Украински олигарх е с опасност за живота след взрива в Монако

Мощна експлозия разтърси луксозния квартал „Ла Рус“ в Монако, оставяйки в критично състояние известния украински мултимилионер Вадим Ермолаев и неговата партньорка.
При инцидента, определен от властите като първия терористичен акт в историята на княжеството, е ранено и 13-годишно момиче.
Капани и пирони във фоайето
Взривът е избухнал около 21:00 ч. местно време във фоайето на жилищна сграда на улица „Реверан Пер Луи Фрола“. Според държавния министър Кристоф Мирман, нападателят е оставил раница, напълнена с болтове и метални сачми, точно когато семейството е влизало в сградата. Охранителните камери са заснели извършителя, който е избягал пеша в посока френската граница. В ход е мащабна френско-монегаска полицейска операция с хеликоптери за издирването му.
Разкази на очевидци: „Беше като на война“
Живущи в района описват тътена като „заглушителен“ и „невиждан за града“. „Прозорците на апартамента ми се разтресоха, а секунди след това се чуха писъци. По улицата имаше разпръснати стъкла и парчета метал“, разказва местен жител пред френски медии. Друг очевидец допълва, че линейките и тежко въоръжените полицейски сили са блокирали целия квартал за броени минути, а паниката сред съседите е била огромна, тъй като районът се счита за един от най-безопасните в света.
Кой е мишената?
Вадим Ермолаев е крупен строителен предприемач и инвеститор от град Днепър, дългогодишен участник в топ 100 на най-богатите украинци. През 2019 г. той приема кипърско гражданство. Името му нашумя в разследването „Батальон Монако“, показващо богати украинци на Лазурния бряг. През декември 2023 г. президентът Володимир Зеленски му наложи 10-годишни персонални санкции заради твърдения на СБУ, че бизнесменът продължава да плаща данъци в Русия чрез компании в окупирания Крим.
Край на „безопасния рай“ за милионери
Монако е известна с една от най-строгите системи за сигурност на планетата — с най-висок брой полицаи на глава от населението и пълно денонощно видеонаблюдение. Този атентат разбива мита за недосегаемостта на Лазурния бряг. Експерти по сигурността коментират, че атаката показва сериозен пропуск в контрола и вероятно е прецизно планирано поръчково покушение.
Пострадалите възрастни са настанени в критично състояние в болница в Ница, докато детето е стабилно. Принц Албер II осъди нападението и го нарече „отвратителен акт“. Разследването работи по всички версии, включително политическо покушение и уреждане на бизнес сметки.
Източници: Le Figaro, Nice-Matin, BFMTV, Novosti.Live
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Дудов
06:15 30.06.2026
3 име
06:15 30.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
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8 Ха-ха-ха
Така и цяла Европа ще пропищи от тези. Нали урсула ги смята за "готови за съюза"?
Еми ето, колко са "готови"! Колкото и онези хирурзите са хирурзи, толкова и от покрайнците ставало европейци, ама западналите не ги разбират тези работи...
Коментиран от #12
06:17 30.06.2026
9 Коста
Коментиран от #11, #16
06:20 30.06.2026
10 Аз лично видях
Коментиран от #18
06:20 30.06.2026
11 Как няма да има
До коментар #9 от "Коста":Нали съюза, Британия, Канада... и даже чак Австралия наливат пари за златни тоалетни там? И естествено така се става олигарх. Събираш 30 тоалетни чинии и айде в Монако с Ферарито.... Вече си у клуба на милиардерите.
Коментиран от #22
06:23 30.06.2026
12 Аоо
До коментар #8 от "Ха-ха-ха":“Така и цяла Европа ще пропищи от тези”, както светът е пропищял от евреи и Урсули, благодарение на които Украйна и почти целия свят е във война.
Коментиран от #29
06:23 30.06.2026
13 Фейк на часа
Коментиран от #17, #24
06:24 30.06.2026
14 яаааа
06:24 30.06.2026
15 име
06:26 30.06.2026
16 Този е украинска копейка ве,
До коментар #9 от "Коста":приближен е на Путин, завлякъл е Украйна с милиарди.
Дълговете трябва да се връщат.
Коментиран от #25
06:27 30.06.2026
17 Защото е
До коментар #13 от "Фейк на часа":копеец.
