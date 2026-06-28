Огнен неделен ден: Масирани въздушни удари между Русия и Украйна

Интензивните въздушни боеве между Москва и Киев достигнаха нови пикове през последното денонощие. Руските сили предприеха мощна комбинирана атака срещу украински градове, докато Киев отвърна с прецизни удари с голям обсег срещу руската военна и енергийна логистика дълбоко зад фронтовата линия.
Руските удари в Украйна: Ракетен терор над Киев и регионите
Според официалния доклад на Въоръжените сили на Украйна, през нощта и днес руската армия е изстреляла общо 8 ракети и 142 ударни безпилотни летателни апарата.
- Ефективност на ПВО: Украинската противовъздушна отбрана е успяла да свали 7 ракети и 125 дрона. Въпреки това са регистрирани попадения на 11 локации, а отломки са паднали на още 13 места.
- Пораженията в Киев: Столицата бе атакувана два пъти в рамките на един час с балистични ракети. Кметът Виталий Кличко потвърди, че в Дарницкия район са избухнали пожари. Поразени са автосервиз (СТО), нежилищна сграда и голямото фармацевтично предприятие „Дарница“. Пострадали са най-малко двама души.
- Щети по региони: В Чернигов отломки от дронове паднаха върху средно училище и пететажна жилищна сграда, ранявайки двама души. В Сумска област бяха нанесени удари с управляеми авиационни бомби (КАБ).
Украинският отговор: Удари по рафинерии и мостове в Русия
Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че атаките с дронове с голям обсег са част от стратегия за подкопаване на руската военна икономика. Руското министерство на отбраната и местните губернатори съобщиха за прехващането на над 117 до 213 дрона в различни региони, анексирания Крим и Черно море.
- Пожари в руски рафинерии: Генералният щаб на Украйна потвърди успешните удари срещу два големи нефтопреработвателни завода:
- Славянската рафинерия (Краснодарски край): Избухнал е мащабен пожар, а падащите отломки са причинили смъртта на един човек и са ранили друг.
- Ярославската рафинерия „Славнефть-ЯНОС“: Обектът се намира на цели 700 км от границата и е ключов за логистиката на руската армия. Регистрирани са директни попадения и силно задимяване.
- Крим и Донбас: В окупирания Крим е поразен жп мост в района на Ичка, използван за прехвърляне на руски войски. В Донецка област (Амвросиевка) е взривен голям склад за боеприпаси
- Признание от Кремъл: В рядко изявление за United Russia руският президент Владимир Путин призна, че страната изпитва „проблеми“ с доставките и разпределението на горива в регионите вследствие на атаките, като се обмисля пълна забрана за износ на дизел. В Крим и Иркутска област вече са въведени лимити за купуване на бензин за цивилни граждани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
Коментиран от #6, #9
21:40 28.06.2026
2 Случи се преди 40 мин. Ликувайте
Приятели, Черно море окончателно се превърна в гробище за прехваления руски военноморски флот!
Авторитетното издание Kyiv Post току-що гръмна с новината за поредния грандиозен триумф на украинските сили – руски снабдителен кораб е пратен на дъното край стратегическата Тендранска коса в Херсонска област!
С това черната статистика за Кремъл набъбва до чудовищните 33 потопени кораба и 2 подводници! И това е постигнато от държава, която почти няма традиционни бойни кораби!😁
Кампанията „Среден удар“: Руските окупатори остават без хляб и куршуми!
След като украинците разрушиха ключовите мостове за снабдяване в Южна Украйна, Путин беше принуден да разчита на морска логистика. Но Силите за безпилотни системи (USF), под командването на легендарния Робърт Бровди, задействаха брутална тактика. Руският логистичен кораб беше прихванат и взривен, а украинското знаме отново се вее над Тендранската коса след паническо руско отстъпление! 😁😁
Следващата цел е Донбас! Украйна систематично реже артериите на руската армия. Окупаторите на фронта са обречени на пълен логистичен глад – без гориво, без амуниции и без подкрепления. Русия продължава да прави „по-малко с повече“, докато суверенна Украйна печели битката за Черно море с умна, модерна и безпилотна технология!
