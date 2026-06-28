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Огнен неделен ден: Масирани въздушни удари между Русия и Украйна
  Тема: Украйна

Огнен неделен ден: Масирани въздушни удари между Русия и Украйна

28 Юни, 2026 21:29, обновена 28 Юни, 2026 21:38 1 347 112

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  • пострадали-
  • дронове-
  • ракети

Киев бе атакуван с балистични ракети, докато украински дронове подпалиха две руски рафинерии и предизвикаха горивна криза

Огнен неделен ден: Масирани въздушни удари между Русия и Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Интензивните въздушни боеве между Москва и Киев достигнаха нови пикове през последното денонощие. Руските сили предприеха мощна комбинирана атака срещу украински градове, докато Киев отвърна с прецизни удари с голям обсег срещу руската военна и енергийна логистика дълбоко зад фронтовата линия.

Руските удари в Украйна: Ракетен терор над Киев и регионите

Още новини от Украйна

Според официалния доклад на Въоръжените сили на Украйна, през нощта и днес руската армия е изстреляла общо 8 ракети и 142 ударни безпилотни летателни апарата.

  • Ефективност на ПВО: Украинската противовъздушна отбрана е успяла да свали 7 ракети и 125 дрона. Въпреки това са регистрирани попадения на 11 локации, а отломки са паднали на още 13 места.
  • Пораженията в Киев: Столицата бе атакувана два пъти в рамките на един час с балистични ракети. Кметът Виталий Кличко потвърди, че в Дарницкия район са избухнали пожари. Поразени са автосервиз (СТО), нежилищна сграда и голямото фармацевтично предприятие „Дарница“. Пострадали са най-малко двама души.
  • Щети по региони: В Чернигов отломки от дронове паднаха върху средно училище и пететажна жилищна сграда, ранявайки двама души. В Сумска област бяха нанесени удари с управляеми авиационни бомби (КАБ).

Украинският отговор: Удари по рафинерии и мостове в Русия

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че атаките с дронове с голям обсег са част от стратегия за подкопаване на руската военна икономика. Руското министерство на отбраната и местните губернатори съобщиха за прехващането на над 117 до 213 дрона в различни региони, анексирания Крим и Черно море.

  • Пожари в руски рафинерии: Генералният щаб на Украйна потвърди успешните удари срещу два големи нефтопреработвателни завода:
  • Славянската рафинерия (Краснодарски край): Избухнал е мащабен пожар, а падащите отломки са причинили смъртта на един човек и са ранили друг.
  • Ярославската рафинерия „Славнефть-ЯНОС“: Обектът се намира на цели 700 км от границата и е ключов за логистиката на руската армия. Регистрирани са директни попадения и силно задимяване.
  • Крим и Донбас: В окупирания Крим е поразен жп мост в района на Ичка, използван за прехвърляне на руски войски. В Донецка област (Амвросиевка) е взривен голям склад за боеприпаси
  • Признание от Кремъл: В рядко изявление за United Russia руският президент Владимир Путин призна, че страната изпитва „проблеми“ с доставките и разпределението на горива в регионите вследствие на атаките, като се обмисля пълна забрана за износ на дизел. В Крим и Иркутска област вече са въведени лимити за купуване на бензин за цивилни граждани.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    20 20 Отговор
    Мдаа...Мацква остана без бензин, без градски транспорт, без чест, без гащи...😆

    Коментиран от #6, #9

    21:40 28.06.2026

  • 2 Случи се преди 40 мин. Ликувайте

    13 22 Отговор
    ПОТОПЕН №33! Украйна потопи поредния руски кораб в Черно море и обяви логистичен глад за Путин!

    Приятели, Черно море окончателно се превърна в гробище за прехваления руски военноморски флот!

    Авторитетното издание Kyiv Post току-що гръмна с новината за поредния грандиозен триумф на украинските сили – руски снабдителен кораб е пратен на дъното край стратегическата Тендранска коса в Херсонска област!

