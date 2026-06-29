Нощ под напрежение: Прегрупиране след руския пробив в Донбас, цивилните напуснаха превзетото градче Ню Йорк

Нощта на 29 юни премина под знака на прегрупиране на силите и локални сблъсъци по фронтовата линия.

След масираните неделни баражи с ракети и десетки дронове, интензивността на стратегическите въздушни удари в тила на двете държави временно спадна в ранните часове на понеделника, но атаките по цивилни обекти и в пограничните зони продължиха.

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По информация от сутрешните оперативни сводки на украинския Генерален щаб и регионалните руски власти, през нощния прозорец не са регистрирани нови големи вълни от балистични ракети към големите украински градове.

В Киев спасителните екипи използваха затишието, за да овладеят напълно пожарите в Дарницкия район, възникнали след неделната атака срещу фармацевтичния завод „Дарница“ и цивилни обекти.

В Сумска и Харковска област се наблюдава спад в използването на руски управляеми авиационни бомби (КАБ), но местните администрации съобщиха за продължаващ артилерийски обстрел по пограничните села, при който са нанесени щети по две частни къщи и електропреносната мрежа. Няма данни за нови ранени цивилни в тези региони през нощта.

На територията на Руската федерация напрежението остана концентрирано в пограничните райони, където обстрелите засегнаха цивилна инфраструктура.

Губернаторът на Белгородска област съобщи за локални артилерийски и минометни атаки по границата в посока Грайворон и Валуйки. Системите за противовъздушна отбрана са прехванали няколко леки безпилотни апарата, като отломки са нанесли материални щети по покривите и фасадите на три жилищни постройки в Белгород. Според първоначалните доклади на местните службы за спешна помощ, няма пострадали сред местното население. На територията на анексирания Крим бе регистрирана засилена активност на украински разузнавателни дронове, но без последвали детонации.

В Донбас нощта премина в укрепване на позициите след вчерашния руски пробив. В Торецкото направление руските щурмови групи консолидират контрола си върху новопревзетото стратегическо селище Ню Йорк, където цивилното население е почти напълно евакуирано поради тежките разрушения.

В Покровското направление украинските сили използваха тъмната част от денонощието, за да извършат частична ротация на изтощената пехота и да разположат допълнителни роботизирани наземни платформи за дистанционно миниране, подготвяйки се за подновяване на тежките боеве с настъпването на деня.

Актуални данни от Спешна помощ към 5:00 ч. тази сутрин

Сутрешните рапорти на медицинските служби и отделите за гражданска защита обобщават състоянието на ранените от предходното денонощие и нощните часове:

В Киев: Екипите на Бърза помощ потвърдиха, че двамата пострадали мъже (на 34 и 42 години) от удара по фармацевтичния завод в Дарницкия район остават настанени в болница. Състоянието им е стабилно, без опасност за живота. Няма нови приети пациенти вследствие на нощни инциденти в столицата.

Екипите на Бърза помощ потвърдиха, че (на 34 и 42 години) от удара по фармацевтичния завод в Дарницкия район остават настанени в болница. Състоянието им е стабилно, без опасност за живота. Няма нови приети пациенти вследствие на нощни инциденти в столицата. В Чернигов и Суми: Лекарите продължават борбата за стабилизирането на двамата цивилни, ранени при падането на отломки върху пететажен блок . Единият от тях е в реанимация с тежки разкъсни рани. Местните полеви медицински пунктове в Сумска област не съобщават за приети пострадали от среднощните артилерийски обстрели.

Лекарите продължават борбата за стабилизирането на . Единият от тях е в реанимация с тежки разкъсни рани. Местните полеви медицински пунктове в Сумска област не съобщават за приети пострадали от среднощните артилерийски обстрели. В Белгородска област (Русия): Регионалното министерство на здравеопазването излезе с официално потвърждение, че при прехващането на безпилотните апарати над Белгород и Грайворон няма регистрирани повиквания за ранени граждани. На трите адреса с материални щети по покривите са изпратени мобилни екипи за оказване на психологическа помощ на стресирани жители, но хоспитализация не се е наложила.