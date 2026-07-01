Украйна въвежда нов механизъм за износ на оръжия и отбранителни технологии

Украинският премиер Юлия Свириденко обяви, че страната въвежда нов механизъм за износ на произведени в Украйна оръжия и отбранителни технологии. За решението съобщава агенция УНИАН, предава News.bg.
По думите на Свириденко новата рамка предвижда 20% от приходите от износа на готова отбранителна продукция и технологии да постъпват в специален държавен фонд за развитие на украинската отбранителна промишленост. При износ на компоненти за военната индустрия делът ще бъде 30%.
Средствата ще бъдат използвани за укрепване на производствения капацитет и за по-нататъшното развитие на отбранителния сектор на страната.
Премиерът уточни още, че минималната стойност на договор за износ на готова отбранителна продукция ще бъде 15 милиона украински гривни, което се равнява на приблизително 334 хиляди щатски долара.
Новият механизъм ще действа през целия период на военното положение в Украйна и ще въвежда прозрачни правила за износ към партньорски държави в рамките на инициативата „Drone Deal“.
Свириденко подчерта, че разрешение за износ ще получават само производители, които могат да докажат, че са в състояние едновременно да изпълняват поръчките за украинските въоръжени сили и ангажиментите си по международните договори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не важен
Коментиран от #3, #10
22:00 01.07.2026
2 износ на оръжия
а после пиявиците мрънкат за оръжия и пари от западните мишоци
22:01 01.07.2026
3 Баш па ти даваш
До коментар #1 от "Не важен":Голят си здник.
22:03 01.07.2026
4 А оня дека
Абе..дека е тоа пиздоглаз пе. ДАЛ?
Ееееедехееее
22:07 01.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ОПТИМИЗАЦИЯ
22:10 01.07.2026
7 ОКРАИНА Е НЕСЪСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА
Коментиран от #13, #26
22:13 01.07.2026
8 Механик
А ако произвеждат, та имат и за износ, защо постоянно просят оръжие от запада?
Коментиран от #18
22:16 01.07.2026
9 az СВО Победа 81
Управлението им е автономно и се усъществява от машинно зрение и миникомпютър на борда.
Коментиран от #21, #22, #36
22:17 01.07.2026
10 Украйна в момента е лидер
До коментар #1 от "Не важен":в производството на дронове. Нормално е да изнася. Подписаха договори за десетки милиони с арабските държави. А това, което САЩ и Европа наливат в производството като заеми е и много добра инвестиция. Украйна се очертава като водещ производител на всякакви оръжия и за бъдеще ще увеличава още повече производството и износ на такива продукти.
Коментиран от #19, #25, #34
22:17 01.07.2026
11 Пич
Коментиран от #15
22:18 01.07.2026
12 руската мечка
22:18 01.07.2026
13 Едва ли англосаксонците се интересуват
До коментар #7 от "ОКРАИНА Е НЕСЪСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА":От твоето мнение.Как мислиш?Дали се интересуват?
Коментиран от #16
22:18 01.07.2026
14 Престанете да ни занимавате
Батко Тръмп ви каза че реанимацията е невъзможна при наличие на малко човече президент на крек и с ментални проблеми.
Коментиран от #45, #49
22:19 01.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ВЪОБЩЕ НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА
До коментар #13 от "Едва ли англосаксонците се интересуват":Дали ги интересува. От реалността обаче няма как да избягате.
22:21 01.07.2026
17 АМА ТЕ И ВЪТРЕШНИТЕ ПОРЪЧКИ
22:22 01.07.2026
18 Тошо Сводката
До коментар #8 от "Механик":90% от занулените руснаци са от украински дрончета.
Коментиран от #41
22:22 01.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
22:24 01.07.2026
21 Механик
До коментар #9 от "az СВО Победа 81":Абе, руснака сам не може да произведе два еднакви пирона, кви антени
Коментиран от #35
22:25 01.07.2026
22 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #9 от "az СВО Победа 81":Нещо като триходовият руски робот.😂.