    С това черната статистика за Кремъл набъбва до чудовищните 33 потопени кораба и 2 подводници! И това е постигнато от държава, която почти няма традиционни бойни кораби!😁

    Кампанията „Среден удар“: Руските окупатори остават без хляб и куршуми!

    След като украинците разрушиха ключовите мостове за снабдяване в Южна Украйна, Путин беше принуден да разчита на морска логистика. Но Силите за безпилотни системи (USF), под командването на легендарния Робърт Бровди, задействаха брутална тактика. Руският логистичен кораб беше прихванат и взривен, а украинското знаме отново се вее над Тендранската коса след паническо руско отстъпление! 😁😁

    Следващата цел е Донбас! Украйна систематично реже артериите на руската армия. Окупаторите на фронта са обречени на пълен логистичен глад – без гориво, без амуниции и без подкрепления. Русия продължава да прави „по-малко с повече“, докато суверенна Украйна печели битката за Черно море с умна, модерна и безпилотна технология!

    А у нас: ДС генералите на Радев, от миналия век, още бленуват за съветските железа! 😂😂🤷‍♂️ Идио

    Коментиран от #13, #30

    21:41 28.06.2026

  • 3 Русофилчето

    10 18 Отговор
    Плача,господаря русия загина като ссср,

    21:41 28.06.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 15 Отговор
    пак нацелиха поляните около Киев

    21:41 28.06.2026

  • 5 справедлива кауза

    10 18 Отговор
    украинците бранят страната си,ватенките искат да им я вземат,въпроса е: за кого е справедлива кауза?

    Коментиран от #14, #18, #20, #44

    21:42 28.06.2026

  • 6 404

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    истана без хора.
    Слава ТЦК!
    Вечна слава!

    21:42 28.06.2026

  • 7 путя в бункера на задна с памперс

    8 18 Отговор
    БУНКЕРНИЯТ КРАЛ ПЛЪХ: Путин се скри от дроновете в Алтай, а ПВО дивизиите пазят Валдай вместо фронта!

    Приятели, геополитическата комедия на Кремъл достигна своя абсолютен връх! Преди 4.5 години Владимир Путин започна „3-дневна специална операция“ за превземането на Киев.

    Днес, през юни 2026 г., същият този „велик стратег“ е принуден да се крие в подземни бункери в Алтай (близо до Монголия), треперейки от украинските дронове с дълъг обсег!

    Единственото място, където Русия все още „печели“ тази война, е в пропагандните сънища на дежурните копейки у нас.

    Параноя на макс: Бронирани влакове и камери за готвачите
    Според последните разкрития на международните разузнавателни централи, публикувани в Kyiv Post и световните медии, Путин вече не смее да лети със самолет в европейската част на Русия. Той се придвижва изключително с тежък брониран влак и е въвел невиждани мерки за сигурност:

    Наблюдава собствените си готвачи у дома чрез камери с висока резолюция от страх да не бъде отровен.

    Персоналът му има забрана да използва обществен транспорт и смартфони с интернет.

    За да пази спокойствието си в резиденцията във Валдай, Путин е оголил фронта и е преместил там близо 90 установки за противовъздушна отбрана (С-400 и Панцир)! Цяла специализирана ПВО дивизия пази Валдай, докато руските петролни депа и ядрени заводи във Волгоград стават на шлака!

    И „братски“ Беларус му обърна гръб!

    Най-големият шамар обаче дойде от неговия единствен съюзник. Д

    Коментиран от #82

    21:43 28.06.2026

  • 8 Сельодка

    26 7 Отговор
    Жалката организация НАТО и целият ЕС нямат ни пари, ни оръжия, ни войски, за да се противопоставят на една единствена държава! Колко са жалки!

    Коментиран от #16, #17

    21:43 28.06.2026

  • 9 Смешник

    17 6 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    А в Киев няма ток и спат в метрото

    21:43 28.06.2026

  • 10 Бай Желю шумкаря

    11 17 Отговор
    Братушките горят като факли,бягат и пищят

    21:44 28.06.2026

  • 11 Ватенките...

