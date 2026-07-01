Зеленски благодари на Ирландия за подкрепата към Украйна по време на председателството на ЕС

Украинският президент Володимир Зеленски, който е на посещение в Дъблин по повод началото на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, изрази благодарност към Ирландия за подкрепата ѝ за Украйна, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирана от БТА.

В реч по време на церемония в Дъблинския замък той заяви, че Ирландия е застанала зад Украйна и нейния народ „още от самото начало“ на руската инвазия. Зеленски благодари за оказаната помощ и поздрави страната за поемането на ротационното председателство на ЕС.

През следващите шест месеца Ирландия ще бъде домакин на стотици срещи в рамките на Европейския съюз, както и на посещения на европейски и международни лидери. Ирландското правителство посочи като основни приоритети конкурентоспособността, ценностите и сигурността.

По време на речта си украинският президент отправи критики към компании в европейски държави, за които твърди, че продължават да работят с Русия, включително фирми, които са собственост или контролирани от руски олигарси, подложени на санкции.

Зеленски призова също за ускоряване на процеса по присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Той се обърна към председателя на Европейския съвет Антонио Коща с призив за по-бързо отваряне на преговорните клъстъри, като на шега предложи да бъдат отворени още пет, на което Коща отговори с „Може би“.

По-рано през деня Зеленски пристигна на летище „Кейсмънт“ в Балдонел, където беше посрещнат от вицепремиера и министър на финансите на Ирландия Саймън Харис. Предстои той да се срещне с ирландския премиер Михол Мартин.

Посещението идва около седем месеца след предишната визита на украинския президент в Ирландия, когато той се обърна към съвместно заседание на парламента. Тогава в страната бяха получени сигнали за дронове над Ирландско море, а по-късно ирландските власти започнаха работа по въвеждане на системи за противодействие на подобни заплахи.

Ирландия за осми път поема председателството на Съвета на ЕС, като последният ѝ мандат в тази роля беше през 2013 г.