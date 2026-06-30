Извършителят на атентата в Монако, при който беше ранен украински олигарх, е избягал пеша във Франция

Полицейските власти в Монако и Франция издирват заподозрян за бомбения атентат, ранил трима души в княжеството. Според два източника целта на атаката е бил олигарх от украински произход, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Предполага се, че заподозреният е избягал пеша във Франция, заяви главният прокурор на Монако Стефан Тибо, след като снощи беше извършен атентат с експлозив, скрит в "колет бомба".
Княжеството, известно с казината си и луксозните яхти, строгите мерки за сигурност и луксозния начин на живот на свръхбогатите си обитатели, е заобиколено, от една страна, от Средиземно море и от Франция, от друга, като между двете държави не се извършват гранични проверки.
Източник, запознат с хода на разследването, заяви, че мъжът, ранен при покушението, е олигархът от украински произход Вадим Ермолаев, а жената, ранена при атаката – неговата приятелка – е получила тежки наранявания в областта на долните крайници.
Източник от полицията потвърди, че ранената двойка са именно Ермолаев и приятелката му, а третото лица, което е с по-леки наранявания, е синът му.
Ермолаев, който е роден в Днепър, е получил кипърско гражданство през 2019 г. и е бил обект на украински санкции през 2023 г., което според украинските медии се е дължало на това, че е има бизнес в окупирания от Русия Кримски полуостров.
Посолството на Украйна в Париж заяви, че проверява самоличността и гражданството на замесените лица.
Украйна съобщи, че поддържа връзка и с властите в Монако. Украинските власти не посочиха имената на ранените, но заявиха, че Киев проверява тяхното гражданство.
Тибо отказа да потвърди самоличността на ранените, които все още не са разпитани от полицията, но посочи, че мъжът, ранен при покушението, е живял в Монако поне от 2021 г. И тримата са все още в болница, добави прокурорът. Жената, чието има не посочи, е в критично състояние, а състоянието на мъже вече не се смята за критично, уточни Тибо.
Атентаторът е оставил колет пред сградата малко преди пристигането на тримата души, които живеят в апартамента на партерния ѝ етаж, и в този момент колетът се е взривил, заяви Тибо на пресконференция.
Започнато е разследване за опит за убийство.
"В сътрудничество с френските власти продължаваме усилията си да го идентифицираме и задържим. Надявам се това да стане бързо, предвид ресурсите, които ангажирахме", подчерта прокурорът.
Принцът на Монако Албер Втори описа определи като "отвратителен акт", който, според него, е представлявал шок за всички в Монако.
През февруари в Германия беше арестуван човек, заподозрян за убийството на бивш проруски украински политик пред училище в елитно предградие на Мадрид през 2025 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така
Коментиран от #18
18:43 30.06.2026
2 Мария Атанасова
Тази нощ във входа на небостъргача в който живее украинският милиардер Вадим Ермолаев в Монако избухна мощна бомба. По стълбите са немерени 3-ма тежко ранени, между които дете останало без крака, следствие на взрива.
Ермолаев според FORBES е 23-ти по богатство украинец. Забогатял е в производството на вино. Родом от Днепропетровск, той и считан за дезертьор от властите в Киев. Тепърва започва. Има още ранени.
18:44 30.06.2026
3 дориана
Коментиран от #4, #8
18:45 30.06.2026
4 Сега кой
До коментар #3 от "дориана":ще му яде крадените пари? Бил тежко ранен.
18:50 30.06.2026
5 Дреме ми
18:51 30.06.2026
6 укронюз
18:52 30.06.2026
7 Важно
Коментиран от #11
18:53 30.06.2026
8 Мурка
До коментар #3 от "дориана":ИЗГЛЕЖДА И УКРОХУНТАТА СА МЕРКАНТИЛНИ
18:54 30.06.2026
9 НОВИНА НА ЧАСА!
18:54 30.06.2026
10 Зеленски
18:55 30.06.2026
11 Опа
До коментар #7 от "Важно":Спасение няма за укрокрадцитеи руски предатели.
18:57 30.06.2026
12 4567
18:58 30.06.2026
13 нещо беден тоз урк олигарх
вместо в палат
а извършителя ще да е отявлен русофободебил
18:58 30.06.2026
14 руззззНаци
18:58 30.06.2026
15 Рублевка
18:59 30.06.2026
16 Уаааау
19:00 30.06.2026
17 Цък цък
19:00 30.06.2026
18 Наистина!
До коментар #1 от "Така":Ама мнооого важно ,че убиецът е избягал пеша във Франция...🤣😂😆?!
19:02 30.06.2026
19 Хахаха!🎺🥳😀
19:02 30.06.2026
20 Уаааау
19:02 30.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Последния Софиянец
19:05 30.06.2026
23 "Мистър Бийн на крек"
19:07 30.06.2026