Как се пльосна на третата крачка като пиян руснак.🤣
22:26 01.07.2026
23 Лоши времена идват за руснаците
Коментиран от #30
22:26 01.07.2026
24 НОВ МЕХАНИЗЪМ
22:26 01.07.2026
25 АМА ВЕРНО ЛИ
До коментар #10 от "Украйна в момента е лидер":АМА ТИ ДЕ ГУ ЧУ ТОВА
В ТЕЛЕМАРАТОНА ЛИ
АМА ОТ КО ГИ ПРАЙ ДРОНОВЕТЕ
ДА НЕ Е ОТ ВСУ ОТПАДЪЦИ ОТ КОНСТАНТИНОВКА
ЩОТО ОТ ТЯХ СТАВА САМО КУЧЕШКА ХРАНА
АЙДЕ ЮРУШ НА ПИРИМОГАТА СПЕЦИАЛНО ЗА ДЕБИЛИ
22:26 01.07.2026
26 Град Козлодуй
До коментар #7 от "ОКРАИНА Е НЕСЪСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА":Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
22:27 01.07.2026
27 Глупак!
До коментар #15 от "😂😂😂😂":След като аз съм плащал данъци, такси и печалби на тази държава, за да има танкове, значи че аз съм ги платил тези такнове, както и всички останали българи!!! Не са ни на Кирчо, ни на Кокорчо, ни на Тиквата!!!
22:27 01.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Град Козлодуй
Коментиран от #37
22:28 01.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Русия се превръща в тестова площадка
😁
22:29 01.07.2026
32 Мхм
22:29 01.07.2026
33 ОКРАИНА НЯМА ДА СЪЩЕСТВУВА
Коментиран от #39
22:29 01.07.2026
34 Град Козлодуй
До коментар #10 от "Украйна в момента е лидер":Украйна не е държава а територия, руска територия
Коментиран от #42
22:30 01.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Без антена викаш.
До коментар #9 от "az СВО Победа 81":А вътрешни тоалетни когИ?
22:30 01.07.2026
37 УРЯЯЯЯЯЯ
До коментар #29 от "Град Козлодуй":УРЯЯЯЯЯЯ
АБЕ КОГО МАН.....САТ В КОНСТАНТИНОВКА
22:31 01.07.2026
38 Тоя на снимката...
22:31 01.07.2026
39 Това кога ще стане?
До коментар #33 от "ОКРАИНА НЯМА ДА СЪЩЕСТВУВА":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
22:32 01.07.2026
40 Механик
До коментар #28 от "Копейкин":Ти па все за завиране в задните части си мислиш.
Нали смени пола? Вече официално си жена. Стига в задните части! Време ти е да заченеш.
22:35 01.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Град Козлодуй - не плагиатствай
До коментар #34 от "Град Козлодуй":Русия не е държава, а територия. Китайска територия. 👍
22:35 01.07.2026
43 Поет
22:36 01.07.2026
44 Мишел
22:36 01.07.2026
45 Прав си ,но леко да те поправя!
До коментар #14 от "Престанете да ни занимавате":Това го каза не Тръмп,а финансовият му министър Бесент...!
22:38 01.07.2026
46 Вселенски
Коментиран от #48, #51
22:39 01.07.2026
47 Денков!
22:41 01.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ха-ха
До коментар #14 от "Престанете да ни занимавате":Вече и Тръмп се подиграва на джуджето Путин. Каза му - Русия не е никакъв фактор.!
22:45 01.07.2026
50 НОВИНА НА ЧАСА!
,,Много се гордея,че имаме най-гейският парламент"
(ВИДЕО)
22:49 01.07.2026
51 Източник :
До коментар #46 от "Вселенски":УкрИнформ...😆😆😆
22:51 01.07.2026