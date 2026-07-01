Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски благодари на Ирландия за подкрепата към Украйна по време на председателството на ЕС

Зеленски благодари на Ирландия за подкрепата към Украйна по време на председателството на ЕС

1 Юли, 2026 19:59 682 53

  • зеленски-
  • ирландия-
  • украйна

Украинският президент призова за ускоряване на преговорите за членство в ЕС и разкритикува компании, работещи с Русия

Зеленски благодари на Ирландия за подкрепата към Украйна по време на председателството на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски, който е на посещение в Дъблин по повод началото на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, изрази благодарност към Ирландия за подкрепата ѝ за Украйна, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирана от БТА.

В реч по време на церемония в Дъблинския замък той заяви, че Ирландия е застанала зад Украйна и нейния народ „още от самото начало“ на руската инвазия. Зеленски благодари за оказаната помощ и поздрави страната за поемането на ротационното председателство на ЕС.

През следващите шест месеца Ирландия ще бъде домакин на стотици срещи в рамките на Европейския съюз, както и на посещения на европейски и международни лидери. Ирландското правителство посочи като основни приоритети конкурентоспособността, ценностите и сигурността.

По време на речта си украинският президент отправи критики към компании в европейски държави, за които твърди, че продължават да работят с Русия, включително фирми, които са собственост или контролирани от руски олигарси, подложени на санкции.

Зеленски призова също за ускоряване на процеса по присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Той се обърна към председателя на Европейския съвет Антонио Коща с призив за по-бързо отваряне на преговорните клъстъри, като на шега предложи да бъдат отворени още пет, на което Коща отговори с „Може би“.

По-рано през деня Зеленски пристигна на летище „Кейсмънт“ в Балдонел, където беше посрещнат от вицепремиера и министър на финансите на Ирландия Саймън Харис. Предстои той да се срещне с ирландския премиер Михол Мартин.

Посещението идва около седем месеца след предишната визита на украинския президент в Ирландия, когато той се обърна към съвместно заседание на парламента. Тогава в страната бяха получени сигнали за дронове над Ирландско море, а по-късно ирландските власти започнаха работа по въвеждане на системи за противодействие на подобни заплахи.

Ирландия за осми път поема председателството на Съвета на ЕС, като последният ѝ мандат в тази роля беше през 2013 г.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Друсаното киiвско зеле

    21 8 Отговор
    колко милиарда € изкрънка днес?

    Коментиран от #39, #42

    20:01 01.07.2026

  • 2 Пич

    15 6 Отговор
    Дали са му четирилистна детелина за късмет !!! Знаеш ли, може пък да се скъса я въжето, я бурето да излезе много стабилно...

    20:02 01.07.2026

  • 3 Мишки

    20 6 Отговор
    както тези няма! Всяка 2ра статия е за зеления пръ@д@льо !!

    20:04 01.07.2026

  • 4 Трябваше да иде

    14 5 Отговор
    На стохилядния гей парад да им благодари.

    Коментиран от #29, #44

    20:05 01.07.2026

  • 5 Този навлек канен

    17 5 Отговор
    ли е там, или се е натресъл неканен? Щото има този навик да ходи насам натам без да е канен и обикновено проси помощи за могъщата му страна...

    20:09 01.07.2026

  • 6 руската мечка

    8 11 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #36

    20:09 01.07.2026

  • 7 Айришкофи

    8 4 Отговор
    Подкрепят ви ирландците, стига да не им се влачат мързеливи цървули.

    20:09 01.07.2026

  • 8 пръц

    14 6 Отговор
    зеления благодари за поредния златен кенеф

    20:10 01.07.2026

  • 9 Мишел

    7 14 Отговор
    Мобилизираните руснаци на фронта оцеляват между 10 дни и 20 дни- като в това време е включен и престоят им в учебен център, пише The New York Times. В края на 2025 г. руските власти обявиха набирането на повече от 420 000 мобилизирани руснаци. Много от тях преминават само няколко дни обучение, преди да бъдат изпратени в бойната зона. Една от основните причини за високите загуби в руската армия е масовото използване на дронове от украинската армия.

