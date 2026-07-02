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Анализ: Руските военни загуби в Украйна са се увеличили значително заради дроновете

Анализ: Руските военни загуби в Украйна са се увеличили значително заради дроновете

2 Юли, 2026 09:55 723 41

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  • анализ

Според Центъра за стратегически и международни изследвания Русия е понесла около 1,4 млн. военни загуби от началото на войната, а офанзивата ѝ се забавя на фона на по-ефективното използване на украински безпилотни системи

Анализ: Руските военни загуби в Украйна са се увеличили значително заради дроновете - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските военни загуби във войната в Украйна са нараснали значително през последните месеци, като основна причина за това е разширеното и по-ефективно използване на бойни дронове от украинските сили. Това се посочва в нов анализ на базирания във Вашингтон Център за стратегически и международни изследвания (ЦСМИ), цитиран от ДПА, предава БТА.

Според доклада от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Русия е понесла общо около 1,4 милиона военни загуби, включващи убити, ранени и безследно изчезнали военнослужещи. За същия период украинските загуби се оценяват на приблизително 600 000 души.

Анализаторите изчисляват, че между 400 000 и 450 000 руски военнослужещи са загинали във войната. За сравнение, украинските военни жертви се оценяват на между 125 000 и 150 000 души. Това представлява значително увеличение спрямо оценката на същия център от януари тази година, когато броят на загиналите руски войници беше изчислен на около 325 000.

Според доклада съотношението между руските и украинските загуби, което през по-голямата част от войната е варирало между 2:1 и 3:1, през първата половина на 2026 година е достигнало приблизително 8:1. Авторите обясняват тази промяна с широкото използване на украински бойни дронове, които значително повишават ефективността на отбраната и нанасят сериозни щети на настъпващите руски части.

От ЦСМИ отбелязват още, че месечните загуби на руската армия вече надхвърлят броя на новопостъпилите военнослужещи, което поставя допълнителен натиск върху способността на Москва да поддържа сегашния темп на бойните действия.

Анализът се базира на информация от военни, разузнавателни и правителствени източници от няколко държави. В същото време авторите подчертават, че данните не могат да бъдат независимо проверени. Както Русия, така и Украйна традиционно не публикуват пълни данни за собствените си загуби и взаимно се обвиняват в манипулиране на статистиката.

Докладът отчита и промяна в динамиката на бойните действия. Според Центъра руската офанзива се е забавила, като през първата половина на 2026 година руските сили за първи път от години не са успели да разширят контролираните от тях територии. На отделни участъци от фронта украинските войски дори са си върнали изгубени позиции, а напредъкът на руските части по над 1000-километровата фронтова линия е значително ограничен.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хахахахах

    32 2 Отговор
    а украинчетата сигурно възкръсват като ги лепне дрончето?

    09:58 02.07.2026

  • 3 Глупости

    29 2 Отговор
    На квадрат.укрожертвите гонят два милиона.

    09:59 02.07.2026

  • 4 Пропагандата ви я знаем

    30 3 Отговор
    За жалост реалността го виждаме всички при размяна на тела! После защо света е зад Русия. Няма кой да застане зад цигани и лъжите ви. Жалко за глупаците, разпространяващи лъжите ви. Но са глупаци!

    10:00 02.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЕДНА БАБА КАЗАЛА

    24 2 Отговор
    Това е достатъчно пропагандата да отпуши канала.

    10:01 02.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Студен синтез

    20 2 Отговор
    Този анализ прилича на резултатите от клизмата на аналена бербок.

    10:03 02.07.2026

  • 9 А ИСТИНАТА Е

    23 3 Отговор
    1 400 000 окраинци и 400 000 англосаксонски наемници са заровени да момента. Ранените отделно.

    Коментиран от #12

    10:03 02.07.2026

  • 10 Пич

    21 2 Отговор
    Боже Боже........ какви абривиетури, какви съкращения, за да внушат, че тези край ни тъ пиз ми са достоверни.....???!!!
    Ал ооо.......кой не знае, че Интернет е открит отдавна, и може да четем какво пише за заг убите на Украйна директно от САЩ и ЕС......!!!??? Не от "вра жес ките" руски медии!!!

    10:03 02.07.2026

  • 11 Герги

    5 14 Отговор
    Поне семействата ще обновят техниката в къщи...перални,хладилници,за малките велосипеди...абдала да умира там, за кефа на Фюрера..

    Коментиран от #30

    10:06 02.07.2026

  • 12 гост

    7 15 Отговор

    До коментар #9 от "А ИСТИНАТА Е":

    Закръгляй...2,000,000 украяинци и 1,000,000 немници,същото както Русия унищожила 30 ПВО системи а на украинците са дадени 18...моабет да става.

    10:08 02.07.2026

  • 13 ВВП

    11 4 Отговор
    Рф е загубила към 100 млн ,окропите са пукнали от пиене и ядене ..Ахаха ..

    10:11 02.07.2026

  • 14 Никой не казва

    10 2 Отговор
    Явно скоро ще обявят изтеглянето си от Константиновка, като вече стратегически ненужен.

    10:14 02.07.2026

  • 15 Хасковски каунь

    10 2 Отговор
    Дай да видим и какво става с територията и населението на Украйна. Щото с тия всекидневни успехи на Украинската армия.....

    10:15 02.07.2026

  • 16 000

    3 2 Отговор
    Смъртта на западния доминитет, базиран на колониалното завладяване приключи. Русия днес е проекция на този колониален западен модел. Но не тя се бори с него, ппосто този паразитен модел се изчерпа. Толкова.

