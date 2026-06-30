Извършителят на атентата в Монако, при който беше ранен украински олигарх, е избягал пеша във Франция

Полицейските власти в Монако и Франция издирват заподозрян за бомбения атентат, ранил трима души в княжеството. Според два източника целта на атаката е бил олигарх от украински произход, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Предполага се, че заподозреният е избягал пеша във Франция, заяви главният прокурор на Монако Стефан Тибо, след като снощи беше извършен атентат с експлозив, скрит в "колет бомба".

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Княжеството, известно с казината си и луксозните яхти, строгите мерки за сигурност и луксозния начин на живот на свръхбогатите си обитатели, е заобиколено, от една страна, от Средиземно море и от Франция, от друга, като между двете държави не се извършват гранични проверки.

Източник, запознат с хода на разследването, заяви, че мъжът, ранен при покушението, е олигархът от украински произход Вадим Ермолаев, а жената, ранена при атаката – неговата приятелка – е получила тежки наранявания в областта на долните крайници.

Източник от полицията потвърди, че ранената двойка са именно Ермолаев и приятелката му, а третото лица, което е с по-леки наранявания, е синът му.

Ермолаев, който е роден в Днепър, е получил кипърско гражданство през 2019 г. и е бил обект на украински санкции през 2023 г., което според украинските медии се е дължало на това, че е има бизнес в окупирания от Русия Кримски полуостров.

Посолството на Украйна в Париж заяви, че проверява самоличността и гражданството на замесените лица.

Украйна съобщи, че поддържа връзка и с властите в Монако. Украинските власти не посочиха имената на ранените, но заявиха, че Киев проверява тяхното гражданство.

Тибо отказа да потвърди самоличността на ранените, които все още не са разпитани от полицията, но посочи, че мъжът, ранен при покушението, е живял в Монако поне от 2021 г. И тримата са все още в болница, добави прокурорът. Жената, чието има не посочи, е в критично състояние, а състоянието на мъже вече не се смята за критично, уточни Тибо.

Атентаторът е оставил колет пред сградата малко преди пристигането на тримата души, които живеят в апартамента на партерния ѝ етаж, и в този момент колетът се е взривил, заяви Тибо на пресконференция.

Започнато е разследване за опит за убийство.

"В сътрудничество с френските власти продължаваме усилията си да го идентифицираме и задържим. Надявам се това да стане бързо, предвид ресурсите, които ангажирахме", подчерта прокурорът.

Принцът на Монако Албер Втори описа определи като "отвратителен акт", който, според него, е представлявал шок за всички в Монако.

През февруари в Германия беше арестуван човек, заподозрян за убийството на бивш проруски украински политик пред училище в елитно предградие на Мадрид през 2025 г.