Крим под обсада: Извънредно положение, празни бензиностанции и километрични опашки за бягство

Анексираният от Русия полуостров Крим навлезе в най-тежката си фаза на изолация от началото на войната.
Назначеният от Москва губернатор Сергей Аксьонов обяви извънредно положение в региона. Решението идва след интензивна вълна от украински въздушни атаки с дронове и ракети, които парализираха енергийната мрежа и прекъснаха ключови линии за доставки. По думите на Аксьонов, извънредните мерки целят „бързо решаване на проблемите с жизненоважните сектори“, но реалността на терена показва дълбока икономическа и инфраструктурна криза.
Удари, щети и жертви: Натискът от небето се засилва
През втората половина на юни 2026 г. украинските въоръжени сили реализираха серия от координирани удари. Поразени бяха:
- Енергийни обекти: Главната подстанция на ТЕЦ-а в Севастопол и други електроцентрали.
- Горивна инфраструктура: Нефтобазата в Керч.
- Военна логистика: Радарни системи и противовъздушна отбрана около Керченския проток.
Официалните руски източници съобщават за свалени стотици дронове, но признават за щети по цивилни и военни обекти. При една от последните големи атаки окупационните власти потвърдиха за петима загинали (включително дете) и десетки ранени от паднали отломки и директни попадения.
Инфраструктурният колапс: Без ток и вода
Атаките срещу енергийната система предизвикаха мащабни прекъсвания в Севастопол, Алуща, Джанкой и Армянск. Местните жители съобщават, че в много райони ток липсва с дни.
- Градски транспорт: В големите градове тролейбусите спряха работа.
- Комуникации: Властите призоваха гражданите да пестят батериите на телефоните си, за да не претоварят мобилните мрежи.
- Водоснабдяване: В Джанкой и околните селища бяха въведени ограничения на водата поради липса на захранване за помпените станции.
Горивната криза: Полуостровът остана „на сухо“
Най-критичният елемент от извънредното положение е пълната забрана за продажба на горива. Считано от 21 юни, бензиностанциите в Крим преустановиха продажбите на бензин и дизел за частни лица и търговски компании. Наличните запаси са конфискувани и резервирани единствено за нуждите на спешните служби, армията и администрацията. Позволено е единствено на влизащите през Кримския мост туристи да носят до 200 литра гориво в туби, което предизвика хаос и огромни опашки на бензиностанциите в Таманския регион на Русия.
Срив в търговията и купонна система за храни
Търговската мрежа бързо усети липсата на транспортно гориво. В супермаркетите в Симферопол и Севастопол започнаха да се появяват празни рафтове. Въведени са ограничителни квоти за пазаруване:
- До 3 бутилки олио на клиент.
- До 3 пакета макаронени изделия на човек.
- Хранителни стоки от първа необходимост като захар, елда, ориз, брашно и сол са почти изчерпани в по-малките търговски обекти.
Проваленият туристически сезон и евакуация
Заради влошената ситуация с безопасността и недостига на ресурси, властите взеха радикално решение: преустановяват се всички туристически дейности и се затварят детските летни лагове до септември.
Това на практика бетонира провала на летния сезон за 2026 г. Асоциациите на туристическата индустрия в Русия отчитат над 58% спад на резервациите и масови анулирания. Дори огромните отстъпки на хотелите (стигащи до 4-5 долара на нощувка) не успяват да привлекат посетители.
Вместо пристигащи летовници, Крим е свидетел на масово бягство. Към вечерта на 25 юни колоната от автомобили, чакащи да напуснат полуострова в посока Русия, надхвърли 15 километра (близо 3000 превозни средства), като времето за изчакване по пунктовете за проверка е между 3 и 6 часа.
Състоянието на Керченския (Кримския) мост
Керченският мост остава последната напълно функционираща сухопътна и железопътна артерия между Русия и Крим, след като украинските сили разрушиха ключови жп мостове през Северокримския канал (включително край Чонгар и Роздолне), прекъсвайки т.нар. „сухопътен мост“ през окупираната Южна Украйна.
