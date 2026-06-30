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Извършителят на атентата в Монако, при който беше ранен украински олигарх, е избягал пеша във Франция
  Тема: Украйна

Извършителят на атентата в Монако, при който беше ранен украински олигарх, е избягал пеша във Франция

30 Юни, 2026 18:41 761 23

  • монако-
  • олигарх-
  • франция-
  • атентат-
  • вадим ермолаев-
  • украйна

Посолството на Украйна в Париж заяви, че проверява самоличността и гражданството на замесените лица

Извършителят на атентата в Монако, при който беше ранен украински олигарх, е избягал пеша във Франция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицейските власти в Монако и Франция издирват заподозрян за бомбения атентат, ранил трима души в княжеството. Според два източника целта на атаката е бил олигарх от украински произход, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Предполага се, че заподозреният е избягал пеша във Франция, заяви главният прокурор на Монако Стефан Тибо, след като снощи беше извършен атентат с експлозив, скрит в "колет бомба".

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Княжеството, известно с казината си и луксозните яхти, строгите мерки за сигурност и луксозния начин на живот на свръхбогатите си обитатели, е заобиколено, от една страна, от Средиземно море и от Франция, от друга, като между двете държави не се извършват гранични проверки.

Източник, запознат с хода на разследването, заяви, че мъжът, ранен при покушението, е олигархът от украински произход Вадим Ермолаев, а жената, ранена при атаката – неговата приятелка – е получила тежки наранявания в областта на долните крайници.

Източник от полицията потвърди, че ранената двойка са именно Ермолаев и приятелката му, а третото лица, което е с по-леки наранявания, е синът му.

Ермолаев, който е роден в Днепър, е получил кипърско гражданство през 2019 г. и е бил обект на украински санкции през 2023 г., което според украинските медии се е дължало на това, че е има бизнес в окупирания от Русия Кримски полуостров.

Посолството на Украйна в Париж заяви, че проверява самоличността и гражданството на замесените лица.

Украйна съобщи, че поддържа връзка и с властите в Монако. Украинските власти не посочиха имената на ранените, но заявиха, че Киев проверява тяхното гражданство.

Тибо отказа да потвърди самоличността на ранените, които все още не са разпитани от полицията, но посочи, че мъжът, ранен при покушението, е живял в Монако поне от 2021 г. И тримата са все още в болница, добави прокурорът. Жената, чието има не посочи, е в критично състояние, а състоянието на мъже вече не се смята за критично, уточни Тибо.

Атентаторът е оставил колет пред сградата малко преди пристигането на тримата души, които живеят в апартамента на партерния ѝ етаж, и в този момент колетът се е взривил, заяви Тибо на пресконференция.

Започнато е разследване за опит за убийство.

"В сътрудничество с френските власти продължаваме усилията си да го идентифицираме и задържим. Надявам се това да стане бързо, предвид ресурсите, които ангажирахме", подчерта прокурорът.

Принцът на Монако Албер Втори описа определи като "отвратителен акт", който, според него, е представлявал шок за всички в Монако.

През февруари в Германия беше арестуван човек, заподозрян за убийството на бивш проруски украински политик пред училище в елитно предградие на Мадрид през 2025 г.


Монако
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така

    4 0 Отговор
    е решил !

    Коментиран от #18

    18:43 30.06.2026

  • 2 Мария Атанасова

    11 1 Отговор
    ВОЙНАТА СЕ ПРЕМЕСТИ В МОНАКО!
    Тази нощ във входа на небостъргача в който живее украинският милиардер Вадим Ермолаев в Монако избухна мощна бомба. По стълбите са немерени 3-ма тежко ранени, между които дете останало без крака, следствие на взрива.

    Ермолаев според FORBES е 23-ти по богатство украинец. Забогатял е в производството на вино. Родом от Днепропетровск, той и считан за дезертьор от властите в Киев. Тепърва започва. Има още ранени.

    18:44 30.06.2026

  • 3 дориана

    11 1 Отговор
    олигарх ли е,не ми го хвали,от тях се интересуват само жените, меркантилните разбира се!

    Коментиран от #4, #8

    18:45 30.06.2026

  • 4 Сега кой

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "дориана":

    ще му яде крадените пари? Бил тежко ранен.

    18:50 30.06.2026

  • 5 Дреме ми

    7 1 Отговор
    Да е мислил по- рано този олигарх.

    18:51 30.06.2026

  • 6 укронюз

    13 2 Отговор
    Не се е отчел на зеления наpкос и му е пратил бандерите!

    18:52 30.06.2026

  • 7 Важно

    10 1 Отговор
    Терориститите от Киев започнаха вече да гърмят по всичко, което се движи навсякъде по света. По всеки, когото не харесват, по всеки който е гледал някога руски филм или разбира руски. Нормални хора, пазете се!

    Коментиран от #11

    18:53 30.06.2026

  • 8 Мурка

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "дориана":

    ИЗГЛЕЖДА И УКРОХУНТАТА СА МЕРКАНТИЛНИ

    18:54 30.06.2026

  • 9 НОВИНА НА ЧАСА!

    9 1 Отговор
    Кандидатът за президент на Франция-лидер на дясната партия-,,Патриоти",заяви че покушението над бизнесмена в Монако е заповядано от Зеленски!

    18:54 30.06.2026

  • 10 Зеленски

    5 0 Отговор
    Не ми даде пари за златна тоалетна.

    18:55 30.06.2026

  • 11 Опа

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Важно":

    Спасение няма за укрокрадцитеи руски предатели.

    18:57 30.06.2026

  • 12 4567

    3 0 Отговор
    Хайде, сега украински, скоро и български!

    18:58 30.06.2026

  • 13 нещо беден тоз урк олигарх

    6 0 Отговор
    които живеят в апартамента на партерния ѝ етаж
    вместо в палат
    а извършителя ще да е отявлен русофободебил

    18:58 30.06.2026

  • 14 руззззНаци

    1 5 Отговор
    А същите наши копеи оправдават терористите дето избиват българи "в името на народа"!!!

    18:58 30.06.2026

  • 15 Рублевка

    6 0 Отговор
    Всеки заможен в ЕС да се подготви за застраховка Зеленски. Ще му я продадат бандеровците.

    18:59 30.06.2026

  • 16 Уаааау

    5 0 Отговор
    Просълзихте ме, да сте живи и здрави!

    19:00 30.06.2026

  • 17 Цък цък

    3 0 Отговор
    Язък.

    19:00 30.06.2026

  • 18 Наистина!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Така":

    Ама мнооого важно ,че убиецът е избягал пеша във Франция...🤣😂😆?!

    19:02 30.06.2026

  • 19 Хахаха!🎺🥳😀

    2 0 Отговор
    Бандеровците събират милиарди за своята борба и за златни тоалетни в замъците на Зеленски.

    19:02 30.06.2026

  • 20 Уаааау

    2 0 Отговор
    Просълзихте ме, да сте живи и здрави!

    19:02 30.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Блатните подлоги ги намират където и да се крият, същото е и със задунайските подметки!

    19:05 30.06.2026

  • 23 "Мистър Бийн на крек"

    0 0 Отговор
    Не ни даде пари и затова осакатихме него, синът му и гражданската му съпруга.

    19:07 30.06.2026