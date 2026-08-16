Времето днес, прогноза за неделя, 16 август: Слънчево и топло

Времето ще ни зарадва с много слънце, чисто небе и идеални условия за плаж и туризъм.

Според Националния институт по метеорология и хидрология, уикендът ще завърши с класически летни температури, като валежи не се очакват в нито един регион на страната.

Атмосферното налягане ще остане малко по-високо от средното за месец август. Сутринта в неделя ще започне с прохладно време и минимални температури между 11° и 19° градуса, като в София термометрите ще показват около 13°. През деня обаче въздушните маси ще започнат бързо да се затоплят.

Вятърът ще отслабне и ще духа съвсем слабо от север-североизток. Това ще спомогне за бързото покачване на градусите в следобедните часове. Максималните температури в по-голямата част от страната ще достигнат стойности между 29° и 34° градуса, а в най-топлите южни равнини и Сандански термометрите ще отчетат до 35° градуса. В столицата София максималната температура ще бъде около 29°-30° градуса.

Времето по Черноморието

По българското крайбрежие времето в неделя ще бъде абсолютно перфектно за почиващите. Небето над морето ще бъде изцяло изчистено от облаци, а лекият бриз ще направи престоя на плажа изключително приятен. Прогнозата на синоптиците от MeteoBalkans показва, че максималните температури на въздуха по морето ще бъдат между 27° и 29° градуса. Температурата на морската вода остава висока – около 25°–26° градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо, до 2 бала.

Прогноза за планините

Ако планирате разходка в планината, неделя е най-подходящият ден за това. Времето в планинските масиви ще бъде предимно слънчево, като след обяд ще се развие съвсем слаба и безопасна купеста облачност без никаква вероятност за летни бури или дъжд. Вятърът по високите била ще бъде до умерен от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°-22° градуса, а на 2000 метра – около 13° градуса, което изисква лека връхна дреха.

Слънчевото и сухо време ще се задържи и в началото на следващата седмица, когато според информация от Sinoptik.bg се очаква още по-сериозно затопляне и температури, доближаващи 38° градуса.