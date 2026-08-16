Авария спря ТЕЦ „Бобов дол“

Въглищната централа ТЕЦ „Бобов дол“ е преустановила временно производствената си дейност. Спирането на мощностите е станало в нощта срещу събота около 01:00 часа, след внезапно възникнал пробив в парогенератора. Информацията за инцидента бе официално потвърдена от ръководството на дружеството.

Каква е причината за спирането?

Според изпълнителния директор на енергийния обект, инж. Чавдар Стойнев, причината за принудителното изключване от мрежата е пробив в нагревните повърхности на котела. Директорът коментира пред медиите, че подобни технически повреди и амортизационни проблеми не са изключение за производствения цикъл на толкова масивни съоръжения. Екипите в централата реагират по стандартен авариен протокол.

Кога се очаква възстановяване на мощностите?

На място продължава да се извършва интензивна ремонтна дейност. Ръководството уверява, че аварията ще бъде напълно отстранена най-късно до понеделник (17 август). Въпреки спирането, от централата твърдят, че се поддържа готовност за балансиране на доставките в съответствие с изискванията на националната електроенергийна система.

Техническо състояние на централата

През последните няколко месеца ТЕЦ „Бобов дол“ се сблъсква с поредица от технически и технологични предизвикателства. В момента един от основните блокове на ТЕЦ-а е спрян за планиран основен ремонт, който се очаква да приключи в рамките на месец септември. Настоящата аварийна ситуация допълнително усложнява производствения график на енергийното дружество.