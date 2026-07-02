Съдът на ЕС окончателно потвърди глоба от 4,125 млрд. евро срещу Google за Android

Съдът на Европейския съюз окончателно потвърди глобата от 4,125 млрд. евро, наложена на Google за злоупотреба с господстващо положение във връзка с операционната система Android. С решението си върховната съдебна инстанция на ЕС отхвърли жалбата на Google и компанията майка Alphabet срещу по-ранно решение на Общия съд на Европейския съюз, съобщава пресслужбата на съда, предава News.bg.

Процесът започва през 2018 г., когато Европейската комисия установява, че Google е използвала доминиращото си положение на пазара, за да дава предимство на собствените си услуги - търсачката Google Search и браузъра Chrome - върху устройства с Android. Това е ставало чрез споразумения за предварително инсталиране на приложения и чрез условия за лицензиране на операционната система.

Първоначално Европейската комисия налага рекордна глоба от 4,342 млрд. евро. След обжалване Общият съд отменя част от констатациите, свързани със споразумения за подялба на приходи, и намалява санкцията до 4,125 млрд. евро. Alphabet остава солидарно отговорна за 1,52 млрд. евро от сумата.

С окончателното си решение Съдът на ЕС потвърждава именно този намален размер на санкцията и приема, че практиките на Google са имали антиконкурентен ефект. Според съда предварително инсталираните приложения се ползват с предимство, тъй като потребителите по-често използват вече наличните услуги на устройствата си.

Магистратите отхвърлят аргументите на Google, че потребителските предпочитания и качеството на услугите обясняват пазарната ѝ позиция, и приемат, че условията за предварително инсталиране и споразуменията за ограничаване на фрагментацията на Android могат да ограничат конкуренцията.

С решението се потвърждава още, че правото на защита на Google е било спазено и че Общият съд е мотивирал достатъчно подробно своите изводи. Така приключва едно от най-значимите антитръстови дела на Европейската комисия срещу технологична компания.