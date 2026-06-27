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Войната се завръща! Танкер е ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток

Войната се завръща! Танкер е ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток

27 Юни, 2026 14:14, обновена 27 Юни, 2026 14:47 1 871 31

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  • оман-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • доналд тръмп-
  • петрол-
  • опек

Информацията за удара бе разпространена малко, след като Бахрейн заяви, че Иран е предприел атака срещу него

Войната се завръща! Танкер е ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Петролен танкер в Ормузкия проток бе ударен и повреден от "неидентифициран снаряд", съобщи британската агенция за морска сигурност ЮКМТО. До инцидента се стигна след първата размяна на удари между САЩ и Иран след сключеното споразумение между тях за прекратяване на войната в Близкия изток, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Плавателният съд понесе щети по мостика. Според постъпващите сведени екипажът е невредим", посочи ЮКМТО, докато друга британска компания за морска сигурност "Вангард Тех" уточни, че става дума за плаващия под панамски флаг танкер "КИКУ".

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), идеологическата армия на режима, обяви по-рано днес, че е атакувал американски позиции в Залива след ударите на САЩ по Иран.

Дотук се стигна, след като в четвъртък товарен кораб на тайванска компания беше улучен отново от неуточнен снаряд в Ормузкия проток. Впоследствие президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Техеран е атакувал плавателния съд с четири дрона камикадзе и обеща военен отговор.

Снощи бе съобщено, че Вашингтон е ударил цели в Иран, на което Ислямската република отговори с нападение срещу американски обекти в Бахрейн.

В четвъртък КГИР заяви, цитиран от официалната агенция ИРНА, че всеки маршрут през Ормузкия проток извън контрола на Техеран е "неприемлив". Гвардейците казаха това, след като Оман съобщи, че е отворил в свои води безопасен коридор за преминаване на кораби през Ормузкия проток.

В целия свят Ормузкия проток е смятан за международен воден път, въпреки че се намира в териториалните води на Иран и Оман, отбелязва АП.

Междувременно иранската държавна телевизия съобщи, че още кораби са поискали разрешение от Иран да преминат през пролива, след като съдове, опитали да преминат без позволение, са се сблъскали с предупредителни изстрели, предаде Ройтерс.

Иран по-рано днес заяви, че нанесените вчера въздушни удари от САЩ срещу територията му, представляват “грубо нарушение” на меморандума за разбирателство, сключен с Вашингтон, който има за цел прекратяване на войната в Близкия изток, предаде Франс прес.

Иран “остро осъжда въздушните удари, извършени от американската терористична армия вечерта на 26 юли, петък, срещу няколко обекта по иранското южно крайбрежие”, се казва в изявление на Министерството на външните работи на Иран.

Тези удари представляват “грубо нарушаване на чл. 2, параграф 4 от Хартата на ООН и грубо нарушение на параграф 1 от меморандума за разбирателство”, сключен със САЩ в средата на юни, добави иранското външно министерство.

Техеран добави, че е ударил цели, свързани с американските военни сили в отговор на атаките на САЩ, но не уточни които са целите, нито къде са разположени, отбеляза Ройтерс.


Оман
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак ще

    17 31 Отговор
    Замирише на изгорели чалми

    Коментиран от #11

    14:17 27.06.2026

  • 2 Иранец

    12 28 Отговор
    Май ще ми трябва огнеупорна чалма....

    14:18 27.06.2026

  • 3 да питам

    5 22 Отговор
    Някой вярва ли на бай Дончо или на чалма ?

    Коментиран от #28

    14:18 27.06.2026

  • 4 ТРЪМПОВАТА ШАЙКА НАКУПИХА

    32 5 Отговор
    НА 70 $ БАРЕЛА И В ПОНЕДЕЛНИК ЩЕ ПРОДАДАТ ВСИЧКИ ФЮЧЪРСИ НА 85 И ЕТО ТИ МИЛИАРДИ ПЕЧАЧЛБА ЗА РАЗ БРОЙКИ.

    14:18 27.06.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    12 28 Отговор
    Ганьовците раздуваха, че Америка била победена!
    Нема по сбъркан дебил!

    14:19 27.06.2026

  • 6 Демокрацията не прощава!

    7 6 Отговор
    Демокрацията не прощава, ченч, бой и Бангаранга! Живеете със спомените си от комунизма, свърши тя!

    14:19 27.06.2026

  • 7 къде е разликата

    9 17 Отговор
    англосаксите са гадняри,но с демокрация,а чалмите и ватни ците са гадняри,но без демокрация!

    14:20 27.06.2026

  • 8 Радев ни закопа!

    13 11 Отговор
    Изгони самолетите от Софето!