Въпреки че самият Керченски мост не е разрушен физически при последните атаки, неговата използваемост е силно ограничена. Движението по него се спира еженощно за часове по време на въздушни тревоги (на 26 юни мостът остана изцяло затворен за повече от 6 часа). Железопътният транспорт също претърпя драстично съкращение – ежедневните влакови курсове бяха намалени от 18 на едва 7, като повечето композиции вече спират непосредствено след преминаването на протока. Според доклади на британското разузнаване, системното унищожаване на руската ПВО в региона отваря все повече възможности за потенциален бъдещ съкрушителен удар по съоръжението.
Анализ: Стратегията на „задушаване“
Военни анализатори посочват, че Украйна умишлено избягва тоталното разрушаване на Керченския мост в момента. Целта на Киев е да превърне Крим в „логистичен остров“ чрез икономическо и ресурсно задушаване, оставяйки моста отворен единствено като хуманитарен коридор за паническото бягство на руското население и администрация. Извънредното положение показва, че тази стратегия дава видими резултати, подкопавайки директно вътрешния наратив на Кремъл за стабилност и сигурност на полуострова.
Материалът е изготвен въз основа на актуални данни от международни агенции (Reuters, Bloomberg), анализи на Института за изследване на войната (ISW) и регионални медии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин мишлето
Коментиран от #31, #47
10:58 28.06.2026
2 Путин интелекта
Коментиран от #38
10:59 28.06.2026
3 КГБ кр тени
10:59 28.06.2026
4 Софиянец
Коментиран от #9, #58
11:00 28.06.2026
5 Материалът е изготвен
Да запитам...... В каква посока се движи източният фронт.
Коментиран от #10
11:02 28.06.2026
6 Боби
11:03 28.06.2026
7 Хи хи хи
усръйна "победи".....нали.......???!
Коментиран от #83
11:04 28.06.2026
8 Тити на Кака
Гъбките, които ще се образуват над някои от украинските градове в Западна Украйна, градове, пълни с украински богатири, които все не намират време да се включат във войната.
Коментиран от #45, #50, #64
11:04 28.06.2026
9 Смеят ли да бапилат
До коментар #4 от "Софиянец":КИЕВ ГОРИ!!!!! Ударен е и ликвидиран из основи бункерите на Мин.Отбраната и ГУР.
Зам нач.на ГУР полк.Рустем Фахриев, отговарящ за тайните операции в Крим е очистен от ФСБ в центъра на Киев с 2 изстрела в главата.
В Запорожие с ракети е извадена от строя една от двете най големи рафинерии на Украйна❗❗❗❗ Не им стиска. Забранено им е да го напишат!!!!!
Коментиран от #15, #17, #18
11:04 28.06.2026
10 Путлето дали ще има смелоста на
До коментар #5 от "Материалът е изготвен":Хитлер и Гьобелс дам да си сложи край?
Коментиран от #22
11:04 28.06.2026
11 Кривоверен алкаш
11:05 28.06.2026
12 Да,
11:05 28.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #21, #28
11:07 28.06.2026
15 Герги
До коментар #9 от "Смеят ли да бапилат":А стига до вчера лаяхте че тези действия са терористични или са такива за другите за Вас е нещо нормално...
11:07 28.06.2026
16 СВО
11:07 28.06.2026
17 ЦЪК
До коментар #9 от "Смеят ли да бапилат":Руснаците преди дни удариха 150 бензиностанции. В статия от днес във факти само споменаха за удари по бензиностанции и складове с гориво. Какво изобщо става в 404. Украинците след като "превзеха" Курск са решили стратегически да отстъпят Сумска област.
Коментиран от #24
11:08 28.06.2026
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #9 от "Смеят ли да бапилат":че на кого му пука за тоя разходен бандеркси материал?
тия са се насмъркали и руснаците са ги ликвидирали ясно е
сега ще има обща веселба
11:08 28.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 оня с коня
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ползват кану каяк да бягат ха ха ха
и надуваеми дюшеци
11:09 28.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Факти
11:09 28.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
после защо ни бият руснаците ще се сетите
11:10 28.06.2026
26 Опашка
11:10 28.06.2026
27 Пламен
После започва разпада на русия
Коментиран от #34
11:11 28.06.2026
28 9ти септември
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А ти с какво ще бягаш като дойдат на Дунав или пита си приготвил
Коментиран от #40
11:11 28.06.2026
29 Ха така...!
Требе да се поддържа пропагандата...
11:12 28.06.2026
30 Един
11:12 28.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....
