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Русия обвини Запада за Близкия изток и Балканите

Русия обвини Запада за Близкия изток и Балканите

27 Юни, 2026 07:35, обновена 27 Юни, 2026 07:40 599 8

  • александър трофимов-
  • дипломат-
  • русия-
  • запад-
  • близкия изток-
  • балкани

Посланик Александър Трофимов твърди, че САЩ, ЕС и НАТО умишлено подхранват конфликти в Евразия

Русия обвини Запада за Близкия изток и Балканите - 1
Александър Трофимов, Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското министерство на външните работи отправи остри критики към водената от Запада геополитика, обвинявайки САЩ и техните европейски съюзници, че са довели Близкия изток до ръба на пълномащабна война.

Според Москва действията на Вашингтон и Брюксел не целят стабилизиране, а съзнателно разпалване на конфликтни огнища с цел налагане на икономически и политически контрол. Успоредно с това руската дипломация изрази сериозно безпокойство от опитите за окончателно „завладяване“ на Балканите чрез ускореното им интегриране в евроатлантическите структури.

Официалните обвинения бяха детайлизирани от посланика със специални поръчения към руското МВнР, Александър Трофимов. В официално изявление, разпространено от ТАСС, руският дипломат отбеляза, че ЕС и НАТО целенасочено подхранват етнически и териториални спорове на целия евразийски континент за постигане на собствените си користолюбиви интереси. По думите му нарастващото западно присъствие в пограничните райони и Персийския залив действа като дестабилизиращ катализатор, който подкопава суверенитета на независимите държави.

Изявлението на Трофимов е част от по-широката стратегия на Кремъл за изграждане на алтернативна „евразийска архитектура за сигурност“. Тази концепция предвижда изолиране на западното влияние и създаване на нов блок от държави в Азия и Източна Европа, които да си сътрудничат извън рамките на западните финансови и политически институции. От своя страна, представители на НАТО и ЕС редовно отхвърлят подобни обвинения, определяйки ги като класическа пропаганда, целяща да прикрие руските опити за саботаж на мира на Балканите и в Близкия изток.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 к0к0рч0 💋🍌

    4 0 Отговор
    а за покрайна нищо
    що тьй ?

    07:43 27.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гориил

    8 1 Отговор
    Преведено на български, това означава, че НАТО, САЩ и ЕС ще започнат да изпитват проблеми с мира и войната в Персийския залив и Близкия изток. Глухите бият по гърба. Не очаквайте мир в Ормузкия проток.

    07:49 27.06.2026

  • 4 Архимандрисандрит Бибиян

    1 3 Отговор
    Петър 1 е виновен,шо научи татароменгяните да люскат самагон.

    07:49 27.06.2026

  • 5 оня с коня

    1 2 Отговор
    Какви глупости говори тоя Руснак за Ускорено интегриране на балканите в Евроатлантическите Структори,след като русофилите категорично заявиха че НАТО и ЕС зе разпадат всеки момент?

    07:51 27.06.2026

  • 6 добро утро

    1 2 Отговор
    Прочетете Overextending and Unbalancing Russia на сайта на rand. 2019 е публикуван документа, а за тези планове се говореше много преди това. Неонацистите в Украйна, опитите за конфликт с Грузия 2008г, с Азербайджан 2023г, са част от тези планове. Само, че coрocнята и зависимите медии дрънкат, лъжи като за биолабораториите, а има много на брой прости хора, които им вярват.

    07:55 27.06.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор
    Русия.......🍌👈😄

    08:01 27.06.2026

  • 8 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Право куме в Очи!

    08:01 27.06.2026

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