А у нас: ДС генералите на Радев, от миналия век, още бленуват за съветските железа! 😂😂🤷♂️ Идио
Коментиран от #13, #30
21:41 28.06.2026
3 Русофилчето
21:41 28.06.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:41 28.06.2026
5 справедлива кауза
Коментиран от #14, #18, #20, #44
21:42 28.06.2026
6 404
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":истана без хора.
Слава ТЦК!
Вечна слава!
21:42 28.06.2026
7 путя в бункера на задна с памперс
Приятели, геополитическата комедия на Кремъл достигна своя абсолютен връх! Преди 4.5 години Владимир Путин започна „3-дневна специална операция“ за превземането на Киев.
Днес, през юни 2026 г., същият този „велик стратег“ е принуден да се крие в подземни бункери в Алтай (близо до Монголия), треперейки от украинските дронове с дълъг обсег!
Единственото място, където Русия все още „печели“ тази война, е в пропагандните сънища на дежурните копейки у нас.
Параноя на макс: Бронирани влакове и камери за готвачите
Според последните разкрития на международните разузнавателни централи, публикувани в Kyiv Post и световните медии, Путин вече не смее да лети със самолет в европейската част на Русия. Той се придвижва изключително с тежък брониран влак и е въвел невиждани мерки за сигурност:
Наблюдава собствените си готвачи у дома чрез камери с висока резолюция от страх да не бъде отровен.
Персоналът му има забрана да използва обществен транспорт и смартфони с интернет.
За да пази спокойствието си в резиденцията във Валдай, Путин е оголил фронта и е преместил там близо 90 установки за противовъздушна отбрана (С-400 и Панцир)! Цяла специализирана ПВО дивизия пази Валдай, докато руските петролни депа и ядрени заводи във Волгоград стават на шлака!
И „братски“ Беларус му обърна гръб!
Най-големият шамар обаче дойде от неговия единствен съюзник. Д
Коментиран от #82
21:43 28.06.2026
8 Сельодка
Коментиран от #16, #17
21:43 28.06.2026
9 Смешник
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":А в Киев няма ток и спат в метрото
21:43 28.06.2026
10 Бай Желю шумкаря
21:44 28.06.2026
11 Ватенките...
21:44 28.06.2026
12 Ватата
21:44 28.06.2026
13 Сельодка
До коментар #2 от "Случи се преди 40 мин. Ликувайте":Сигурно не блестиш с умствени възможности, и трябва да си бил повтаряч в училище , за да се радваш, че укрофашистите ни съсипват морето?
Коментиран от #101
21:45 28.06.2026
14 Тя не е тяхна
До коментар #5 от "справедлива кауза":руска е.
Но укрите я дадоха на Монсанто и Бляк Рок.Прошляци безподобни.
Коментиран от #25
21:45 28.06.2026
15 Днес Путин заяви
....
Каква стана тя? Преди 5 години "Киев за 3 днях" , "Смяна на нацисткия режим в Киев" , до раша е в тежък период и се бори за оцеляване 😂🤣😅😅😆
Коментиран от #50
21:45 28.06.2026
16 Ватата
До коментар #8 от "Сельодка":Ес и НАТО Никога не заемат губещата страна
Коментиран от #23
21:45 28.06.2026
17 смехурко
До коментар #8 от "Сельодка":верно,бе хи хи!
21:46 28.06.2026
18 Шопо
До коментар #5 от "справедлива кауза":Украйна не е държава а територия, руска територия.
