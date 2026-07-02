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Селекционерът на Австрия: Няма какво да губим срещу Испания, а можем да спечелим много

Селекционерът на Австрия: Няма какво да губим срещу Испания, а можем да спечелим много

2 Юли, 2026 08:59 604 0

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Те разполагат с много изключителни и технични играчи

Селекционерът на Австрия: Няма какво да губим срещу Испания, а можем да спечелим много - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg


Селекционерът на Австрия Ралф Рангник коментира предстоящия осминафинален двубой от Световно първенство срещу тима на Испания. Срещата ще се състои днес от 22:00 часа българско време.

„Те разполагат с много изключителни и технични играчи... Трябва задължително да продължим да търсим начини за решаване на проблемите. Нуждаем се от представяне на най-високо ниво. В този смисъл не бяхме в най-добрата си форма в последните три мача", заяви Рангник.

"Вече играхме срещу действащите световни шампиони (Аржентина - б.р.), а сега ще се изправим срещу действащите европейски шампиони. Няма какво да губим, а можем да спечелим много“, добави германският специалист.

Австрия се класира за 1/16-финалите след драматично равенство 3:3 срещу Алжир в последния кръг от груповата фаза.


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