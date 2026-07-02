Медведев ще представлява Русия на церемония в Иран за прощаване с Али Хаменей

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев ще представя Русия на церемонията по прощаване с бившия ирански върховен лидер Али Хаменей, съобщава „Газета“, предава Фокус.

Ден по-рано посланикът на Иран в Русия Казем Джалали посочи, че Медведев ще участва в церемонията, като според него той ще пътува като специален пратеник на руския президент Владимир Путин.

В руската делегация ще бъдат включени и представители на външното министерство, Руската православна църква, както и религиозни представители от мюсюлманската общност, включително сунитски мюфтии и шиитски учени. Според изявленията присъствието им отразява „уважението към бившия лидер“ и „дълбочината на отношенията“ между Москва и Техеран.

По информация на иранската държавна телевизия IRIB церемонията по прощаване ще се проведе в периода 4-9 юли и ще обхване няколко града, включително Техеран, Кум, Наджаф, Кербала и Машхад. Очаква се в събитието да участват между 8 и 10 милиона души, като основните прояви са планирани в Машхад.