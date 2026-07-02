Анализ: Руските военни загуби в Украйна са се увеличили значително заради дроновете

Руските военни загуби във войната в Украйна са нараснали значително през последните месеци, като основна причина за това е разширеното и по-ефективно използване на бойни дронове от украинските сили. Това се посочва в нов анализ на базирания във Вашингтон Център за стратегически и международни изследвания (ЦСМИ), цитиран от ДПА, предава БТА.

Според доклада от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Русия е понесла общо около 1,4 милиона военни загуби, включващи убити, ранени и безследно изчезнали военнослужещи. За същия период украинските загуби се оценяват на приблизително 600 000 души.

Анализаторите изчисляват, че между 400 000 и 450 000 руски военнослужещи са загинали във войната. За сравнение, украинските военни жертви се оценяват на между 125 000 и 150 000 души. Това представлява значително увеличение спрямо оценката на същия център от януари тази година, когато броят на загиналите руски войници беше изчислен на около 325 000.

Според доклада съотношението между руските и украинските загуби, което през по-голямата част от войната е варирало между 2:1 и 3:1, през първата половина на 2026 година е достигнало приблизително 8:1. Авторите обясняват тази промяна с широкото използване на украински бойни дронове, които значително повишават ефективността на отбраната и нанасят сериозни щети на настъпващите руски части.

От ЦСМИ отбелязват още, че месечните загуби на руската армия вече надхвърлят броя на новопостъпилите военнослужещи, което поставя допълнителен натиск върху способността на Москва да поддържа сегашния темп на бойните действия.

Анализът се базира на информация от военни, разузнавателни и правителствени източници от няколко държави. В същото време авторите подчертават, че данните не могат да бъдат независимо проверени. Както Русия, така и Украйна традиционно не публикуват пълни данни за собствените си загуби и взаимно се обвиняват в манипулиране на статистиката.

Докладът отчита и промяна в динамиката на бойните действия. Според Центъра руската офанзива се е забавила, като през първата половина на 2026 година руските сили за първи път от години не са успели да разширят контролираните от тях територии. На отделни участъци от фронта украинските войски дори са си върнали изгубени позиции, а напредъкът на руските части по над 1000-километровата фронтова линия е значително ограничен.