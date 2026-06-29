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Голям горски пожар обхвана остров Вис в Хърватия

Голям горски пожар обхвана остров Вис в Хърватия

29 Юни, 2026 10:51 395 1

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Десетки пожарникари и самолети „Канадеър“ се борят с огъня край Комижа, засега без данни за пострадали или щети

Голям горски пожар обхвана остров Вис в Хърватия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Общо 70 пожарникари с 15 пожарни автомобила, подкрепени от четири самолета „Канадеър“, участват в гасенето на голям горски пожар на хърватския остров Вис, съобщава ХИНА, цитирана от БТА.

Огънят е избухнал късно снощи в района на Подхумле, в близост до град Комижа, и се е разпространявал и през сутрешните часове на следващия ден.

По данни на пожарната служба сигналът е подаден около 22:30 местно време, след което са били задействани всички налични екипи на острова. В гасенето първоначално са се включили три самолета „Канадеър“, а по-късно към операцията е бил изпратен и четвърти.

Допълнителни сили също са мобилизирани от континенталната част на страната - още 34 пожарникари и осем пожарни автомобила трябва да пристигнат с ферибот от Сплит към острова.

Пожарът остава активен, като сухата растителност и труднодостъпният терен затрудняват действията на огнеборците. Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети.


Хърватия
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  • 1 ИВАН

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    Ехееей, чакайте бе, пролетните дъждове още не са минали, сега и тука ще почнат, и в Гърция ...и ще дават разни умници по телевизията как ръсят само акъл, а не могат да измислят една система за превенция и ранно известяване къде нещо се е запалило.

    11:15 29.06.2026

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