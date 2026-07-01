Зеленски благодари на Ирландия за подкрепата към Украйна по време на председателството на ЕС

Украинският президент Володимир Зеленски, който е на посещение в Дъблин по повод началото на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, изрази благодарност към Ирландия за подкрепата ѝ за Украйна, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирана от БТА.
В реч по време на церемония в Дъблинския замък той заяви, че Ирландия е застанала зад Украйна и нейния народ „още от самото начало“ на руската инвазия. Зеленски благодари за оказаната помощ и поздрави страната за поемането на ротационното председателство на ЕС.
През следващите шест месеца Ирландия ще бъде домакин на стотици срещи в рамките на Европейския съюз, както и на посещения на европейски и международни лидери. Ирландското правителство посочи като основни приоритети конкурентоспособността, ценностите и сигурността.
По време на речта си украинският президент отправи критики към компании в европейски държави, за които твърди, че продължават да работят с Русия, включително фирми, които са собственост или контролирани от руски олигарси, подложени на санкции.
Зеленски призова също за ускоряване на процеса по присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Той се обърна към председателя на Европейския съвет Антонио Коща с призив за по-бързо отваряне на преговорните клъстъри, като на шега предложи да бъдат отворени още пет, на което Коща отговори с „Може би“.
По-рано през деня Зеленски пристигна на летище „Кейсмънт“ в Балдонел, където беше посрещнат от вицепремиера и министър на финансите на Ирландия Саймън Харис. Предстои той да се срещне с ирландския премиер Михол Мартин.
Посещението идва около седем месеца след предишната визита на украинския президент в Ирландия, когато той се обърна към съвместно заседание на парламента. Тогава в страната бяха получени сигнали за дронове над Ирландско море, а по-късно ирландските власти започнаха работа по въвеждане на системи за противодействие на подобни заплахи.
Ирландия за осми път поема председателството на Съвета на ЕС, като последният ѝ мандат в тази роля беше през 2013 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Друсаното киiвско зеле
Коментиран от #39, #42
20:01 01.07.2026
2 Пич
20:02 01.07.2026
3 Мишки
20:04 01.07.2026
4 Трябваше да иде
Коментиран от #29, #44
20:05 01.07.2026
5 Този навлек канен
20:09 01.07.2026
6 руската мечка
Коментиран от #36
20:09 01.07.2026
7 Айришкофи
20:09 01.07.2026
8 пръц
20:10 01.07.2026
9 Мишел
Коментиран от #14
20:10 01.07.2026
10 Володимир Зеленски, президент
20:10 01.07.2026
11 Бялата Златка
20:11 01.07.2026
12 Мишел
20:12 01.07.2026
13 Манолчо глишев- Неймар
Грант даден -грант изяден
20:13 01.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тошо Сводката
Коментиран от #17, #20, #21
20:15 01.07.2026
16 Защо това нищожество
Защо няма реакция от страна на нашите избранници народни?
Евалата на румънката, която изгони Зеления наркоман от Парламента им!
Аиние мрънкаме. Няма да помагаме повече на Украйна, ама ще им помагане…..
Радев, Радев, излезе от коловоза!
Огъваш се като трастика. От къде духа вятъра, натам е и той.
20:16 01.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #33
20:21 01.07.2026
19 Мишел
Коментиран от #28
20:22 01.07.2026
20 да питам
До коментар #15 от "Тошо Сводката":А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?
Коментиран от #24
20:23 01.07.2026
21 Османагич 🇹🇷
До коментар #15 от "Тошо Сводката":Що бе Ганьовците имате ли петрол или и вие внасяте ?
20:23 01.07.2026
22 КАК ТОЧНО БЛАГОДАРИ
ИЛИ ОРАЛНО
20:23 01.07.2026
23 Зелкарски благодари на
но каза че иска по заплата в евро от тях и да не се ослушват
20:24 01.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Не само Ирландия
20:26 01.07.2026
26 🦁ЩЩД🦁
20:28 01.07.2026
27 да питам
До коментар #24 от "Ами Нети":А верно ли Беларус и Русия правили морско учение с 6 кораба, но 2 от тях потънали по време на учението ?
Коментиран от #41, #43
20:28 01.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #4 от "Трябваше да иде":Всички ние, почитателите на другаря Путин бяхме на този парад😘
Коментиран от #32
20:31 01.07.2026
30 Питам
20:31 01.07.2026
31 Пич
20:31 01.07.2026
32 Хомосексуалисти за Путин
До коментар #29 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":Ура!
20:31 01.07.2026
33 Последния Софиянец
До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Важното е, че загрузва ватата нон стоп от 2022, нека си проси!
20:32 01.07.2026
34 Град Козлодуй
До коментар #28 от "Илия Топура":Приятел ако ми подуаш ще ти платя 10 еврака.
Коментиран от #47
20:33 01.07.2026
35 Ние те чакаме
До коментар #14 от "Цеко":тебе
20:33 01.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 оня с коня
накрая ще бъде ликвидиран от роднините на убитите и ранени 2 млн клети руски вати
20:34 01.07.2026
38 Механик
20:34 01.07.2026
39 Османагич 🇹🇷
До коментар #1 от "Друсаното киiвско зеле":Колкото годишния бюджет на калната джамахирия, ватата ще куша кюмюр, копейките им тоже!
20:34 01.07.2026
40 Копейкотрошач
До коментар #24 от "Ами Нети":Една тесла ти стига.
Коментиран от #45, #48
20:35 01.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Е, нали искате мир.
До коментар #1 от "Друсаното киiвско зеле":Без пари няма как да стане. Единственият начин за постигане на траен мир в региона е да се подпомага развитието на украинското военно производство.
20:43 01.07.2026
43 Ами Нети
До коментар #27 от "да питам":Потънал е единствено големия ми Х.У.Й. в дъл.Бокото тии гърло 😂😂😂 !
Коментиран от #49
20:44 01.07.2026
44 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #4 от "Трябваше да иде":Аз много исках да отида на прайда, но Песков не ме пуска да изляза от бункера 🦄🌈😂
Коментиран от #52
20:45 01.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ами Нети
До коментар #34 от "Град Козлодуй":Досега тсссси ганни не съм е...балл,но яко хилядарки ще трябва да цакаш ,мннн.гаууу умириссан за датте прасс.камм в дирр. никка ☝️.
20:50 01.07.2026
48 Ами
До коментар #40 от "Копейкотрошач":На теслата дръжката как ще я лапнеш мъжката дори и да е сланясала а? 🫢🫢🫢🫢
20:50 01.07.2026
49 да питам
До коментар #43 от "Ами Нети":А верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
Коментиран от #51
20:51 01.07.2026
50 Мол ния!
20:55 01.07.2026
51 Ами Нети
До коментар #49 от "да питам":Верно ли си работил като облекчител на турски тираджии 😂🍌😂?
21:01 01.07.2026
52 ГадюГара
До коментар #44 от "Розовото пони Путин 🦄":Намай .кятти пттт. Катта е била розова на младини ,но в момента е една смрррдлливва кофа в която стотици са свършвали .
21:04 01.07.2026
53 Механик
Човек без чувство за такт и приличие.
21:08 01.07.2026