11:13 28.06.2026
33 Българин
11:13 28.06.2026
34 Мухахаха
До коментар #27 от "Пламен":Грешиш пак в Берлин ще се говори на Руски
Коментиран от #46
11:13 28.06.2026
35 Данко
Вместо да се потопят в атмосфера подобна на Ленинградската блокада и да усетят тръпката на ДВИЖУХАТА - те бягат.
Страхливци.
11:14 28.06.2026
36 Владимир Путин, президент
При мен в бункера винаги държа две туби А95, скоро ще ми трябват 😆
И се сещам едно изказване, за което преди ПЯТЬ года не помислях - Всеки опит за руско величие свършва с Капитулация, купони и опашки за хляб !!! Да здравствует Велика Британия 😁😁👍
11:14 28.06.2026
37 Мухахаха
Коментиран от #56
11:15 28.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 стоян
11:15 28.06.2026
40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #28 от "9ти септември":като се върнат в Крим ще му мисля
Коментиран от #43
11:16 28.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Свободен
Плъховете никога не трябва да се гонят към ъгъл!
По-добре да избяга през вратата, отколкото да ти скочи в лицето!
Когато преценят, ще съборят моста и ще избият рашистите, които са останали в Крим!
Коментиран от #60, #85
11:16 28.06.2026
43 Мислиш
До коментар #40 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":С какво
11:17 28.06.2026
44 оня с коня
11:19 28.06.2026
45 За какви гъби бълнуваш?
До коментар #8 от "Тити на Кака":Та нали според Путин няма такава държава като Украйна и всички жители на територията ѝ са руснаци. По своята територия и население ли ще удрят? Кого ще управляваш, какво ще заграбиш, кого ще насилваш, какво ще крадеш - всичко унищожено безвъзвратно. Милиони хора изпарени, други с ужасяващи изгаряния и болни от лъчева болест - ще ги лекуваш ли, избори за присъединяване към РФ ли ще правиш?
Коментиран от #48
11:20 28.06.2026
46 Това кога ще стане?
До коментар #34 от "Мухахаха":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
Коментиран от #84
11:20 28.06.2026
47 Така е
До коментар #1 от "Путин мишлето":Такъв си, само че си напиши своето име.
11:21 28.06.2026
48 Тити на Кака
До коментар #45 от "За какви гъби бълнуваш?":Весели гъби, надрусан веселяко.
11:22 28.06.2026
49 Всички бягат от Мордор!
Това е руският мир!
11:23 28.06.2026
50 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #8 от "Тити на Кака":"...Гъбките, които ще се образуват над някои от украинските градове в Западна Украйна.."
Гъбките дали в Западна, Източна, Средна нищо не ще помогнат на Кремльовските фашисти и фашисткия шовинистичен татаро-монгольяк народ. Кое е трудното да се изтеглите и подпишете Капитулация ? По-лошо от сегашното няма да бъде !!! Босоноги гладни дечица без обувки ще тичат и играят из калните разкапани руски улици, но под Мирно синьо небе. Боже Господи..... ☝️😄
Коментиран от #67
11:23 28.06.2026
51 Дон Корлеоне
11:24 28.06.2026
52 А50
Коментиран от #62
11:24 28.06.2026
53 Копейко
11:26 28.06.2026
54 ЕДГАР КЕЙСИ
11:27 28.06.2026
55 евро-хатлантик
11:27 28.06.2026
56 МОТИКАТА
До коментар #37 от "Мухахаха":"...Русия е непобедима .. "
Тва макккя ти с мотиката в кьопавицата ли ти го набиваше всяка сутрин и вечер ?
РУСОПАТ умрел 😆😆😆
11:28 28.06.2026
57 маке
11:28 28.06.2026
58 дядо дръмпир
До коментар #4 от "Софиянец":Пламъци с височина 10 метра! Украйна напада руската рафинерия...Пламъците се издигаха на метри височина от резервоарите за съхранение на нефтената рафинерия в руския регион Краснодар.
До централата беше повредена електропреносна линия в района, а стъклата на прозорците в някои близки жилищни сгради бяха счупени. Отломки са регистрирани и в съседното селище Трудобеликовски. Това е съобщено от няколко източника. Според канал X "visegrad24", местните твърдят, че огромните украински крилати ракети Flamingo са подпалили рафинерията.Заводът е важен доставчик на гориво за окупирания от Русия Крим
Заводът се счита за важен доставчик на гориво за окупирания от Русия Крим, чиито горивни резерви са практически парализирани през последните седмици. Украинските сили в момента се опитват да изолират полуострова с целенасочени военни удари.
