Крим под обсада: Извънредно положение, празни бензиностанции и километрични опашки за бягство

Анексираният от Русия полуостров Крим навлезе в най-тежката си фаза на изолация от началото на войната.

Назначеният от Москва губернатор Сергей Аксьонов обяви извънредно положение в региона. Решението идва след интензивна вълна от украински въздушни атаки с дронове и ракети, които парализираха енергийната мрежа и прекъснаха ключови линии за доставки. По думите на Аксьонов, извънредните мерки целят „бързо решаване на проблемите с жизненоважните сектори“, но реалността на терена показва дълбока икономическа и инфраструктурна криза.

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Удари, щети и жертви: Натискът от небето се засилва

През втората половина на юни 2026 г. украинските въоръжени сили реализираха серия от координирани удари. Поразени бяха:

Енергийни обекти : Главната подстанция на ТЕЦ-а в Севастопол и други електроцентрали.

: Главната подстанция на ТЕЦ-а в Севастопол и други електроцентрали. Горивна инфраструктура : Нефтобазата в Керч.

: Нефтобазата в Керч. Военна логистика: Радарни системи и противовъздушна отбрана около Керченския проток.

Официалните руски източници съобщават за свалени стотици дронове, но признават за щети по цивилни и военни обекти. При една от последните големи атаки окупационните власти потвърдиха за петима загинали (включително дете) и десетки ранени от паднали отломки и директни попадения.

Инфраструктурният колапс: Без ток и вода

Атаките срещу енергийната система предизвикаха мащабни прекъсвания в Севастопол, Алуща, Джанкой и Армянск. Местните жители съобщават, че в много райони ток липсва с дни.

Градски транспорт : В големите градове тролейбусите спряха работа.

: В големите градове тролейбусите спряха работа. Комуникации : Властите призоваха гражданите да пестят батериите на телефоните си, за да не претоварят мобилните мрежи.

: Властите призоваха гражданите да пестят батериите на телефоните си, за да не претоварят мобилните мрежи. Водоснабдяване: В Джанкой и околните селища бяха въведени ограничения на водата поради липса на захранване за помпените станции.

Горивната криза: Полуостровът остана „на сухо“

Най-критичният елемент от извънредното положение е пълната забрана за продажба на горива. Считано от 21 юни, бензиностанциите в Крим преустановиха продажбите на бензин и дизел за частни лица и търговски компании. Наличните запаси са конфискувани и резервирани единствено за нуждите на спешните служби, армията и администрацията. Позволено е единствено на влизащите през Кримския мост туристи да носят до 200 литра гориво в туби, което предизвика хаос и огромни опашки на бензиностанциите в Таманския регион на Русия.

Срив в търговията и купонна система за храни

Търговската мрежа бързо усети липсата на транспортно гориво. В супермаркетите в Симферопол и Севастопол започнаха да се появяват празни рафтове. Въведени са ограничителни квоти за пазаруване:

До 3 бутилки олио на клиент.

на клиент. До 3 пакета макаронени изделия на човек.

на човек. Хранителни стоки от първа необходимост като захар, елда, ориз, брашно и сол са почти изчерпани в по-малките търговски обекти.

Проваленият туристически сезон и евакуация

Заради влошената ситуация с безопасността и недостига на ресурси, властите взеха радикално решение: преустановяват се всички туристически дейности и се затварят детските летни лагове до септември.

Това на практика бетонира провала на летния сезон за 2026 г. Асоциациите на туристическата индустрия в Русия отчитат над 58% спад на резервациите и масови анулирания. Дори огромните отстъпки на хотелите (стигащи до 4-5 долара на нощувка) не успяват да привлекат посетители.

Вместо пристигащи летовници, Крим е свидетел на масово бягство. Към вечерта на 25 юни колоната от автомобили, чакащи да напуснат полуострова в посока Русия, надхвърли 15 километра (близо 3000 превозни средства), като времето за изчакване по пунктовете за проверка е между 3 и 6 часа.

Състоянието на Керченския (Кримския) мост

Керченският мост остава последната напълно функционираща сухопътна и железопътна артерия между Русия и Крим, след като украинските сили разрушиха ключови жп мостове през Северокримския канал (включително край Чонгар и Роздолне), прекъсвайки т.нар. „сухопътен мост“ през окупираната Южна Украйна.

Въпреки че самият Керченски мост не е разрушен физически при последните атаки, неговата използваемост е силно ограничена. Движението по него се спира еженощно за часове по време на въздушни тревоги (на 26 юни мостът остана изцяло затворен за повече от 6 часа). Железопътният транспорт също претърпя драстично съкращение – ежедневните влакови курсове бяха намалени от 18 на едва 7, като повечето композиции вече спират непосредствено след преминаването на протока. Според доклади на британското разузнаване, системното унищожаване на руската ПВО в региона отваря все повече възможности за потенциален бъдещ съкрушителен удар по съоръжението.

Анализ: Стратегията на „задушаване“

Военни анализатори посочват, че Украйна умишлено избягва тоталното разрушаване на Керченския мост в момента. Целта на Киев е да превърне Крим в „логистичен остров“ чрез икономическо и ресурсно задушаване, оставяйки моста отворен единствено като хуманитарен коридор за паническото бягство на руското население и администрация. Извънредното положение показва, че тази стратегия дава видими резултати, подкопавайки директно вътрешния наратив на Кремъл за стабилност и сигурност на полуострова.

Материалът е изготвен въз основа на актуални данни от международни агенции (Reuters, Bloomberg), анализи на Института за изследване на войната (ISW) и регионални медии.