Разликата е, че Русия брани територии с репресирани руснаци от подставен режим, а янките си пиратстват безнаказано, докато ООН си затваря очите. Това е разликата.
11:01 27.06.2026
16 не може да бъде
11:02 27.06.2026