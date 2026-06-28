Дронове удариха Краснодарския край, има загинал и затворени летища

В ранните часове на 28 юни масирана вълна от безпилотни летателни апарати подложи на сериозен удар критичната, транспортната и жилищната инфраструктура в Южна и Централна Русия.
Извънредната ситуация в Краснодарския край доведе до човешка жертва, големи пожари и блокиране на въздушния трафик.
Официално: Една жертва в Славянск на Кубан
Според официално изявление на губернатора на Краснодарския край Вениамин Кондратиев в социалната мрежа X, регионът е претърпял масиран удар.
„Тази нощ Краснодарският край беше подложен на масирана атака от вражески дронове. Няколко къщи в Славянск на Кубан бяха повредени от падащи отломки от безпилотни летателни апарати. За съжаление, един човек загина“, съобщи Кондратьев.
Ръководителят на региона изрази най-дълбоките си съболезнования на семейството на починалия и възложи на областния управител Роман Синяговски да им окаже цялата необходима помощ.
Гори рафинерия, блокирано е въздушното пространство
Паралелно с щетите по жилищните сгради, в град Славянск на Кубан е атакуван и местният нефтопреработвателен завод (НПЗ). По данни на оперативните служби за спешна помощ, в резултат на преките попадения е избухнал мащабен пожар в резервоарите за гориво и е повредена линия за високо напрежение. В близкия хутор Трудобеликовски отломки са нанесли щети по още четири частни къщи.
Поради непосредствената заплаха за сигурността на гражданската авиация, федералната агенция „Росавиация“ наложи спешни временни ограничения. Международните летища в Сочи и Краснодар изцяло преустановиха излитането и кацането на самолети.
Атаки в цялата страна
Местни източници определят нощната атака като изключително мащабна, като системите за противовъздушна отбрана са активирани в редица руски региони:
- Москва: Свалени са най-малко 25 дрона по подстъпите към столицата.
- Тулска област: Потвърдено е унищожаването на три безпилотни апарата.
- Региони в тревога: Режим на въздушна опасност е обявен в Брянска, Курска, Белгородска, Ростовска, Смоленска и Тверска области, както и в Република Адыгея.
Ситуацията в засегнатите райони остава силно динамична, а спасителните екипи и пожарникарите продължават работа на терен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин многоходовия
Коментиран от #2
06:32 28.06.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Путин многоходовия":но за сметка на това си млад , строен и красив
06:36 28.06.2026
3 мишо
Коментиран от #4
06:37 28.06.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "мишо":не...за умрелия или добро или нищо
06:38 28.06.2026
5 Груйо
06:43 28.06.2026