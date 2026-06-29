САЩ и Иран се договорили да спрат атаките, срещат се на 30 юни в Доха за Ормузкия проток

САЩ и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Очаква се двете страни да се срещнат във вторник (30 юни) в столицата на Катар - Доха, за да обсъдят спора си относно Ормузкия проток, съобщи висш американски представител, цитиран от "Аксиос".

Споразумението за прекратяване на огъня е в сила едва от 11 дни, но вече бе застрашено от подновените удари от двете страни и заплахата на президента Доналд Тръмп да възобнови войната и "да довърши започнатото". Новата ескалация беше предизвикана от различните тълкувания на меморандума за разбирателство за прекратяване на войната, най-вече по отношение на Ормузкия проток.

"Взехме решение да прекратим всички кинетични дейности", заяви пред "Аксиос" висш американски служител, използвайки военния термин за въздушни удари и други нападения. Втори американски представител каза пред изданието, че засега и двете страни ще се въздържат от военни действия и че "корабите могат да се движат свободно", докато продължават техническите преговори. Тези двама източници, както и трети, запознат с разговорите, потвърдиха, че срещата в Доха е насрочена за вторник.

Съгласно меморандума за разбирателство Иран се ангажира да положи максимални усилия за осигуряване на безопасното преминаване на търговски кораби през Ормузкия проток. В замяна САЩ прекратиха блокадата на иранските пристанища. На преговорите в Швейцария миналата седмица американската делегация, водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, се е договорила с Иран за разкриването на "гореща линия" между американските въоръжени сили и Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, която да координира корабоплаването през протока.

До събота обаче такъв канал за пряка комуникация все още нямаше, въпреки че Иран отново започна да настоява корабите да съгласуват преминаването си през Ормузкия проток, отбелязва "Аксиос". Първоначално разговорите, насрочени за вторник, трябваше да се състоят в Швейцария и да бъдат посветени на иранската ядрена програма, съобщи източник, запознат с подготовката им. Ескалацията на напрежението обаче наложи те да бъдат преместени в Катар и да се съсредоточат върху ситуацията в Ормузкия проток. Очаква се в разговорите да участва и Ник Стюарт, ръководител на американския технически екип, съобщиха американски представител и друг запознат с подготовката на срещата източник. За момента няма коментар от страна на Белият дом по темата.

Иран не е участвал в техническите преговори, насрочени за вчера, поради атаките срещу страната в последните дни и неизпълнени условия от подписания със Съединените щати меморандум за разбирателство.

Това заяви пред държавната телевизия Мехди Фазаейли, член на Службата за съхраняване и публикуване на трудовете на върховния лидер на Иран, цитиран от Ройтерс.

"Една от причините, например, е да се провери дали имаме достъп до размразените средства. Ако такъв достъп няма, това означава, че това условие не е изпълнено", каза Фазаейли.

Американските военни съобщиха ден по-рано, че са нанесли удари срещу Иран - броени часове след като танкер, плаващ под панамски флаг, беше поразен от ирански дрон в Ормузкия проток. Техеран заяви, че в отговор е нанесъл удари по американски обекти в Кувейт и Бахрейн.

Израелската армия е унищожила обширен тунел на шиитската групировка "Хизбула" в Южен Ливан, съобщиха израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац в съвместно изявление.

В него беше уточнено, че в тунела с дължина над 200 метра и дълбочина над 25 метра е имало стотици оръжия, както и няколко силоза за изстрелване, предназначени за атаки срещу Израел. Съединените щати и американският представител в Ливан са били уведомени предварително за операцията.

Тя е проведена, два дни след като Израел и Ливан подписаха рамково споразумение с посредничеството на Съединените щати във Вашингтон, целящо да проправи пътя към мир между двете страни, които официално са в състояние на война от десетилетия, отбелязва Франс прес.