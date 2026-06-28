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Крим под обсада: Извънредно положение, празни бензиностанции и километрични опашки за бягство
  Тема: Украйна

Крим под обсада: Извънредно положение, празни бензиностанции и километрични опашки за бягство

28 Юни, 2026 10:48, обновена 28 Юни, 2026 10:56 1 991 93

  • крим-
  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • керч-
  • мост-
  • бензин-
  • евакуация

Керченският мост се превърна в последната тясна пътека за евакуация

Крим под обсада: Извънредно положение, празни бензиностанции и километрични опашки за бягство - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Анексираният от Русия полуостров Крим навлезе в най-тежката си фаза на изолация от началото на войната.

Назначеният от Москва губернатор Сергей Аксьонов обяви извънредно положение в региона. Решението идва след интензивна вълна от украински въздушни атаки с дронове и ракети, които парализираха енергийната мрежа и прекъснаха ключови линии за доставки. По думите на Аксьонов, извънредните мерки целят „бързо решаване на проблемите с жизненоважните сектори“, но реалността на терена показва дълбока икономическа и инфраструктурна криза.

Още новини от Украйна

Удари, щети и жертви: Натискът от небето се засилва

През втората половина на юни 2026 г. украинските въоръжени сили реализираха серия от координирани удари. Поразени бяха:

  • Енергийни обекти: Главната подстанция на ТЕЦ-а в Севастопол и други електроцентрали.
  • Горивна инфраструктура: Нефтобазата в Керч.
  • Военна логистика: Радарни системи и противовъздушна отбрана около Керченския проток.

Официалните руски източници съобщават за свалени стотици дронове, но признават за щети по цивилни и военни обекти. При една от последните големи атаки окупационните власти потвърдиха за петима загинали (включително дете) и десетки ранени от паднали отломки и директни попадения.

Инфраструктурният колапс: Без ток и вода

Атаките срещу енергийната система предизвикаха мащабни прекъсвания в Севастопол, Алуща, Джанкой и Армянск. Местните жители съобщават, че в много райони ток липсва с дни.

  • Градски транспорт: В големите градове тролейбусите спряха работа.
  • Комуникации: Властите призоваха гражданите да пестят батериите на телефоните си, за да не претоварят мобилните мрежи.
  • Водоснабдяване: В Джанкой и околните селища бяха въведени ограничения на водата поради липса на захранване за помпените станции.

Горивната криза: Полуостровът остана „на сухо“

Най-критичният елемент от извънредното положение е пълната забрана за продажба на горива. Считано от 21 юни, бензиностанциите в Крим преустановиха продажбите на бензин и дизел за частни лица и търговски компании. Наличните запаси са конфискувани и резервирани единствено за нуждите на спешните служби, армията и администрацията. Позволено е единствено на влизащите през Кримския мост туристи да носят до 200 литра гориво в туби, което предизвика хаос и огромни опашки на бензиностанциите в Таманския регион на Русия.

Срив в търговията и купонна система за храни

Търговската мрежа бързо усети липсата на транспортно гориво. В супермаркетите в Симферопол и Севастопол започнаха да се появяват празни рафтове. Въведени са ограничителни квоти за пазаруване:

  • До 3 бутилки олио на клиент.
  • До 3 пакета макаронени изделия на човек.
  • Хранителни стоки от първа необходимост като захар, елда, ориз, брашно и сол са почти изчерпани в по-малките търговски обекти.

Проваленият туристически сезон и евакуация

Заради влошената ситуация с безопасността и недостига на ресурси, властите взеха радикално решение: преустановяват се всички туристически дейности и се затварят детските летни лагове до септември.

Това на практика бетонира провала на летния сезон за 2026 г. Асоциациите на туристическата индустрия в Русия отчитат над 58% спад на резервациите и масови анулирания. Дори огромните отстъпки на хотелите (стигащи до 4-5 долара на нощувка) не успяват да привлекат посетители.