Коментиран от #110
21:46 28.06.2026
19 Хипотетично
21:46 28.06.2026
20 Смешник
До коментар #5 от "справедлива кауза":За Русия естествено Няма такава страна Украйна С изкючение на Западните покрайнини там са си повечето рускоезични
21:47 28.06.2026
21 Укрофоб
Коментиран от #26
21:48 28.06.2026
22 Истината
Коментиран от #32, #39
21:49 28.06.2026
23 Сельодка
До коментар #16 от "Ватата":Сипи си едно, и си мезни сельодка! Мисленето не ти е силата!
Коментиран от #41
21:49 28.06.2026
24 Смешник
21:50 28.06.2026
25 ваша наша
До коментар #14 от "Тя не е тяхна":дори и така да е в украйна живеят по-добрите руснаци!
Коментиран от #36
21:50 28.06.2026
26 Психо
До коментар #21 от "Укрофоб":Никога , Пенса няма топки за ядро.
Коментиран от #38
21:51 28.06.2026
27 Ами
в новия си бункер в румънските Карпати :)
21:51 28.06.2026
28 Атина Палада
Коментиран от #31, #33, #37, #60, #83
21:51 28.06.2026
29 украински смешки
С колко завода ги свалихте бе ??!!
21:51 28.06.2026
30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Случи се преди 40 мин. Ликувайте":Ти нещо май ни си мнжго добре.Откога Kyiv Post е авторитетно издание?
21:52 28.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Това са безспорни
До коментар #22 от "Истината":Факти.
21:52 28.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 руската мечка
21:52 28.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 хихихи
До коментар #25 от "ваша наша":Руските манг@@@ли, наречени покраинци.
Коментиран от #46, #53, #64
21:54 28.06.2026
37 Сельодка
До коментар #28 от "Атина Палада":Мога да ти върна три четири хиляди постъпателни движения.
21:54 28.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ами
До коментар #22 от "Истината":Истината е че пишеш глупости :)
Русите воюват с хазарите два века.
21:54 28.06.2026
40 От чужбина
Ами метнали им неколко ракети за това дето укрите им пращат дронове.
Путин им каза ясно - Има претенции върху 4 области и украинската армия трябва да се изнесе от там. Ако това условие не се изпълни, руската армия ще го изпълни. Тогава обаче самото условие вече ще е отпаднало и ще има друго. Вероятно ще поиска Одеса. ТАка че е по-добре сега, отколкото после. А най-добре си беше още Истамбулското споразумение или даже Минските споразумения. Украйна щеше да си е цяла и да не е загубила милиони човешки животи.
21:55 28.06.2026
41 Ватата
До коментар #23 от "Сельодка":Херинга имаш предвид, сальодка е маринатата ама и ти си от умните
Коментиран от #51
21:55 28.06.2026
42 Има смотани копейки
До коментар #31 от "Здравей ман-го":ядат немити уюевве.
Коментиран от #45, #48, #49, #54, #93
21:55 28.06.2026
43 тая вайна
21:55 28.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 грешка 404
Перемога, след перемога и ... все неуспешни.
Малко като майстрите - три пъти го режа и все късо ...
21:57 28.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ватата
До коментар #42 от "Има смотани копейки":Това им е деликатес
21:57 28.06.2026
50 В.В.Путин президент галактика
До коментар #15 от "Днес Путин заяви":Сорос ми заповяда да бъда многоходов💯👈
21:58 28.06.2026
51 Сельодка
До коментар #41 от "Ватата":Точно марината ще те черпя. Киселка.
21:58 28.06.2026
52 читател
Руснаците ги дънят кат шкембе у дувар .
21:58 28.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Анхиало
Да удрят по Украйна, която не им прави нищо. Плетат си, жънат и си копаят хората, облечени в бели дълги дрехи и с венци от цветя по главите - ангелчета. Нали така?!.
22:00 28.06.2026
56 Софианеца
22:00 28.06.2026
57 руzко = боклук
22:01 28.06.2026
58 млад соросняк
22:01 28.06.2026
59 кака Пена
22:02 28.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Дон Корлеоне
Коментиран от #63
22:03 28.06.2026
62 вуйчо Ваньо
Май, май, нещо много лошо се е случило след последните атаки на руснаците.