    10 16 Отговор
    Не знаят какво ги чака.Тепърва ще им се стъжни живота.

    21:44 28.06.2026

  • 12 Ватата

    9 14 Отговор
    Все хубави новини от русията хахаахаххахаа

    21:44 28.06.2026

  • 13 Сельодка

    21 8 Отговор

    До коментар #2 от "Случи се преди 40 мин. Ликувайте":

    Сигурно не блестиш с умствени възможности, и трябва да си бил повтаряч в училище , за да се радваш, че укрофашистите ни съсипват морето?

    Коментиран от #101

    21:45 28.06.2026

  • 14 Тя не е тяхна

    21 5 Отговор

    До коментар #5 от "справедлива кауза":

    руска е.
    Но укрите я дадоха на Монсанто и Бляк Рок.Прошляци безподобни.

    Коментиран от #25

    21:45 28.06.2026

  • 15 Днес Путин заяви

    10 15 Отговор
    "Русия преживява тежък и труден период но ще оцелеем"
    ....
    Каква стана тя? Преди 5 години "Киев за 3 днях" , "Смяна на нацисткия режим в Киев" , до раша е в тежък период и се бори за оцеляване 😂🤣😅😅😆

    Коментиран от #50

    21:45 28.06.2026

  • 16 Ватата

    4 16 Отговор

    До коментар #8 от "Сельодка":

    Ес и НАТО Никога не заемат губещата страна

    Коментиран от #23

    21:45 28.06.2026

  • 17 смехурко

    4 7 Отговор

    До коментар #8 от "Сельодка":

    верно,бе хи хи!

    21:46 28.06.2026

  • 18 Шопо

    15 5 Отговор

    До коментар #5 от "справедлива кауза":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #110

    21:46 28.06.2026

  • 19 Хипотетично

    3 7 Отговор
    Болезнени са ударите по рафинериите, затова следва отмъстителни ракетни атаки по градовете (на ракетния огън не се разчита, а на пораждане на гражданско недоволство)

    21:46 28.06.2026

  • 20 Смешник

    13 4 Отговор

    До коментар #5 от "справедлива кауза":

    За Русия естествено Няма такава страна Украйна С изкючение на Западните покрайнини там са си повечето рускоезични

    21:47 28.06.2026

  • 21 Укрофоб

    10 5 Отговор
    А Путин кога ще им прати малко уран на порции

    Коментиран от #26

    21:48 28.06.2026

  • 22 Истината

    7 7 Отговор
    Тервел и Светослав ликвидираха хазарския каганат русия,Рейгън изтри от географските карти ссср,сега Доналд германеца прати раша и халифата на бунището на историята

    Коментиран от #32, #39

    21:49 28.06.2026

  • 23 Сельодка

    9 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ватата":

    Сипи си едно, и си мезни сельодка! Мисленето не ти е силата!

    Коментиран от #41

    21:49 28.06.2026

  • 24 Смешник

    12 5 Отговор
    Зеления наркоман губи войната на фронта и засилва терористичните актове Змията най много хапе когато умира

    21:50 28.06.2026

  • 25 ваша наша

    3 12 Отговор

    До коментар #14 от "Тя не е тяхна":

    дори и така да е в украйна живеят по-добрите руснаци!

    Коментиран от #36

    21:50 28.06.2026

  • 26 Психо

    3 8 Отговор

    До коментар #21 от "Укрофоб":

    Никога , Пенса няма топки за ядро.

    Коментиран от #38

    21:51 28.06.2026

  • 27 Ами

    10 2 Отговор
    Навън е жега, а Зеленски стои на хладно
    в новия си бункер в румънските Карпати :)

    21:51 28.06.2026

  • 28 Атина Палада

    3 13 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #31, #33, #37, #60, #83

    21:51 28.06.2026

  • 29 украински смешки

    10 2 Отговор
    Свалили били седем балистични ракети ...
    С колко завода ги свалихте бе ??!!

