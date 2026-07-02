Медведев ще представлява Русия на церемония в Иран за прощаване с Али Хаменей

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев ще представя Русия на церемонията по прощаване с бившия ирански върховен лидер Али Хаменей, съобщава „Газета“, предава Фокус.
Ден по-рано посланикът на Иран в Русия Казем Джалали посочи, че Медведев ще участва в церемонията, като според него той ще пътува като специален пратеник на руския президент Владимир Путин.
В руската делегация ще бъдат включени и представители на външното министерство, Руската православна църква, както и религиозни представители от мюсюлманската общност, включително сунитски мюфтии и шиитски учени. Според изявленията присъствието им отразява „уважението към бившия лидер“ и „дълбочината на отношенията“ между Москва и Техеран.
По информация на иранската държавна телевизия IRIB церемонията по прощаване ще се проведе в периода 4-9 юли и ще обхване няколко града, включително Техеран, Кум, Наджаф, Кербала и Машхад. Очаква се в събитието да участват между 8 и 10 милиона души, като основните прояви са планирани в Машхад.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Любо
Коментиран от #31, #34
12:07 02.07.2026
2 И това какво го интересува
Коментиран от #6, #36
12:08 02.07.2026
3 Аз съм веган
12:09 02.07.2026
4 Индия,Иран и Северна Корея,
12:09 02.07.2026
5 хихи
Коментиран от #7
12:10 02.07.2026
6 хихи
До коментар #2 от "И това какво го интересува":не го интересува , ама не е лошо да има такива посмешища за народа 😅 😅 😅
12:11 02.07.2026
7 хъхъ
До коментар #5 от "хихи":Ще бъде пиян от мъка...
12:11 02.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ехеее
12:11 02.07.2026
10 Примати
12:12 02.07.2026
11 Руските загуби
12:13 02.07.2026
12 Демократ
Коментиран от #32
12:13 02.07.2026
13 1945
12:14 02.07.2026
14 Медводков
12:14 02.07.2026
15 Мунчо
12:15 02.07.2026
16 Да тренира
12:15 02.07.2026
17 Мишел
Коментиран от #22
12:15 02.07.2026
18 РУСОФИЛКИТЕ СВАЛИХА УШАНКИТЕ
ЩЕ РЕВАТ ЗА АЯТОЛАХА
СКЪПИЯТ БРАТ НА ПУТКЕР.
12:16 02.07.2026
19 Изпратили са го на смърт
12:17 02.07.2026
20 Нашите копеи няма ли да участват?
12:18 02.07.2026
21 смях в залата
Коментиран от #24
12:18 02.07.2026
22 Само за Крим
До коментар #17 от "Мишел":Няма да стигнат
Хаха хахахахаха хахахахаха
Пък и най вероятно горивото
Ще бъде разпродадено
На черно
От Руските Военни.
12:18 02.07.2026
23 гост
12:20 02.07.2026
24 Афродита
До коментар #21 от "смях в залата":Чорапа ще ни изкарва ли от НАТО и ЕС ?
12:20 02.07.2026
25 Мишел
12:21 02.07.2026
26 Архимандрисандрит Бибиян
12:22 02.07.2026
27 От ПАСОЛЯ
КАНЯТ РУСОФИЛСКИЯ КОНТИНГЕНТ
ДА ПОДНЕСАТ ПОСЛЕДНИ
СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ
НА ВЕЛИКИЯ ЧАЛМА ПАША.
ОФИЦИАЛЕН ДРЕС КОД:
ЧАРШАФ ШАЛВАР И ЧАЛМА .
ВАТЕНКИ И УШАНКИ
ЗАБРАНЕНИ .
12:22 02.07.2026
28 хаха
12:24 02.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ДВИЖУХА МЕДВЕЖУХА
Е забранен
Но МЕДВЕДЕВ е хитър.
Ще напълни Куфарите с Одеколон.
Пак ще има Пиячка
Къоскракия Евреин.
12:25 02.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Хохо Бохо
До коментар #12 от "Демократ":Да ЕС и краваря подкрепя тероризма в Монако
12:27 02.07.2026
33 Истината
12:27 02.07.2026
34 Москвалабад
До коментар #1 от "Любо":Да живее руско-ислямската православна дружба 🤣🤣🤣
Коментиран от #38
12:28 02.07.2026
35 психари на погребението на психар
12:28 02.07.2026
36 Сандо
До коментар #2 от "И това какво го интересува":Целокупният български народ трябва да се заинтересува Кой ще води българската делегация?А такъв като че ли няма да има,защото Иран не ни е изпратил покана за погребението заради нашето участие във войната на страната на агресорите САЩ и Израел.
12:42 02.07.2026
37 ка Путин Боклук
12:52 02.07.2026
38 имаш в предвид
До коментар #34 от "Москвалабад":Руслямско-ислямската
12:53 02.07.2026
39 да видим
🍆🥕🖕
12:54 02.07.2026
40 коко
13:01 02.07.2026