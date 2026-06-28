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Дронове удариха Краснодарския край, има загинал и затворени летища
  Тема: Украйна

Дронове удариха Краснодарския край, има загинал и затворени летища

28 Юни, 2026 06:25, обновена 28 Юни, 2026 06:29 441 5

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Губернаторът Вениамин Кондратиев потвърди за жертва и разрушения след масирана нощна атака в Русия

Дронове удариха Краснодарския край, има загинал и затворени летища - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 28 юни масирана вълна от безпилотни летателни апарати подложи на сериозен удар критичната, транспортната и жилищната инфраструктура в Южна и Централна Русия.

Извънредната ситуация в Краснодарския край доведе до човешка жертва, големи пожари и блокиране на въздушния трафик.

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Официално: Една жертва в Славянск на Кубан

Според официално изявление на губернатора на Краснодарския край Вениамин Кондратиев в социалната мрежа X, регионът е претърпял масиран удар.

„Тази нощ Краснодарският край беше подложен на масирана атака от вражески дронове. Няколко къщи в Славянск на Кубан бяха повредени от падащи отломки от безпилотни летателни апарати. За съжаление, един човек загина“, съобщи Кондратьев.

Ръководителят на региона изрази най-дълбоките си съболезнования на семейството на починалия и възложи на областния управител Роман Синяговски да им окаже цялата необходима помощ.

Гори рафинерия, блокирано е въздушното пространство

Паралелно с щетите по жилищните сгради, в град Славянск на Кубан е атакуван и местният нефтопреработвателен завод (НПЗ). По данни на оперативните служби за спешна помощ, в резултат на преките попадения е избухнал мащабен пожар в резервоарите за гориво и е повредена линия за високо напрежение. В близкия хутор Трудобеликовски отломки са нанесли щети по още четири частни къщи.

Поради непосредствената заплаха за сигурността на гражданската авиация, федералната агенция „Росавиация“ наложи спешни временни ограничения. Международните летища в Сочи и Краснодар изцяло преустановиха излитането и кацането на самолети.

Атаки в цялата страна

Местни източници определят нощната атака като изключително мащабна, като системите за противовъздушна отбрана са активирани в редица руски региони:

  • Москва: Свалени са най-малко 25 дрона по подстъпите към столицата.
  • Тулска област: Потвърдено е унищожаването на три безпилотни апарата.
  • Региони в тревога: Режим на въздушна опасност е обявен в Брянска, Курска, Белгородска, Ростовска, Смоленска и Тверска области, както и в Република Адыгея.

Ситуацията в засегнатите райони остава силно динамична, а спасителните екипи и пожарникарите продължават работа на терен.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин многоходовия

    6 1 Отговор
    бавн0 ра3 виващ съм вееее

    Коментиран от #2

    06:32 28.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин многоходовия":

    но за сметка на това си млад , строен и красив

    06:36 28.06.2026

  • 3 мишо

    1 2 Отговор
    нищо не се пише за Русия да не би да е забранено ?

    Коментиран от #4

    06:37 28.06.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "мишо":

    не...за умрелия или добро или нищо

    06:38 28.06.2026

  • 5 Груйо

    2 1 Отговор
    Путин съвсем сериозно обмисля самоубийство - твърдят източници от Кремъл. Загубите на Мордор са катастрофални. За един убит украинец, умират 52 орки. ВСУ методично зачиства орките проникнали в Константиновка. Украинските Фламинго, Хрим-2, Пекло и Паляница летят и поразяват обекти по цялата Мордорска земя. Тълпи от крепостни панически се опитват да избягат от обсадения Крим.

    06:43 28.06.2026

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