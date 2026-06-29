Путин потвърди: Бойната цел на Русия е пълното превземане на четири украински области

Президентът Владимир Путин заяви вчера, че Русия ще продължи да следва на бойното поле целта си да превземе изцяло четири украински области, отхвърляйки, както той каза, ново предложение от страна на Украйна за ограничаване на военните действия в продължаващата вече повече от четири години война, предаде Ройтерс.
В интервю за журналиста от руската държавна телевизия Павел Зарубин, Путин каза също, че Русия трябва да увеличи капацитета на противовъздушната си отбрана, за да противодейства на засилените украински атаки с дронове, насочени главно срещу нефтената ѝ промишленост. Той отбеляза, че Русия се справя добре с проблемите с доставките на гориво, свързани с украинските удари.
На среща с министри и ръководители на големи петролни компании по-рано през деня Путин призна, че ударите са предизвикали недостиг на гориво в различни руски региони, но подчерта, че Русия се справя със ситуацията.
В интервюто със Зарубин президентът каза, че Украйна е предложила двете страни да прекратят ударите в дълбочина като стъпка към мира. Москва обаче смята, че това е средство за отслабване на натиска върху украинските сили по протежение на фронтовата линия с дължина 1250 км и няма да допусне то да я отклони от военните ѝ цели.
"Ясно е защо се прави това предложение – защото нашите ответни удари дълбоко на украинска територия са значително по-силни, имат по-голям ефект и, честно казано, са по-разрушителни", каза Путин.
"Предвид катастрофалния дефицит на личен състав, украинските въоръжени сили очевидно смятат, че това може да бъде тяхното спасение. Но спасяването на киевския режим не влиза в нашите планове", допълни той.
От канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски за момента не са отговорили на отправената късно през нощта молба за коментар на изявленията на Путин. По-рано този месец Зеленски написа отворено писмо до Путин, в което му предложи лична среща, но руският лидер отхвърли предложението.
Украинските атаки са целят "да отклонят вниманието и силите ни от постигането на основните цели – пълното освобождаване на Донбас и Новоросия, каза в интервюто руският президент, говорейки за двете области от Донбас и съседните Запорожка и Херсонска област.
Путин отдавна настоява Украйна да се откаже от позиции, които все още държи в Донецката област в Донбас като ключово условие за всяко мирно споразумение. Седем месеца след нахлуването си през 2022 г. Русия анексира четирите области – Донецката и Луганската област в Донбас, както и Херсонската и Запорожската, които контролира само частично, посочва Ройтерс.
Коментирайки кампанията на Украйна с дронове със среден и голям обсег, Путин каза: "Първата задача е бързо и съществено да увеличим производството на онези системи за противовъздушна отбрана, които са най-необходими".
"Всички удари, където и да поразят наша инфраструктура, не оказват никакво влияние върху ситуацията на фронта, по линията на бойното съприкосновение", допълни той.
Путин заяви, че Русия очаква възобновяване на дипломатическите усилия, ръководени от САЩ, за прекратяване на войната, както и ново посещение в Москва на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, веднага щом се реши "горещата фаза" на американско-израелския конфликт с Иран.
Той изглеждаше изрази съгласие с коментарите от миналата седмица на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че "не е било постигнато официално споразумение по време на преговорите на Путин с президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска миналата година, въпреки че предложенията на САЩ са били обсъдени".
"Никой не е подписвал нищо, но обсъдихме някои възможности за прекратяване на конфликта в Украйна", заяви руският президент. Той каза, че американската страна е поискала компромиси, които, според него, са били включени в предложенията, представени от американците по време на преговорите.
Путин намекна, че беларуският президент Александър Лукашенко, с когото имаше двудневни разговори през изтеклата седмица, би могъл да съдейства за мирните преговори. Той не спомена твърденията на Украйна, че Русия се опитва да въвлече Беларус още повече в конфликта.
Острите изявления на киевския режим, които мнозина възприемат като опит да бъде въвлечена Беларус във военните действия, не предизвикват паника сред ръководството на страната, макар да са повод за сериозна загриженост, каза Путин, цитиран от ТАСС, разказвайки за срещата си с Лукашенко.
Президентът на Беларус е готов по всякакъв начин да подкрепи уреждането на конфликта в Украйна с мирни средства, подчерта той.
Беларус позволи територията ѝ да бъде използвана в началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., но Лукашенко се ангажира да не изпраща войски да участват в бойните действия, отбелязва Ройтерс.
