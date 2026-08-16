Акция в Пловдив: 16 арестувани неонацисти

При мащабна съвместна операция на полицията и ДАНС в Пловдив са задържани 16 души при специализирана акция срещу неонацистка група. Органите на реда са нахлули и са разбили частен клуб в града под тепетата, който се свързва с радикалното националистическо движение „Кръв и чест“. На мястото са открити множество нацистки символи, фашистки знаци и пропагандни материали.

Първоначалната информация, разпространена от bTV и БНТ, свърза арестите с близкото обкръжение на тийнейджърите, задържани за бруталното убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Според първите съобщения в свърталището е имало и малолетни лица.

В разгара на акцията обаче директорът на ОД на МВР - Пловдив старши комисар Васил Костадинов направи извънредно уточнение за БНТ. Той официално отхвърли версията, че провеждащите се в момента арести са в пряка връзка с извършителите на убийството на Младежкия хълм. Шефът на пловдивската полиция допълни още, че сред заловените в обекта лица всъщност няма непълнолетни. Всички присъстващи в неонацисткия клуб се отвеждат към Второ РУ в Пловдив за снемане на обяснения и установяване на съпричастност към противообществени прояви.

Реализираната акция в Пловдив е част от разпоредените мащабни проверки от страна на прокуратурата и ДАНС срещу фашистки и неонацистки организации в цялата страна. Натискът над радикалните групи се засили драстично, след като разследващите започнаха масови проверки на мобилните телефони на десетки младежи в Пловдив, в чиито видеозаписи беше открита неонацистка символика. Случаят предизвика и сериозен политически отзвук, като от парламентарните сили призоваха за пълно разследване на радикални структури на територията на страната.

Очаква се в рамките на днешния ден МВР и прокуратурата да дадат официален брифинг с подробности за повдигнатите обвинения на задържаните 16 лица и намерените оръжия или забранени материали в разбитото свърталище.