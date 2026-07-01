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Украйна въвежда нов механизъм за износ на оръжия и отбранителни технологии

Украйна въвежда нов механизъм за износ на оръжия и отбранителни технологии

1 Юли, 2026 21:56 708 51

Част от приходите ще постъпват във фонд за развитие на отбранителната индустрия, а износът ще бъде разрешаван само при гарантирано изпълнение на вътрешните военни поръчки

Украйна въвежда нов механизъм за износ на оръжия и отбранителни технологии - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският премиер Юлия Свириденко обяви, че страната въвежда нов механизъм за износ на произведени в Украйна оръжия и отбранителни технологии. За решението съобщава агенция УНИАН, предава News.bg.

По думите на Свириденко новата рамка предвижда 20% от приходите от износа на готова отбранителна продукция и технологии да постъпват в специален държавен фонд за развитие на украинската отбранителна промишленост. При износ на компоненти за военната индустрия делът ще бъде 30%.

Средствата ще бъдат използвани за укрепване на производствения капацитет и за по-нататъшното развитие на отбранителния сектор на страната.

Премиерът уточни още, че минималната стойност на договор за износ на готова отбранителна продукция ще бъде 15 милиона украински гривни, което се равнява на приблизително 334 хиляди щатски долара.

Новият механизъм ще действа през целия период на военното положение в Украйна и ще въвежда прозрачни правила за износ към партньорски държави в рамките на инициативата „Drone Deal“.

Свириденко подчерта, че разрешение за износ ще получават само производители, които могат да докажат, че са в състояние едновременно да изпълняват поръчките за украинските въоръжени сили и ангажиментите си по международните договори.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не важен

    22 9 Отговор
    Тоест, ние даваме, а те продават...

    Коментиран от #3, #10

    22:00 01.07.2026

  • 2 износ на оръжия

    19 8 Отговор
    във фонд за развитие на чекмеджарската индустрия

    а после пиявиците мрънкат за оръжия и пари от западните мишоци

    22:01 01.07.2026

  • 3 Баш па ти даваш

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "Не важен":

    Голят си здник.

    22:03 01.07.2026

  • 4 А оня дека

    10 7 Отговор
    Цаливаше КУ РАна рамАзан обеща да... демилитаризира Украйна за 3 ДНЯ!
    Абе..дека е тоа пиздоглаз пе. ДАЛ?
    Ееееедехееее

    22:07 01.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ОПТИМИЗАЦИЯ

    11 8 Отговор
    На кражбите, че бандерите у Монако живеят много кратко.

    22:10 01.07.2026

  • 7 ОКРАИНА Е НЕСЪСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА

    10 8 Отговор
    Тя е 100% зависима от ежеседмични финансови траншове от англосаксонците. Обаче траншове ще има само докато продължава прокси войната срещу Русия. После имплозия

    Коментиран от #13, #26

    22:13 01.07.2026

  • 8 Механик

    12 7 Отговор
    И какво оръжие произвеждат укрите? М?
    А ако произвеждат, та имат и за износ, защо постоянно просят оръжие от запада?

    Коментиран от #18

    22:16 01.07.2026

  • 9 az СВО Победа 81

    6 7 Отговор
    Русия започна да използва БПЛА без антени за управление.
    Управлението им е автономно и се усъществява от машинно зрение и миникомпютър на борда.

    Коментиран от #21, #22, #36

    22:17 01.07.2026

  • 10 Украйна в момента е лидер

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Не важен":

    в производството на дронове. Нормално е да изнася. Подписаха договори за десетки милиони с арабските държави. А това, което САЩ и Европа наливат в производството като заеми е и много добра инвестиция. Украйна се очертава като водещ производител на всякакви оръжия и за бъдеще ще увеличава още повече производството и износ на такива продукти.

    Коментиран от #19, #25, #34

    22:17 01.07.2026

  • 11 Пич

    5 8 Отговор
    Еиий.......тия още ли не са продали танковете, които им пратихме?

    Коментиран от #15

    22:18 01.07.2026

  • 12 руската мечка

    8 6 Отговор
    ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    22:18 01.07.2026

  • 13 Едва ли англосаксонците се интересуват

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "ОКРАИНА Е НЕСЪСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА":

    От твоето мнение.Как мислиш?Дали се интересуват?

