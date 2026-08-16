Новини
България »
Пловдив »
Акция в Пловдив: 16 арестувани неонацисти

Акция в Пловдив: 16 арестувани неонацисти

16 Август, 2026 02:46, обновена 16 Август, 2026 02:49 937 4

  • акция-
  • мвр-
  • данс-
  • неонацисти-
  • пловдив-
  • арести

МВР и ДАНС разбиха частен клуб на националистическото движение „Кръв и чест“, свързван първоначално с жестокото убийство на Георги Кузев

Акция в Пловдив: 16 арестувани неонацисти - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

При мащабна съвместна операция на полицията и ДАНС в Пловдив са задържани 16 души при специализирана акция срещу неонацистка група. Органите на реда са нахлули и са разбили частен клуб в града под тепетата, който се свързва с радикалното националистическо движение „Кръв и чест“. На мястото са открити множество нацистки символи, фашистки знаци и пропагандни материали.

Първоначалната информация, разпространена от bTV и БНТ, свърза арестите с близкото обкръжение на тийнейджърите, задържани за бруталното убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Според първите съобщения в свърталището е имало и малолетни лица.

В разгара на акцията обаче директорът на ОД на МВР - Пловдив старши комисар Васил Костадинов направи извънредно уточнение за БНТ. Той официално отхвърли версията, че провеждащите се в момента арести са в пряка връзка с извършителите на убийството на Младежкия хълм. Шефът на пловдивската полиция допълни още, че сред заловените в обекта лица всъщност няма непълнолетни. Всички присъстващи в неонацисткия клуб се отвеждат към Второ РУ в Пловдив за снемане на обяснения и установяване на съпричастност към противообществени прояви.

Реализираната акция в Пловдив е част от разпоредените мащабни проверки от страна на прокуратурата и ДАНС срещу фашистки и неонацистки организации в цялата страна. Натискът над радикалните групи се засили драстично, след като разследващите започнаха масови проверки на мобилните телефони на десетки младежи в Пловдив, в чиито видеозаписи беше открита неонацистка символика. Случаят предизвика и сериозен политически отзвук, като от парламентарните сили призоваха за пълно разследване на радикални структури на територията на страната.

Очаква се в рамките на днешния ден МВР и прокуратурата да дадат официален брифинг с подробности за повдигнатите обвинения на задържаните 16 лица и намерените оръжия или забранени материали в разбитото свърталище.


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ясно

    1 2 Отговор
    Тъй като бяха обещали нови арести от МВР, сега изпълняват заканата, обаче е ясно, че нямат нищо конкретно срещу нацитата.

    03:57 16.08.2026

  • 2 Роднина

    4 2 Отговор
    Милиционер

    03:59 16.08.2026

  • 3 Тринити

    4 2 Отговор
    Да вземат да направят и акции срещу неолибералите тогава, те са много по-опасни.

    04:09 16.08.2026

  • 4 Срещу мен беше проявена непредизвикана

    2 0 Отговор
    По никакъв начин агресия от две момичета едното с изключително брутално поведение. Те се опитаха да ме заснемат от около два три метра като преди това ме сочеха с пръст и се побутваха. Понеже ги разбрах успях да се прикрия. Това предизвика гняв у тях . ....

    04:24 16.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове