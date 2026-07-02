Тръмп атакува Испания: Не е добър съюзник в НАТО

Американският президент Доналд Тръмп отправи поредните си изключително остри критики към Испания, като постави под въпрос нейното място в Северноатлантическия алианс в навечерието на срещата на върха на НАТО в Анкара, предадоха Anadolu Agency и ABC News.
В изявление, направено в Белия дом, Тръмп директно заяви, че Мадрид не изпълнява задълженията си и отказва да помага на партньорите.
„Те не се държат добре“
В речта си американският лидер направи необичаен паралел между днешната геополитика и събития от края на 19-и век.
- Думите на президента: „А, испанците. Те са членове на НАТО, но не особено добри членове. Казват: „Не, не искаме да помагаме на други хора“. Какво правим ние? Те не се държат добре“.
- Исторически препратки: Тръмп припомни щурма на Сан Хуан от Теодор Рузвелт по време на Испано-американската война (1898 г.) и допълни, че Куба „отново се доближава към нас“ след десетилетия.
- Причина за раздора: Напрежението е породено от отказа на испанския премиер Педро Санчес да се ангажира с искането на Вашингтон за увеличаване на разходите за отбрана до 5% от БВП, както и от блокирането на американски полети и достъп до базите „Морон“ и „Рота“ по време на конфликта с Иран.
Напредък в преговорите с Техеран и нов Air Force One
Освен критиките към европейските съюзници, в последните часове американският президент направи и други ключови изявления пред репортери:
- Дипломация с Иран: Тръмп обяви, че провеждащите се в Катар индиректни преговори с Техеран отбелязват сериозен напредък към мирно споразумение и денуклеаризация, след седмици на опасен размяна на огън в Близкия изток. Двете страни са се съгласили да изградят официален канал за комуникация.
- Полет с подарък от Катар: Президентът направи първия си полет на борда на реновиран луксозен самолет, подарен от Катар, който временно ще служи като Air Force One.
- Енергийна извънредна ситуация: Белият дом издаде спешни заповеди за увеличаване на капацитета на енергийната мрежа в САЩ заради екстремната гореща вълна, застрашаваща доставките на ток в източните щати.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
Коментиран от #2
06:09 02.07.2026
2 Дзак
До коментар #1 от "Дзак":Както и с Латинска Америка!
06:11 02.07.2026
3 абе Чичо Дони
Испания си е много хубава държава дори. Неслучайно всеки се бута там да се пенсионира.
07:17 02.07.2026
4 Д-р Ментал
07:31 02.07.2026