14 загинаха при катастрофа с хеликоптер в Саудитска Арабия ВИДЕО

Всички 14 души на борда загинаха, след като хеликоптер на саудитския петролен гигант „Saudi Aramco“ се разби на източното крайбрежие на страната.

Жертвите са саудитски граждани, служители на компанията, съобщиха от местното Министерство на енергетиката, цитирани от SPA и ASN.

Инцидентът е станал в неделя сутринта край град Рас Танура – един от най-големите комплекси за преработка и износ на суров петрол в Близкия изток.

Технически детайли за полета

По данни на авиационните регистри катастрофиралата машина е модел Leonardo AW139. Хеликоптерът е изпълнявал курс от офшорна платформа в Персийския залив обратно към летището в Рас Танура. Според данните от транспондера, машината е започнала рязко и бързо снижаване, след което се е разбила северно от пистата във фаза на подход за кацане

Без следи от атака

Саудитските власти незабавно започнаха разследване за установяване на техническите причини за трагедията. Министерство на енергетиката изрично подчерта, че няма индикации за външна или враждебна атака.

Това уточнение е критично за международните пазари, тъй като инцидентът съвпада с официалното възобновяване на нефтените доставки от терминала в Рас Танура след близо четиримесечно прекъсване поради регионалното напрежение в Близкия изток.