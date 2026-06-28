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Двама убити и седем ранени при атаки с дронове в ДНР
  Тема: Украйна

Двама убити и седем ранени при атаки с дронове в ДНР

28 Юни, 2026 07:10, обновена 28 Юни, 2026 07:13 1 095 44

  • горловка-
  • макеевка-
  • днр-
  • загинали-
  • украйна-
  • дронове-
  • русия

Жена в Горловка и мъж в Макеевка изгубиха живота си, сред пострадалите има и непълнолетно дете

Двама убити и седем ранени при атаки с дронове в ДНР - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Две цивилни жертви и седем ранени, сред които и тийнейджър, е черната равносметка от последната вълна от атаки с безпилотни летателни апарати на територията на Донецката народна република (ДНР). Информацията бе оповестена официално от ръководителя на региона Денис Пушилин.

Според предоставените данни, ударите са засегнали няколко населени места и ключови пътни артерии, нанасяйки сериозни материални щети по цивилни обекти.

Още новини от Украйна

Трагедията в цифри: Равносметката по райони

  • Горловка: В Централно-градския район е загинала жена, родена през 1956 г. Друга жителка е хоспитализирана в тежко състояние. В Никитовския район е пострадал и мъж.
  • Макеевка: В Красногвардейския район вследствие на удар е загинал мъж, роден през 1963 г., а възрастна жена е ранена.
  • Трасето Донецк – Горловка: Дрон е атакувал движещ се автомобил. Ранено е цяло семейство, включително дете – момче, родено през 2009 г.
  • Донецк: В Кировския район на града е регистриран още един ранен цивилен гражданин.

Разрушена инфраструктура

При атаките са нанесени щети на две жилищни сгради и обект от гражданската инфраструктура. Напълно унищожени или силно повредени са и два леки автомобила. На всички пострадали се оказва спешна медицинска помощ в местните болници. Властите в ДНР приписват ударите на украинската армия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Коста

    5 11 Отговор
    Жителите на ДНР с нетърпение очакват "освободителите" да им забият още дронове.

    Коментиран от #5

    07:22 28.06.2026

  • 4 Дон Корлеоне

    6 4 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    07:24 28.06.2026

  • 5 Костя

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Коста":

    Какво е ДНР?

    Коментиран от #11, #14

    07:25 28.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Британските служби

    5 4 Отговор
    Ами то, това ни бе и целта:

    "Властите в ДНР приписват ударите на украинската армия."

    Номера ни винаги е, други да го отнасят вместо нас.

    Коментиран от #19

    07:26 28.06.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    4 5 Отговор
    Русия сила 💪😄

    07:27 28.06.2026

  • 9 Руснак без крак...

    7 5 Отговор
    Киев за няма и Два дня !!!

    Коментиран от #15

    07:28 28.06.2026

  • 10 Маша Захарова, говорител МИД

    9 3 Отговор
    Искам си покажа Беспакойството 😆

    07:30 28.06.2026

  • 11 Зеленски

    6 9 Отговор

    До коментар #5 от "Костя":

    Наша област! Наша земя с наше население

    Коментиран от #24

    07:30 28.06.2026

  • 12 Мдаа

    4 2 Отговор
    ДВИЖУХА.

    07:31 28.06.2026

  • 13 оня с коня

    8 7 Отговор
    В началото на войната Русия решително "Порусначи" местното население като за целта Украинските паспорти бяха накъсани на малки парченца и бяха заменени с чисто Нови - Руски.И Да - на хорате бе обещан "Нов живот" и подробно обяснено какви невероятни Превилегии прадоставя Новото Тескере,но бе премълчано че Укр. Дронове трепят всичко Руско,закърточило се на Укр.Земя.

    Коментиран от #17

    07:31 28.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Миролюб Войнов, анализатор

    7 3 Отговор
    Абе тия докога ще реват ?
    Що се не изнасят по живо по здраво и всичко да приключи още днес, сега !!!☝️

    Коментиран от #21

    07:33 28.06.2026

  • 17 Божидар Искренов, Гибона

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    "...Русия решително..."

    Нека днес в неделя да говорим за футбол, времето, жените !!! Си не разваляме деня с Русия, руснаци и тлъсти тьоти 😁

    07:38 28.06.2026

  • 18 На кой му пука за орките?!

    6 3 Отговор
    В тези жеги котките започнаха да умират от топлинни удари.

    Коментиран от #30

    07:39 28.06.2026

  • 19 Гост

    5 7 Отговор

    До коментар #7 от "Британските служби":

    Ето това е самата истина.
    Англисаксите ламтят, посягат, пиратстват, заграбват, но срещу Русия ги достраша и насъскаха украински руснаци да се бият с руснаци. Руснаците се избиват помежду си, горят си земята, страдат, а англосаксите продават оръжия за да разпалват конфликта и стоят надалеч, на завет

    Коментиран от #22

    07:40 28.06.2026

  • 20 това е

    7 2 Отговор
    двама убити и трима на място , жужи се занимава със гимнастички

    07:42 28.06.2026

  • 21 Гост

    1 6 Отговор

    До коментар #16 от "Миролюб Войнов, анализатор":

    А вие, що се не изнесохте навремето, ами останахте в Родопите, Странджа, Сакар и Делиормана?

    07:42 28.06.2026

  • 22 Смех с копейки

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    Така са се разбрали в Аляска.Забрави ли?

    Коментиран от #25

    07:42 28.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гост

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Смех с копейки":

    Може и да си прав. Не е изключено.

    07:47 28.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Всъщност

    3 4 Отговор
    Тероризмът се ражда от безсилие и жажда за мъст

    Коментиран от #28

    07:48 28.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Лукашенко заложник

    4 2 Отговор
    !! Лукашенко изведнъж бе извикан на килима при Путин, след което изчезна.
    Диктаторът е държан за заложници?

    Самолетът за Минск все още не е излетял, няма нови изявления, пресни кадри от срещата също. Освен това Кремъл даде ясно да се разбере, че преговорите могат да продължат днес.

    А разговорът, съдейки по всичко, обеща да не е приятен. Зеленски принуди Лукашенко да изключи руските ретранслятори, а самият беларуски диктатор публично поиска да не въвлича Беларус във война.

    @NEXTA на живо

    07:55 28.06.2026

  • 30 Коста

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "На кой му пука за орките?!":

    За теб на кой му пука? На никой! :)

    07:57 28.06.2026

  • 31 дядо дръмпир

    4 1 Отговор
    Украински ракети Flamingo удариха завод за въоръжениеУкраински ракети Flamingo удариха завод за въоръжениеСпоред президента Володимир Зеленски, Украйна е ударила завод за въоръжение в руския регион Волгоград с ракети Flamingo, произведени от нея. Нощната атака предизвика пожар на територията на фабриката Titan Barricady, обяви Зеленски в събота в услугата за кратки съобщения Telegram. Заводът произвежда артилерийски системи и компоненти за ракетни установки.
    Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърди щетите по "производствените съоръжения на компания", но не даде повече подробности за това, което се произвежда там. Според него поне десет души са ранени. Той пише за атаки на "летящи обекти с висока скорост" – това вероятно означава крилати ракети. Няколко местни пожара са потушени, написа Бочаров. Затова жилищните сгради не бяха засегнати.

    Крилата ракета с обсег 3 000 километра

    Крилатата ракета беше представена за първи път на обществеността миналото лято. Според медийни съобщения, ракетите Flamingo ще имат обхват от 3 000 километра. Въпреки това, предишните операции не винаги са били точни. Зеленски благодари на украинската армия за нейната "прецизност" след удара по оръжейния завод във Волгоград и определи ракетните удари по руската вътрешност като "дългосрочни санкции". Обхватът на тези "санкции" постоянно се разширява, каза Зеленски, според информационна агенция Укринформ.

    Помпена станция за Москва удари

    Украинската тайна с

    08:01 28.06.2026

  • 32 Защо има

    2 3 Отговор
    - Защо има железопътна връзка между Европа и Украйна? -Защо работят портовете? -Защо мостовете и тунелите са непокътнати? -Защо имат дизел и бензин? -Тези въпроси остават без отговор за четвърта година. .......Генерал Герасимов щеше да отговори на тези въпроси. - Защо фабриките, които сглобяват БПЛА, са непокътнати?

    08:01 28.06.2026

  • 33 дядо дръмпир

    3 1 Отговор
    Помпена станция за Москва удари

    Украинската тайна служба също атакува петролна помпена станция, важна за горивното снабдяване на Москва, с дронове в събота. Техническа сграда на станцията във Второво, близо до регионалната столица Владимир, източно от Москва, беше ударена, съобщи украинската тайна служба СБУ. Смята се, че това е втората успешна атака срещу завода в рамките на месец. Руските власти все още не са потвърдили атаката.

    Станцията Второво принадлежи на държавната петролопроводна компания Транснефт в Русия. Сред другото, тя изпомпва дизел в тръбопровода Moscow Ring, който отговаря за снабдяването на големите нефтени депа около руската столица.

    Преди това руски атаки с дронове в украинските региони Днипропетровск и Суми отнеха трима живота. В град Никопол двама души бяха убити и дванадесет ранени при атаката срещу микробус, съобщи отговорният губернатор. В граничния район на Суми мъж загина в резултат на друга атака с дрон. Освен това двама души бяха ранени при руски атаки в югоизточния регион на Запорожие.

    Коментиран от #34

    08:03 28.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Вишис

    4 4 Отговор
    Убитите са имали малшанса да се родят в окупираната Донецка република, близо до русия! Генералнит извод е, колкото по далеч от русия, повече щастие! Слава Богу не станахме 16 република, русофилите щяха да отворят портите и щяхме да се хванем за гушите!

    Коментиран от #37, #38, #39

    08:08 28.06.2026

  • 36 Степаненко

    3 2 Отговор
    Украинските бандеронацисти губят и започнаха да тероризират цивилното население. ВСУ е съкратено от - Въоръжени Сатанисти на Украйна

    08:10 28.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Герго

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Вишис":

    Кретенпълен

    08:12 28.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Вишис

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "2пак":

    Не търпиш инакомислието! Предполагам искал си да кажеш две мозъчни полукълба, но не ти е достигнал речника, защото си с едно мозъчно полукълбо, което не отговаря за мислите, а за емоциите! Страх, завист, омраза!

    08:20 28.06.2026

  • 42 милен к@неф

    1 1 Отговор
    опять обоср@лся

    08:22 28.06.2026

  • 43 Вишиста

    3 0 Отговор
    Чий е Крим, чия е ДНР, чия е ЛНР?Поживьом, увидим!

    08:26 28.06.2026

  • 44 слави тъпото

    2 0 Отговор
    ко ма интересува кой кога е роден ,има ли жертви има и толкоз

    08:35 28.06.2026

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