22:03 28.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Миролюб Войнов, историк
До коментар #36 от "хихихи":"..Руските манг@@@ли, наречени покраинци.."
Сто пъти сме говорили че като казвате руснаци визирате всъщност Съветския Съюз където руснаците бяха украинци, белоруси, естонци, литовци с европейски черти и очи. Днешения натурален руснак е Шойгу, Рачиболизада, Мухтар, Рамзан и прочия монголска cгaн. Запомни го ☝️
22:05 28.06.2026
65 Мнение
22:05 28.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 бебето
Коментиран от #76
22:06 28.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 36 дена до капут Путин
За пореден се Убеждавам, че тука копейките са БОТОВЕ.
Няма връзка това което пишат и коментират с реалността.
По руските медии спецове от Москва коментират, че в момента сивата зона на фронта е 100 км.Който влезе там...Бива УНИЩОЖЕН от Командващата система ПАЛАНТИР -Иск. Интелект на украинската армия, КОИТО РЪКОВОДИ ВСИЧКИ ОПЕРАЦИИ НА АРМИЯТА
москва каза.Бием се с ИИ, който ни унищожанва..
22:07 28.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Всяка вечер 8, 4 милиарди души по света
Коментиран от #74, #99
22:09 28.06.2026
73 истината
Коментиран от #78
22:10 28.06.2026
74 всяка вечер
До коментар #72 от "Всяка вечер 8, 4 милиарди души по света":9 милиарда хора заспиват щастливи че не са се родили в украйна . Включително и ти !
Включително и тия в Ес !
Коментиран от #81
22:12 28.06.2026
75 Мол ния!
Почти всички ПВО системи са унищожени с Моста е единственото място за бягство за сега!
Няма Ток,вода, хранителни продукти, магазините закрити, няма Интернет, транспорт..
Просто ЖЕСТЬ
Коментиран от #79
22:12 28.06.2026
76 Само питам
До коментар #67 от "бебето":Да не си го пробвал лично ?
22:12 28.06.2026
77 Сванитцки
22:13 28.06.2026
78 касата
До коментар #73 от "истината":И бензин имат.Пада от небето и руснаци го събират в кофи, легени и корита.
22:13 28.06.2026
79 здравей паун
До коментар #75 от "Мол ния!":Как върви перемогата ?
Ти сигурно от фронта пишеш.
Куршуми свистят край ушите ти и пръст се сипе по клавиатурата докато пишеш ...ха ха ха малоумна работа ...
Коментиран от #85
22:13 28.06.2026
80 Хари
22:14 28.06.2026
81 Оди у Въш.кар.истан
До коментар #74 от "всяка вечер":Дедо.ова ли ми крепиш в ЕС?
Коментиран от #88
22:15 28.06.2026
82 По добре
До коментар #7 от "путя в бункера на задна с памперс":Научи Руски а не глупости да пишеш
22:15 28.06.2026
83 Здравей ман-го
До коментар #28 от "Атина Палада":как е днес в циганският коптор на запад. Има ли яко отпадък да краде и лъже?
22:15 28.06.2026
84 Хикса
22:15 28.06.2026
85 Ядеш ли уюевве ?
До коментар #79 от "здравей паун":Ядеш ли а?
Коментиран от #92
22:16 28.06.2026
86 Възрожденец
Нали уж бяха могучая, непобедимая ?!?
Коментиран от #104
22:16 28.06.2026
87 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
Докато славяните се избиват в Украйна и Русия
На СВЕТОВНОТО хората се радват на живота.
Коментиран от #89, #96
22:16 28.06.2026
88 Дон Спиро Сперо
До коментар #81 от "Оди у Въш.кар.истан":Кога беше референдума за Ес че не си спомням . За Еврото и нато също .
