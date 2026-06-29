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Трагедия във Венецуела: Откриха мъртви жената и децата на футболист

Трагедия във Венецуела: Откриха мъртви жената и децата на футболист

29 Юни, 2026 08:51 786 1

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Телата им са намерени след 74 часа непрекъснато издирване, но без признаци на живот

Трагедия във Венецуела: Откриха мъртви жената и децата на футболист - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Трагедия с огромен мащаб разтърси футболната общност, след като сред жертвите на опустошителното земетресение във Венецуела бяха открити съпругата и двете деца на аржентинския футболист Лукас Трехо. Телата им са намерени след 74 часа непрекъснато издирване, но без признаци на живот.

Новината беше потвърдена от пресслужбата на клуба Маритимо Ла Гуаира, за който 38-годишният защитник играе от февруари. „Отборът на Маритимо скърби със семейството на Лукас Трехо. Молим всички да проявят уважение и съчувствие към семейството и съотборниците му“, гласи официалното съобщение.

Самият Трехо, който в първите часове след бедствието е бил в неизвестност, публикува отчаян апел в социалните мрежи:
„Сградата ни в Плая Гранде се срути. Нямам връзка със семейството си. Моля, молете се за тях.“

Трехо е добре познат в южноамериканския футбол – кариерата му включва периоди в първенствата на Венецуела, Перу, Мексико, Аржентина и Гърция. Но никога досега не се е сблъсквал с подобна лична трагедия.

Земетресението, ударило Венецуела на 24 юни, е едно от най-смъртоносните в историята на страната. Два мощни труса с магнитуд 7,2 и 7,5 са регистрирани в рамките на около 40 секунди, с епицентри на едва 10 километра един от друг в щата Яракуй.

Основните трусове са последвани от близо 300 вторични земетресения, а броят на жертвите по последни данни вече е достигнал 1430 души.


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