Владимир Путин заяви, че Русия се нуждае от по-голям капацитет за противовъздушна отбрана, за да се справи с украинските атаки с дронове срещу петролната инфраструктура, но добави, че страната се справя успешно с последиците от тези нападения, предаде Ройтерс.
Русия в момента трябва преди всичко да увеличи производството и доставките на средства за противовъздушна отбрана (ПВО), като непрекъснато ги усъвършенства в съответствие с настоящите реалности, каза Путин.
"Тук има няколко задачи, които трябва да решим и които току-що обсъдихме с колегите. Първата е бързо и съществено да увеличим производството на най-търсените средства за ПВО, постоянно да ги усъвършенстват в съответствие с нуждите в хода на бойните действия, в защитата на съответните обекти, отчитайки какви средства използва противникът и това, че му се доставят от Европа нови безпилотни летателни апарати с нови технологии" каза президентът.
Русия има всички тези средства, въпросът е в скоростта на увеличаване на производството и доставянето им на войските или за защитата на обекти от критично важната инфраструктура, допълни той.
Путин отбеляза, че Русия няма да допусне украинските удари да я отклонят от плановете ѝ за настъпление по фронтовата линия.
"Всички тези удари, независимо къде поразяват нашата инфраструктура, по никакъв начин не влияят на ситуацията на фронта, по линията на бойния съприкосновение", заяви той.
Руският президент призна, че има известен недостиг на горива, причинен от украинските удари по руската петролна инфраструктура, чрез които Киев се стреми да отслаби военните усилия на Москва, посочва Франс прес.
"Разбира се, тези удари по обектите на нашата инфраструктура създават проблеми, това е очевидно. В момента наблюдаваме известен недостиг, но той не е критичен", заяви Путин в интервюто за Павел Зарубин, публикувано от Кремъл.
Той посочи, че първостепенна задача на властите е да увеличат капацитета на противовъздушната отбрана и да гарантират доставките на горива, включително за Крим.
Руският президент увери, че нуждите на Крим от горива ще бъдат напълно обезпечени и че към момента на полуострова има запаси за няколко дни.
"Що се отнася до доставките на енергоносители за Крим, както ми докладва министърът, месечните нужди са от 70 хиляди тона. В момента в Крим има запаси за няколко дни, но необходимите количества ще бъдат осигурени", заяви Путин.
"Ще увеличим тези доставки както по суша, така и по море. Убеден съм, че тази задача ще бъде изпълнена" допълни той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Презвитер Козма
Коментиран от #6
05:05 29.06.2026
2 Груйо
05:08 29.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Владимир Педофилович Потен
05:12 29.06.2026
5 Време е
05:14 29.06.2026
6 Пътник е
До коментар #1 от "Презвитер Козма":Путлера сигурно се надява и крайцера Москва да изплува.🤣
05:20 29.06.2026
7 който моли за преговори
Коментиран от #27
05:24 29.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сатана Z
Само преди 15 месеца Доналд Тръмп, следващ линията на атака на своя вицепрезидент Ванс, съобщи на украинския президент Володимир Зеленски: "Нямаш картите". Оня ден същият Тръмп каза, че Зеленски се справя много добре. Часове по-късно Държавният департамент излезе с официално становище: Украйна вече печели войната. Ден по-късно руският ветеран Александър Лунин предупреди Путин, че ако не каже "цялата истина за войната", то руската армия ще напусне фронта за да "насочи оръжията към Кремъл".
Русия днес не е пълноценна държава
Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи.
В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение.
Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбен
Коментиран от #10, #14, #17
05:28 29.06.2026
10 Гост
До коментар #9 от "Сатана Z":Вече е ясно: войната приключва, а Украйна печели
Тръмп похвали Зеленски, Лукашенко отказа да нападне Украйна, а Крим остана без гориво, ток и вода. Камбаната бие не само в прослава на Украйна, но и за края на Русия
05:29 29.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Блогър от Москва
Приятели, геополитическата комедия на Кремъл достигна своя абсолютен връх! Преди 4.5 години Владимир Путин започна „3-дневна специална операция“ за превземането на Киев.
Днес, през юни 2026 г., същият този „велик стратег“ е принуден да се крие в подземни бункери в Алтай (близо до Монголия), треперейки от украинските дронове с дълъг обсег!
Единственото място, където Русия все още „печели“ тази война, е в пропагандните сънища на дежурните копейки у нас.
