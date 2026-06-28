Двама убити и седем ранени при атаки с дронове в ДНР

Две цивилни жертви и седем ранени, сред които и тийнейджър, е черната равносметка от последната вълна от атаки с безпилотни летателни апарати на територията на Донецката народна република (ДНР). Информацията бе оповестена официално от ръководителя на региона Денис Пушилин.

Според предоставените данни, ударите са засегнали няколко населени места и ключови пътни артерии, нанасяйки сериозни материални щети по цивилни обекти.

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Трагедията в цифри: Равносметката по райони

Горловка: В Централно-градския район е загинала жена, родена през 1956 г. Друга жителка е хоспитализирана в тежко състояние. В Никитовския район е пострадал и мъж.

В Централно-градския район е загинала жена, родена през 1956 г. Друга жителка е хоспитализирана в тежко състояние. В Никитовския район е пострадал и мъж. Макеевка: В Красногвардейския район вследствие на удар е загинал мъж, роден през 1963 г., а възрастна жена е ранена.

В Красногвардейския район вследствие на удар е загинал мъж, роден през 1963 г., а възрастна жена е ранена. Трасето Донецк – Горловка: Дрон е атакувал движещ се автомобил. Ранено е цяло семейство, включително дете – момче, родено през 2009 г.

Дрон е атакувал движещ се автомобил. Ранено е цяло семейство, включително дете – момче, родено през 2009 г. Донецк: В Кировския район на града е регистриран още един ранен цивилен гражданин.

Разрушена инфраструктура

При атаките са нанесени щети на две жилищни сгради и обект от гражданската инфраструктура. Напълно унищожени или силно повредени са и два леки автомобила. На всички пострадали се оказва спешна медицинска помощ в местните болници. Властите в ДНР приписват ударите на украинската армия.