    21:51 28.06.2026

  • 30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Случи се преди 40 мин. Ликувайте":

    Ти нещо май ни си мнжго добре.Откога Kyiv Post е авторитетно издание?

    21:52 28.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Това са безспорни

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "Истината":

    Факти.

    21:52 28.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 руската мечка

    4 9 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    21:52 28.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 хихихи

    10 4 Отговор

    До коментар #25 от "ваша наша":

    Руските манг@@@ли, наречени покраинци.

    Коментиран от #46, #53, #64

    21:54 28.06.2026

  • 37 Сельодка

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Мога да ти върна три четири хиляди постъпателни движения.

    21:54 28.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ами

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "Истината":

    Истината е че пишеш глупости :)
    Русите воюват с хазарите два века.

    21:54 28.06.2026

  • 40 От чужбина

    12 2 Отговор
    Абе тя таз новина мнооо голема! Все едно новина: Турски войски в Истамбул.
    Ами метнали им неколко ракети за това дето укрите им пращат дронове.
    Путин им каза ясно - Има претенции върху 4 области и украинската армия трябва да се изнесе от там. Ако това условие не се изпълни, руската армия ще го изпълни. Тогава обаче самото условие вече ще е отпаднало и ще има друго. Вероятно ще поиска Одеса. ТАка че е по-добре сега, отколкото после. А най-добре си беше още Истамбулското споразумение или даже Минските споразумения. Украйна щеше да си е цяла и да не е загубила милиони човешки животи.

    21:55 28.06.2026

  • 41 Ватата

    1 7 Отговор

    До коментар #23 от "Сельодка":

    Херинга имаш предвид, сальодка е маринатата ама и ти си от умните

    Коментиран от #51

    21:55 28.06.2026

  • 42 Има смотани копейки

    5 7 Отговор

    До коментар #31 от "Здравей ман-го":

    ядат немити уюевве.

    Коментиран от #45, #48, #49, #54, #93

    21:55 28.06.2026

  • 43 тая вайна

    8 2 Отговор
    разбира се , че без Одеса няма да спре, никакъв начин. Цяло Нато и сащ не могат да го спрат вече 5г с толкова пари, оръжия, разузнаване, и сега на срещата на нато ще умуват как да го спрат. Така ВСВ сащ се намеси накрая ама колкото да спрат Сталин да не вземе цяла Европа да се дореди да хване Запада за гушата, т.е. му стана икономическа колония, после и соц лагера му падна в ръцете, и накрая ще стигнем до световна ядрена война, ако Русия не вземе тези територии, ще се стигне до там без значение какви ще са последствията и кой ще оцелее.

    21:55 28.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 грешка 404

    6 2 Отговор
    И какво ще правим сега?
    Перемога, след перемога и ... все неуспешни.
    Малко като майстрите - три пъти го режа и все късо ...

    21:57 28.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ватата

    2 6 Отговор

    До коментар #42 от "Има смотани копейки":

    Това им е деликатес

    21:57 28.06.2026

  • 50 В.В.Путин президент галактика

    4 6 Отговор

    До коментар #15 от "Днес Путин заяви":

    Сорос ми заповяда да бъда многоходов💯👈

    21:58 28.06.2026

  • 51 Сельодка

    5 2 Отговор

    До коментар #41 от "Ватата":

    Точно марината ще те черпя. Киселка.

    21:58 28.06.2026

  • 52 читател

    8 3 Отговор
    Онзи, нелегитимния, нали обяви някаква 40-дневна офанзива срещу руснаците, а то изглежда се случва точно обратното.
    Руснаците ги дънят кат шкембе у дувар .

    21:58 28.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Анхиало

    9 3 Отговор
    Как не ги е срам тия руснаци, бе?

    Да удрят по Украйна, която не им прави нищо. Плетат си, жънат и си копаят хората, облечени в бели дълги дрехи и с венци от цветя по главите - ангелчета. Нали така?!.

