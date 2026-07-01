Украйна въвежда нов механизъм за износ на оръжия и отбранителни технологии

Украинският премиер Юлия Свириденко обяви, че страната въвежда нов механизъм за износ на произведени в Украйна оръжия и отбранителни технологии. За решението съобщава агенция УНИАН, предава News.bg.

По думите на Свириденко новата рамка предвижда 20% от приходите от износа на готова отбранителна продукция и технологии да постъпват в специален държавен фонд за развитие на украинската отбранителна промишленост. При износ на компоненти за военната индустрия делът ще бъде 30%.

Средствата ще бъдат използвани за укрепване на производствения капацитет и за по-нататъшното развитие на отбранителния сектор на страната.

Премиерът уточни още, че минималната стойност на договор за износ на готова отбранителна продукция ще бъде 15 милиона украински гривни, което се равнява на приблизително 334 хиляди щатски долара.

Новият механизъм ще действа през целия период на военното положение в Украйна и ще въвежда прозрачни правила за износ към партньорски държави в рамките на инициативата „Drone Deal“.

Свириденко подчерта, че разрешение за износ ще получават само производители, които могат да докажат, че са в състояние едновременно да изпълняват поръчките за украинските въоръжени сили и ангажиментите си по международните договори.