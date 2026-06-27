Джей Ди Ванс: На насилието ще бъде отговорено с насилие

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс защити последните удари на Вашингтон срещу Иран, като заяви, че Техеран трябва да спазва споразумението за прекратяване на огъня, и предупреди, че "на насилието ще бъде отговорено с насилие".

"Иран подписа споразумение за прекратяване на огъня. Ние го спазихме. Ако имат разногласия относно начина, по който се прилага Меморандумът за разбирателство (MOU), могат да вдигнат телефона", написа Ванс в публикация в X.

САЩ са отворени за дипломатически контакти с Иран, ако Техеран не е съгласен с тълкуването на подписания между двете страни меморандум за взаимно разбирателство, заяви вицепрезидентът на САЩ.

Коментарите му идват след като САЩ предприеха военни действия в отговор на атака с дрон срещу кораб в Персийския залив, за която официални представители обвиниха Иран.