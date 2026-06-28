Огнен неделен ден: Масирани въздушни удари между Русия и Украйна

Интензивните въздушни боеве между Москва и Киев достигнаха нови пикове през последното денонощие. Руските сили предприеха мощна комбинирана атака срещу украински градове, докато Киев отвърна с прецизни удари с голям обсег срещу руската военна и енергийна логистика дълбоко зад фронтовата линия.

Руските удари в Украйна: Ракетен терор над Киев и регионите

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Според официалния доклад на Въоръжените сили на Украйна, през нощта и днес руската армия е изстреляла общо 8 ракети и 142 ударни безпилотни летателни апарата.

Ефективност на ПВО: Украинската противовъздушна отбрана е успяла да свали 7 ракети и 125 дрона . Въпреки това са регистрирани попадения на 11 локации, а отломки са паднали на още 13 места.

Украинската противовъздушна отбрана е успяла да свали . Въпреки това са регистрирани попадения на 11 локации, а отломки са паднали на още 13 места. Пораженията в Киев: Столицата бе атакувана два пъти в рамките на един час с балистични ракети . Кметът Виталий Кличко потвърди, че в Дарницкия район са избухнали пожари. Поразени са автосервиз (СТО), нежилищна сграда и голямото фармацевтично предприятие „Дарница“. Пострадали са най-малко двама души.

Столицата бе атакувана два пъти в рамките на един час с . Кметът Виталий Кличко потвърди, че в Дарницкия район са избухнали пожари. Поразени са автосервиз (СТО), нежилищна сграда и голямото фармацевтично предприятие „Дарница“. Пострадали са най-малко двама души. Щети по региони: В Чернигов отломки от дронове паднаха върху средно училище и пететажна жилищна сграда, ранявайки двама души. В Сумска област бяха нанесени удари с управляеми авиационни бомби (КАБ).

Украинският отговор: Удари по рафинерии и мостове в Русия

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че атаките с дронове с голям обсег са част от стратегия за подкопаване на руската военна икономика. Руското министерство на отбраната и местните губернатори съобщиха за прехващането на над 117 до 213 дрона в различни региони, анексирания Крим и Черно море.

Пожари в руски рафинерии: Генералният щаб на Украйна потвърди успешните удари срещу два големи нефтопреработвателни завода:

потвърди успешните удари срещу два големи нефтопреработвателни завода: Славянската рафинерия (Краснодарски край): Избухнал е мащабен пожар, а падащите отломки са причинили смъртта на един човек и са ранили друг.

Избухнал е мащабен пожар, а падащите отломки са причинили смъртта на един човек и са ранили друг. Ярославската рафинерия „Славнефть-ЯНОС“: Обектът се намира на цели 700 км от границата и е ключов за логистиката на руската армия. Регистрирани са директни попадения и силно задимяване.

Обектът се намира на цели 700 км от границата и е ключов за логистиката на руската армия. Регистрирани са директни попадения и силно задимяване. Крим и Донбас: В окупирания Крим е поразен жп мост в района на Ичка, използван за прехвърляне на руски войски. В Донецка област (Амвросиевка) е взривен голям склад за боеприпаси

В окупирания Крим е поразен жп мост в района на Ичка, използван за прехвърляне на руски войски. В Донецка област (Амвросиевка) е взривен голям склад за боеприпаси Признание от Кремъл: В рядко изявление за United Russia руският президент Владимир Путин призна, че страната изпитва „проблеми“ с доставките и разпределението на горива в регионите вследствие на атаките, като се обмисля пълна забрана за износ на дизел. В Крим и Иркутска област вече са въведени лимити за купуване на бензин за цивилни граждани.