    22:00 28.06.2026

  • 56 Софианеца

    7 2 Отговор
    И кога Путин ще обяви война на Украйна? Армията му си е по казармите, а той плаща на наемници ?

    22:00 28.06.2026

  • 57 руzко = боклук

    4 5 Отговор
    хаха

    22:01 28.06.2026

  • 58 млад соросняк

    8 3 Отговор
    Украинците тук са изпаднали в телешки възторг, защото разбраха, че ще бъдат депортирани в украйна и принудително мобилизирани.

    22:01 28.06.2026

  • 59 кака Пена

    6 4 Отговор
    И ракетите свършиха, и се бият с лопати. Обаче Европа ще депортира украинските бежанци за да ходят на фронта. Изобщо намалете наркотиците.

    22:02 28.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Дон Корлеоне

    6 6 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #63

    22:03 28.06.2026

  • 62 вуйчо Ваньо

    8 4 Отговор
    Какво е сега това квичене на украинските представители тук?
    Май, май, нещо много лошо се е случило след последните атаки на руснаците.

    22:03 28.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Миролюб Войнов, историк

    5 5 Отговор

    До коментар #36 от "хихихи":

    "..Руските манг@@@ли, наречени покраинци.."

    Сто пъти сме говорили че като казвате руснаци визирате всъщност Съветския Съюз където руснаците бяха украинци, белоруси, естонци, литовци с европейски черти и очи. Днешения натурален руснак е Шойгу, Рачиболизада, Мухтар, Рамзан и прочия монголска cгaн. Запомни го ☝️

    22:05 28.06.2026

  • 65 Мнение

    7 3 Отговор
    Каквото поваикало - такова се обадило. Киев удря Москва, а Москва удря Киев. Само рев да не чувам, хахаха ..., досега беше игричка, очаквайте истинската война, а там няма правила!!!!

    22:05 28.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 бебето

    4 6 Отговор
    верно ли че путин е педофил?или това са само клюки?

    Коментиран от #76

    22:06 28.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 36 дена до капут Путин

    5 5 Отговор
    и Крим УКРАИНСКИ..
    За пореден се Убеждавам, че тука копейките са БОТОВЕ.
    Няма връзка това което пишат и коментират с реалността.
    По руските медии спецове от Москва коментират, че в момента сивата зона на фронта е 100 км.Който влезе там...Бива УНИЩОЖЕН от Командващата система ПАЛАНТИР -Иск. Интелект на украинската армия, КОИТО РЪКОВОДИ ВСИЧКИ ОПЕРАЦИИ НА АРМИЯТА
    москва каза.Бием се с ИИ, който ни унищожанва..

    22:07 28.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Всяка вечер 8, 4 милиарди души по света

    5 6 Отговор
    Заспиват щастливи,че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #74, #99

    22:09 28.06.2026

  • 73 истината

    5 4 Отговор
    Не може да бъде Русия няма оръжия, те имат само перални които някога ги бяха взимали от Украйна и сега се защитават със тях изтрелват ги със катапулти, и прашки понеже нямат друго.

    Коментиран от #78

    22:10 28.06.2026

  • 74 всяка вечер

    5 3 Отговор

    До коментар #72 от "Всяка вечер 8, 4 милиарди души по света":

    9 милиарда хора заспиват щастливи че не са се родили в украйна . Включително и ти !
    Включително и тия в Ес !

    Коментиран от #81

    22:12 28.06.2026

  • 75 Мол ния!

    3 5 Отговор
    АД под небето у Крим! Военни бягат, монголья дезертират,..ситуацията е извън контрол!
    Почти всички ПВО системи са унищожени с Моста е единственото място за бягство за сега!
    Няма Ток,вода, хранителни продукти, магазините закрити, няма Интернет, транспорт..
    Просто ЖЕСТЬ

    Коментиран от #79

    22:12 28.06.2026

  • 76 Само питам

    6 2 Отговор

    До коментар #67 от "бебето":

    Да не си го пробвал лично ?

