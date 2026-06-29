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Нощ под напрежение: Прегрупиране след руския пробив в Донбас, цивилните напуснаха превзетото градче Ню Йорк
  Тема: Украйна

Нощ под напрежение: Прегрупиране след руския пробив в Донбас, цивилните напуснаха превзетото градче Ню Йорк

29 Юни, 2026 05:16, обновена 29 Юни, 2026 05:38 2 828 26

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  • донбас

След масираните неделни атаки двете армии прегрупираха силите си и водиха локални боеве След масираните неделни атаки двете армии водиха локални боеве

Нощ под напрежение: Прегрупиране след руския пробив в Донбас, цивилните напуснаха превзетото градче Ню Йорк - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нощта на 29 юни премина под знака на прегрупиране на силите и локални сблъсъци по фронтовата линия.

След масираните неделни баражи с ракети и десетки дронове, интензивността на стратегическите въздушни удари в тила на двете държави временно спадна в ранните часове на понеделника, но атаките по цивилни обекти и в пограничните зони продължиха.

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По информация от сутрешните оперативни сводки на украинския Генерален щаб и регионалните руски власти, през нощния прозорец не са регистрирани нови големи вълни от балистични ракети към големите украински градове.

В Киев спасителните екипи използваха затишието, за да овладеят напълно пожарите в Дарницкия район, възникнали след неделната атака срещу фармацевтичния завод „Дарница“ и цивилни обекти.

В Сумска и Харковска област се наблюдава спад в използването на руски управляеми авиационни бомби (КАБ), но местните администрации съобщиха за продължаващ артилерийски обстрел по пограничните села, при който са нанесени щети по две частни къщи и електропреносната мрежа. Няма данни за нови ранени цивилни в тези региони през нощта.

На територията на Руската федерация напрежението остана концентрирано в пограничните райони, където обстрелите засегнаха цивилна инфраструктура.

Губернаторът на Белгородска област съобщи за локални артилерийски и минометни атаки по границата в посока Грайворон и Валуйки. Системите за противовъздушна отбрана са прехванали няколко леки безпилотни апарата, като отломки са нанесли материални щети по покривите и фасадите на три жилищни постройки в Белгород. Според първоначалните доклади на местните службы за спешна помощ, няма пострадали сред местното население. На територията на анексирания Крим бе регистрирана засилена активност на украински разузнавателни дронове, но без последвали детонации.

В Донбас нощта премина в укрепване на позициите след вчерашния руски пробив. В Торецкото направление руските щурмови групи консолидират контрола си върху новопревзетото стратегическо селище Ню Йорк, където цивилното население е почти напълно евакуирано поради тежките разрушения.

В Покровското направление украинските сили използваха тъмната част от денонощието, за да извършат частична ротация на изтощената пехота и да разположат допълнителни роботизирани наземни платформи за дистанционно миниране, подготвяйки се за подновяване на тежките боеве с настъпването на деня.

Актуални данни от Спешна помощ към 5:00 ч. тази сутрин

Сутрешните рапорти на медицинските служби и отделите за гражданска защита обобщават състоянието на ранените от предходното денонощие и нощните часове:

  • В Киев: Екипите на Бърза помощ потвърдиха, че двамата пострадали мъже (на 34 и 42 години) от удара по фармацевтичния завод в Дарницкия район остават настанени в болница. Състоянието им е стабилно, без опасност за живота. Няма нови приети пациенти вследствие на нощни инциденти в столицата.
  • В Чернигов и Суми: Лекарите продължават борбата за стабилизирането на двамата цивилни, ранени при падането на отломки върху пететажен блок. Единият от тях е в реанимация с тежки разкъсни рани. Местните полеви медицински пунктове в Сумска област не съобщават за приети пострадали от среднощните артилерийски обстрели.
  • В Белгородска област (Русия): Регионалното министерство на здравеопазването излезе с официално потвърждение, че при прехващането на безпилотните апарати над Белгород и Грайворон няма регистрирани повиквания за ранени граждани. На трите адреса с материални щети по покривите са изпратени мобилни екипи за оказване на психологическа помощ на стресирани жители, но хоспитализация не се е наложила.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    42 6 Отговор
    Всеки демократичен пепедераст знае, че това е невъзможно. Украйна настъпва към Москва, руснаците нямат ракети и бягат.

    Коментиран от #5

    05:32 29.06.2026

  • 2 🪶🦦🍇

    26 4 Отговор
    Расия превзе Ню Йорк 🗽

    Коментиран от #12, #14

    05:33 29.06.2026

  • 3 Иван

    23 6 Отговор
    Липсва "Еленски благодари на.......".

    05:34 29.06.2026

  • 4 така се мачка

    37 7 Отговор
    Ами, нали бандерите беха взели инициативата в свои ръце, нали беха унищожили руските линии, няма нафта и бензин за руснаците, бяха ги обърнали в бяг.... Ко стана, май забравиха че руснаците са на магарета, с лопатки в ръце и не им трябва бензин или нафта за фронта.

    Коментиран от #9

    05:37 29.06.2026

  • 5 Румен Решетников

    12 29 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Всеки правоверен петолъчник знае, че Украйна от четири години няма армия и отстъпва панически към Лвов, обаче бойните им гъски и комари задържат непобедимая и легендарная в Донбас вече четвърта година...

