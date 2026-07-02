Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Медведев ще представлява Русия на церемония в Иран за прощаване с Али Хаменей

Медведев ще представлява Русия на церемония в Иран за прощаване с Али Хаменей

2 Юли, 2026 12:06, обновена 2 Юли, 2026 12:07 830 40

  • иран-
  • русия-
  • али хаменей-
  • церемония-
  • прощаване-
  • медведев

Кремъл потвърди участието на високопоставена делегация, включваща политически и религиозни представители, на събитията в няколко ирански града

Медведев ще представлява Русия на церемония в Иран за прощаване с Али Хаменей - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев ще представя Русия на церемонията по прощаване с бившия ирански върховен лидер Али Хаменей, съобщава „Газета“, предава Фокус.

Ден по-рано посланикът на Иран в Русия Казем Джалали посочи, че Медведев ще участва в церемонията, като според него той ще пътува като специален пратеник на руския президент Владимир Путин.

В руската делегация ще бъдат включени и представители на външното министерство, Руската православна църква, както и религиозни представители от мюсюлманската общност, включително сунитски мюфтии и шиитски учени. Според изявленията присъствието им отразява „уважението към бившия лидер“ и „дълбочината на отношенията“ между Москва и Техеран.

По информация на иранската държавна телевизия IRIB церемонията по прощаване ще се проведе в периода 4-9 юли и ще обхване няколко града, включително Техеран, Кум, Наджаф, Кербала и Машхад. Очаква се в събитието да участват между 8 и 10 милиона души, като основните прояви са планирани в Машхад.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любо

    13 17 Отговор
    Кой е тоз боклук?

    Коментиран от #31, #34

    12:07 02.07.2026

  • 2 И това какво го интересува

    9 22 Отговор
    Целокупният български народ?

    Коментиран от #6, #36

    12:08 02.07.2026

  • 3 Аз съм веган

    11 13 Отговор
    Дано се запаси с самагон ,че там няма

    12:09 02.07.2026

  • 4 Индия,Иран и Северна Корея,

    14 13 Отговор
    само там може да се изяви този тип.

    12:09 02.07.2026

  • 5 хихи

    14 12 Отговор
    наркомана Медведев пак няма знае на кой свят се намира😅 😅 😅

    Коментиран от #7

    12:10 02.07.2026

  • 6 хихи

    13 10 Отговор

    До коментар #2 от "И това какво го интересува":

    не го интересува , ама не е лошо да има такива посмешища за народа 😅 😅 😅

    12:11 02.07.2026

  • 7 хъхъ

    12 11 Отговор

    До коментар #5 от "хихи":

    Ще бъде пиян от мъка...

    12:11 02.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ехеее

    15 12 Отговор
    Пак изпуснаха пияната Медведка от психо диспансера 🥃😂

    12:11 02.07.2026

  • 10 Примати

    12 13 Отговор
    Кратко , точно ш ясно: руската империя във няколкото и образувания през вековете е съсипала съдбата на окоро 300 милиона човека. Както винаги се случва обаче сметката винаги идва...сега Русия ще плата до края

    12:12 02.07.2026

  • 11 Руските загуби

    16 11 Отговор
    От началото на годината руските загуби са 8 убити орки за един украинец.

    12:13 02.07.2026

  • 12 Демократ

    14 9 Отговор
    Терористите се подържат

    Коментиран от #32

    12:13 02.07.2026

  • 13 1945

    10 6 Отговор
    показаха ли Мочтаба жив

    12:14 02.07.2026

  • 14 Медводков

    10 7 Отговор
    Като не ме уважавате, натофци.Ще подаждя при маршаллах аятолах джамахирията.

    12:14 02.07.2026

  • 15 Мунчо

    13 7 Отговор
    Правилното заглавие е-медведев ще излага Русия в Иран

    12:15 02.07.2026

  • 16 Да тренира

    11 8 Отговор
    Днес в Иран утре в рашистан

    12:15 02.07.2026

  • 17 Мишел

    12 5 Отговор
    "Русия ще получи хуманитарна помощ от Казахстан 50 000 метрични тона бензин през юли."

    Коментиран от #22

    12:15 02.07.2026

  • 18 РУСОФИЛКИТЕ СВАЛИХА УШАНКИТЕ

    12 8 Отговор
    И НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ.

    ЩЕ РЕВАТ ЗА АЯТОЛАХА

    СКЪПИЯТ БРАТ НА ПУТКЕР.