    10:15 02.07.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    10 1 Отговор
    Да... щото Руснаците не използват дронове и те загубия нямат - Сито окраинско наци е потомък на Дънкан Маклауд - за хлапетията с бяло около устенцата могат да проверят, кой е пича ;)

    10:15 02.07.2026

  • 18 Ленин

    3 3 Отговор
    Според мен украинските жертви са поне 100 милиона плюс 100-200 хиляди натовски генерали! Нали украинците бяха занулени при Бахмут все пак!

    Коментиран от #28

    10:18 02.07.2026

  • 19 Груйо

    2 11 Отговор
    За Владимир Педофилович, човешкия живот няма абсолютно никакво знамение.

    Коментиран от #21, #26

    10:19 02.07.2026

  • 20 Пешко

    3 8 Отговор
    Сега разбрах защо руснаците са на три дни от Киев! Защото ако пуснат атомна бомба, три дни след това Русия изчезва!

    Коментиран от #23

    10:20 02.07.2026

  • 21 Гъдьо

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "Груйо":

    За тейко си ли говориш?

    10:20 02.07.2026

  • 22 Всеки ден лъжи и урко фашистка пропаганд

    9 2 Отговор
    Пропаганда. Омръзнахте ни с тези измислени новини и война която не ни касае

    Коментиран от #38

    10:22 02.07.2026

  • 23 Нищо не можеш да разбереш, драги

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пешко":

    нямаш нужното оборудване между ушите.
    По-добре иди и фърли на прасето, че оквича селото.

    10:24 02.07.2026

  • 24 Някой

    1 5 Отговор
    На българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин.

    10:24 02.07.2026

  • 25 Фен

    3 5 Отговор
    Както се вижда от коментарите, руските жертви нямат значение! Затова и никой не ги брои! Това че отишли 100-200 хиляди жертви няма значение! Важното е че са превзели " едно село" и този месец!

    10:25 02.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Симпатизант

    8 1 Отговор
    Вижте сега атлантисти: Мнозинството българи имат сантименти към Русия, освободителката на България и не искат да я видят победена и унижена. Българите искат Русия да е силна, горда и част от Европа и Света. Кой прав, кой крив е друг въпрос. Причините никога не са еднозначни. Виновникът никога не е един. Това е

    Коментиран от #33

    10:27 02.07.2026

  • 28 Тролейче

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ленин":

    Според всички потребители е по-добре да не пишеш тъпотии. Вземи и намери някои бежанки от Украйна и ги поразпитай за роднините им.

    Коментиран от #31

    10:29 02.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 голям смях

    3 8 Отговор

    До коментар #11 от "Герги":

    Ватенките бяха откраднали тоалетни чинии.Замъкнали ги в руската кочина и се чудят какво да ги правят.В 77% от селищата в Русия няма течаща вода.

    Коментиран от #35, #41

    10:30 02.07.2026

  • 31 Ленин

    2 7 Отговор

    До коментар #28 от "Тролейче":

    Току що изкара 50 рублей! Със здраве да си ги харчиш!

    Коментиран от #39

    10:33 02.07.2026

  • 32 Цеко, Лесичери

    3 7 Отговор
    1,4 милиона.Много руска смрадт е това.

    10:35 02.07.2026

  • 33 Демократ

    2 6 Отговор

    До коментар #27 от "Симпатизант":

    Изконна човешка ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.Това е

    10:36 02.07.2026

  • 34 Опелото

    6 7 Отговор
    Че колко са 35 ИЛЯДИ монголья ФИРА месечно?
    Може и много повече КОМПОСТ

    10:36 02.07.2026

  • 35 Мори..знаят

    11 5 Отговор

    До коментар #30 от "голям смях":

    То ВиК немат ама един монголь беше изтъпанил тоалетната чиния у центъро на кухнята, та като додат прима тите на гости а видат че и он е Големец -- има Уни таз
    Хихихихихи

    10:40 02.07.2026

  • 36 я пак

    3 10 Отговор
    Русия мобилизира 300 000, имаше 280 000 на фронта обаче била с 1,4 милиона военни загуби ???

    Само да спомена че мобилизацията е остатъчна украина е тотална и върви от години, гони 2 милиона но пък са на път да загубят численото си превъзходство.

    Коментиран от #40

    10:43 02.07.2026

  • 37 Осведомен

    10 2 Отговор
    Руските окупационни сили са понесли 39 290 жертви само през юни(над 2000 за последното денонощие) - най-високият месечен брой от март 2025 г. Неуспешната им тактика за изпращане на пехота в атаки самостоятелно или по двойки (инфилтрация) означава, че ранените войници рутинно биват изоставяни на бойното поле, за да умрат.
    Тенденцията е тези загуби да се увеличават.

    10:45 02.07.2026

  • 38 Ква пропаганда сладур?

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Всеки ден лъжи и урко фашистка пропаганд":

    Украинците устроиха ад за ватенките в Донбас.Пленници не се вземат.С тези тролейски клишета ватенките 1500 дни превземат Мала Токмачка.Или найлоновите чували по-скоро

    10:47 02.07.2026

  • 39 Ако плащаха за истина

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ленин":

    щеше ли да има тролещи глупаци срещу Русия, показвайки падението си на деградирали отпадъци и дъното което е достигнал запада, да се занимава с лъжи и пропаганда срещу Русия!

    10:48 02.07.2026

  • 40 да те светна

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "я пак":

    Само през 2022 бяха избити 350 000 руски орки.

    10:49 02.07.2026

  • 41 Приопагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "голям смях":

    винаги намира глупака!

    10:50 02.07.2026

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