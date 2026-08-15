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Важните новини във ФАКТИ на 15.08.2026 г.

Важните новини във ФАКТИ на 15.08.2026 г.

15 Август, 2026 22:30 451 1

  • руски дрон-
  • юлиян войнов-
  • деца-
  • гражданска отговорност-
  • бургас-
  • арест-
  • катастрофа-
  • васил терзиев-
  • риосв-
  • кмет-
  • голяма богородица-
  • даниел панов-
  • йордан мичев-
  • жълт код-
  • илин димитров-
  • дунав-
  • апи

Zala Z-20, срещан и с обозначение Zala T-20, е предназначен основно за тактическа разузнавателна дейност, мониторинг и ситуационен анализ, включително корекция на артилерийски огън и наблюдение на бойното поле

Важните новини във ФАКТИ на 15.08.2026 г. - 1
Снимка: De Re Militari
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руслан Трад: След дрона в Приморско имаме основание да привикаме нечий посланик

За разлика от “Орлан-10”, дронове от типа на “Зала”, какъвто е намерен на плажа в Приморско, се използват от руските сили от разузнаване до бойни задачи. Ако ще се търси повод да се привиква нечии посланик, това е такъв повод.

Икономист: Усещането за поскъпване е житейска констатация

Усещането за поскъпване е житейска констатация. Така икономистът Юлиян Войнов коментира по темата с премахването на двойните етикети и инфлацията у нас.

Децата и пътните инциденти: Вълна от тежки случаи със загинали и ранени

По-малко ранени, но повече загинали деца на пътя. Това показват данните на МВР за първите шест месеца на годината.

Николай Станчев: Средната цена на "Гражданска отговорност" е съпоставима с 2021 година

Цената на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ в България не отчита необичайно поскъпване и остава съпоставима с нивата от 2021 година. Това съобщават от БТА, цитирайки председателя на Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи Николай Станчев, който очертава тенденциите на пазара и предстоящото въвеждане на системата „бонус-малус“ в началото на 2027 година.

"Фрапорт": Летище Бургас има капацитет за засилен трафик за „Евровизия“ 2027

Летище Бургас разполага с необходимата инфраструктура и оперативен капацитет да обслужва очакваното временно увеличение на пътникопотока по време на домакинството на "Евровизия" 2027, като към момента не се предвижда мащабно инфраструктурно разширение специално заради конкурса. Това съобщиха за БТА от "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, оператор на Летище Бургас и Летище Варна.

СГС остави в ареста мъжа, задържан в "Гео Милев" да превозва големи количества наркотици в колата си с бебе

Софийският градски съд (СГС) остави в ареста мъжа, задържан в района на парк "Гео Милев" в София да превозва голямо количество наркотици в колата си, и с бебе на 4-месеца на задната седалка.

По чудо няма пострадали: Сръбски двуетажен автобус изхвърча от АМ Тракия и проби мантинелата

Двуетажен автобус със сръбска регистрация е катастрофирал тази сутрин на автомагистрала „Тракия“, предаде Нова ТВ.

Васил Терзиев призова БНТ за пълна прозрачност за избора на домакин на Евровизия 2027

София ще подкрепи Бургас с всичко необходимо, но обществото има право да знае критериите, оценките и експертите, взели решението

Безхаберие за екологията: На територията на столичния завод се съхраняват огромни количества отпадъци в нарушение на изискванията СНИМКИ

Огромни количества отпадъци, съхранявани в нарушение на изискванията, установи проверка на РИОСВ – София на територията на „Столичното предприятие за третиране на отпадъци“ към Столична община.

Кметът на Несебър: „Евровизия" е шанс за цялото ни Черноморие и не бива да се делим

„Евровизия" е шанс за цялото Черноморие и не бива да се делим, каза за БТА кметът на Несебър Николай Димитров. Крайморският град на Успение Богородично чества своя празник.

На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника

Днес православната църква почита Успение Богородично. Своят храмов празник отбелязва Бачковският манастир, предаде БНТ.

Даниел Панов: Клипът пред „Асеневци“ е поругаване с българското, има и вандалски прояви

Клип с ориенталски танци пред паметника „Асеневци“ във Велико Търново разтърси социалните мрежи и предизвика незабавната реакция на институциите.

Йордан Мичев: София е град, който е много далеч от стандартите за европейска столица

София е град, който е много далеч от стандартите за европейска столица. Отстъпва значително на Букурещ (за Будапеща, Прага и Загреб да не говорим) като градска среда, инфраструктура, чистота, транспортна свързаност и много други параметри.

Жълт код за вълнение на морето е издаден за днес

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде жълт код за вълнение на морето днес. Това се посочва на сайта на НИМХ.

Министърът на туризма искал Варна за домакин на "Евровизия", но доволен и за Бургас

Смятам, че Варна трябваше да бъде домакин на "Евровизия 2027", но изборът на Бургас също дава огромна възможност за популяризиране на Българското Черноморие. Това заяви пред "Нова телевизия" министърът на туризма Илин Димитров.

Продължава спада на нивото на река Дунав в българския участък

Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада, показват данните на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

Пътна обстановка в страната: Трафик, пожари и КАТ сводка

Летният сезон е в своя пик, което оказва сериозно влияние върху движението по основните пътни артерии в България. Според последната информация от Министерството на вътрешните работи и Агенция „Пътна инфраструктура“, интензивен трафик се наблюдава на изходните дестинации към съседните държави.


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  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Пъпешоглавият жълто паветник Руслан с пяна на уста плюе опорки след опорки вместо да иде до Пловдив да му отрежат тшаците

    22:52 15.08.2026

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