Вместо пристигащи летовници, Крим е свидетел на масово бягство. Към вечерта на 25 юни колоната от автомобили, чакащи да напуснат полуострова в посока Русия, надхвърли 15 километра (близо 3000 превозни средства), като времето за изчакване по пунктовете за проверка е между 3 и 6 часа.

Състоянието на Керченския (Кримския) мост

Керченският мост остава последната напълно функционираща сухопътна и железопътна артерия между Русия и Крим, след като украинските сили разрушиха ключови жп мостове през Северокримския канал (включително край Чонгар и Роздолне), прекъсвайки т.нар. „сухопътен мост“ през окупираната Южна Украйна.

Въпреки че самият Керченски мост не е разрушен физически при последните атаки, неговата използваемост е силно ограничена. Движението по него се спира еженощно за часове по време на въздушни тревоги (на 26 юни мостът остана изцяло затворен за повече от 6 часа). Железопътният транспорт също претърпя драстично съкращение – ежедневните влакови курсове бяха намалени от 18 на едва 7, като повечето композиции вече спират непосредствено след преминаването на протока. Според доклади на британското разузнаване, системното унищожаване на руската ПВО в региона отваря все повече възможности за потенциален бъдещ съкрушителен удар по съоръжението.

Анализ: Стратегията на „задушаване“

Военни анализатори посочват, че Украйна умишлено избягва тоталното разрушаване на Керченския мост в момента. Целта на Киев е да превърне Крим в „логистичен остров“ чрез икономическо и ресурсно задушаване, оставяйки моста отворен единствено като хуманитарен коридор за паническото бягство на руското население и администрация. Извънредното положение показва, че тази стратегия дава видими резултати, подкопавайки директно вътрешния наратив на Кремъл за стабилност и сигурност на полуострова.

Материалът е изготвен въз основа на актуални данни от международни агенции (Reuters, Bloomberg), анализи на Института за изследване на войната (ISW) и регионални медии.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин мишлето

    40 39 Отговор
    Мишленце съм

    Коментиран от #31, #47

    10:58 28.06.2026

  • 2 Путин интелекта

    42 39 Отговор
    Всички копейки ме обичат и хвалят моя висок интелект

    Коментиран от #38

    10:59 28.06.2026

  • 3 КГБ кр тени

    35 27 Отговор
    Бааааа. милиционерите направиха както правят винаги муахахахх

    10:59 28.06.2026

  • 4 Софиянец

    53 38 Отговор
    Бандеровски мокри сънища 😂

    Коментиран от #9, #58

    11:00 28.06.2026

  • 5 Материалът е изготвен

    51 28 Отговор
    по данни на гьобелсова пропаганда на фашисктите медии.
    Да запитам...... В каква посока се движи източният фронт.

    Коментиран от #10

    11:02 28.06.2026

  • 6 Боби

    36 35 Отговор
    Аааайде обратно в Азия, Ушанки! 🤣

    11:03 28.06.2026

  • 7 Хи хи хи

    38 20 Отговор
    и кво се напъвате да кажете ???!

    усръйна "победи".....нали.......???!

    Коментиран от #83

    11:04 28.06.2026

  • 8 Тити на Кака

    43 24 Отговор
    Ако ситуацията в Крим наистина достигне критични нива, маркерът за това няма да са пропагандните лъжи на стандартните британски лъжци, а едни други неща.
    Гъбките, които ще се образуват над някои от украинските градове в Западна Украйна, градове, пълни с украински богатири, които все не намират време да се включат във войната.

    Коментиран от #45, #50, #64

    11:04 28.06.2026

  • 9 Смеят ли да бапилат

    51 21 Отговор

    До коментар #4 от "Софиянец":

    КИЕВ ГОРИ!!!!! Ударен е и ликвидиран из основи бункерите на Мин.Отбраната и ГУР.
    Зам нач.на ГУР полк.Рустем Фахриев, отговарящ за тайните операции в Крим е очистен от ФСБ в центъра на Киев с 2 изстрела в главата.
    В Запорожие с ракети е извадена от строя една от двете най големи рафинерии на Украйна❗❗❗❗ Не им стиска. Забранено им е да го напишат!!!!!

