Американски съд сложи край на делото срещу индийския милиардер Гаутам Адани

Американски федерален съд прекрати наказателното дело срещу индийския бизнесмен Гаутам Адани, след като Министерството на правосъдието на САЩ оттегли обвиненията срещу него за измама и корупция, предадоха световните агенции и БТА, предава Dir.bg.

Адани беше обвинен през 2024 г., че е участвал в схема за изплащане на над 250 млн. долара подкупи на индийски държавни служители с цел получаване на договори в сферата на соларната енергетика. Според американските власти предполагаемата схема е можела да навреди на инвеститори от САЩ.

През май федералната прокуратура поиска прекратяване на наказателното преследване. Искането беше одобрено от федералния съдия в Бруклин Никълъс Гарофис, според съдебни документи.

Според „Ню Йорк таймс“ решението е било предшествано от промяна в защитния екип на Адани. Новите му адвокати са били ръководени от Робърт Джуфра, който е сред адвокатите, представлявали президента Доналд Тръмп.

Изданието съобщава още, че по време на среща между защитата и прокуратурата през април Джуфра е заявил, че при прекратяване на делото Адани би бил готов да инвестира 10 млрд. долара в американската икономика.

Прекратяването на делото слага край на наказателното производство в САЩ срещу един от най-богатите индийски бизнесмени, но обвиненията, заради които беше започнато разследването, бяха сред най-сериозните правни предизвикателства пред неговата бизнес империя.