Регионалният оперативен щаб по-късно съобщи, че пожарът в рафинерията е причинен от падащи отломки. Мащабът на нанесените щети първоначално не беше ясен.Също така пожар в нефтената рафинерия в Ярославъл
На други места в Русия, на около 250 километра североизточно от Москва, дим се издигаше и над нефтена рафинерия в Ярославъл.
Губернаторът на региона, Михаил Евраев, съобщи чрез Telegram, че украински дронове са насочени към региона.
Украинската армия все още не е коментирала докладваната атака.
Сред ударите Русия се бори с нарастващ недостиг на гориво, влошен от украинските атаки с дронове срещу нефтени рафинерии. Над
11:28 28.06.2026
59 Капей
11:28 28.06.2026
60 Достатъчно е да го
До коментар #42 от "Свободен":съборят в самото начало от към РФ - някакви си 50м. примерно без да разрушават колоните, целият е над 18км. Става страхотен пазар, базар, платен паркинг. Когато Русия стане нормална държава лесно ще го възстановят
Коментиран от #68
11:30 28.06.2026
61 виктория
11:30 28.06.2026
62 Руснак без крак...
До коментар #52 от "А50":РУСОПАТ Н-Е-М-О-Ж-А-Ч засрами се !!! 👈
11:32 28.06.2026
63 дядо дръмпир
11:32 28.06.2026
64 Факти
До коментар #8 от "Тити на Кака":Никакви гъбки няма да се образуват никъде. На Путин не му се умира. Заделил е 26 милиарда долара държавни пари за "Нови технологии за опазване на здравето". Това е личната му програма за удължаване на живота. Със Си Дзинпин си горовеха как ще живеят по 150 години. Да е жив и здрав Путин и да довърши Русия. Вече я извади извън топ 10 на икономиките в света. Сигурен съм, че ще успее да я извади и извън топ 20, където беше през 90-те. Колкото повече отслабва Русия, толкова повече отслабва влиянието й у нас, а с това и корупцията постепенно се свива. Путин работи за нас и аз съм му фен.
Коментиран от #66, #71
11:33 28.06.2026
65 ФAКТИ-ФAКТИ
11:34 28.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Факти
До коментар #60 от "Достатъчно е да го":Русия никога няма да стане нормална държава заради ядреното оръжие. Ако нямаше ядрено оръжие щяха да я изкъртят и да я превъзпитат, но заради ядреното оръжие никой не смее да я нападне. Режимът може да бъде свален само отвърте, но руският народ е наведен и няма смелост за подобно нещо. Ще си търпи и мизерства до безкрай както го е правил винаги. В цялтата история на Русия няма нито един момент, в който руснаците са били свободни. Те не познават свободата и заради това нямат потребност да се борят за нея. Имаше само един кратък момент на свобода през 90-те, но тогава беше такава бедност заради фалита и колапса на СССР, че руснаците асоциират свободата с мизерия. Затова не искат свобода. Да са наведени е тяхното ествествено състояние. Ще си търпят Путин да ги избива и мачка докато е жив.
Коментиран от #75
11:39 28.06.2026
69 Кольо
Давай Зеленски, никой не ти завижда.
11:40 28.06.2026
70 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #67 от "Тити на Кака":".. доколкото се обръщаш към мен като към руснак..."
Всеки руснак или русопат е Ф-А-Ш-И-С-Т !!!
Запомни это ☝️
11:41 28.06.2026
71 В руските
До коментар #64 от "Факти":университети, РАН, институти се надпреварват да измислят какви ли не псевдонауки, лекарства, методи за удължаване на живота чрез имплантации на естествени и изкуствени органи надушили лесно отпускващите се пари за такива програми.
Коментиран от #74
11:41 28.06.2026
72 ЕЖЕДНЕВНИТЕ ЛЪЖИ НА ЕС,ЧЕ И ЦЕНЗУРА
$ ДЪЛГ, КОИТО ТЪРПЯТ ОГРОМНИ ЗАГУБИ. РУСИЯ ЗАПОЧНА СВО - Според Член: 1,55,и 106,107, от УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ МАТИОНЕТНИЯ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014 В УКРАЙНА И СПОНСОРИТЕ МУ.УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,5 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!!!!!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.КАКТО СЕ ОКАЗА ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА. А ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ.( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ Е ЕВРОПА, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г.! БРАВО 🇷🇺РУСИЯ !!!