    Коментиран от #15, #17, #18

    11:04 28.06.2026

  • 10 Путлето дали ще има смелоста на

    23 27 Отговор

    До коментар #5 от "Материалът е изготвен":

    Хитлер и Гьобелс дам да си сложи край?

    Коментиран от #22

    11:04 28.06.2026

  • 11 Кривоверен алкаш

    28 26 Отговор
    каква хубава гледка за очите...крепостните таракани под напрежение...Такава беше мантрата през годините....заграбваме територия и насаждаме безмисловните на нея та после ако се наложи да ги...освобождаваме.Е сега си намерихте майстора...Вън руските фашистки пълчища от Украйна.

    11:05 28.06.2026

  • 12 Да,

    27 13 Отговор
    кРадев, чий е Крим?

    11:05 28.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    21 15 Отговор
    и със салове бягат , с надуваеми лодки..нещо многоходово ще да е

    Коментиран от #21, #28

    11:07 28.06.2026

  • 15 Герги

    14 17 Отговор

    До коментар #9 от "Смеят ли да бапилат":

    А стига до вчера лаяхте че тези действия са терористични или са такива за другите за Вас е нещо нормално...

    11:07 28.06.2026

  • 16 СВО

    29 20 Отговор
    Пета година ватенките превземат Киев за три дни и се возят на груз 200.

    11:07 28.06.2026

  • 17 ЦЪК

    28 17 Отговор

    До коментар #9 от "Смеят ли да бапилат":

    Руснаците преди дни удариха 150 бензиностанции. В статия от днес във факти само споменаха за удари по бензиностанции и складове с гориво. Какво изобщо става в 404. Украинците след като "превзеха" Курск са решили стратегически да отстъпят Сумска област.

    Коментиран от #24

    11:08 28.06.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    24 15 Отговор

    До коментар #9 от "Смеят ли да бапилат":

    че на кого му пука за тоя разходен бандеркси материал?
    тия са се насмъркали и руснаците са ги ликвидирали ясно е

    сега ще има обща веселба

    11:08 28.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 оня с коня

    12 10 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ползват кану каяк да бягат ха ха ха

    и надуваеми дюшеци

    11:09 28.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Факти

    29 20 Отговор
    Няма ток, вода, бензин и основни храни. Звучи толкова познато. Това е "руский мир".

    11:09 28.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    21 18 Отговор
    най важното че ние ме длъжни да помагаме! на зеления наркоман в терористичните му дейности

    после защо ни бият руснаците ще се сетите

    11:10 28.06.2026

  • 26 Опашка

    28 16 Отговор
    Спомням си когато фалира комунизма, хора чакаха два дни да напълнят резервоар.Нека децата ни никога не разберат за какво говоря.

    11:10 28.06.2026

  • 27 Пламен

    27 25 Отговор
    От Крим започна, в Крим ще свърши.
    После започва разпада на русия

    Коментиран от #34

    11:11 28.06.2026

  • 28 9ти септември

    16 20 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А ти с какво ще бягаш като дойдат на Дунав или пита си приготвил

    Коментиран от #40

    11:11 28.06.2026

  • 29 Ха така...!

    20 12 Отговор
    Претопляйте старата манджа...
    Требе да се поддържа пропагандата...

    11:12 28.06.2026

  • 30 Един

    16 12 Отговор
    Няма се плашите чебурашки, това е част от плана на късия бакшиш.

    11:12 28.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....

    19 14 Отговор
    Докараха я до агонията на СССР🤣🙈

    11:13 28.06.2026

  • 33 Българин

    8 6 Отговор
    Щом гаулайтера на Крим е още жив, значи СБУ никаква работа не върши!

    11:13 28.06.2026

  • 34 Мухахаха

    16 17 Отговор

    До коментар #27 от "Пламен":

    Грешиш пак в Берлин ще се говори на Руски

    Коментиран от #46

    11:13 28.06.2026

  • 35 Данко

    15 10 Отговор
    Какви хора бе....
    Вместо да се потопят в атмосфера подобна на Ленинградската блокада и да усетят тръпката на ДВИЖУХАТА - те бягат.
    Страхливци.

    11:14 28.06.2026

  • 36 Владимир Путин, президент

    17 11 Отговор
    @ЦензорНет е канала ми в тюба, където се наслаждавам на "великоруските" неволи !!!
    При мен в бункера винаги държа две туби А95, скоро ще ми трябват 😆
    И се сещам едно изказване, за което преди ПЯТЬ года не помислях - Всеки опит за руско величие свършва с Капитулация, купони и опашки за хляб !!! Да здравствует Велика Британия 😁😁👍

    11:14 28.06.2026

  • 37 Мухахаха

    14 17 Отговор
    Голем рев на родните еврокекави Русия е непобедима свиквайте

    Коментиран от #56

    11:15 28.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 стоян

    17 17 Отговор
    Другаре путинофили усещате ли края на московските кагебисти - путин има два варианта за действие- продължава войната и мюслюманската федерация фалира и разпада - и путин спира войната и си изтегля орките от украинските земи но федерацията оцелява - ще изчакаме -скоро ще е и интересно

    11:15 28.06.2026

  • 40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "9ти септември":

    като се върнат в Крим ще му мисля

    Коментиран от #43

    11:16 28.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Свободен

    15 9 Отговор
    Умни аз украинците!
    Плъховете никога не трябва да се гонят към ъгъл!
    По-добре да избяга през вратата, отколкото да ти скочи в лицето!
    Когато преценят, ще съборят моста и ще избият рашистите, които са останали в Крим!

    Коментиран от #60, #85

    11:16 28.06.2026

  • 43 Мислиш

    4 8 Отговор

    До коментар #40 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    С какво

    11:17 28.06.2026

  • 44 оня с коня

    10 11 Отговор
    Еха дебиле тия снощи дека протестираха срещу Радев са отбор военнолюбци и сакат да пратят българите пушечно месо срещу Русия!

    11:19 28.06.2026

  • 45 За какви гъби бълнуваш?

    13 8 Отговор

    До коментар #8 от "Тити на Кака":

    Та нали според Путин няма такава държава като Украйна и всички жители на територията ѝ са руснаци. По своята територия и население ли ще удрят? Кого ще управляваш, какво ще заграбиш, кого ще насилваш, какво ще крадеш - всичко унищожено безвъзвратно. Милиони хора изпарени, други с ужасяващи изгаряния и болни от лъчева болест - ще ги лекуваш ли, избори за присъединяване към РФ ли ще правиш?

    Коментиран от #48

    11:20 28.06.2026

  • 46 Това кога ще стане?

    9 5 Отговор

    До коментар #34 от "Мухахаха":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    Коментиран от #84

    11:20 28.06.2026

  • 47 Така е

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Путин мишлето":

    Такъв си, само че си напиши своето име.

    11:21 28.06.2026

  • 48 Тити на Кака

    7 6 Отговор

    До коментар #45 от "За какви гъби бълнуваш?":

    Весели гъби, надрусан веселяко.

    11:22 28.06.2026

  • 49 Всички бягат от Мордор!

    13 7 Отговор
    Мисковията донесе мизерия, смърт и страдания на " освободените " кримчани!
    Това е руският мир!

    11:23 28.06.2026

  • 50 Майор Деянов, на всеки километър

    13 7 Отговор

    До коментар #8 от "Тити на Кака":

    "...Гъбките, които ще се образуват над някои от украинските градове в Западна Украйна.."

    Гъбките дали в Западна, Източна, Средна нищо не ще помогнат на Кремльовските фашисти и фашисткия шовинистичен татаро-монгольяк народ. Кое е трудното да се изтеглите и подпишете Капитулация ? По-лошо от сегашното няма да бъде !!! Босоноги гладни дечица без обувки ще тичат и играят из калните разкапани руски улици, но под Мирно синьо небе. Боже Господи..... ☝️😄

    Коментиран от #67

    11:23 28.06.2026

  • 51 Дон Корлеоне

    11 6 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    11:24 28.06.2026

  • 52 А50

    5 12 Отговор
    Под обсада- е тежко изхвърляне. Провален туристически сезон не означава под обсада. А как върви туризма в 404

