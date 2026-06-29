Голям горски пожар обхвана остров Вис в Хърватия

Общо 70 пожарникари с 15 пожарни автомобила, подкрепени от четири самолета „Канадеър“, участват в гасенето на голям горски пожар на хърватския остров Вис, съобщава ХИНА, цитирана от БТА.

Огънят е избухнал късно снощи в района на Подхумле, в близост до град Комижа, и се е разпространявал и през сутрешните часове на следващия ден.

По данни на пожарната служба сигналът е подаден около 22:30 местно време, след което са били задействани всички налични екипи на острова. В гасенето първоначално са се включили три самолета „Канадеър“, а по-късно към операцията е бил изпратен и четвърти.

Допълнителни сили също са мобилизирани от континенталната част на страната - още 34 пожарникари и осем пожарни автомобила трябва да пристигнат с ферибот от Сплит към острова.

Пожарът остава активен, като сухата растителност и труднодостъпният терен затрудняват действията на огнеборците. Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети.