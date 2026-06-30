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Украински олигарх е с опасност за живота след взрива в Монако

Украински олигарх е с опасност за живота след взрива в Монако

30 Юни, 2026 06:06, обновена 30 Юни, 2026 06:12 1 682 45

  • монако-
  • взрив-
  • атентат-
  • олигарх-
  • украинец

Бизнесменът Вадим Ермолаев, съпругата му и 13-годишно дете пострадаха при безпрецедентен атентат с колет-бомба в княжеството.

Украински олигарх е с опасност за живота след взрива в Монако - 1
Вадим Ермолаев, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мощна експлозия разтърси луксозния квартал „Ла Рус“ в Монако, оставяйки в критично състояние известния украински мултимилионер Вадим Ермолаев и неговата партньорка.

При инцидента, определен от властите като първия терористичен акт в историята на княжеството, е ранено и 13-годишно момиче.

Капани и пирони във фоайето

Взривът е избухнал около 21:00 ч. местно време във фоайето на жилищна сграда на улица „Реверан Пер Луи Фрола“. Според държавния министър Кристоф Мирман, нападателят е оставил раница, напълнена с болтове и метални сачми, точно когато семейството е влизало в сградата. Охранителните камери са заснели извършителя, който е избягал пеша в посока френската граница. В ход е мащабна френско-монегаска полицейска операция с хеликоптери за издирването му.

Разкази на очевидци: „Беше като на война“

Живущи в района описват тътена като „заглушителен“ и „невиждан за града“. „Прозорците на апартамента ми се разтресоха, а секунди след това се чуха писъци. По улицата имаше разпръснати стъкла и парчета метал“, разказва местен жител пред френски медии. Друг очевидец допълва, че линейките и тежко въоръжените полицейски сили са блокирали целия квартал за броени минути, а паниката сред съседите е била огромна, тъй като районът се счита за един от най-безопасните в света.

Кой е мишената?

Вадим Ермолаев е крупен строителен предприемач и инвеститор от град Днепър, дългогодишен участник в топ 100 на най-богатите украинци. През 2019 г. той приема кипърско гражданство. Името му нашумя в разследването „Батальон Монако“, показващо богати украинци на Лазурния бряг. През декември 2023 г. президентът Володимир Зеленски му наложи 10-годишни персонални санкции заради твърдения на СБУ, че бизнесменът продължава да плаща данъци в Русия чрез компании в окупирания Крим.

Край на „безопасния рай“ за милионери

Монако е известна с една от най-строгите системи за сигурност на планетата — с най-висок брой полицаи на глава от населението и пълно денонощно видеонаблюдение. Този атентат разбива мита за недосегаемостта на Лазурния бряг. Експерти по сигурността коментират, че атаката показва сериозен пропуск в контрола и вероятно е прецизно планирано поръчково покушение.

Пострадалите възрастни са настанени в критично състояние в болница в Ница, докато детето е стабилно. Принц Албер II осъди нападението и го нарече „отвратителен акт“. Разследването работи по всички версии, включително политическо покушение и уреждане на бизнес сметки.

Източници: Le Figaro, Nice-Matin, BFMTV, Novosti.Live


Монако
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дудов

    23 7 Отговор
    Народна любов.Тоя е украинец колкото нашите цигани са българи

    06:15 30.06.2026

  • 3 име

    32 3 Отговор
    Бързо, соpocнята, закъснявате! Къде сте да обяснявате, че бил руснак и е дело на КГБ?!

    06:15 30.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ха-ха-ха

    32 3 Отговор
    "...първия терористичен акт в историята на княжеството..."
    Така и цяла Европа ще пропищи от тези. Нали урсула ги смята за "готови за съюза"?
    Еми ето, колко са "готови"! Колкото и онези хирурзите са хирурзи, толкова и от покрайнците ставало европейци, ама западналите не ги разбират тези работи...

    Коментиран от #12

    06:17 30.06.2026

  • 9 Коста

    22 3 Отговор
    Че то в Окраина олигарси ли имало? Тези ще на по равят Европа мат и маскара. И са почнали. Плъзнали са украинците из Европа като хлебарки. Че са и много. Милиони видове. Като марокански скакалци.

    Коментиран от #11, #16

    06:20 30.06.2026

  • 10 Аз лично видях

    17 4 Отговор
    Как Путин, преоблякъл се на куриер, донесе пакета от който стана "бум"! Колко санкции сега урсула и кая ще измислят?

    Коментиран от #18

    06:20 30.06.2026

  • 11 Как няма да има

    16 3 Отговор

    До коментар #9 от "Коста":

    Нали съюза, Британия, Канада... и даже чак Австралия наливат пари за златни тоалетни там? И естествено така се става олигарх. Събираш 30 тоалетни чинии и айде в Монако с Ферарито.... Вече си у клуба на милиардерите.

    Коментиран от #22

    06:23 30.06.2026

  • 12 Аоо

    14 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ха-ха-ха":

    “Така и цяла Европа ще пропищи от тези”, както светът е пропищял от евреи и Урсули, благодарение на които Украйна и почти целия свят е във война.

    Коментиран от #29

    06:23 30.06.2026

  • 13 Фейк на часа

    17 1 Отговор
    Гледам от нета, че този олигар е на 58 години. Защо не е на фронта, а е в Монако?

    Коментиран от #17, #24

    06:24 30.06.2026

  • 14 яаааа

    20 1 Отговор
    Пусни украинец в къщата си и с нея е свършено. Нова европейска поговорка. Па ония ненормалници в ЕК да продължавата да ги хрантутят, обгрижват и да има дават пари - от нашите. Бий ме, обичам те! Не мога да повярвам в какъв абсурд живеем в евроггейския съюз.

    06:24 30.06.2026

  • 15 име

    15 2 Отговор
    Не случайно хората предупреждават, че Украйна е мафиотска структура и цяла Европа ще си има проблеми с тях. Парите, които им се наляха от 2014 насам и беззконието, което плъзна, доведоха до мутро-военна хунта, изнудваща или заплашваща западни бизнесмени и политици, подкупи където може, украински мутри са плъзнали из Европа и строят незаконни градчета или цехове да оръжие. Само Путин и КГБ могат да вкарат в пътя тая разпасана пасмина. Сталин поне това да беше свършил, жив бандера или негов наследник да не оставя, всички е трябвало да ги умори от глад.

    06:26 30.06.2026

  • 16 Този е украинска копейка ве,

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Коста":

    приближен е на Путин, завлякъл е Украйна с милиарди.
    Дълговете трябва да се връщат.

    Коментиран от #25

    06:27 30.06.2026

  • 17 Защото е

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "Фейк на часа":

    копеец.

    Коментиран от #26

    06:28 30.06.2026

  • 18 хихи

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Аз лично видях":

    Този път не е Путин! Той пипа по-чисто "в град Вияхойоса е убит Максим Кузминов – руският военен пилот, който дезертира и прелита с хеликоптер Ми-8 в Украйна. Той е намерен застрелян и прегазен с кола,"

    06:28 30.06.2026

  • 19 Гориил

    15 1 Отговор
    Този олигарх има израелски паспорт и не знае нито една украинска дума (както повече от осемдесет процента от жителите на Украйна).Но в пресата той винаги се наричаше поддръжник на Бандера и враг на Русия. В Украйна е по-лесно и по-удобно да се мами и краде.

    06:28 30.06.2026

  • 20 Хе,хе...!

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Та ,,вие" сте един същ списвач!
    Толкова си прозрачен!

    06:29 30.06.2026

  • 21 Този

    5 2 Отговор
    олигарх защо не е с каската в окопа ?

    Коментиран от #23

    06:29 30.06.2026

  • 22 Пак не си в час

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "Как няма да има":

    Този е ПРОруски олигарх, от твоите хора, враг на Украйна, от копейките. Чети бре, образовай се.
    Къпи се.

    06:30 30.06.2026

  • 23 Защото е

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "Този":

    копейка.
    Ти защо не си?

    Коментиран от #28

    06:31 30.06.2026

  • 24 Ти пък?!

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Фейк на часа":

    Невзоров е още по-млад!
    За него що не пита никой-
    Защо Невзоров не е на фронта?!

    06:33 30.06.2026

  • 25 Ти си българска карлуковка

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Този е украинска копейка ве,":

    Да не си ударил една двойна пърцуца на ставане.

    06:34 30.06.2026

  • 26 БрЯх...!

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Защото е":

    Мнооого ,,умно"...😂😆😝!

    06:34 30.06.2026

  • 27 Вече

    4 0 Отговор
    и в Монако не могат да се чувстват така сигурни , както до сега....

    Коментиран от #35

    06:35 30.06.2026

  • 28 А бе,

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Защото е":

    а ти кажи ?