Коментиран от #81
11:42 28.06.2026
73 Бай Хой
11:43 28.06.2026
74 Факти
До коментар #71 от "В руските":Путин е обсебен от това да живее възможно най-дълго и реално е най-богатият човек на планетата, защото разполага с ресурсите на най-голямата държава. Той иска и може да инвестира неограничени средства в това направление. Въпросът е докога ще му цъка пипето и ще поддържа схемата около него така, че приближените му да имат интерес да е жив и да управлява. Ако успее да устиска още 20 години ще успее да предаде властта на големия си син, който в момента е на 11 години.
Коментиран от #92
11:49 28.06.2026
75 Ядреното оръжие
До коментар #68 от "Факти":заграбено от СССР ще им изиграе лоша шега както и на династията Ким. Никой няма да смее да ги нападне и ще живеят в мизерия докато проумеят и вдигнат революция както 1917г. Светът ще ги изолира икономически, а те ще могат да се изхранват само с износ на суровини както правеха досега, но на още по-ниски цени.
Виц: Защо Русия не изнася велосипеди - попитали радио Ереван. Защото все още не е открито находище на такива.
Коментиран от #80
11:50 28.06.2026
76 Къде са активистите
Да посрещнем бежанците в празните хотели и Деница Алибегайма да плаща от собственият си бюджет! Със сигурност нейният е перфектен! Ще има за всмчки!
11:51 28.06.2026
77 Хаха
11:52 28.06.2026
78 Мирен гражданин
11:52 28.06.2026
79 ЕМО
11:53 28.06.2026
80 Димов
До коментар #75 от "Ядреното оръжие":На времето имах велосипед Школьник,в превод означава ученик.
Коментиран от #87
11:54 28.06.2026
81 Това са безспорни
До коментар #72 от "ЕЖЕДНЕВНИТЕ ЛЪЖИ НА ЕС,ЧЕ И ЦЕНЗУРА":Факти
11:56 28.06.2026
82 Табелата
Коментиран от #88, #89
11:57 28.06.2026
83 Точно така
До коментар #7 от "Хи хи хи":Украйна победи
11:58 28.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 не вярват путинистите
Той отдавна е денацифицирал Украйна и е превзел цяла Европа.
Увреждането е трайно и неизлечимо.
12:02 28.06.2026
87 Велосипеда "Школьник"
До коментар #80 от "Димов":е копие на немският "Мифа" който карах като дете. По-късно се появиха велосипедите "Украйна" произвеждащ се в Харков.
12:04 28.06.2026
88 И до там
До коментар #82 от "Табелата":ще се стигне - да се спасяват във вече украински Крим.
12:07 28.06.2026
89 На табелата пише
До коментар #82 от "Табелата":"Кримский мост", на снимката се виждат само първите 4 букви.
12:10 28.06.2026
90 Путин
12:13 28.06.2026
91 Владо Бункерния
12:14 28.06.2026
92 Преди време руснаците
До коментар #74 от "Факти":се смееха, че американската военна гордост от 10 самолетоносача била за 10 ракети с ЯО. и затова напълно безсмислена. По безсмислени и скъпи са бункерите на Путин за които американците са казали, че ги знаят всичките както и къде се намира карлика всеки момент. За джуджо една подземна ядрена бомбичка над бункера ще го зарови там за вечни времена заедно с Кабаева, децата и личната охрана без изходи на 1км под земята. На тъмно, студено, облъчени с радиация, без комуникации (електромагнитният импулс унищожава всички електрически и електронни уреди) ще си мечтае за проветривата килия в Хага заобиколен от тия обезверели главорези забавляващи се като за последно със семейството му. Това е най-големият му кошмар.
Още преди 20г. американците имаха такива бомби, дори имаше анимация как действат. Идват от орбита и се забиват в земята с 6км/с на около 50м. след което нещо в нея се взривява и бомбата потъва на още 50м. и следва ядрения взрив. Навън почти не излиза радиация, взривът е подземен, а земетресението което предизвиква разрушава и най-здравия бункер и зарива всички входове и изходи към него.
12:22 28.06.2026
93 Гориил
12:31 28.06.2026