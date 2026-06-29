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Анархия в Ла Гуайра: Военни блокират щата след труса

Анархия в Ла Гуайра: Военни блокират щата след труса

29 Юни, 2026 07:02, обновена 29 Юни, 2026 07:05 2 287 8

  • венецуела-
  • анархия-
  • мародерство-
  • грабежи-
  • земетресение

След земетресенията във Венецуела с над 1450 жертви избухнаха масови мародерства, а властта изпрати армията да овладее хаоса

Анархия в Ла Гуайра: Военни блокират щата след труса - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в най-тежко засегнатия крайбрежен щат Ла Гуайра ескалира в пълна анархия през изминалата нощ.

Спасителните операции след катастрофалните трусове с магнитуд 7.2 и 7.5 по Рихтер бяха помрачени от вълна от масови грабежи, насилие и безредици.

Пълна военна блокада и вечерен час

За да овладее хаоса, временното правителство разположи над 14 000 военнослужещи и служители на реда по улиците на Ла Гуайра. Министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабельо обяви пълно ограничаване на достъпа до региона. Влизането в щата е блокирано, въведен е строг вечерен час, а пропускателните пунктове се контролират от армията.

Хуманитарна катастрофа и мародерства

Острият недостиг на храна, питейна вода и лекарства принуди оцелелите да щурмуват разрушените супермаркети и аптеки. Местни жители сигнализират за потресаващи сцени, при които престъпни групи (а според някои обвинения – и служители на реда) прескачат трупове сред руините, за да заграбват стока. Гражданите масово обвиняват властта в бавна реакция и липса на организация в разпределянето на помощите.

Надпревара с времето под руините

Официалният брой на загиналите достигна 1 450 души, а ранените са над 3 150. Повече от 12 700 души са останали без дом. Най-голямото опасение на ООН остава съдбата на близо 50 000 граждани, които все още се водят в неизвестност. Спасителни екипи от 27 държави и американският флот продължават денонощна работа по разчистването на отломките под постоянна заплаха от силни вторични трусове.


Венецуела
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чешо

    10 5 Отговор
    Хаарп е виновен

    Коментиран от #3, #7

    07:21 29.06.2026

  • 2 Дзак

    15 0 Отговор
    Много пари се харчат за война, малко за да се подредят държавите!

    Коментиран от #8

    07:57 29.06.2026

  • 3 Стефан

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Чешо":

    Съигс си писал глупости. Сигурно и самолетите пръскат и вакинират.

    08:13 29.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сллала

    0 0 Отговор
    зззз

    08:28 29.06.2026

  • 6 Общ работник

    1 0 Отговор
    Хората не си помагат неслучайно в Библията пише каквито сте вие такива са и градоначалниците ви .


    Сега разбирате ли че проблема е в чипа , а не само в цените на парко мястото и хранителните стоки -вижте София , всеки се блъска без да има катаклизъм от този мащаб и въпреки това хората се държат като в типичен зомби филм , и ако някой сега напише има хора дето помагат на гладни жадни и т.н да това са един двама на хиляди и се получава че когато се случи нещо подобно като земетресение което е неизбежно все някога да го има - няма да го преживеят по бързо и с по малко жертви когато хората си помагат - а всеки ще св бута и блъска или както тук е написано мародерства


    А на тези които се надяват с полицията и армията , ще им кажа да видят трезво , масово може не всички но масово полицайте и военните ги интересува единствено да топат топката сиреч и най сбърканият закон да дойде в който 16 пол ще трябва да му се зачитат правата , тези зомбирани изпълняващи няма да се сетят че това ще засегне и тях както при земетресението а ще си мислят че ще минат метър


    Такаче действително не разчитайте на помощ от хора а се молете на Господ ако има нещо такова да не попадате там … ако в нормална обстановка хората не помагат няма да помагат и в рискова


    А сега за войните някой ше каже и геройствата , а знаете ли че по време на тези геройства войниците са били както се казва с дървени обувки и хората са се хранили веднъж на ден ? Всичко това оказва влияние в

    08:35 29.06.2026

  • 7 Виждащ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чешо":

    На Хаарп му е дадена команда да действа.
    А за отдаването на тази команда са използвали Епщайн.

    08:42 29.06.2026

  • 8 Зелен Клоун

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дзак":

    Така е било от как свят светува.

    Всеки един от нас допринася за това, активно или пасивно.
    Првейки се на слепи и глухи поради простотия или облаги.

    08:47 29.06.2026