    05:44 29.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Българин

    7 19 Отговор
    Хаяско I-ви вече вижда Лисабон през бинокъла си!!!

    05:46 29.06.2026

  • 8 Хана Монтана

    26 3 Отговор
    В Америка и Канада също има малки градчета с руски имена като, Сейнт Питърсбърг, Одеса и други, обаче Ню Йорк в Донбас е вече прекалено тъпо.

    05:48 29.06.2026

  • 9 Пък и западналите

    30 5 Отговор

    До коментар #4 от "така се мачка":

    И фащ повярваха, че "фашизмът ще победи" и усилват "натиска над Русия "!
    Целта им е "принуждение към мир"!
    Шмъркалото плашеше и Белорусия и искаше да отвори и втори фронт.
    Не знам, кой им е казал.на западналите,е разбират от войни? И Наполеон те провали и Хитлер... ама внуците им и те, тъпи и упорити... "точно те вече ще успеят" да вържат мечката и да я ограбят?.Хитлер беше 30 пъти по-силен от тях, но не успя. А днеска Кая и Урсула са "по-можещи" от него.... Ха-ха-ха

    05:49 29.06.2026

  • 10 Зеля

    20 3 Отговор
    Тръмп тъкмо ме похвали и аз пак свърших картите! 🤡

    05:50 29.06.2026

  • 11 име

    21 4 Отговор
    Освен Новий Йорк, евакуация след официална заповед беое извършена и в агломерацията Славянск-Краматорск, защото са на 10-15 от руските линии, вече са в обхвата на артилерията и малките дронове. Евакуирани бяха и десетина селца между Покровское (различно е от Покровск) и Павлоград. Заповед беше изададена и за град Белий Колодяз. А в Суми тече неофициална евакуация, няма заповед, защото бандерите са се усетили, че дори и за умни същества, като евроатлантиците, ще бъде подозрително хем да твърдят че имат инициативата, хем да евакуират населени места по целия фронт ;)

    Коментиран от #13

    05:52 29.06.2026

  • 12 Ъъъъ не!

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "🪶🦦🍇":

    Русия ОСВОБОДИ Ню Йорк!😂😂😂

    05:53 29.06.2026

  • 13 Румен Решетников

    4 14 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Брей, че учена копейка. Четеш на украински и имаш достъп до секретни заповеди, а? 😀

    Коментиран от #17

    05:55 29.06.2026

  • 14 През

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "🪶🦦🍇":

    2024

    05:57 29.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Механик

    23 3 Отговор
    Прочетете подзаглавието и правете сметка колко евтна е станала пропагандата, щом не могат да си намерят кадърни хора да им пишат материалите. Една и съща мисъл в повторена два пъти, при това дори без препинателни знаци.
    Явно нощеска руснаците са им метнали такъв бой, че днес сричат като първолаци.

    06:01 29.06.2026

  • 17 Механик

    21 3 Отговор

    До коментар #13 от "Румен Решетников":

    Лъже те. Не може да чете на украински. Никой не може. Зеленски, също.
    Не може да четеш на нещо дето го няма.

    06:04 29.06.2026

  • 18 Механик

    17 3 Отговор

    До коментар #15 от "Копейкин Костя":

    Той и Хитлер така питал на майтап. Ама когато Червената армия стъпила в Берлин, се изпуснал човека в гащите, въпреки, че имал на разположение 5 тоалетни.

    Коментиран от #20

    06:06 29.06.2026

  • 19 Според Дайнов

    14 0 Отговор
    Киев печели войната!!!!

    06:07 29.06.2026

  • 20 Копейкин Костя

    2 12 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    Той и Хаяско е тръгнал да прави Матушката ти по-голяма като Романов през ПСВ, но ще свърши с договора от Брест-Литовск. Русия губи 1 милион кв.километра!

    Коментиран от #21

    06:13 29.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 оня с коня

    3 1 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    07:08 29.06.2026

  • 25 Артилерист

    4 2 Отговор
    Големите руски ракетни и бомбени удари и вълни спаднали, ама АРТИЛЕРИЙСКОТО им настъпление продължава с последователно съсредоточаване на огъня (ПСО) по оредяващи огнища на съпротива, което поддържа пехотата да напредва, да разширява и задълбочава пробивите, да стабилизира новозаетите позиции. Предвид на многократното руско превъзходство в АРТИЛЕРИЯ и наличието на достатъчно боеприпаси предполагам, че руските АРТИЛЕРИСТИ могат да си позволят да прилагат двойно и тройно ПСО, което увеличава дълбочината на едновременното поразяване, възпрепятства прицелния огън и маньовър (отхода) на отбраняващите се, увеличава техните загуби и създава предпоставки за по-ускорено овладяване на опорните им пунктове от настъпващите...

    07:08 29.06.2026

  • 26 Ха ха ха

    3 2 Отговор
    Това е началото на окончателния край на образуванието Украйна в този му вид, както и края на политическите трупове начело на големите евродържави които съсипаха ЕС, евроданукоплатците, евроикономикста и всичко останало, до което успяха да се докоснат с потните си , костеливи ръчички.

    07:13 29.06.2026

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