    06:35 30.06.2026

  • 29 Капейко

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Аоо":

    Аман от тези Урсули! Ако не бяха те, този нямаше да открадне милиарди от Украйна, за да ги изнесе в Монако, и нямаше да вози Кабаева на яхтата си! И нямаше децата му да си дружат с Путиновите в школото.
    Абсолютно си прав, колега!

    Коментиран от #36, #41, #42

    06:36 30.06.2026

  • 30 Вчера

    3 1 Отговор
    В Полша се разрази скандал с много скъпи имоти на окрайнци , поляците питат откъде пари за тях , тъпанарите ще се усетят , ама късно .

    06:39 30.06.2026

  • 31 Добре, нека обобщим:

    3 1 Отговор
    Всички русофоби са синове на Калушев!😋

    06:39 30.06.2026

  • 32 Бъдете внимателни

    2 2 Отговор
    Бъдете бдителни и много внимателни. Където и по света да се случва някаква мръсотия, тя е дело на руснаци или техни агенти. Бъдете внимателни и ако забележите нещо странно да се случва около вас, информирайте полицията. Ако прецените, че можете да се справите с руския терорист или агент, направете го адекватно, решително и безкомпромисно. Ако не можете да го направите, оттеглете се на безопасно място.

    06:39 30.06.2026

  • 33 Гориил

    3 1 Отговор
    Поредната корупционна измама ще обогати френските оръжейни промоутъри, използвайки европейски средства. Част от загубените ресурси ще отидат при украинските министри и членове на парламента, които неизбежно ще се карат за размера на дела и ще започнат да взривяват къщите си в Италия, Испания, Монако и други страни, където притежават луксозни и разкошни имоти с тропически паркове, мраморни места за яхти, просторни конюшни, винарски изби, частни самолети и паркинг за десетки фантастично скъпи автомобили и мотоциклети.

    06:39 30.06.2026

  • 34 Да изгоним всички руснаци

    1 2 Отговор
    Нито едно руско прасе не трябва да бъде допускано на територията на ЕС.

    06:40 30.06.2026

  • 35 Уви, рашистите

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Вече":

    вече не могат.
    Партизанската война с проруските олигарси се прехвърли по цялото земно кълбо. По примера на путинската с руските опозиционери.
    Костя не е в безопасност. Не му препоръчвам да посещава пак нацистките сборища. Чувал съм, че е в някакъв черен списък.

    Коментиран от #39

    06:41 30.06.2026

  • 36 Тъпeйкa,

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Капейко":

    много сте жалки русофобните oлигoфpени.

    06:41 30.06.2026

  • 37 атентатът е дело на

    1 3 Отговор
    нацистите на зеленския естествено

    06:42 30.06.2026

  • 38 Антитероризъм

    1 0 Отговор
    Тотална и вечна забрана за влизане на руснаци в Европа!!!

    06:42 30.06.2026

  • 39 Съкратиха бюджета на лудниците с 10%

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Уви, рашистите":

    и такива като теб плъзнаха по сайтовете.

    06:43 30.06.2026

  • 40 Днепърския

    2 0 Отговор
    цар на крадците , коняка и контрабандата , произхождащ от еврейско семейство и приятел на Джуджи.....

    Коментиран от #43

    06:43 30.06.2026

  • 41 Реалност

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Капейко":

    Ако Урсула не подаряваше милиарди всяка година на Украйна нямаше да има какво да открадне бре дженди:) Достатъчно е да задигнеш само една златна тоалетна чиния и ставаш украински олигарх.

    06:46 30.06.2026

  • 42 Евроатлантик

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Капейко":

    Млък ве! Ами ако някой български терорист посегне на Мунчо, дето изнесе и още изнася българските пари в Русия през Боташ, пак ли ще се гавриш, копей?
    Засрами се! Няма грам патриотизъм у тебе!

    Коментиран от #45

    06:47 30.06.2026

  • 43 Твой приятел е от Карлуково

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Днепърския":

    Там се запознахте.

    06:47 30.06.2026

  • 44 Никой

    0 0 Отговор
    Подло е това - като не ти харесва някой - трябва да реагираш друг начин.

    Каквото и да е замесен е подло така, в България е същата страст.

    06:47 30.06.2026

  • 45 Ти си Еврокарлуковец

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Евроатлантик":

    Изтрещял дърт олигoфpен.

    06:48 30.06.2026