    22:12 28.06.2026

  • 77 Сванитцки

    7 2 Отговор
    В Киев нямаме нито ток, нито вода и комуникации, но медиите мълчат.

    22:13 28.06.2026

  • 78 касата

    2 4 Отговор

    До коментар #73 от "истината":

    И бензин имат.Пада от небето и руснаци го събират в кофи, легени и корита.

    22:13 28.06.2026

  • 79 здравей паун

    4 4 Отговор

    До коментар #75 от "Мол ния!":

    Как върви перемогата ?
    Ти сигурно от фронта пишеш.
    Куршуми свистят край ушите ти и пръст се сипе по клавиатурата докато пишеш ...ха ха ха малоумна работа ...

    Коментиран от #85

    22:13 28.06.2026

  • 80 Хари

    5 3 Отговор
    УдрИ Вова, тая мачка не е нашта !!!

    22:14 28.06.2026

  • 81 Оди у Въш.кар.истан

    3 4 Отговор

    До коментар #74 от "всяка вечер":

    Дедо.ова ли ми крепиш в ЕС?

    Коментиран от #88

    22:15 28.06.2026

  • 82 По добре

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "путя в бункера на задна с памперс":

    Научи Руски а не глупости да пишеш

    22:15 28.06.2026

  • 83 Здравей ман-го

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    как е днес в циганският коптор на запад. Има ли яко отпадък да краде и лъже?

    22:15 28.06.2026

  • 84 Хикса

    3 1 Отговор
    Черни чували за Украйна и в морето.Така е когато повярваш на пирати.

    22:15 28.06.2026

  • 85 Ядеш ли уюевве ?

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "здравей паун":

    Ядеш ли а?

    Коментиран от #92

    22:16 28.06.2026

  • 86 Възрожденец

    3 2 Отговор
    Не разбирам защо 22 ядрени Републики, вовка Богатира и монголите от ядрената С Корея,..така и могат да победят една държавица 20 ПЪТИ по- малка, без оръжие, пари, Авиация, подводници, кораби, флот, крилати и балистични ракети?!?
    Нали уж бяха могучая, непобедимая ?!?

    Коментиран от #104

    22:16 28.06.2026

  • 87 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    2 3 Отговор
    Гледате ли СВЕТОВНОТО
    Докато славяните се избиват в Украйна и Русия
    На СВЕТОВНОТО хората се радват на живота.

    Коментиран от #89, #96

    22:16 28.06.2026

  • 88 Дон Спиро Сперо

    2 2 Отговор

    До коментар #81 от "Оди у Въш.кар.истан":

    Кога беше референдума за Ес че не си спомням . За Еврото и нато също .

    22:17 28.06.2026

  • 89 доктор Сократес

    1 3 Отговор

    До коментар #87 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    Най умрелото Световно първенство в цялата история .
    Също като Евровизия .

    22:18 28.06.2026

  • 90 Стадо

    2 2 Отговор
    В момента . Украйна преживява не само разрушаване на инфраструктурата си, но и безпрецедентен демографски „кръвоизлив“, който заплашва бъдещето ѝ като цяло. С усилването на натиска на руските войски по северната граница, в пълна координация с Беларус, хиляди украинци отново напускат домовете си, търсейки убежище в Полша.

    22:18 28.06.2026

  • 91 Многоходовото

    3 1 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #95

    22:18 28.06.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Рипай у нужнико въшлю😀

    3 1 Отговор

    До коментар #92 от "здравей паун":

    Да ти се изхождат хората на главата 😃.

    Коментиран от #97, #98, #106

    22:20 28.06.2026

  • 95 е да ама

    1 2 Отговор

    До коментар #91 от "Многоходовото":

    Разсекретиха данните и ако не си ги чел да ти кажа - два и половина милиона укри при бай Бандера и 320 хил руснака предимно наемници .

    22:20 28.06.2026

  • 96 Виждаш ли сега

    2 2 Отговор

    До коментар #87 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    какво зло е САЩ!