    Коментиран от #14

    20:10 01.07.2026

  • 10 Володимир Зеленски, президент

    0 0 Отговор
    Руската мечка ще играе казачок по команда на Зеленски! Ако ли не, ще гризне голямото дръвце!

    20:10 01.07.2026

  • 11 Бялата Златка

    8 6 Отговор
    Зеле е сладур, прилича на испанец, тъмен и с готина брада ❤️

    20:11 01.07.2026

  • 12 Мишел

    7 10 Отговор
    "Украйна атакува и унищожава, а Путин мълчи. От седмици украински безпилотни летателни апарати нанасят успешни удари по анексирания от Русия полуостров Крим. Украйна атакува и нефтопреработвателни заводи и хранилища, включително и в Московска област. А какво прави Владимир Путин? Провежда съвещания "за развитието на отечествената авиация" и едва на 28 юни призна, че в Русия има проблем с горивото и че се обмисля забрана за износ на дизел. Това започва да създава у руското население усещането, че в Путин е много объркан и губи връзка с реалността."

    20:12 01.07.2026

  • 13 Манолчо глишев- Неймар

    5 13 Отговор
    Тук не е Москва...тук не е Москва...Тук не е Москва...тук не е Москва...тук не е Москва
    Грант даден -грант изяден

    20:13 01.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тошо Сводката

    10 11 Отговор
    Руската кочина ще внася бензин от Индия.

    Коментиран от #17, #20, #21

    20:15 01.07.2026

  • 16 Защо това нищожество

    11 7 Отговор
    Е в Дъблин? Какво общо има Украйна с ЕС?
    Защо няма реакция от страна на нашите избранници народни?
    Евалата на румънката, която изгони Зеления наркоман от Парламента им!
    Аиние мрънкаме. Няма да помагаме повече на Украйна, ама ще им помагане…..
    Радев, Радев, излезе от коловоза!
    Огъваш се като трастика. От къде духа вятъра, натам е и той.

    20:16 01.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 7 Отговор
    Зеленот джудже Стори Пакост с белия нос ,явно пак е ходил да проси .

    Коментиран от #33

    20:21 01.07.2026

  • 19 Мишел

    7 9 Отговор
    Украинците удариха хангари с изтребители в Крим на стойност между 30 и 50 млн. долара всеки. Днес дронове на Службата за сигурност на Украйна успешно са поразили военното летище Саки на Крим. Потвърдени са пет удара на дронове по хангари, където се е съхранявала авиационна техника.

    Коментиран от #28

    20:22 01.07.2026

  • 20 да питам

    7 8 Отговор

    До коментар #15 от "Тошо Сводката":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    Коментиран от #24

    20:23 01.07.2026

  • 21 Османагич 🇹🇷

    6 10 Отговор

    До коментар #15 от "Тошо Сводката":

    Що бе Ганьовците имате ли петрол или и вие внасяте ?

    20:23 01.07.2026

  • 22 КАК ТОЧНО БЛАГОДАРИ

    7 6 Отговор
    ВЪРНА ПРОЦЕНТ В КРИПТО
    ИЛИ ОРАЛНО

    20:23 01.07.2026

  • 23 Зелкарски благодари на

    6 6 Отговор
    русофоборчагите и цъкачите на крипто копейки за джафкането им по Мечока
    но каза че иска по заплата в евро от тях и да не се ослушват

    20:24 01.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Не само Ирландия

    7 5 Отговор
    Всички, с малки изключения са за Земенски. Голям пич е

    20:26 01.07.2026

  • 26 🦁ЩЩД🦁

    4 7 Отговор
    Ако има държава от ЕС,която най-малко я вълнува каузата на режима на Зеленски,то това е Ирландия.Защото те ненавиждат Короната ! А известно е,кой стои в основата на тази братоубийствена война.Но Зеленски бърза да благодари.Да благодари за какво ?

