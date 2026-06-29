Путин потвърди: Бойната цел на Русия е пълното превземане на четири украински области

Президентът Владимир Путин заяви вчера, че Русия ще продължи да следва на бойното поле целта си да превземе изцяло четири украински области, отхвърляйки, както той каза, ново предложение от страна на Украйна за ограничаване на военните действия в продължаващата вече повече от четири години война, предаде Ройтерс.



В интервю за журналиста от руската държавна телевизия Павел Зарубин, Путин каза също, че Русия трябва да увеличи капацитета на противовъздушната си отбрана, за да противодейства на засилените украински атаки с дронове, насочени главно срещу нефтената ѝ промишленост. Той отбеляза, че Русия се справя добре с проблемите с доставките на гориво, свързани с украинските удари.



На среща с министри и ръководители на големи петролни компании по-рано през деня Путин призна, че ударите са предизвикали недостиг на гориво в различни руски региони, но подчерта, че Русия се справя със ситуацията.



В интервюто със Зарубин президентът каза, че Украйна е предложила двете страни да прекратят ударите в дълбочина като стъпка към мира. Москва обаче смята, че това е средство за отслабване на натиска върху украинските сили по протежение на фронтовата линия с дължина 1250 км и няма да допусне то да я отклони от военните ѝ цели.



"Ясно е защо се прави това предложение – защото нашите ответни удари дълбоко на украинска територия са значително по-силни, имат по-голям ефект и, честно казано, са по-разрушителни", каза Путин.



"Предвид катастрофалния дефицит на личен състав, украинските въоръжени сили очевидно смятат, че това може да бъде тяхното спасение. Но спасяването на киевския режим не влиза в нашите планове", допълни той.



От канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски за момента не са отговорили на отправената късно през нощта молба за коментар на изявленията на Путин. По-рано този месец Зеленски написа отворено писмо до Путин, в което му предложи лична среща, но руският лидер отхвърли предложението.



Украинските атаки са целят "да отклонят вниманието и силите ни от постигането на основните цели – пълното освобождаване на Донбас и Новоросия, каза в интервюто руският президент, говорейки за двете области от Донбас и съседните Запорожка и Херсонска област.



Путин отдавна настоява Украйна да се откаже от позиции, които все още държи в Донецката област в Донбас като ключово условие за всяко мирно споразумение. Седем месеца след нахлуването си през 2022 г. Русия анексира четирите области – Донецката и Луганската област в Донбас, както и Херсонската и Запорожската, които контролира само частично, посочва Ройтерс.



Коментирайки кампанията на Украйна с дронове със среден и голям обсег, Путин каза: "Първата задача е бързо и съществено да увеличим производството на онези системи за противовъздушна отбрана, които са най-необходими".



"Всички удари, където и да поразят наша инфраструктура, не оказват никакво влияние върху ситуацията на фронта, по линията на бойното съприкосновение", допълни той.



Путин заяви, че Русия очаква възобновяване на дипломатическите усилия, ръководени от САЩ, за прекратяване на войната, както и ново посещение в Москва на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, веднага щом се реши "горещата фаза" на американско-израелския конфликт с Иран.



Той изглеждаше изрази съгласие с коментарите от миналата седмица на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че "не е било постигнато официално споразумение по време на преговорите на Путин с президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска миналата година, въпреки че предложенията на САЩ са били обсъдени".



"Никой не е подписвал нищо, но обсъдихме някои възможности за прекратяване на конфликта в Украйна", заяви руският президент. Той каза, че американската страна е поискала компромиси, които, според него, са били включени в предложенията, представени от американците по време на преговорите.



Путин намекна, че беларуският президент Александър Лукашенко, с когото имаше двудневни разговори през изтеклата седмица, би могъл да съдейства за мирните преговори. Той не спомена твърденията на Украйна, че Русия се опитва да въвлече Беларус още повече в конфликта.



Острите изявления на киевския режим, които мнозина възприемат като опит да бъде въвлечена Беларус във военните действия, не предизвикват паника сред ръководството на страната, макар да са повод за сериозна загриженост, каза Путин, цитиран от ТАСС, разказвайки за срещата си с Лукашенко.



Президентът на Беларус е готов по всякакъв начин да подкрепи уреждането на конфликта в Украйна с мирни средства, подчерта той.



Беларус позволи територията ѝ да бъде използвана в началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., но Лукашенко се ангажира да не изпраща войски да участват в бойните действия, отбелязва Ройтерс.

Владимир Путин заяви, че Русия се нуждае от по-голям капацитет за противовъздушна отбрана, за да се справи с украинските атаки с дронове срещу петролната инфраструктура, но добави, че страната се справя успешно с последиците от тези нападения, предаде Ройтерс.



Русия в момента трябва преди всичко да увеличи производството и доставките на средства за противовъздушна отбрана (ПВО), като непрекъснато ги усъвършенства в съответствие с настоящите реалности, каза Путин.



"Тук има няколко задачи, които трябва да решим и които току-що обсъдихме с колегите. Първата е бързо и съществено да увеличим производството на най-търсените средства за ПВО, постоянно да ги усъвършенстват в съответствие с нуждите в хода на бойните действия, в защитата на съответните обекти, отчитайки какви средства използва противникът и това, че му се доставят от Европа нови безпилотни летателни апарати с нови технологии" каза президентът.



Русия има всички тези средства, въпросът е в скоростта на увеличаване на производството и доставянето им на войските или за защитата на обекти от критично важната инфраструктура, допълни той.



Путин отбеляза, че Русия няма да допусне украинските удари да я отклонят от плановете ѝ за настъпление по фронтовата линия.



"Всички тези удари, независимо къде поразяват нашата инфраструктура, по никакъв начин не влияят на ситуацията на фронта, по линията на бойния съприкосновение", заяви той.



Руският президент призна, че има известен недостиг на горива, причинен от украинските удари по руската петролна инфраструктура, чрез които Киев се стреми да отслаби военните усилия на Москва, посочва Франс прес.



"Разбира се, тези удари по обектите на нашата инфраструктура създават проблеми, това е очевидно. В момента наблюдаваме известен недостиг, но той не е критичен", заяви Путин в интервюто за Павел Зарубин, публикувано от Кремъл.



Той посочи, че първостепенна задача на властите е да увеличат капацитета на противовъздушната отбрана и да гарантират доставките на горива, включително за Крим.



Руският президент увери, че нуждите на Крим от горива ще бъдат напълно обезпечени и че към момента на полуострова има запаси за няколко дни.



"Що се отнася до доставките на енергоносители за Крим, както ми докладва министърът, месечните нужди са от 70 хиляди тона. В момента в Крим има запаси за няколко дни, но необходимите количества ще бъдат осигурени", заяви Путин.



"Ще увеличим тези доставки както по суша, така и по море. Убеден съм, че тази задача ще бъде изпълнена" допълни той.