Украински олигарх е с опасност за живота след взрива в Монако

Мощна експлозия разтърси луксозния квартал „Ла Рус“ в Монако, оставяйки в критично състояние известния украински мултимилионер Вадим Ермолаев и неговата партньорка.

При инцидента, определен от властите като първия терористичен акт в историята на княжеството, е ранено и 13-годишно момиче.

Капани и пирони във фоайето

Взривът е избухнал около 21:00 ч. местно време във фоайето на жилищна сграда на улица „Реверан Пер Луи Фрола“. Според държавния министър Кристоф Мирман, нападателят е оставил раница, напълнена с болтове и метални сачми, точно когато семейството е влизало в сградата. Охранителните камери са заснели извършителя, който е избягал пеша в посока френската граница. В ход е мащабна френско-монегаска полицейска операция с хеликоптери за издирването му.

Разкази на очевидци: „Беше като на война“

Живущи в района описват тътена като „заглушителен“ и „невиждан за града“. „Прозорците на апартамента ми се разтресоха, а секунди след това се чуха писъци. По улицата имаше разпръснати стъкла и парчета метал“, разказва местен жител пред френски медии. Друг очевидец допълва, че линейките и тежко въоръжените полицейски сили са блокирали целия квартал за броени минути, а паниката сред съседите е била огромна, тъй като районът се счита за един от най-безопасните в света.

Кой е мишената?

Вадим Ермолаев е крупен строителен предприемач и инвеститор от град Днепър, дългогодишен участник в топ 100 на най-богатите украинци. През 2019 г. той приема кипърско гражданство. Името му нашумя в разследването „Батальон Монако“, показващо богати украинци на Лазурния бряг. През декември 2023 г. президентът Володимир Зеленски му наложи 10-годишни персонални санкции заради твърдения на СБУ, че бизнесменът продължава да плаща данъци в Русия чрез компании в окупирания Крим.

Край на „безопасния рай“ за милионери

Монако е известна с една от най-строгите системи за сигурност на планетата — с най-висок брой полицаи на глава от населението и пълно денонощно видеонаблюдение. Този атентат разбива мита за недосегаемостта на Лазурния бряг. Експерти по сигурността коментират, че атаката показва сериозен пропуск в контрола и вероятно е прецизно планирано поръчково покушение.

Пострадалите възрастни са настанени в критично състояние в болница в Ница, докато детето е стабилно. Принц Албер II осъди нападението и го нарече „отвратителен акт“. Разследването работи по всички версии, включително политическо покушение и уреждане на бизнес сметки.

Източници: Le Figaro, Nice-Matin, BFMTV, Novosti.Live