    12:16 02.07.2026

  • 19 Изпратили са го на смърт

    14 6 Отговор
    В Иран водка няма

    12:17 02.07.2026

  • 20 Нашите копеи няма ли да участват?

    13 5 Отговор
    Имаме готово трио- президентката, премиерът и патриархът са готови да се присъединят!

    12:18 02.07.2026

  • 21 смях в залата

    15 6 Отговор
    Нашия чорап няма ли да отиде?

    Коментиран от #24

    12:18 02.07.2026

  • 22 Само за Крим

    10 3 Отговор

    До коментар #17 от "Мишел":

    Няма да стигнат

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Пък и най вероятно горивото
    Ще бъде разпродадено
    На черно
    От Руските Военни.

    12:18 02.07.2026

  • 23 гост

    10 3 Отговор
    Изчекнатите се подкрепят.

    12:20 02.07.2026

  • 24 Афродита

    13 4 Отговор

    До коментар #21 от "смях в залата":

    Чорапа ще ни изкарва ли от НАТО и ЕС ?

    12:20 02.07.2026

  • 25 Мишел

    12 6 Отговор
    Мобилизираните руснаци на фронта оцеляват между 10 дни и 20 дни- като в това време е включен и престоят им в учебен център, пише The New York Times. В края на 2025 г. руските власти обявиха набирането на повече от 420 000 мобилизирани руснаци. Много от тях преминават само няколко дни обучение, преди да бъдат изпратени в бойната зона. Една от основните причини за високите загуби в руската армия е масовото използване на дронове от украинската армия.

    12:21 02.07.2026

  • 26 Архимандрисандрит Бибиян

    8 4 Отговор
    Ка че изкайрети без ичкия бе, туй че е изпитание за Менделя?!

    12:22 02.07.2026

  • 27 От ПАСОЛЯ

    11 4 Отговор
    ЩЕ ИМА БЕЗПЛАТНИ ЧАРТЪРИ.

    КАНЯТ РУСОФИЛСКИЯ КОНТИНГЕНТ

    ДА ПОДНЕСАТ ПОСЛЕДНИ
    СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ

    НА ВЕЛИКИЯ ЧАЛМА ПАША.

    ОФИЦИАЛЕН ДРЕС КОД:

    ЧАРШАФ ШАЛВАР И ЧАЛМА .

    ВАТЕНКИ И УШАНКИ

    ЗАБРАНЕНИ .

    12:22 02.07.2026

  • 28 хаха

    8 4 Отговор
    Направо да я хвърлят пияната блятенка в същата дупка. Да си правят компания.

    12:24 02.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ДВИЖУХА МЕДВЕЖУХА

    12 4 Отговор
    Алкохолът в Иран
    Е забранен
    Но МЕДВЕДЕВ е хитър.

    Ще напълни Куфарите с Одеколон.
    Пак ще има Пиячка
    Къоскракия Евреин.

    12:25 02.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хохо Бохо

    4 7 Отговор

    До коментар #12 от "Демократ":

    Да ЕС и краваря подкрепя тероризма в Монако

    12:27 02.07.2026

  • 33 Истината

    5 10 Отговор
    явно евро-атлантическата измет се е активизирала, за да троли под статия за убития от ционистите лидер на Иран - толкова им е акъла ...

    12:27 02.07.2026

  • 34 Москвалабад

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Любо":

    Да живее руско-ислямската православна дружба 🤣🤣🤣

    Коментиран от #38

    12:28 02.07.2026

  • 35 психари на погребението на психар

    9 4 Отговор
    толема новина...

    12:28 02.07.2026

  • 36 Сандо

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "И това какво го интересува":

    Целокупният български народ трябва да се заинтересува Кой ще води българската делегация?А такъв като че ли няма да има,защото Иран не ни е изпратил покана за погребението заради нашето участие във войната на страната на агресорите САЩ и Израел.

    12:42 02.07.2026

  • 37 ка Путин Боклук

    3 3 Отговор
    Тоя не се ли разложи вече бе? Сам ли ще го изпращат или със сина му заедно?

    12:52 02.07.2026

  • 38 имаш в предвид

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Москвалабад":

    Руслямско-ислямската

    12:53 02.07.2026

  • 39 да видим

    2 1 Отговор
    Колко пъти Медведев ще цуне кОрана на имама.
    🍆🥕🖕

    12:54 02.07.2026

  • 40 коко

    3 3 Отговор
    Горкият! Вместо водка ще пие шербет и ще му е тъжно,тъжно...

    13:01 02.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания