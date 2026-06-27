Войната се завръща! Танкер е ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток

Петролен танкер в Ормузкия проток бе ударен и повреден от "неидентифициран снаряд", съобщи британската агенция за морска сигурност ЮКМТО. До инцидента се стигна след първата размяна на удари между САЩ и Иран след сключеното споразумение между тях за прекратяване на войната в Близкия изток, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Плавателният съд понесе щети по мостика. Според постъпващите сведени екипажът е невредим", посочи ЮКМТО, докато друга британска компания за морска сигурност "Вангард Тех" уточни, че става дума за плаващия под панамски флаг танкер "КИКУ".
Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), идеологическата армия на режима, обяви по-рано днес, че е атакувал американски позиции в Залива след ударите на САЩ по Иран.
Дотук се стигна, след като в четвъртък товарен кораб на тайванска компания беше улучен отново от неуточнен снаряд в Ормузкия проток. Впоследствие президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Техеран е атакувал плавателния съд с четири дрона камикадзе и обеща военен отговор.
Снощи бе съобщено, че Вашингтон е ударил цели в Иран, на което Ислямската република отговори с нападение срещу американски обекти в Бахрейн.
В четвъртък КГИР заяви, цитиран от официалната агенция ИРНА, че всеки маршрут през Ормузкия проток извън контрола на Техеран е "неприемлив". Гвардейците казаха това, след като Оман съобщи, че е отворил в свои води безопасен коридор за преминаване на кораби през Ормузкия проток.
В целия свят Ормузкия проток е смятан за международен воден път, въпреки че се намира в териториалните води на Иран и Оман, отбелязва АП.
Междувременно иранската държавна телевизия съобщи, че още кораби са поискали разрешение от Иран да преминат през пролива, след като съдове, опитали да преминат без позволение, са се сблъскали с предупредителни изстрели, предаде Ройтерс.
Иран по-рано днес заяви, че нанесените вчера въздушни удари от САЩ срещу територията му, представляват “грубо нарушение” на меморандума за разбирателство, сключен с Вашингтон, който има за цел прекратяване на войната в Близкия изток, предаде Франс прес.
Иран “остро осъжда въздушните удари, извършени от американската терористична армия вечерта на 26 юли, петък, срещу няколко обекта по иранското южно крайбрежие”, се казва в изявление на Министерството на външните работи на Иран.
Тези удари представляват “грубо нарушаване на чл. 2, параграф 4 от Хартата на ООН и грубо нарушение на параграф 1 от меморандума за разбирателство”, сключен със САЩ в средата на юни, добави иранското външно министерство.
Техеран добави, че е ударил цели, свързани с американските военни сили в отговор на атаките на САЩ, но не уточни които са целите, нито къде са разположени, отбеляза Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пак ще
Коментиран от #11
14:17 27.06.2026
2 Иранец
14:18 27.06.2026
3 да питам
Коментиран от #28
14:18 27.06.2026
4 ТРЪМПОВАТА ШАЙКА НАКУПИХА
14:18 27.06.2026
5 Ганя Путинофила
Нема по сбъркан дебил!
14:19 27.06.2026
6 Демокрацията не прощава!
14:19 27.06.2026
7 къде е разликата
14:20 27.06.2026
8 Радев ни закопа!
14:21 27.06.2026
9 Гориил
Коментиран от #18
14:21 27.06.2026
10 Четох наскоро
Коментиран от #16
14:26 27.06.2026
11 име
До коментар #1 от "Пак ще":Пак сopoснята ЩЕ разтягате ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ....
А междувременно железния купол стана на гевгир и краварите изгоряха с милиарди за самолети, радари и бази. Без да смятаме опуканите пари за терористимни удари по Иран.
Коментиран от #13
14:27 27.06.2026
12 Е това е работа на Израел
14:28 27.06.2026
13 Не е необходимо
До коментар #11 от "име":Да демонстрираш, че сиОлигофрен. Очевидно орките ви изнервя разпада на световния тероризъм в лицето на Иран
14:34 27.06.2026
14 Mими Кучева🐕🦺
14:35 27.06.2026
15 Гориил
14:37 27.06.2026
16 закон на мърфи
До коментар #10 от "Четох наскоро":36г мутро-милиционерска демокрация води до деградация и емиграция!
14:38 27.06.2026
17 Владимир Путин, президент
14:39 27.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гориил
Коментиран от #25
14:47 27.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Източники на изданието расказали, за именно такъв извод на американските следователи, които са анализировали ситуацията. Те установили, че удар е станал зареди грешни даннт, получени от разведката.
Причина за трагедичта станало обикновена некпдърност. Отбеляхва се, че изначално училището било обозначено като «военно-морска база на КСИР», но ощё през 2019 году аналитик от разведката е устранил тази неточность.
АМА КОЙ да ВИДИ!!!
14:50 27.06.2026
22 Тов. ЧЛЕНИН
14:52 27.06.2026
23 На ционистите "примирията"
14:54 27.06.2026
24 Много
14:54 27.06.2026
25 Маймуне ,
До коментар #19 от "Гориил":Той и Адолф се закле .. Знаеш докъде стигна , нали ?
14:55 27.06.2026
26 БОСФОРА Е ТЪРСКИМОЖЕ ЛИ
14:57 27.06.2026
27 Май..
14:58 27.06.2026
28 А вярваш ли на
До коментар #3 от "да питам":Урсолианци и розови понита ръководени от сорош.
Коментиран от #30
15:01 27.06.2026
29 Само да попитам
15:08 27.06.2026
30 да питам
До коментар #28 от "А вярваш ли на":А ти вярваш ли на русоспии ?
15:09 27.06.2026
31 руzко = боклук
15:16 27.06.2026