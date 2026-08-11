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Американски съд сложи край на делото срещу индийския милиардер Гаутам Адани

Американски съд сложи край на делото срещу индийския милиардер Гаутам Адани

11 Август, 2026 10:03, обновена 11 Август, 2026 10:04 819 4

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  • съд-
  • дело

Прокуратурата оттегли обвиненията за предполагаеми подкупи за над 250 млн. долара, свързани с договори за соларна енергия в Индия

Американски съд сложи край на делото срещу индийския милиардер Гаутам Адани - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американски федерален съд прекрати наказателното дело срещу индийския бизнесмен Гаутам Адани, след като Министерството на правосъдието на САЩ оттегли обвиненията срещу него за измама и корупция, предадоха световните агенции и БТА, предава Dir.bg.

Адани беше обвинен през 2024 г., че е участвал в схема за изплащане на над 250 млн. долара подкупи на индийски държавни служители с цел получаване на договори в сферата на соларната енергетика. Според американските власти предполагаемата схема е можела да навреди на инвеститори от САЩ.

През май федералната прокуратура поиска прекратяване на наказателното преследване. Искането беше одобрено от федералния съдия в Бруклин Никълъс Гарофис, според съдебни документи.

Според „Ню Йорк таймс“ решението е било предшествано от промяна в защитния екип на Адани. Новите му адвокати са били ръководени от Робърт Джуфра, който е сред адвокатите, представлявали президента Доналд Тръмп.

Изданието съобщава още, че по време на среща между защитата и прокуратурата през април Джуфра е заявил, че при прекратяване на делото Адани би бил готов да инвестира 10 млрд. долара в американската икономика.

Прекратяването на делото слага край на наказателното производство в САЩ срещу един от най-богатите индийски бизнесмени, но обвиненията, заради които беше започнато разследването, бяха сред най-сериозните правни предизвикателства пред неговата бизнес империя.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Епщайн

    6 0 Отговор
    За да получиш, трябва да дадеш. Той ми даде половината от парите, аз свалих всички обвинения.

    10:18 11.08.2026

  • 2 Купи си правосъдие

    8 0 Отговор
    "Адани би бил готов да инвестира 10 млрд. долара в американската икономика." А, казват, че нашата съдебна система била корумпирана. Равенството пред закона е просто една фикция, която звучи добре. Цялата история си е е един вид изнудване. Милиардерът бил дал пари на индийски служители, които можели да ощетят американски инвеститори в Индия. И къде го съдят за корупция? Не в Индия, където се предполага, че е извършено деянието, а в САЩ. Опрощението на греховете се заплаща.

    10:19 11.08.2026

  • 3 морския

    2 0 Отговор
    сащисантероризъм по света !.... облечен в незаконни закони !

    11:18 11.08.2026

  • 4 Тръмп

    2 0 Отговор
    Имаме сделка. На правосъдието м...му

    11:39 11.08.2026