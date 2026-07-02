Литва премахва конституционната разпоредба, забраняваща разполагането на ядрени оръжия на нейна земя

Литовският президент Гитанас Науседа заяви, че партиите в парламента (Сейма) са постигнали единомислие относно план за премахване на конституционната разпоредба, забраняваща разполагането на ядрени оръжия на територията на Литва, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
„Геополитическата обстановка се влошава. Конституцията ни е написана, когато геополитическите обстоятелства са били коренно различни“, заяви той.
Науседа заяви, че към момента няма планове за разполагане на ядрени оръжия в Литва, но премахването на разпоредбата ще гарантира, че Вилнюс няма да се изправи пред ограничения, в случай че ситуацията със сигурността се променят в бъдеще.
Във вторник литовският Сейм избра лидера на Социалдемократическата партия Миндаугас Синкевичус за нов министър-председател. В рамките на изслушване в парламента преди избирането си той заяви подкрепата си за премахване на конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия на територията на балтийската страна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #26, #29, #42
14:22 02.07.2026
2 В.В. Путин
Коментиран от #4, #12
14:22 02.07.2026
3 Литва
14:23 02.07.2026
4 В.В.Путин
До коментар #2 от "В.В. Путин":по въздушна поща
14:23 02.07.2026
5 ХЕ ХЕ ХЕ
И ще си го получат :)
14:23 02.07.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #11
14:24 02.07.2026
7 оня с коня
14:31 02.07.2026
8 Гаранция,
14:31 02.07.2026
9 Българските ф-16/70
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ще бъдат на разположение на американските убийци, когато последните поискат това.
Коментиран от #16
14:32 02.07.2026
10 ТАЯ СИТУАЦИЯ САМИ СИ ПРАЯТ
Коментиран от #18
14:33 02.07.2026
11 Нека да пиша
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Тоя чеп е за тая гююювендия дето те е родила.
Коментиран от #15
14:33 02.07.2026
12 Нека да пиша
До коментар #2 от "В.В. Путин":Ти нямаш топки ,ботоксно ми джудженце
Коментиран от #13
14:34 02.07.2026
13 Ела да ги полапаш
До коментар #12 от "Нека да пиша":анонимни ми приятелю
Коментиран от #49
14:37 02.07.2026
14 асенчо
14:37 02.07.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Нека да пиша":Отворко, Може да лично да го сложиш, ще ти напиша точния адрес .......
в кой парцел лежи❗
Коментиран от #20, #24, #27
14:37 02.07.2026
16 оня с коня
До коментар #9 от "Българските ф-16/70":Ти откри топлата вода - ама естествено че Самолетите ни са преди всичко НАТОВСКИ и после Български и ще изпълняват стриктно разпорежданията на Алеанса- така,както цялата ни Армия при Соца беше под контрол на СССР,но на наша си издръжка,струваща 14% от Брутния ни Вътр. Продукт!
14:43 02.07.2026
17 Литва
Коментиран от #25
14:44 02.07.2026
18 Беларус
До коментар #10 от "ТАЯ СИТУАЦИЯ САМИ СИ ПРАЯТ":също позволява ЯО на чужда държава. Според копейките това е добре защото ги пазело. Но за Литва било лошо щото я правело мишена. Ти да видиш! Двоен стандарт?
Коментиран от #22
14:45 02.07.2026
19 Дон Корлеоне
14:45 02.07.2026
20 Град Козлодуй
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Приятел искаш ли да ми по духаш?
Коментиран от #30
14:47 02.07.2026
21 големсмях
Коментиран от #33
14:48 02.07.2026
22 Копейката се удря с бордюр у главата
До коментар #18 от "Беларус":После му се разяснява как стоят нещата.
14:49 02.07.2026
23 туткайкис
14:49 02.07.2026
24 Нека да пиша
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Намерими го ,точния адрес . Но ти си ходещ мъртвец ..
Малеййй,много боли като те настъпят ..
14:52 02.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Виждащ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Всички източно европейски държави, ще стават курбан, за интересите на реваншисти, фашисти и сатанисти от Европа.
14:54 02.07.2026
27 Нека да пиша
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Майка ти в кой парцел е на гробището ,Валзевул ,Астарот се хвалят че е масторка на бозаенето.
Коментиран от #32
14:54 02.07.2026
28 дядото
15:00 02.07.2026
29 СВО 1 589 дни РЕЗИЛ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":България НЯМА такова и интересно кой ще ни гласува такова доверие.
За някои ЯО е като компоти и си ги местиш от село с града когато се сетиш.
15:00 02.07.2026
30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "Град Козлодуй":Май искаш да се храниш през сламка❗
Коментиран от #36
15:02 02.07.2026
31 Горд народ
Коментиран от #38
15:02 02.07.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #27 от "Нека да пиша":Не заслужаваш дори да ти пи ка я в устата❗
Коментиран от #35
15:04 02.07.2026
33 марко тоти
До коментар #21 от "големсмях":Имаш предвид себе си...
15:04 02.07.2026
34 Гост
15:08 02.07.2026
35 Нека да пиша
До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А,на теб ти правят буккакке😆
15:13 02.07.2026
36 Нека да пиша
До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Малейй уплаших се ,та чак ти се изср@х в устата ,та тогава разбрах че си копрофааг.
Коментиран от #40
15:14 02.07.2026
37 Дудов
15:18 02.07.2026
38 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #31 от "Горд народ":Ти вероятно сам знаеш че да си нъп не изисква усилия.Като им пуснан някой атом и почнат да акат кръв през ушите ще ги питам
15:20 02.07.2026
39 Литва
15:21 02.07.2026
40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #36 от "Нека да пиша":😀😀😀😀
Н@СР@Л СИ СЕ ОТ СТРАХ ВИКАШ
😀😀😀😀
Коментиран от #43
15:21 02.07.2026
41 Кучето Дог
15:21 02.07.2026
42 Крико
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Само ако могат да излетят , че вчера наще прихванаха самальот пълен с евреи с МиГ 29 не с ф16
Коментиран от #44
15:23 02.07.2026
43 Нека да пиша
До коментар #40 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Да ,а ти го изпапка щото си копрофиил.
Коментиран от #47
15:34 02.07.2026
44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #42 от "Крико":От ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ уж сме НАТОпорчена армия, а още с МиГ 29, със ЗиЛ 131, с АК 47....
🤔😀😔
Да се смее ли човек, да плаче ли 🤔❗
Коментиран от #45
15:36 02.07.2026
45 Нека да пиша
До коментар #44 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Отивай при майка си ,сухо мляко ще ти даде.
Коментиран от #48
15:38 02.07.2026
46 хаха
15:38 02.07.2026
47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #43 от "Нека да пиша":Голям мерак да напишеш поредната про.100. тия❗
Пишейки про.100.тия след про.100.тия показваш само про.100.тията си❗
Ама явно така се чувстваш ВИЛИК❗
15:40 02.07.2026
48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #45 от "Нека да пиша":Голям мерак да напишеш поредната про.100. тия❗
Пишейки про.100.тия след про.100.тия показваш само про.100.тията си❗
Ама явно така се чувстваш ВИЛИК❗
15:43 02.07.2026
49 Хм Хм
До коментар #13 от "Ела да ги полапаш":Православието не толерира мъжеложството.
15:47 02.07.2026