Коментиран от #26
06:28 30.06.2026
18 хихи
До коментар #10 от "Аз лично видях":Този път не е Путин! Той пипа по-чисто "в град Вияхойоса е убит Максим Кузминов – руският военен пилот, който дезертира и прелита с хеликоптер Ми-8 в Украйна. Той е намерен застрелян и прегазен с кола,"
06:28 30.06.2026
19 Гориил
06:28 30.06.2026
20 Хе,хе...!
До коментар #7 от "град КОЗЛОДУЙ":Та ,,вие" сте един същ списвач!
Толкова си прозрачен!
06:29 30.06.2026
21 Този
Коментиран от #23
06:29 30.06.2026
22 Пак не си в час
До коментар #11 от "Как няма да има":Този е ПРОруски олигарх, от твоите хора, враг на Украйна, от копейките. Чети бре, образовай се.
Къпи се.
06:30 30.06.2026
23 Защото е
До коментар #21 от "Този":копейка.
Ти защо не си?
Коментиран от #28
06:31 30.06.2026
24 Ти пък?!
До коментар #13 от "Фейк на часа":Невзоров е още по-млад!
За него що не пита никой-
Защо Невзоров не е на фронта?!
06:33 30.06.2026
25 Ти си българска карлуковка
До коментар #16 от "Този е украинска копейка ве,":Да не си ударил една двойна пърцуца на ставане.
06:34 30.06.2026
26 БрЯх...!
До коментар #17 от "Защото е":Мнооого ,,умно"...😂😆😝!
06:34 30.06.2026
27 Вече
Коментиран от #35
06:35 30.06.2026
28 А бе,
До коментар #23 от "Защото е":а ти кажи ?
06:35 30.06.2026
29 Капейко
До коментар #12 от "Аоо":Аман от тези Урсули! Ако не бяха те, този нямаше да открадне милиарди от Украйна, за да ги изнесе в Монако, и нямаше да вози Кабаева на яхтата си! И нямаше децата му да си дружат с Путиновите в школото.
Абсолютно си прав, колега!
Коментиран от #36, #41, #42
06:36 30.06.2026
30 Вчера
06:39 30.06.2026
31 Добре, нека обобщим:
06:39 30.06.2026
32 Бъдете внимателни
06:39 30.06.2026
33 Гориил
06:39 30.06.2026
34 Да изгоним всички руснаци
06:40 30.06.2026
35 Уви, рашистите
До коментар #27 от "Вече":вече не могат.
Партизанската война с проруските олигарси се прехвърли по цялото земно кълбо. По примера на путинската с руските опозиционери.
Костя не е в безопасност. Не му препоръчвам да посещава пак нацистките сборища. Чувал съм, че е в някакъв черен списък.
Коментиран от #39
06:41 30.06.2026
36 Тъпeйкa,
До коментар #29 от "Капейко":много сте жалки русофобните oлигoфpени.
06:41 30.06.2026
37 атентатът е дело на
06:42 30.06.2026
38 Антитероризъм
06:42 30.06.2026
39 Съкратиха бюджета на лудниците с 10%
До коментар #35 от "Уви, рашистите":и такива като теб плъзнаха по сайтовете.
06:43 30.06.2026
40 Днепърския
Коментиран от #43
06:43 30.06.2026
41 Реалност
До коментар #29 от "Капейко":Ако Урсула не подаряваше милиарди всяка година на Украйна нямаше да има какво да открадне бре дженди:) Достатъчно е да задигнеш само една златна тоалетна чиния и ставаш украински олигарх.
06:46 30.06.2026
42 Евроатлантик
До коментар #29 от "Капейко":Млък ве! Ами ако някой български терорист посегне на Мунчо, дето изнесе и още изнася българските пари в Русия през Боташ, пак ли ще се гавриш, копей?
Засрами се! Няма грам патриотизъм у тебе!
Коментиран от #45
06:47 30.06.2026
43 Твой приятел е от Карлуково
До коментар #40 от "Днепърския":Там се запознахте.
06:47 30.06.2026
44 Никой
Каквото и да е замесен е подло така, в България е същата страст.
06:47 30.06.2026
45 Ти си Еврокарлуковец
До коментар #42 от "Евроатлантик":Изтрещял дърт олигoфpен.
06:48 30.06.2026