    Коментиран от #62

    11:24 28.06.2026

  • 53 Копейко

    9 4 Отговор
    А тьотя казваше да ходим в Крим на пачивка ,било много весело

    11:26 28.06.2026

  • 54 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 6 Отговор
    КАКВО СТАВА С МАГУЧАЯ ПУТЛЕРОВА РАСИЯ ? ? ? ................... КИЕВ ЗА 3 ДЕНА .................... "ПУСКАЙТЕ АТОМА", НО НЕ СТЕ ПРЕДВИДИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯТА ..................... ТОЙ И "КАДАФИТО" БЕШЕ КУРНАЗ, НО ................... КРАЯ МУ БЕШЕ ТРАГИЧЕН, СЛЕД КАТО .................... ИЗПЪЛЗЯ ОТ КАНАЛИZAЦИЯТА .................... ТАКЪВ ЩЕ Е "ФИНАЛА" И НА ФЮРЕРА ПУТЛЕР .................... ФАКТ !

    11:27 28.06.2026

  • 55 евро-хатлантик

    7 5 Отговор
    И защо се евакуират, бе? И то към омразната Раша! Нали освободителите от запад идват да ги освободят от руско робство?

    11:27 28.06.2026

  • 56 МОТИКАТА

    8 5 Отговор

    До коментар #37 от "Мухахаха":

    "...Русия е непобедима .. "

    Тва макккя ти с мотиката в кьопавицата ли ти го набиваше всяка сутрин и вечер ?
    РУСОПАТ умрел 😆😆😆

    11:28 28.06.2026

  • 57 маке

    6 7 Отговор
    Аман от дезинформация, Милене, излагаш се

    11:28 28.06.2026

  • 58 дядо дръмпир

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Софиянец":

    Пламъци с височина 10 метра! Украйна напада руската рафинерия...Пламъците се издигаха на метри височина от резервоарите за съхранение на нефтената рафинерия в руския регион Краснодар.

    До централата беше повредена електропреносна линия в района, а стъклата на прозорците в някои близки жилищни сгради бяха счупени. Отломки са регистрирани и в съседното селище Трудобеликовски. Това е съобщено от няколко източника. Според канал X "visegrad24", местните твърдят, че огромните украински крилати ракети Flamingo са подпалили рафинерията.Заводът е важен доставчик на гориво за окупирания от Русия Крим
    Заводът се счита за важен доставчик на гориво за окупирания от Русия Крим, чиито горивни резерви са практически парализирани през последните седмици. Украинските сили в момента се опитват да изолират полуострова с целенасочени военни удари.

    Регионалният оперативен щаб по-късно съобщи, че пожарът в рафинерията е причинен от падащи отломки. Мащабът на нанесените щети първоначално не беше ясен.Също така пожар в нефтената рафинерия в Ярославъл
    На други места в Русия, на около 250 километра североизточно от Москва, дим се издигаше и над нефтена рафинерия в Ярославъл.

    Губернаторът на региона, Михаил Евраев, съобщи чрез Telegram, че украински дронове са насочени към региона.

    Украинската армия все още не е коментирала докладваната атака.

    Сред ударите Русия се бори с нарастващ недостиг на гориво, влошен от украинските атаки с дронове срещу нефтени рафинерии. Над

    11:28 28.06.2026

  • 59 Капей

    9 4 Отговор
    Абе не дойде ли третия ден от СВО то,много дълги два дня

    11:28 28.06.2026

  • 60 Достатъчно е да го

    7 1 Отговор

    До коментар #42 от "Свободен":

    съборят в самото начало от към РФ - някакви си 50м. примерно без да разрушават колоните, целият е над 18км. Става страхотен пазар, базар, платен паркинг. Когато Русия стане нормална държава лесно ще го възстановят

    Коментиран от #68

    11:30 28.06.2026

  • 61 виктория

    3 2 Отговор
    Материалът е изготвен от изкуствен интелект въз основа на актуални данни от международни агенции!!!

