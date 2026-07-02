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Тръмп атакува Испания: Не е добър съюзник в НАТО

Тръмп атакува Испания: Не е добър съюзник в НАТО

2 Юли, 2026 05:25, обновена 2 Юли, 2026 05:29 900 4

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Американският президент свърза съвременните ангажименти в отбраната с историческата Испано-американска война и обяви напредък в преговорите с Иран

Тръмп атакува Испания: Не е добър съюзник в НАТО - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп отправи поредните си изключително остри критики към Испания, като постави под въпрос нейното място в Северноатлантическия алианс в навечерието на срещата на върха на НАТО в Анкара, предадоха Anadolu Agency и ABC News​.

В изявление, направено в Белия дом, Тръмп директно заяви, че Мадрид не изпълнява задълженията си и отказва да помага на партньорите.

„Те не се държат добре“

В речта си американският лидер направи необичаен паралел между днешната геополитика и събития от края на 19-и век.

  • Думите на президента: „А, испанците. Те са членове на НАТО, но не особено добри членове. Казват: „Не, не искаме да помагаме на други хора“. Какво правим ние? Те не се държат добре“.
  • Исторически препратки: Тръмп припомни щурма на Сан Хуан от Теодор Рузвелт по време на Испано-американската война (1898 г.) и допълни, че Куба „отново се доближава към нас“ след десетилетия.
  • Причина за раздора: Напрежението е породено от отказа на испанския премиер Педро Санчес да се ангажира с искането на Вашингтон за увеличаване на разходите за отбрана до 5% от БВП, както и от блокирането на американски полети и достъп до базите „Морон“ и „Рота“ по време на конфликта с Иран.

Напредък в преговорите с Техеран и нов Air Force One

Освен критиките към европейските съюзници, в последните часове американският президент направи и други ключови изявления пред репортери:

  • Дипломация с Иран: Тръмп обяви, че провеждащите се в Катар индиректни преговори с Техеран отбелязват сериозен напредък към мирно споразумение и денуклеаризация, след седмици на опасен размяна на огън в Близкия изток. Двете страни са се съгласили да изградят официален канал за комуникация.
  • Полет с подарък от Катар: Президентът направи първия си полет на борда на реновиран луксозен самолет, подарен от Катар, който временно ще служи като Air Force One.
  • Енергийна извънредна ситуация: Белият дом издаде спешни заповеди за увеличаване на капацитета на енергийната мрежа в САЩ заради екстремната гореща вълна, застрашаваща доставките на ток в източните щати.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    1 1 Отговор
    Имат проблем с Гибралтар!

    Коментиран от #2

    06:09 02.07.2026

  • 2 Дзак

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Както и с Латинска Америка!

    06:11 02.07.2026

  • 3 абе Чичо Дони

    1 0 Отговор
    Не атакувай Испания. Атакувай управляващите социалисти.
    Испания си е много хубава държава дори. Неслучайно всеки се бута там да се пенсионира.

    07:17 02.07.2026

  • 4 Д-р Ментал

    2 0 Отговор
    Испания ясно заяви, че не желае да участва във войни. НАТО е отбранителен съюз. Не знам само защо ЕС не застане в твърда позиция зад Испания

    07:31 02.07.2026