    20:28 01.07.2026

  • 27 да питам

    7 5 Отговор

    До коментар #24 от "Ами Нети":

    А верно ли Беларус и Русия правили морско учение с 6 кораба, но 2 от тях потънали по време на учението ?

    Коментиран от #41, #43

    20:28 01.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Трябваше да иде":

    Всички ние, почитателите на другаря Путин бяхме на този парад😘

    Коментиран от #32

    20:31 01.07.2026

  • 30 Питам

    7 2 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    20:31 01.07.2026

  • 31 Пич

    6 2 Отговор
    Бензин кога ще пускат в блатата, казаха ли!

    20:31 01.07.2026

  • 32 Хомосексуалисти за Путин

    7 1 Отговор

    До коментар #29 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    Ура!

    20:31 01.07.2026

  • 33 Последния Софиянец

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Важното е, че загрузва ватата нон стоп от 2022, нека си проси!

    20:32 01.07.2026

  • 34 Град Козлодуй

    7 1 Отговор

    До коментар #28 от "Илия Топура":

    Приятел ако ми подуаш ще ти платя 10 еврака.

    Коментиран от #47

    20:33 01.07.2026

  • 35 Ние те чакаме

    0 5 Отговор

    До коментар #14 от "Цеко":

    тебе

    20:33 01.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 оня с коня

    8 1 Отговор
    бункерния жужак е разгромен. От безсилие и отчаяние пак хаби ракети по цивилни.
    накрая ще бъде ликвидиран от роднините на убитите и ранени 2 млн клети руски вати

    20:34 01.07.2026

  • 38 Механик

    7 1 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    20:34 01.07.2026

  • 39 Османагич 🇹🇷

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Друсаното киiвско зеле":

    Колкото годишния бюджет на калната джамахирия, ватата ще куша кюмюр, копейките им тоже!

    20:34 01.07.2026

  • 40 Копейкотрошач

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ами Нети":

    Една тесла ти стига.

    Коментиран от #45, #48

    20:35 01.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Е, нали искате мир.

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Друсаното киiвско зеле":

    Без пари няма как да стане. Единственият начин за постигане на траен мир в региона е да се подпомага развитието на украинското военно производство.

    20:43 01.07.2026

  • 43 Ами Нети

    1 4 Отговор

    До коментар #27 от "да питам":

    Потънал е единствено големия ми Х.У.Й. в дъл.Бокото тии гърло 😂😂😂 !

    Коментиран от #49

    20:44 01.07.2026

  • 44 Розовото пони Путин 🦄

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Трябваше да иде":

    Аз много исках да отида на прайда, но Песков не ме пуска да изляза от бункера 🦄🌈😂

    Коментиран от #52

    20:45 01.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ами Нети

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Град Козлодуй":

    Досега тсссси ганни не съм е...балл,но яко хилядарки ще трябва да цакаш ,мннн.гаууу умириссан за датте прасс.камм в дирр. никка ☝️.

    20:50 01.07.2026

  • 48 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "Копейкотрошач":

    На теслата дръжката как ще я лапнеш мъжката дори и да е сланясала а? 🫢🫢🫢🫢

    20:50 01.07.2026

  • 49 да питам

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "Ами Нети":

    А верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    Коментиран от #51

    20:51 01.07.2026

  • 50 Мол ния!

    2 2 Отговор
    Московия остана напълно без бензин! Километрични опашки навсякъде, монголи се млатят край бензиностанциите! У Крим никакъв,няма движение,няма транспорт,няма влакове, самолети, Интернет,ток, вода, хранителни продукти... Крим...УМ... ре!

    20:55 01.07.2026

  • 51 Ами Нети

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "да питам":

    Верно ли си работил като облекчител на турски тираджии 😂🍌😂?

    21:01 01.07.2026

  • 52 ГадюГара

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Намай .кятти пттт. Катта е била розова на младини ,но в момента е една смрррдлливва кофа в която стотици са свършвали .

    21:04 01.07.2026

  • 53 Механик

    2 0 Отговор
    Брадясал, с мръсна тениска... пълен индианец.
    Човек без чувство за такт и приличие.

    21:08 01.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания