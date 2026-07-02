Тръмп атакува Испания: Не е добър съюзник в НАТО

Американският президент Доналд Тръмп отправи поредните си изключително остри критики към Испания, като постави под въпрос нейното място в Северноатлантическия алианс в навечерието на срещата на върха на НАТО в Анкара, предадоха Anadolu Agency и ABC News​.

В изявление, направено в Белия дом, Тръмп директно заяви, че Мадрид не изпълнява задълженията си и отказва да помага на партньорите.

„Те не се държат добре“

В речта си американският лидер направи необичаен паралел между днешната геополитика и събития от края на 19-и век.

Думите на президента: „А, испанците. Те са членове на НАТО, но не особено добри членове. Казват: „Не, не искаме да помагаме на други хора“. Какво правим ние? Те не се държат добре“.

„А, испанците. Те са членове на НАТО, но не особено добри членове. Казват: „Не, не искаме да помагаме на други хора“. Какво правим ние? Те не се държат добре“. Исторически препратки: Тръмп припомни щурма на Сан Хуан от Теодор Рузвелт по време на Испано-американската война (1898 г.) и допълни, че Куба „отново се доближава към нас“ след десетилетия.

Тръмп припомни щурма на Сан Хуан от Теодор Рузвелт по време на Испано-американската война (1898 г.) и допълни, че Куба „отново се доближава към нас“ след десетилетия. Причина за раздора: Напрежението е породено от отказа на испанския премиер Педро Санчес да се ангажира с искането на Вашингтон за увеличаване на разходите за отбрана до 5% от БВП, както и от блокирането на американски полети и достъп до базите „Морон“ и „Рота“ по време на конфликта с Иран.

Напредък в преговорите с Техеран и нов Air Force One

Освен критиките към европейските съюзници, в последните часове американският президент направи и други ключови изявления пред репортери:

Дипломация с Иран: Тръмп обяви, че провеждащите се в Катар индиректни преговори с Техеран отбелязват сериозен напредък към мирно споразумение и денуклеаризация, след седмици на опасен размяна на огън в Близкия изток. Двете страни са се съгласили да изградят официален канал за комуникация.

Тръмп обяви, че провеждащите се в Катар индиректни преговори с Техеран отбелязват сериозен напредък към мирно споразумение и денуклеаризация, след седмици на опасен размяна на огън в Близкия изток. Двете страни са се съгласили да изградят официален канал за комуникация. Полет с подарък от Катар: Президентът направи първия си полет на борда на реновиран луксозен самолет, подарен от Катар, който временно ще служи като Air Force One.

Президентът направи първия си полет на борда на реновиран луксозен самолет, подарен от Катар, който временно ще служи като Air Force One. Енергийна извънредна ситуация: Белият дом издаде спешни заповеди за увеличаване на капацитета на енергийната мрежа в САЩ заради екстремната гореща вълна, застрашаваща доставките на ток в източните щати.