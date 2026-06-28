Дронове удариха Краснодарския край, има загинал и затворени летища

В ранните часове на 28 юни масирана вълна от безпилотни летателни апарати подложи на сериозен удар критичната, транспортната и жилищната инфраструктура в Южна и Централна Русия.

Извънредната ситуация в Краснодарския край доведе до човешка жертва, големи пожари и блокиране на въздушния трафик.

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Официално: Една жертва в Славянск на Кубан

Според официално изявление на губернатора на Краснодарския край Вениамин Кондратиев в социалната мрежа X, регионът е претърпял масиран удар.

„Тази нощ Краснодарският край беше подложен на масирана атака от вражески дронове. Няколко къщи в Славянск на Кубан бяха повредени от падащи отломки от безпилотни летателни апарати. За съжаление, един човек загина“, съобщи Кондратьев.

Ръководителят на региона изрази най-дълбоките си съболезнования на семейството на починалия и възложи на областния управител Роман Синяговски да им окаже цялата необходима помощ.

Гори рафинерия, блокирано е въздушното пространство

Паралелно с щетите по жилищните сгради, в град Славянск на Кубан е атакуван и местният нефтопреработвателен завод (НПЗ). По данни на оперативните служби за спешна помощ, в резултат на преките попадения е избухнал мащабен пожар в резервоарите за гориво и е повредена линия за високо напрежение. В близкия хутор Трудобеликовски отломки са нанесли щети по още четири частни къщи.

Поради непосредствената заплаха за сигурността на гражданската авиация, федералната агенция „Росавиация“ наложи спешни временни ограничения. Международните летища в Сочи и Краснодар изцяло преустановиха излитането и кацането на самолети.

Атаки в цялата страна

Местни източници определят нощната атака като изключително мащабна, като системите за противовъздушна отбрана са активирани в редица руски региони:

Москва: Свалени са най-малко 25 дрона по подстъпите към столицата.

Свалени са най-малко 25 дрона по подстъпите към столицата. Тулска област: Потвърдено е унищожаването на три безпилотни апарата.

Потвърдено е унищожаването на три безпилотни апарата. Региони в тревога: Режим на въздушна опасност е обявен в Брянска, Курска, Белгородска, Ростовска, Смоленска и Тверска области, както и в Република Адыгея.

Ситуацията в засегнатите райони остава силно динамична, а спасителните екипи и пожарникарите продължават работа на терен.