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14 загинаха при катастрофа с хеликоптер в Саудитска Арабия ВИДЕО

14 загинаха при катастрофа с хеликоптер в Саудитска Арабия ВИДЕО

29 Юни, 2026 06:54, обновена 29 Юни, 2026 06:59 1 018 7

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  • инцидент

Вертолет на петролния гигант „Aramco“ се разби при заход за кацане в стратегическия терминал Рас Танура

14 загинаха при катастрофа с хеликоптер в Саудитска Арабия ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Всички 14 души на борда загинаха, след като хеликоптер на саудитския петролен гигант „Saudi Aramco“ се разби на източното крайбрежие на страната.

Жертвите са саудитски граждани, служители на компанията, съобщиха от местното Министерство на енергетиката, цитирани от SPA и ASN.

Инцидентът е станал в неделя сутринта край град Рас Танура – един от най-големите комплекси за преработка и износ на суров петрол в Близкия изток.

Технически детайли за полета

По данни на авиационните регистри катастрофиралата машина е модел Leonardo AW139. Хеликоптерът е изпълнявал курс от офшорна платформа в Персийския залив обратно към летището в Рас Танура. Според данните от транспондера, машината е започнала рязко и бързо снижаване, след което се е разбила северно от пистата във фаза на подход за кацане

Без следи от атака

Саудитските власти незабавно започнаха разследване за установяване на техническите причини за трагедията. Министерство на енергетиката изрично подчерта, че няма индикации за външна или враждебна атака.

Това уточнение е критично за международните пазари, тъй като инцидентът съвпада с официалното възобновяване на нефтените доставки от терминала в Рас Танура след близо четиримесечно прекъсване поради регионалното напрежение в Близкия изток.


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Турбокамила

    8 1 Отговор
    Затова арабите ползват камили като транспортно средство. Защото рядко катастрофират.

    Коментиран от #3

    07:12 29.06.2026

  • 2 оня с коня

    5 0 Отговор
    а вещиците летят върху метли защото метлите никога не падат

    07:17 29.06.2026

  • 3 Да знаеш

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Турбокамила":

    Камилите рядко катастрофират, защото са по-умни от арабин пилот на вертолет!

    07:26 29.06.2026

  • 4 Хе хе...

    10 1 Отговор
    Иран направо разката базите и инфраструктурата на пiHд0ccTaH, иcpahell и арабските им подлоги в региона. Инфантилния идиот тръмп не спря да циври на рамото на другаря Си и на еврогейските евнуси да го спасяват от лошите аятоласи. А помощ от нийде се не види...
    Ха ха ха ха ха ха ха ха!

    07:30 29.06.2026

  • 5 Оги

    2 0 Отговор
    Откакто Миленчо откри чат джипити и вижте как всичките му статии са еднакво структурирани.

    08:18 29.06.2026

  • 6 ВЕСЕЛЯК

    0 0 Отговор
    Хубава новинка.

    08:26 29.06.2026

  • 7 Дядото

    0 0 Отговор
    Ъъъъъ, съде чаршафи е станало.

    09:22 29.06.2026