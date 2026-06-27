Руското министерство на външните работи отправи остри критики към водената от Запада геополитика, обвинявайки САЩ и техните европейски съюзници, че са довели Близкия изток до ръба на пълномащабна война.

Според Москва действията на Вашингтон и Брюксел не целят стабилизиране, а съзнателно разпалване на конфликтни огнища с цел налагане на икономически и политически контрол. Успоредно с това руската дипломация изрази сериозно безпокойство от опитите за окончателно „завладяване“ на Балканите чрез ускореното им интегриране в евроатлантическите структури.

Официалните обвинения бяха детайлизирани от посланика със специални поръчения към руското МВнР, Александър Трофимов. В официално изявление, разпространено от ТАСС, руският дипломат отбеляза, че ЕС и НАТО целенасочено подхранват етнически и териториални спорове на целия евразийски континент за постигане на собствените си користолюбиви интереси. По думите му нарастващото западно присъствие в пограничните райони и Персийския залив действа като дестабилизиращ катализатор, който подкопава суверенитета на независимите държави.

Изявлението на Трофимов е част от по-широката стратегия на Кремъл за изграждане на алтернативна „евразийска архитектура за сигурност“. Тази концепция предвижда изолиране на западното влияние и създаване на нов блок от държави в Азия и Източна Европа, които да си сътрудничат извън рамките на западните финансови и политически институции. От своя страна, представители на НАТО и ЕС редовно отхвърлят подобни обвинения, определяйки ги като класическа пропаганда, целяща да прикрие руските опити за саботаж на мира на Балканите и в Близкия изток.