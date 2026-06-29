Нощ под напрежение: Прегрупиране след руския пробив в Донбас, цивилните напуснаха превзетото градче Ню Йорк

Нощта на 29 юни премина под знака на прегрупиране на силите и локални сблъсъци по фронтовата линия.
След масираните неделни баражи с ракети и десетки дронове, интензивността на стратегическите въздушни удари в тила на двете държави временно спадна в ранните часове на понеделника, но атаките по цивилни обекти и в пограничните зони продължиха.
По информация от сутрешните оперативни сводки на украинския Генерален щаб и регионалните руски власти, през нощния прозорец не са регистрирани нови големи вълни от балистични ракети към големите украински градове.
В Киев спасителните екипи използваха затишието, за да овладеят напълно пожарите в Дарницкия район, възникнали след неделната атака срещу фармацевтичния завод „Дарница“ и цивилни обекти.
В Сумска и Харковска област се наблюдава спад в използването на руски управляеми авиационни бомби (КАБ), но местните администрации съобщиха за продължаващ артилерийски обстрел по пограничните села, при който са нанесени щети по две частни къщи и електропреносната мрежа. Няма данни за нови ранени цивилни в тези региони през нощта.
На територията на Руската федерация напрежението остана концентрирано в пограничните райони, където обстрелите засегнаха цивилна инфраструктура.
Губернаторът на Белгородска област съобщи за локални артилерийски и минометни атаки по границата в посока Грайворон и Валуйки. Системите за противовъздушна отбрана са прехванали няколко леки безпилотни апарата, като отломки са нанесли материални щети по покривите и фасадите на три жилищни постройки в Белгород. Според първоначалните доклади на местните службы за спешна помощ, няма пострадали сред местното население. На територията на анексирания Крим бе регистрирана засилена активност на украински разузнавателни дронове, но без последвали детонации.
В Донбас нощта премина в укрепване на позициите след вчерашния руски пробив. В Торецкото направление руските щурмови групи консолидират контрола си върху новопревзетото стратегическо селище Ню Йорк, където цивилното население е почти напълно евакуирано поради тежките разрушения.
В Покровското направление украинските сили използваха тъмната част от денонощието, за да извършат частична ротация на изтощената пехота и да разположат допълнителни роботизирани наземни платформи за дистанционно миниране, подготвяйки се за подновяване на тежките боеве с настъпването на деня.
Актуални данни от Спешна помощ към 5:00 ч. тази сутрин
Сутрешните рапорти на медицинските служби и отделите за гражданска защита обобщават състоянието на ранените от предходното денонощие и нощните часове:
- В Киев: Екипите на Бърза помощ потвърдиха, че двамата пострадали мъже (на 34 и 42 години) от удара по фармацевтичния завод в Дарницкия район остават настанени в болница. Състоянието им е стабилно, без опасност за живота. Няма нови приети пациенти вследствие на нощни инциденти в столицата.
- В Чернигов и Суми: Лекарите продължават борбата за стабилизирането на двамата цивилни, ранени при падането на отломки върху пететажен блок. Единият от тях е в реанимация с тежки разкъсни рани. Местните полеви медицински пунктове в Сумска област не съобщават за приети пострадали от среднощните артилерийски обстрели.
- В Белгородска област (Русия): Регионалното министерство на здравеопазването излезе с официално потвърждение, че при прехващането на безпилотните апарати над Белгород и Грайворон няма регистрирани повиквания за ранени граждани. На трите адреса с материални щети по покривите са изпратени мобилни екипи за оказване на психологическа помощ на стресирани жители, но хоспитализация не се е наложила.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #5
05:32 29.06.2026
2 🪶🦦🍇
Коментиран от #12, #14
05:33 29.06.2026
3 Иван
05:34 29.06.2026
4 така се мачка
Коментиран от #9
05:37 29.06.2026
5 Румен Решетников
До коментар #1 от "Вашето мнение":Всеки правоверен петолъчник знае, че Украйна от четири години няма армия и отстъпва панически към Лвов, обаче бойните им гъски и комари задържат непобедимая и легендарная в Донбас вече четвърта година...
05:44 29.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Българин
05:46 29.06.2026
8 Хана Монтана
05:48 29.06.2026
9 Пък и западналите
До коментар #4 от "така се мачка":И фащ повярваха, че "фашизмът ще победи" и усилват "натиска над Русия "!
Целта им е "принуждение към мир"!
Шмъркалото плашеше и Белорусия и искаше да отвори и втори фронт.
Не знам, кой им е казал.на западналите,е разбират от войни? И Наполеон те провали и Хитлер... ама внуците им и те, тъпи и упорити... "точно те вече ще успеят" да вържат мечката и да я ограбят?.Хитлер беше 30 пъти по-силен от тях, но не успя. А днеска Кая и Урсула са "по-можещи" от него.... Ха-ха-ха
05:49 29.06.2026
10 Зеля
05:50 29.06.2026
11 име
Коментиран от #13
05:52 29.06.2026
12 Ъъъъ не!
До коментар #2 от "🪶🦦🍇":Русия ОСВОБОДИ Ню Йорк!😂😂😂
05:53 29.06.2026
13 Румен Решетников
До коментар #11 от "име":Брей, че учена копейка. Четеш на украински и имаш достъп до секретни заповеди, а? 😀
Коментиран от #17
05:55 29.06.2026
14 През
До коментар #2 от "🪶🦦🍇":2024
05:57 29.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Механик
Явно нощеска руснаците са им метнали такъв бой, че днес сричат като първолаци.
06:01 29.06.2026
17 Механик
До коментар #13 от "Румен Решетников":Лъже те. Не може да чете на украински. Никой не може. Зеленски, също.
Не може да четеш на нещо дето го няма.
06:04 29.06.2026
18 Механик
До коментар #15 от "Копейкин Костя":Той и Хитлер така питал на майтап. Ама когато Червената армия стъпила в Берлин, се изпуснал човека в гащите, въпреки, че имал на разположение 5 тоалетни.
Коментиран от #20
06:06 29.06.2026
19 Според Дайнов
06:07 29.06.2026
20 Копейкин Костя
До коментар #18 от "Механик":Той и Хаяско е тръгнал да прави Матушката ти по-голяма като Романов през ПСВ, но ще свърши с договора от Брест-Литовск. Русия губи 1 милион кв.километра!
Коментиран от #21
06:13 29.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 оня с коня
07:08 29.06.2026
25 Артилерист
07:08 29.06.2026
26 Ха ха ха
07:13 29.06.2026