Параноя на макс: Бронирани влакове и камери за готвачите
Според последните разкрития на международните разузнавателни централи, публикувани в Kyiv Post и световните медии, Путин вече не смее да лети със самолет в европейската част на Русия. Той се придвижва изключително с тежък брониран влак и е въвел невиждани мерки за сигурност:
Наблюдава собствените си готвачи у дома чрез камери с висока резолюция от страх да не бъде отровен.
Персоналът му има забрана да използва обществен транспорт и смартфони с интернет.
За да пази спокойствието си в резиденцията във Валдай, Путин е оголил фронта и е преместил там близо 90 установки за противовъздушна отбрана (С-400 и Панцир)! Цяла специализирана ПВО дивизия пази Валдай, докато руските петролни депа и ядрени заводи във Волгоград стават на шлака!
И „братски“ Беларус му обърна гръб!
Най-големият шамар обаче дойде от неговия единствен съюзник. Д
05:30 29.06.2026
13 35 дни до Путин КАПУТ
Военните му блогери чакат до дни десант на Крим и връщането му в Украйна.
Били превземали...
Това правят в момента.Пращат 1-2 души с камера и знаме в тила на украинците, за да има материал за Путин, да се излага с фейк успехи.
Коментиран от #24
05:32 29.06.2026
14 Факт
До коментар #9 от "Сатана Z":Че Русия е закъсала с горивото, е ясно вече от няколко седмици, но явно дори това не може да накара Путин да прекрати войната си срещу Украйна. Китайската общност в страната също вижда ясно какво се случва и дава знаци, че не е готова да го търпи. Китайски имигрант, живеещ в Санкт Петербург, който наскоро се оплака от ударите по нефтохранилището близо до дома му, сега показва с видео празните бензиностанции. „Няма нито A-92, нито A-95. Не можеш да заредиш колата си. Всичко е взривено. Какво да правя?“, пита безпомощно той.
05:41 29.06.2026
15 Вся власть СОВЕТОМ
05:49 29.06.2026
16 На какъв език джендърите искат да чуят
05:51 29.06.2026
17 Иво Mинджeв
До коментар #9 от "Сатана Z":Ае, дайнов, украйна не пабеди ли вече?
05:56 29.06.2026
18 комедия-трагедия на блатата
Путин да вземе да достави ТОАЛЕТНИ по 100- 1000 на бенциностанция, че електората му-жени пищят и реват.
И тези дето му спряха интернета на Путин е време да му го пуснат, да чуе какво казват руснаците.
Коментиран от #19
05:59 29.06.2026
19 Хихихи
До коментар #18 от "комедия-трагедия на блатата":Куку! Море акъл, глава шамандура! 😂 жълтопаветна шамандура
06:06 29.06.2026
20 стоян георгиев
Коментиран от #22
06:07 29.06.2026
21 Стойко
06:10 29.06.2026
22 Дзак
До коментар #20 от "стоян георгиев":С което хвърли в потрес местното гейобщество!
06:33 29.06.2026
23 Кривоверен алкаш
Коментиран от #25
06:51 29.06.2026
24 Ами
До коментар #13 от "35 дни до Путин КАПУТ":Те затова явно бандерите искат преговори и спиране на огъня по сегашните граници,да спасят 15 процента от Донбас:)))А всеки опит лато в Курско на бандерите пак така ще завърши за тях,с удари граници не се променят ,само отчаяни глупаците си мислят,че това подобрява преговорните позиции на бандерите:)
07:08 29.06.2026
25 Ами
До коментар #23 от "Кривоверен алкаш":Кой на кого се моли е малко смешно ,защото бандерите искат преговори по сегашните фронтовите граници ,за да спасят 15 процента от Донбас :)))Само,че с тези мурадети ще връщат още от подарените им руски земи,това им каза Путин:)))И накрая на бандерите ще им остане само легендата за 3 дена:)))
07:13 29.06.2026
26 Тити
07:13 29.06.2026
27 Ха ха ха
До коментар #7 от "който моли за преговори":Ти на кой ред гледаш ве.......?
07:14 29.06.2026
28 Ха ха ха
Коментиран от #29
07:18 29.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Путин потвърдил?! Какво?
Не можете ли да кажете ясно и точно на читателите си, че последното му предложение за това териториите в Запорожие и Херсон отвъд фроновата линия да си останат украински, което пратньорите накараха Зеленски да откаже, вече отпада. И просто има вече ново предложение, след като се наложи руснаците сами да си освобождават остатъка от Донецк и вече са до Краматорск и Славянск!
07:28 29.06.2026