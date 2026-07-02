Анализ: Руските военни загуби в Украйна са се увеличили значително заради дроновете

Руските военни загуби във войната в Украйна са нараснали значително през последните месеци, като основна причина за това е разширеното и по-ефективно използване на бойни дронове от украинските сили. Това се посочва в нов анализ на базирания във Вашингтон Център за стратегически и международни изследвания (ЦСМИ), цитиран от ДПА, предава БТА.
Според доклада от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Русия е понесла общо около 1,4 милиона военни загуби, включващи убити, ранени и безследно изчезнали военнослужещи. За същия период украинските загуби се оценяват на приблизително 600 000 души.
Анализаторите изчисляват, че между 400 000 и 450 000 руски военнослужещи са загинали във войната. За сравнение, украинските военни жертви се оценяват на между 125 000 и 150 000 души. Това представлява значително увеличение спрямо оценката на същия център от януари тази година, когато броят на загиналите руски войници беше изчислен на около 325 000.
Според доклада съотношението между руските и украинските загуби, което през по-голямата част от войната е варирало между 2:1 и 3:1, през първата половина на 2026 година е достигнало приблизително 8:1. Авторите обясняват тази промяна с широкото използване на украински бойни дронове, които значително повишават ефективността на отбраната и нанасят сериозни щети на настъпващите руски части.
От ЦСМИ отбелязват още, че месечните загуби на руската армия вече надхвърлят броя на новопостъпилите военнослужещи, което поставя допълнителен натиск върху способността на Москва да поддържа сегашния темп на бойните действия.
Анализът се базира на информация от военни, разузнавателни и правителствени източници от няколко държави. В същото време авторите подчертават, че данните не могат да бъдат независимо проверени. Както Русия, така и Украйна традиционно не публикуват пълни данни за собствените си загуби и взаимно се обвиняват в манипулиране на статистиката.
Докладът отчита и промяна в динамиката на бойните действия. Според Центъра руската офанзива се е забавила, като през първата половина на 2026 година руските сили за първи път от години не са успели да разширят контролираните от тях територии. На отделни участъци от фронта украинските войски дори са си върнали изгубени позиции, а напредъкът на руските части по над 1000-километровата фронтова линия е значително ограничен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хахахахах
09:58 02.07.2026
3 Глупости
09:59 02.07.2026
4 Пропагандата ви я знаем
10:00 02.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ЕДНА БАБА КАЗАЛА
10:01 02.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Студен синтез
10:03 02.07.2026
9 А ИСТИНАТА Е
Коментиран от #12
10:03 02.07.2026
10 Пич
Ал ооо.......кой не знае, че Интернет е открит отдавна, и може да четем какво пише за заг убите на Украйна директно от САЩ и ЕС......!!!??? Не от "вра жес ките" руски медии!!!
10:03 02.07.2026
11 Герги
Коментиран от #30
10:06 02.07.2026
12 гост
До коментар #9 от "А ИСТИНАТА Е":Закръгляй...2,000,000 украяинци и 1,000,000 немници,същото както Русия унищожила 30 ПВО системи а на украинците са дадени 18...моабет да става.
10:08 02.07.2026
13 ВВП
10:11 02.07.2026
14 Никой не казва
10:14 02.07.2026
15 Хасковски каунь
10:15 02.07.2026
16 000
10:15 02.07.2026
17 ДрайвингПлежър
10:15 02.07.2026
18 Ленин
Коментиран от #28
10:18 02.07.2026
19 Груйо
Коментиран от #21, #26
10:19 02.07.2026
20 Пешко
Коментиран от #23
10:20 02.07.2026
21 Гъдьо
До коментар #19 от "Груйо":За тейко си ли говориш?
10:20 02.07.2026
22 Всеки ден лъжи и урко фашистка пропаганд
Коментиран от #38
10:22 02.07.2026
23 Нищо не можеш да разбереш, драги
До коментар #20 от "Пешко":нямаш нужното оборудване между ушите.
По-добре иди и фърли на прасето, че оквича селото.
10:24 02.07.2026
24 Някой
10:24 02.07.2026
25 Фен
10:25 02.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Симпатизант
Коментиран от #33
10:27 02.07.2026
28 Тролейче
До коментар #18 от "Ленин":Според всички потребители е по-добре да не пишеш тъпотии. Вземи и намери някои бежанки от Украйна и ги поразпитай за роднините им.
Коментиран от #31
10:29 02.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 голям смях
До коментар #11 от "Герги":Ватенките бяха откраднали тоалетни чинии.Замъкнали ги в руската кочина и се чудят какво да ги правят.В 77% от селищата в Русия няма течаща вода.
Коментиран от #35, #41
10:30 02.07.2026
31 Ленин
До коментар #28 от "Тролейче":Току що изкара 50 рублей! Със здраве да си ги харчиш!
Коментиран от #39
10:33 02.07.2026
32 Цеко, Лесичери
10:35 02.07.2026
33 Демократ
До коментар #27 от "Симпатизант":Изконна човешка ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.Това е
10:36 02.07.2026
34 Опелото
Може и много повече КОМПОСТ
10:36 02.07.2026
35 Мори..знаят
До коментар #30 от "голям смях":То ВиК немат ама един монголь беше изтъпанил тоалетната чиния у центъро на кухнята, та като додат прима тите на гости а видат че и он е Големец -- има Уни таз
Хихихихихи
10:40 02.07.2026
36 я пак
Само да спомена че мобилизацията е остатъчна украина е тотална и върви от години, гони 2 милиона но пък са на път да загубят численото си превъзходство.
Коментиран от #40
10:43 02.07.2026
37 Осведомен
Тенденцията е тези загуби да се увеличават.
10:45 02.07.2026
38 Ква пропаганда сладур?
До коментар #22 от "Всеки ден лъжи и урко фашистка пропаганд":Украинците устроиха ад за ватенките в Донбас.Пленници не се вземат.С тези тролейски клишета ватенките 1500 дни превземат Мала Токмачка.Или найлоновите чували по-скоро
10:47 02.07.2026
39 Ако плащаха за истина
До коментар #31 от "Ленин":щеше ли да има тролещи глупаци срещу Русия, показвайки падението си на деградирали отпадъци и дъното което е достигнал запада, да се занимава с лъжи и пропаганда срещу Русия!
10:48 02.07.2026
40 да те светна
До коментар #36 от "я пак":Само през 2022 бяха избити 350 000 руски орки.
10:49 02.07.2026
41 Приопагандата
До коментар #30 от "голям смях":винаги намира глупака!
10:50 02.07.2026