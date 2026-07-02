Литва премахва конституционната разпоредба, забраняваща разполагането на ядрени оръжия на нейна земя

Литовският президент Гитанас Науседа заяви, че партиите в парламента (Сейма) са постигнали единомислие относно план за премахване на конституционната разпоредба, забраняваща разполагането на ядрени оръжия на територията на Литва, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Геополитическата обстановка се влошава. Конституцията ни е написана, когато геополитическите обстоятелства са били коренно различни“, заяви той.

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Науседа заяви, че към момента няма планове за разполагане на ядрени оръжия в Литва, но премахването на разпоредбата ще гарантира, че Вилнюс няма да се изправи пред ограничения, в случай че ситуацията със сигурността се променят в бъдеще.

Във вторник литовският Сейм избра лидера на Социалдемократическата партия Миндаугас Синкевичус за нов министър-председател. В рамките на изслушване в парламента преди избирането си той заяви подкрепата си за премахване на конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия на територията на балтийската страна.