    11:30 28.06.2026

  • 62 Руснак без крак...

    6 4 Отговор

    До коментар #52 от "А50":

    РУСОПАТ Н-Е-М-О-Ж-А-Ч засрами се !!! 👈

    11:32 28.06.2026

  • 63 дядо дръмпир

    7 5 Отговор
    След ударите Русия се бори с нарастващ недостиг на гориво, влошен от украинските атаки с дронове срещу нефтени рафинерии. Над 20 руски региона са наложили ограничения върху продажбата на гориво. Много руснаци съобщават за часове чакане на бензиностанции в социалните мрежи.

    11:32 28.06.2026

  • 64 Факти

    10 6 Отговор

    До коментар #8 от "Тити на Кака":

    Никакви гъбки няма да се образуват никъде. На Путин не му се умира. Заделил е 26 милиарда долара държавни пари за "Нови технологии за опазване на здравето". Това е личната му програма за удължаване на живота. Със Си Дзинпин си горовеха как ще живеят по 150 години. Да е жив и здрав Путин и да довърши Русия. Вече я извади извън топ 10 на икономиките в света. Сигурен съм, че ще успее да я извади и извън топ 20, където беше през 90-те. Колкото повече отслабва Русия, толкова повече отслабва влиянието й у нас, а с това и корупцията постепенно се свива. Путин работи за нас и аз съм му фен.

    Коментиран от #66, #71

    11:33 28.06.2026

  • 65 ФAКТИ-ФAКТИ

    6 7 Отговор
    като гледам табелата това означава че хората пристигат в Крим а не бягат пак се опитвате да правите пропаганда или ви плащат за това или сте до толкова с промити мозаци че желаното го представяте като действително

    11:34 28.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Факти

    9 5 Отговор

    До коментар #60 от "Достатъчно е да го":

    Русия никога няма да стане нормална държава заради ядреното оръжие. Ако нямаше ядрено оръжие щяха да я изкъртят и да я превъзпитат, но заради ядреното оръжие никой не смее да я нападне. Режимът може да бъде свален само отвърте, но руският народ е наведен и няма смелост за подобно нещо. Ще си търпи и мизерства до безкрай както го е правил винаги. В цялтата история на Русия няма нито един момент, в който руснаците са били свободни. Те не познават свободата и заради това нямат потребност да се борят за нея. Имаше само един кратък момент на свобода през 90-те, но тогава беше такава бедност заради фалита и колапса на СССР, че руснаците асоциират свободата с мизерия. Затова не искат свобода. Да са наведени е тяхното ествествено състояние. Ще си търпят Путин да ги избива и мачка докато е жив.

    Коментиран от #75

    11:39 28.06.2026

  • 69 Кольо

    2 7 Отговор
    И в Курск беше така, ама някой няма да си научи урока, пак ще има над 75000 убити, и жертвите ще надхвърлят 2, 5 милиона.
    Давай Зеленски, никой не ти завижда.

    11:40 28.06.2026

  • 70 Майор Деянов, на всеки километър

    4 4 Отговор

    До коментар #67 от "Тити на Кака":

    ".. доколкото се обръщаш към мен като към руснак..."

    Всеки руснак или русопат е Ф-А-Ш-И-С-Т !!!
    Запомни это ☝️

    11:41 28.06.2026

  • 71 В руските

    3 3 Отговор

    До коментар #64 от "Факти":

    университети, РАН, институти се надпреварват да измислят какви ли не псевдонауки, лекарства, методи за удължаване на живота чрез имплантации на естествени и изкуствени органи надушили лесно отпускващите се пари за такива програми.