    22:20 28.06.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Нали знаеш

    1 3 Отговор

    До коментар #94 от "Рипай у нужнико въшлю😀":

    че глупака цял живот ще е там. 😄

    22:21 28.06.2026

  • 99 Ей това да си руснак е Божие наказание

    2 2 Отговор

    До коментар #72 от "Всяка вечер 8, 4 милиарди души по света":

    Мдаа.

    Коментиран от #100

    22:22 28.06.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Ами като сте недоволен от положението и

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сельодка":

    екологичната катастрофа в Черно море, напишете едно писмо на Путин и му се скарайте и протестирайте защо е започнал войната.

    Коментиран от #105

    22:23 28.06.2026

  • 102 И аллах вече не може да спаси

    3 1 Отговор
    Азиатското стадо на Путин.

    22:23 28.06.2026

  • 103 читател

    1 3 Отговор
    Не знам. От 2-3 дни, почти няма видеа на ударени руски обекти. А преди имаше.

    От друга страна, вече всичките руски удари с дронове, над цяла крайна, са документирани с видео записи с 4К качество. От много ъгли.

    Руският еквивалент на Старлинк очевидно работи. Работи и новата руска стратегия за унищожаване на логистиката на укро,, райха.

    22:23 28.06.2026

  • 104 БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Възрожденец":

    С главнокомандващ пе ДАЛ.. Толкова!
    Дори "македонската" Армия щеше да влезне в КИЕВ до сега

    Коментиран от #111

    22:24 28.06.2026

  • 105 Напиша на САЩ

    1 2 Отговор

    До коментар #101 от "Ами като сте недоволен от положението и":

    Че докато тикаше Украйна към война, Путин предупреждаваше години наред. Виждаш ли какво зло е САЩ и Черно море унищожи!

    Коментиран от #109

    22:25 28.06.2026

  • 106 Тизе

    2 2 Отговор

    До коментар #94 от "Рипай у нужнико въшлю😀":

    Си таков ус рю, че никога не стигаше до нужико. У крачоло - цръц, не държи паветната халка.

    22:25 28.06.2026

  • 107 Мокри сънища

    1 2 Отговор
    Всеки ден се появяват поне 5 нови видеота как ТЦКто на Киев "мобилизира", защо тукащните "журналисти" не напишат новина (там няма нищо ново) за това.

    22:25 28.06.2026

  • 108 гост

    1 1 Отговор
    Наблюдава се интересен феномен в последните 2-3 месеца, поне според украинските и западните медии: руските удари по Украйна са само по цивилни цели и има само загинали и ранени цивилни, не се съобщава за никакви ударени военни, енергийни и инфраструктурни обекти.

    А украинските удари все са по критично важни военни, енергийни и инфраструктурни обекти в Крим и дълбоко на руска територия.

    И много интересно как се отразява това на операциите на фронта в Украйна. Русия продължава настъплението по целия франт и всеки ден превзема нови населени места, а Украйна се изтегля в западна посока за да заеме по-изгодни позиции за отбрана... и призовава за начало на преговори за справедлив мир :-))))

    Мнооого интересно наистина. По официалните медии една картина, а в реалната обстановка друга.

    Предстои да видим след една година как официалните медии ще замазват днешните си лъжи.

    22:27 28.06.2026

  • 109 Що ПУТИН

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Напиша на САЩ":

    Не спря САЩ да тика Украйна към война.

    Коментиран от #112

    22:28 28.06.2026

  • 110 Град Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Шопо":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    22:29 28.06.2026

  • 111 Зельонска

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "БЪЛГАРИЯ":

    Многа молья, не нада, обижжат педальй! В ген - щаб украине, другие, нет!

    22:29 28.06.2026

  • 112 Спря бря

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Що ПУТИН":

    Ето сега Украйна си замина, а САЩ се радва колко глупак има в Европа докато я унищожава!

    22:29 28.06.2026

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