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Авария спря ТЕЦ „Бобов дол“

Авария спря ТЕЦ „Бобов дол“

16 Август, 2026 02:41, обновена 16 Август, 2026 02:44 502 0

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Техническа повреда в парогенератора извади мощностите от строя, екипите работят по отстраняването на проблема.

Авария спря ТЕЦ „Бобов дол“ - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Въглищната централа ТЕЦ „Бобов дол“ е преустановила временно производствената си дейност. Спирането на мощностите е станало в нощта срещу събота около 01:00 часа, след внезапно възникнал пробив в парогенератора. Информацията за инцидента бе официално потвърдена от ръководството на дружеството.

Каква е причината за спирането?

Според изпълнителния директор на енергийния обект, инж. Чавдар Стойнев, причината за принудителното изключване от мрежата е пробив в нагревните повърхности на котела. Директорът коментира пред медиите, че подобни технически повреди и амортизационни проблеми не са изключение за производствения цикъл на толкова масивни съоръжения. Екипите в централата реагират по стандартен авариен протокол.

Кога се очаква възстановяване на мощностите?

На място продължава да се извършва интензивна ремонтна дейност. Ръководството уверява, че аварията ще бъде напълно отстранена най-късно до понеделник (17 август). Въпреки спирането, от централата твърдят, че се поддържа готовност за балансиране на доставките в съответствие с изискванията на националната електроенергийна система.

Техническо състояние на централата

През последните няколко месеца ТЕЦ „Бобов дол“ се сблъсква с поредица от технически и технологични предизвикателства. В момента един от основните блокове на ТЕЦ-а е спрян за планиран основен ремонт, който се очаква да приключи в рамките на месец септември. Настоящата аварийна ситуация допълнително усложнява производствения график на енергийното дружество.


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