    Коментиран от #74

    11:41 28.06.2026

  • 72 ЕЖЕДНЕВНИТЕ ЛЪЖИ НА ЕС,ЧЕ И ЦЕНЗУРА

    7 6 Отговор
    🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД ! ФАКТ ! ЕС Е В ПЪЛНА ДЕГРАДАЦИЯ ! ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ.(В ИНФОРМАЦИОННАТА СЪЩО С ЛЪЖИТЕ СИ ). ЛЪЖИ И ЦЕНЗУРА НЯМА ДА ПОМОГНАТ, НИТО НА ЕС ,НИТО НА САЩ С ВЕЧЕ 39 ТРИЛ.
    $ ДЪЛГ, КОИТО ТЪРПЯТ ОГРОМНИ ЗАГУБИ. РУСИЯ ЗАПОЧНА СВО - Според Член: 1,55,и 106,107, от УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ МАТИОНЕТНИЯ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014 В УКРАЙНА И СПОНСОРИТЕ МУ.УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,5 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!!!!!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.КАКТО СЕ ОКАЗА ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА. А ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ.( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ Е ЕВРОПА, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г.! БРАВО 🇷🇺РУСИЯ !!!

    Коментиран от #81

    11:42 28.06.2026

  • 73 Бай Хой

    2 3 Отговор
    Добре че съм в ЕС и мога да нося над 200 литра гориво със себе си без ограничение ,иначе само с 200 литра къде ще ходя ,къде турист ще съм ,още днес ще монтирам още един варел на покрива на колата ....те това е свободата ....а!?!? Ами при тия цени .. нищо празен ще го возя на пук на руските туристи в Крим ....то и олиото на една цена....за мака бутилка ще има нека ги е яд .....

    11:43 28.06.2026

  • 74 Факти

    3 3 Отговор

    До коментар #71 от "В руските":

    Путин е обсебен от това да живее възможно най-дълго и реално е най-богатият човек на планетата, защото разполага с ресурсите на най-голямата държава. Той иска и може да инвестира неограничени средства в това направление. Въпросът е докога ще му цъка пипето и ще поддържа схемата около него така, че приближените му да имат интерес да е жив и да управлява. Ако успее да устиска още 20 години ще успее да предаде властта на големия си син, който в момента е на 11 години.

    Коментиран от #92

    11:49 28.06.2026

  • 75 Ядреното оръжие

    5 3 Отговор

    До коментар #68 от "Факти":

    заграбено от СССР ще им изиграе лоша шега както и на династията Ким. Никой няма да смее да ги нападне и ще живеят в мизерия докато проумеят и вдигнат революция както 1917г. Светът ще ги изолира икономически, а те ще могат да се изхранват само с износ на суровини както правеха досега, но на още по-ниски цени.
    Виц: Защо Русия не изнася велосипеди - попитали радио Ереван. Защото все още не е открито находище на такива.

    Коментиран от #80

    11:50 28.06.2026

  • 76 Къде са активистите

    3 1 Отговор
    Да създадат комитет за подпоиагане на жителите на Крим?
    Да посрещнем бежанците в празните хотели и Деница Алибегайма да плаща от собственият си бюджет! Със сигурност нейният е перфектен! Ще има за всмчки!

    11:51 28.06.2026

  • 77 Хаха

    4 4 Отговор
    Укро пропаганда.

    11:52 28.06.2026

  • 78 Мирен гражданин

    5 3 Отговор
    "Назначеният от Москва губернатор Сергей Аксьонов" трябва да дава пример. Да стяга куфарите и бегом в русийката!

    11:52 28.06.2026

  • 79 ЕМО

    1 3 Отговор
    Иронична или поетична справедливост! Преди 12 г. руснаците дойдоха като аслани, сега си тръгват като н......и.

    11:53 28.06.2026

  • 80 Димов

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "Ядреното оръжие":

    На времето имах велосипед Школьник,в превод означава ученик.

    Коментиран от #87

    11:54 28.06.2026

  • 81 Това са безспорни

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "ЕЖЕДНЕВНИТЕ ЛЪЖИ НА ЕС,ЧЕ И ЦЕНЗУРА":

    Факти

    11:56 28.06.2026

  • 82 Табелата

    5 1 Отговор
    Като гледам табелата,бягат от Русия към Крим

    Коментиран от #88, #89

    11:57 28.06.2026

  • 83 Точно така

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хи хи хи":

    Украйна победи

    11:58 28.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 не вярват путинистите

    2 2 Отговор
    Материала е изготвен въз основа на достоверни данни.И е така. Ама путинофил на достоверни данни вярва пи ти?
    Той отдавна е денацифицирал Украйна и е превзел цяла Европа.
    Увреждането е трайно и неизлечимо.

    12:02 28.06.2026

  • 87 Велосипеда "Школьник"

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Димов":

    е копие на немският "Мифа" който карах като дете. По-късно се появиха велосипедите "Украйна" произвеждащ се в Харков.

    12:04 28.06.2026

  • 88 И до там

    4 1 Отговор

    До коментар #82 от "Табелата":

    ще се стигне - да се спасяват във вече украински Крим.

    12:07 28.06.2026

  • 89 На табелата пише

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Табелата":

    "Кримский мост", на снимката се виждат само първите 4 букви.

    12:10 28.06.2026

  • 90 Путин

    0 3 Отговор
    Голяма е Рассшя,а нема къде глава да подслоня. Двореца в Геленджик-йок,Резиденцията в Сочи-сакън, Резиденцията в Ново Огарьово-бахтън,Във Валдай ще ме бомбят, куда,куда денемся. Ааа-в Тува с Шойгу,в лес будем.

    12:13 28.06.2026

  • 91 Владо Бункерния

    0 2 Отговор
    Големият „геополитически шахматист“ пак си направи самотуш. Най-важното от цялата патаклама е, че приказният Киев — истинската майка на руските градове, и перлата на Черноморието — Одеса, ще си останат там, където им е мястото: в цивилизована Украйна, в Европа и под дебелата сянка на Чичо Сам. А за родното копейкаджийство остава утешителната награда: да ликува над разораната пустиня Донбас и закъсалия Крим. Ако ще и да си ги гушнат в сибирската си прегръдка — на никого не му дреме за тези радиоактивни чукари. Останалата съветска пропаганда е пълна пунта мара за наивници.

    12:14 28.06.2026

  • 92 Преди време руснаците

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Факти":

    се смееха, че американската военна гордост от 10 самолетоносача била за 10 ракети с ЯО. и затова напълно безсмислена. По безсмислени и скъпи са бункерите на Путин за които американците са казали, че ги знаят всичките както и къде се намира карлика всеки момент. За джуджо една подземна ядрена бомбичка над бункера ще го зарови там за вечни времена заедно с Кабаева, децата и личната охрана без изходи на 1км под земята. На тъмно, студено, облъчени с радиация, без комуникации (електромагнитният импулс унищожава всички електрически и електронни уреди) ще си мечтае за проветривата килия в Хага заобиколен от тия обезверели главорези забавляващи се като за последно със семейството му. Това е най-големият му кошмар.
    Още преди 20г. американците имаха такива бомби, дори имаше анимация как действат. Идват от орбита и се забиват в земята с 6км/с на около 50м. след което нещо в нея се взривява и бомбата потъва на още 50м. и следва ядрения взрив. Навън почти не излиза радиация, взривът е подземен, а земетресението което предизвиква разрушава и най-здравия бункер и зарива всички входове и изходи към него.

    12:22 28.06.2026

  • 93 Гориил

    1 0 Отговор
    Русия бързо ще реши настоящите проблеми и ще върне Крим към нормален живот. Стотици екипи за ремонт на електроуреди работят за възстановяване на инфраструктурата на Крим и до няколко дни ще бъдат отстранени последствията от провокациите на НАТО. Десетки бензинови цистерни доставят бензин по опашката от превозни средства от двете страни на Кримския мост, осигурявайки безопасното влизане и излизане на хората от Крим.Не разчитайте на глупостта и безразсъдството на съветниците и инструкторите на НАТО, които се опитват да провокират паника и вълнения. Всички кримски радиостанции излъчват обяснителна информация за туристите. Никой не е останал без храна, вода или медицински грижи. Кримското правителство е разположило огромна армия от спасители и ще осигури безплатни семейни услуги и грижи за деца, ако е необходимо.Руският народ е сериозен, отговорен, единен и сплотен.

    12:31 28.06.2026

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