    14:21 27.06.2026

  • 9 Гориил

    20 6 Отговор
    Защо Рубио отхвърли духа на Анкъридж? Това беше нож, забит в сърцето на Русия. И така, още една измама, за да се спечели време и да се прегрупира? Защо да ви спасява и щади?Заповедта „Огън!“

    Коментиран от #18

    14:21 27.06.2026

  • 10 Четох наскоро

    8 3 Отговор
    Четох наскоро, в Иран идеологията е марксистки ислям. За Техеран САЩ е царството на Златния телец. Като в България, Украйна, Южна Корея и др. , най-бързо измиращи нации. Не знам дали да се радвам, че България е No 1 в света по измиране на народа.

    Коментиран от #16

    14:26 27.06.2026

  • 11 име

    16 7 Отговор

    До коментар #1 от "Пак ще":

    Пак сopoснята ЩЕ разтягате ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ....
    А междувременно железния купол стана на гевгир и краварите изгоряха с милиарди за самолети, радари и бази. Без да смятаме опуканите пари за терористимни удари по Иран.

    Коментиран от #13

    14:27 27.06.2026

  • 12 Е това е работа на Израел

    11 3 Отговор
    То е ясно

    14:28 27.06.2026

  • 13 Не е необходимо

    5 8 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Да демонстрираш, че сиОлигофрен. Очевидно орките ви изнервя разпада на световния тероризъм в лицето на Иран

    14:34 27.06.2026

  • 14 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 2 Отговор
    Тва е снаряд на Путин,удри бай Дончо!🦍🥳🤣👍

    14:35 27.06.2026

  • 15 Гориил

    13 6 Отговор
    Духът на Анкъридж беше последният шанс на Запада да се отплати на Русия за обединението на Германия. Руската преса съобщава за това. Милиони читатели изпитват отвращение и враждебност към европейските хищници. Това е, което обединява и сплотява руснаците.

    14:37 27.06.2026

  • 16 закон на мърфи

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Четох наскоро":

    36г мутро-милиционерска демокрация води до деградация и емиграция!

    14:38 27.06.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    5 10 Отговор
    Чудесен пример защо в Русия нивга вече няма има мир ☝️

    14:39 27.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гориил

    11 4 Отговор
    Протестите срещу Путин са лъжа. Руснаците подкрепят и разбират трагичната мисия на човека, който се закле да спасява и защитава руснаците и Русия. Ето защо осемдесет процента са готови да му простят грешките. Когато се срещнат, те са готови да му стиснат ръката искрено и сърдечно.

    Коментиран от #25

    14:47 27.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор
    Удара по начальното училище в Иран на 28 февруари, в результат на коетоо загинаха повече от 160 момиченца го е нанесла американскат армия. За това пише агентство Bloomberg.

    Източники на изданието расказали, за именно такъв извод на американските следователи, които са анализировали ситуацията. Те установили, че удар е станал зареди грешни даннт, получени от разведката.

    Причина за трагедичта станало обикновена некпдърност. Отбеляхва се, че изначално училището било обозначено като «военно-морска база на КСИР», но ощё през 2019 году аналитик от разведката е устранил тази неточность.
    АМА КОЙ да ВИДИ!!!

    14:50 27.06.2026

  • 22 Тов. ЧЛЕНИН

    3 3 Отговор
    Таваришчи , сигурен съм , че нашите Ошанки пишат от България , що в роzzии нет , интернет .. ☺️

    14:52 27.06.2026

  • 23 На ционистите "примирията"

    3 1 Отговор
    не могат да изтраят и 24 часа. С ционисти не се преговаря!

    14:54 27.06.2026

  • 24 Много

    4 1 Отговор
    Си е идентифициран - на евреите е! Само те имат сметка да прецакат всички!

    14:54 27.06.2026

  • 25 Маймуне ,

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Гориил":

    Той и Адолф се закле .. Знаеш докъде стигна , нали ?

    14:55 27.06.2026

  • 26 БОСФОРА Е ТЪРСКИМОЖЕ ЛИ

    1 1 Отговор
    НЯКОЙ ДА МИНАВА ОТ ТАМ БЕЗ ДА ПЛАЩА НЕЕЕЕ........ЕМИ ОРМУЗ Е СЪЩОТО ......

    14:57 27.06.2026

  • 27 Май..

    1 1 Отговор
    Юдейски ще е.

    14:58 27.06.2026

  • 28 А вярваш ли на

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "да питам":

    Урсолианци и розови понита ръководени от сорош.

    Коментиран от #30

    15:01 27.06.2026

  • 29 Само да попитам

    1 2 Отговор
    А каква е рашистката армия на която помагате а говорите за американската терористична армия Когато и както ви е изгодно Светът не е сляп

    15:08 27.06.2026

  • 30 да питам

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "А вярваш ли на":

    А ти вярваш ли на русоспии ?

    15:09 27.06.2026

  • 31 руzко = боклук

    0 0 Отговор
    автора на статията е panican хахаххахахххах

    15:16 27.06.2026