    Коментиран от #16

    22:18 01.07.2026

  • 14 Престанете да ни занимавате

    4 9 Отговор
    сутрин обед и вечер с този полуразложен труп.
    Батко Тръмп ви каза че реанимацията е невъзможна при наличие на малко човече президент на крек и с ментални проблеми.

    Коментиран от #45, #49

    22:19 01.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ВЪОБЩЕ НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА

    3 7 Отговор

    До коментар #13 от "Едва ли англосаксонците се интересуват":

    Дали ги интересува. От реалността обаче няма как да избягате.

    22:21 01.07.2026

  • 17 АМА ТЕ И ВЪТРЕШНИТЕ ПОРЪЧКИ

    5 7 Отговор
    Пак се продават контрабанда в чужбина. Това си е един вид износ и за азоф все няма.

    22:22 01.07.2026

  • 18 Тошо Сводката

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    90% от занулените руснаци са от украински дрончета.

    Коментиран от #41

    22:22 01.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    9 7 Отговор
    Е тотален крах. Окраина е просто бойно поле, а окраинците са разходен материал в прокси войната на запада срещу Русия.

    22:24 01.07.2026

  • 21 Механик

    8 5 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа 81":

    Абе, руснака сам не може да произведе два еднакви пирона, кви антени

    Коментиран от #35

    22:25 01.07.2026

  • 22 Тц,тц,тц 😂😂😂

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа 81":

    Нещо като триходовият руски робот.😂.
    Как се пльосна на третата крачка като пиян руснак.🤣

    22:26 01.07.2026

  • 23 Лоши времена идват за руснаците

    6 6 Отговор
    Украйна проведе тест, при който напълно автономни дронове унищожиха руски войници, каза Александър Кохановски, който е главен изпълнителен директор на украинския производител на дронове Aero Center. Това ще бъде още един крайъгълен камък във войната, което стимулира безпрецедентното развитие на военни дронове, роботи и оръжия с изкуствен интелект. Автономните дронове са програмирани да летят до фронтовата линия, след което активират режима на Терминатор с изкуствен интелект, който е за откриване и атакуване на всяка цел в дадена област. Украинският военен командир заяви, че пилотите му на дронове до момента използват само полуавтономни системи, при които ключови управленски решения винаги се вземат от хората. Той също така описа ангажимента на Украйна към „международното хуманитарно право“, като подчерта, че военните винаги са показвали „голяма предпазливост, когато вземат решения за предотвратяване на цивилни жертви“. Важно е, че според Службата на ООН по въпросите на разоръжаването понастоящем няма общоприето определение за това какво представлява смъртоносна автономна оръжейна система.

    Коментиран от #30

    22:26 01.07.2026

  • 24 НОВ МЕХАНИЗЪМ

    5 6 Отговор
    Зеленски обещал че повече няма да шмърка и да краде. Всички бандери му вярват.

    22:26 01.07.2026

  • 25 АМА ВЕРНО ЛИ

    2 6 Отговор

    До коментар #10 от "Украйна в момента е лидер":

    АМА ТИ ДЕ ГУ ЧУ ТОВА
    В ТЕЛЕМАРАТОНА ЛИ
    АМА ОТ КО ГИ ПРАЙ ДРОНОВЕТЕ
    ДА НЕ Е ОТ ВСУ ОТПАДЪЦИ ОТ КОНСТАНТИНОВКА
    ЩОТО ОТ ТЯХ СТАВА САМО КУЧЕШКА ХРАНА
    АЙДЕ ЮРУШ НА ПИРИМОГАТА СПЕЦИАЛНО ЗА ДЕБИЛИ

    22:26 01.07.2026

  • 26 Град Козлодуй

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "ОКРАИНА Е НЕСЪСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    22:27 01.07.2026

  • 27 Глупак!

    7 6 Отговор

    До коментар #15 от "😂😂😂😂":

    След като аз съм плащал данъци, такси и печалби на тази държава, за да има танкове, значи че аз съм ги платил тези такнове, както и всички останали българи!!! Не са ни на Кирчо, ни на Кокорчо, ни на Тиквата!!!

