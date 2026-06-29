Анархия в Ла Гуайра: Военни блокират щата след труса

Ситуацията в най-тежко засегнатия крайбрежен щат Ла Гуайра ескалира в пълна анархия през изминалата нощ.

Спасителните операции след катастрофалните трусове с магнитуд 7.2 и 7.5 по Рихтер бяха помрачени от вълна от масови грабежи, насилие и безредици.

Пълна военна блокада и вечерен час

За да овладее хаоса, временното правителство разположи над 14 000 военнослужещи и служители на реда по улиците на Ла Гуайра. Министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабельо обяви пълно ограничаване на достъпа до региона. Влизането в щата е блокирано, въведен е строг вечерен час, а пропускателните пунктове се контролират от армията.

Хуманитарна катастрофа и мародерства

Острият недостиг на храна, питейна вода и лекарства принуди оцелелите да щурмуват разрушените супермаркети и аптеки. Местни жители сигнализират за потресаващи сцени, при които престъпни групи (а според някои обвинения – и служители на реда) прескачат трупове сред руините, за да заграбват стока. Гражданите масово обвиняват властта в бавна реакция и липса на организация в разпределянето на помощите.

Надпревара с времето под руините

Официалният брой на загиналите достигна 1 450 души, а ранените са над 3 150. Повече от 12 700 души са останали без дом. Най-голямото опасение на ООН остава съдбата на близо 50 000 граждани, които все още се водят в неизвестност. Спасителни екипи от 27 държави и американският флот продължават денонощна работа по разчистването на отломките под постоянна заплаха от силни вторични трусове.