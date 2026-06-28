Двама убити и седем ранени при атаки с дронове в ДНР

Две цивилни жертви и седем ранени, сред които и тийнейджър, е черната равносметка от последната вълна от атаки с безпилотни летателни апарати на територията на Донецката народна република (ДНР). Информацията бе оповестена официално от ръководителя на региона Денис Пушилин.
Според предоставените данни, ударите са засегнали няколко населени места и ключови пътни артерии, нанасяйки сериозни материални щети по цивилни обекти.
Трагедията в цифри: Равносметката по райони
- Горловка: В Централно-градския район е загинала жена, родена през 1956 г. Друга жителка е хоспитализирана в тежко състояние. В Никитовския район е пострадал и мъж.
- Макеевка: В Красногвардейския район вследствие на удар е загинал мъж, роден през 1963 г., а възрастна жена е ранена.
- Трасето Донецк – Горловка: Дрон е атакувал движещ се автомобил. Ранено е цяло семейство, включително дете – момче, родено през 2009 г.
- Донецк: В Кировския район на града е регистриран още един ранен цивилен гражданин.
Разрушена инфраструктура
При атаките са нанесени щети на две жилищни сгради и обект от гражданската инфраструктура. Напълно унищожени или силно повредени са и два леки автомобила. На всички пострадали се оказва спешна медицинска помощ в местните болници. Властите в ДНР приписват ударите на украинската армия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Коста
Коментиран от #5
07:22 28.06.2026
4 Дон Корлеоне
07:24 28.06.2026
5 Костя
До коментар #3 от "Коста":Какво е ДНР?
Коментиран от #11, #14
07:25 28.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Британските служби
"Властите в ДНР приписват ударите на украинската армия."
Номера ни винаги е, други да го отнасят вместо нас.
Коментиран от #19
07:26 28.06.2026
8 Владимир Путин, президент
07:27 28.06.2026
9 Руснак без крак...
Коментиран от #15
07:28 28.06.2026
10 Маша Захарова, говорител МИД
07:30 28.06.2026
11 Зеленски
До коментар #5 от "Костя":Наша област! Наша земя с наше население
Коментиран от #24
07:30 28.06.2026
12 Мдаа
07:31 28.06.2026
13 оня с коня
Коментиран от #17
07:31 28.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Миролюб Войнов, анализатор
Що се не изнасят по живо по здраво и всичко да приключи още днес, сега !!!☝️
Коментиран от #21
07:33 28.06.2026
17 Божидар Искренов, Гибона
До коментар #13 от "оня с коня":"...Русия решително..."
Нека днес в неделя да говорим за футбол, времето, жените !!! Си не разваляме деня с Русия, руснаци и тлъсти тьоти 😁
07:38 28.06.2026
18 На кой му пука за орките?!
Коментиран от #30
07:39 28.06.2026
19 Гост
До коментар #7 от "Британските служби":Ето това е самата истина.
Англисаксите ламтят, посягат, пиратстват, заграбват, но срещу Русия ги достраша и насъскаха украински руснаци да се бият с руснаци. Руснаците се избиват помежду си, горят си земята, страдат, а англосаксите продават оръжия за да разпалват конфликта и стоят надалеч, на завет
Коментиран от #22
07:40 28.06.2026
20 това е
07:42 28.06.2026
21 Гост
До коментар #16 от "Миролюб Войнов, анализатор":А вие, що се не изнесохте навремето, ами останахте в Родопите, Странджа, Сакар и Делиормана?
07:42 28.06.2026
22 Смех с копейки
До коментар #19 от "Гост":Така са се разбрали в Аляска.Забрави ли?
Коментиран от #25
07:42 28.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Гост
До коментар #22 от "Смех с копейки":Може и да си прав. Не е изключено.
07:47 28.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Всъщност
Коментиран от #28
07:48 28.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Лукашенко заложник
Диктаторът е държан за заложници?
Самолетът за Минск все още не е излетял, няма нови изявления, пресни кадри от срещата също. Освен това Кремъл даде ясно да се разбере, че преговорите могат да продължат днес.
А разговорът, съдейки по всичко, обеща да не е приятен. Зеленски принуди Лукашенко да изключи руските ретранслятори, а самият беларуски диктатор публично поиска да не въвлича Беларус във война.
@NEXTA на живо
07:55 28.06.2026
30 Коста
До коментар #18 от "На кой му пука за орките?!":За теб на кой му пука? На никой! :)
07:57 28.06.2026
31 дядо дръмпир
Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърди щетите по "производствените съоръжения на компания", но не даде повече подробности за това, което се произвежда там. Според него поне десет души са ранени. Той пише за атаки на "летящи обекти с висока скорост" – това вероятно означава крилати ракети. Няколко местни пожара са потушени, написа Бочаров. Затова жилищните сгради не бяха засегнати.
Крилата ракета с обсег 3 000 километра
Крилатата ракета беше представена за първи път на обществеността миналото лято. Според медийни съобщения, ракетите Flamingo ще имат обхват от 3 000 километра. Въпреки това, предишните операции не винаги са били точни. Зеленски благодари на украинската армия за нейната "прецизност" след удара по оръжейния завод във Волгоград и определи ракетните удари по руската вътрешност като "дългосрочни санкции". Обхватът на тези "санкции" постоянно се разширява, каза Зеленски, според информационна агенция Укринформ.
Помпена станция за Москва удари
Украинската тайна с
08:01 28.06.2026
32 Защо има
08:01 28.06.2026
33 дядо дръмпир
Украинската тайна служба също атакува петролна помпена станция, важна за горивното снабдяване на Москва, с дронове в събота. Техническа сграда на станцията във Второво, близо до регионалната столица Владимир, източно от Москва, беше ударена, съобщи украинската тайна служба СБУ. Смята се, че това е втората успешна атака срещу завода в рамките на месец. Руските власти все още не са потвърдили атаката.
Станцията Второво принадлежи на държавната петролопроводна компания Транснефт в Русия. Сред другото, тя изпомпва дизел в тръбопровода Moscow Ring, който отговаря за снабдяването на големите нефтени депа около руската столица.
Преди това руски атаки с дронове в украинските региони Днипропетровск и Суми отнеха трима живота. В град Никопол двама души бяха убити и дванадесет ранени при атаката срещу микробус, съобщи отговорният губернатор. В граничния район на Суми мъж загина в резултат на друга атака с дрон. Освен това двама души бяха ранени при руски атаки в югоизточния регион на Запорожие.
Коментиран от #34
08:03 28.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Вишис
Коментиран от #37, #38, #39
08:08 28.06.2026
36 Степаненко
08:10 28.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Герго
До коментар #35 от "Вишис":Кретенпълен
08:12 28.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Вишис
До коментар #39 от "2пак":Не търпиш инакомислието! Предполагам искал си да кажеш две мозъчни полукълба, но не ти е достигнал речника, защото си с едно мозъчно полукълбо, което не отговаря за мислите, а за емоциите! Страх, завист, омраза!
08:20 28.06.2026
42 милен к@неф
08:22 28.06.2026
43 Вишиста
08:26 28.06.2026
44 слави тъпото
08:35 28.06.2026