    22:27 01.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Град Козлодуй

    6 4 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    Коментиран от #37

    22:28 01.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Русия се превръща в тестова площадка

    6 3 Отговор
    за експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние до 3 хиляди километра.

    😁

    22:29 01.07.2026

  • 32 Мхм

    4 5 Отговор
    Украйна въвежда механизми. За износ на оръжие, за което е платил ЕС. За внос на укр кибуци в ЕС - също. Лелей...

    22:29 01.07.2026

  • 33 ОКРАИНА НЯМА ДА СЪЩЕСТВУВА

    6 6 Отговор
    В сегашния и вид. Когато руснаците освободят и Одеса, британците съвсем ще загубят интерес към тази война.

    Коментиран от #39

    22:29 01.07.2026

  • 34 Град Козлодуй

    6 5 Отговор

    До коментар #10 от "Украйна в момента е лидер":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #42

    22:30 01.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Без антена викаш.

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа 81":

    А вътрешни тоалетни когИ?

    22:30 01.07.2026

  • 37 УРЯЯЯЯЯЯ

    1 6 Отговор

    До коментар #29 от "Град Козлодуй":

    УРЯЯЯЯЯЯ
    АБЕ КОГО МАН.....САТ В КОНСТАНТИНОВКА

    22:31 01.07.2026

  • 38 Тоя на снимката...

    2 5 Отговор
    ...,работи отзад некво си черно куче,щот на фронта,мъка...няма друго...!

    22:31 01.07.2026

  • 39 Това кога ще стане?

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "ОКРАИНА НЯМА ДА СЪЩЕСТВУВА":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    22:32 01.07.2026

  • 40 Механик

    1 4 Отговор

    До коментар #28 от "Копейкин":

    Ти па все за завиране в задните части си мислиш.
    Нали смени пола? Вече официално си жена. Стига в задните части! Време ти е да заченеш.

    22:35 01.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Град Козлодуй - не плагиатствай

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Град Козлодуй":

    Русия не е държава, а територия. Китайска територия. 👍

    22:35 01.07.2026

  • 43 Поет

    1 4 Отговор
    Я свирниденко на кавала !

    22:36 01.07.2026

  • 44 Мишел

    5 0 Отговор
    "Започна внедрявне на украинската система „Делта", пише The Wall Street Journal. „Делта" е високо технологична, изцяло украинска разработка система за управление на на дронове на бойното поле. Тя събира разузнавателна информация в реално време, използва изкуствен интелект за анализ на огромни количества информация, идентифицира цели и координира ударите между командването и подразделенията. Това осигурява изключително бърза „верига от унищожение“. Модулът Deltamonitor е дигитална карта, която показва позициите на вашите и вражеските сили в реално време. Освен това, системата интегрира платформата за видеоанализ на бойното поле Vezha – с нея се излъчва видео от дронове в реално време, както и модула Target Hub за планиране и контрол на операциите на артилерийските части и частите за дронове, който позволява да се определят и задават цели."

    22:36 01.07.2026

  • 45 Прав си ,но леко да те поправя!

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Престанете да ни занимавате":

    Това го каза не Тръмп,а финансовият му министър Бесент...!

    22:38 01.07.2026

  • 46 Вселенски

    5 0 Отговор
    Снощи украински дронове са унищожили руските ретранслатори в Беларус. Зеленски не се шегува.😁

    Коментиран от #48, #51

    22:39 01.07.2026

  • 47 Денков!

    1 1 Отговор
    Аз пък много съм доволен от ...СвириДенков...🤓!

    22:41 01.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Престанете да ни занимавате":

    Вече и Тръмп се подиграва на джуджето Путин. Каза му - Русия не е никакъв фактор.!

    22:45 01.07.2026

  • 50 НОВИНА НА ЧАСА!

    1 0 Отговор
    Стармър :
    ,,Много се гордея,че имаме най-гейският парламент"
    (ВИДЕО)

    22:49 01.07.2026

  • 51 Източник :

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Вселенски":

    УкрИнформ...😆😆😆

    22:51 01.07.2026