22:17 28.06.2026
89 доктор Сократес
До коментар #87 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":Най умрелото Световно първенство в цялата история .
Също като Евровизия .
22:18 28.06.2026
90 Стадо
22:18 28.06.2026
91 Многоходовото
Коментиран от #95
22:18 28.06.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Рипай у нужнико въшлю😀
До коментар #92 от "здравей паун":Да ти се изхождат хората на главата 😃.
Коментиран от #97, #98, #106
22:20 28.06.2026
95 е да ама
До коментар #91 от "Многоходовото":Разсекретиха данните и ако не си ги чел да ти кажа - два и половина милиона укри при бай Бандера и 320 хил руснака предимно наемници .
22:20 28.06.2026
96 Виждаш ли сега
До коментар #87 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":какво зло е САЩ!
22:20 28.06.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Нали знаеш
До коментар #94 от "Рипай у нужнико въшлю😀":че глупака цял живот ще е там. 😄
22:21 28.06.2026
99 Ей това да си руснак е Божие наказание
До коментар #72 от "Всяка вечер 8, 4 милиарди души по света":Мдаа.
Коментиран от #100
22:22 28.06.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Ами като сте недоволен от положението и
До коментар #13 от "Сельодка":екологичната катастрофа в Черно море, напишете едно писмо на Путин и му се скарайте и протестирайте защо е започнал войната.
Коментиран от #105
22:23 28.06.2026
102 И аллах вече не може да спаси
22:23 28.06.2026
103 читател
От друга страна, вече всичките руски удари с дронове, над цяла крайна, са документирани с видео записи с 4К качество. От много ъгли.
Руският еквивалент на Старлинк очевидно работи. Работи и новата руска стратегия за унищожаване на логистиката на укро,, райха.
22:23 28.06.2026
104 БЪЛГАРИЯ
До коментар #86 от "Възрожденец":С главнокомандващ пе ДАЛ.. Толкова!
Дори "македонската" Армия щеше да влезне в КИЕВ до сега
Коментиран от #111
22:24 28.06.2026
105 Напиша на САЩ
До коментар #101 от "Ами като сте недоволен от положението и":Че докато тикаше Украйна към война, Путин предупреждаваше години наред. Виждаш ли какво зло е САЩ и Черно море унищожи!
Коментиран от #109
22:25 28.06.2026
106 Тизе
До коментар #94 от "Рипай у нужнико въшлю😀":Си таков ус рю, че никога не стигаше до нужико. У крачоло - цръц, не държи паветната халка.
22:25 28.06.2026
107 Мокри сънища
22:25 28.06.2026
108 гост
А украинските удари все са по критично важни военни, енергийни и инфраструктурни обекти в Крим и дълбоко на руска територия.
И много интересно как се отразява това на операциите на фронта в Украйна. Русия продължава настъплението по целия франт и всеки ден превзема нови населени места, а Украйна се изтегля в западна посока за да заеме по-изгодни позиции за отбрана... и призовава за начало на преговори за справедлив мир :-))))
Мнооого интересно наистина. По официалните медии една картина, а в реалната обстановка друга.
Предстои да видим след една година как официалните медии ще замазват днешните си лъжи.
22:27 28.06.2026
109 Що ПУТИН
До коментар #105 от "Напиша на САЩ":Не спря САЩ да тика Украйна към война.
Коментиран от #112
22:28 28.06.2026
110 Град Козлодуй
До коментар #18 от "Шопо":Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
22:29 28.06.2026
111 Зельонска
До коментар #104 от "БЪЛГАРИЯ":Многа молья, не нада, обижжат педальй! В ген - щаб украине, другие, нет!
22:29 28.06.2026
112 Спря бря
До коментар #109 от "Що ПУТИН":Ето сега Украйна си замина, а САЩ се радва колко глупак има в Европа докато я унищожава!
22:29 28.06.2026