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Литва премахва конституционната разпоредба, забраняваща разполагането на ядрени оръжия на нейна земя
  Тема: Украйна

Литва премахва конституционната разпоредба, забраняваща разполагането на ядрени оръжия на нейна земя

2 Юли, 2026 14:20 854 49

  • литва-
  • нато-
  • ядрени оръжия-
  • гитанас науседа

Геополитическата обстановка се влошава, заяви президентът на балтийската държава

Литва премахва конституционната разпоредба, забраняваща разполагането на ядрени оръжия на нейна земя - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Литовският президент Гитанас Науседа заяви, че партиите в парламента (Сейма) са постигнали единомислие относно план за премахване на конституционната разпоредба, забраняваща разполагането на ядрени оръжия на територията на Литва, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Геополитическата обстановка се влошава. Конституцията ни е написана, когато геополитическите обстоятелства са били коренно различни“, заяви той.

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Науседа заяви, че към момента няма планове за разполагане на ядрени оръжия в Литва, но премахването на разпоредбата ще гарантира, че Вилнюс няма да се изправи пред ограничения, в случай че ситуацията със сигурността се променят в бъдеще.

Във вторник литовският Сейм избра лидера на Социалдемократическата партия Миндаугас Синкевичус за нов министър-председател. В рамките на изслушване в парламента преди избирането си той заяви подкрепата си за премахване на конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия на територията на балтийската страна.


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 18 Отговор
    Българските Ф16 ще носят ядрени оръжия.

    Коментиран от #9, #26, #29, #42

    14:22 02.07.2026

  • 2 В.В. Путин

    18 11 Отговор
    Ок, пращам ви един Орешник

    Коментиран от #4, #12

    14:22 02.07.2026

  • 3 Литва

    22 10 Отговор
    Ела, Кумчо, яж ме!

    14:23 02.07.2026

  • 4 В.В.Путин

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "В.В. Путин":

    по въздушна поща

    14:23 02.07.2026

  • 5 ХЕ ХЕ ХЕ

    15 9 Отговор
    Пинчерите си просят Орешник ...
    И ще си го получат :)

    14:23 02.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 9 Отговор
    И като " няма планове за разполагане" за чий 4ЕП се налага да променят Конституцията си🤔❗

    Коментиран от #11

    14:24 02.07.2026

  • 7 оня с коня

    11 14 Отговор
    Първо Финландия,сега Литва...И докато Путин се хвали пред Света с безаналоговите си оръжия,Ядрената примка около Вратлето му свива ли свива...

    14:31 02.07.2026

  • 8 Гаранция,

    12 8 Отговор
    че Вилнюс иска да бъде остъклен.

    14:31 02.07.2026

  • 9 Българските ф-16/70

    9 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ще бъдат на разположение на американските убийци, когато последните поискат това.

    Коментиран от #16

    14:32 02.07.2026

  • 10 ТАЯ СИТУАЦИЯ САМИ СИ ПРАЯТ

    12 8 Отговор
    ПОСЛЕ ША РЕВЪТ ЧЕ СА ГИ ИЗПЕПЕЛИЛИ НА СТЪКЛО....

    Коментиран от #18

    14:33 02.07.2026

  • 11 Нека да пиша

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тоя чеп е за тая гююювендия дето те е родила.

    Коментиран от #15

    14:33 02.07.2026

  • 12 Нека да пиша

    9 7 Отговор

    До коментар #2 от "В.В. Путин":

    Ти нямаш топки ,ботоксно ми джудженце

    Коментиран от #13

    14:34 02.07.2026

  • 13 Ела да ги полапаш

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Нека да пиша":

    анонимни ми приятелю

    Коментиран от #49

    14:37 02.07.2026

  • 14 асенчо

    6 1 Отговор
    Тръпката да си цел си е победна еуфория.

    14:37 02.07.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Нека да пиша":

    Отворко, Може да лично да го сложиш, ще ти напиша точния адрес .......


    в кой парцел лежи❗

    Коментиран от #20, #24, #27

    14:37 02.07.2026

  • 16 оня с коня

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Българските ф-16/70":

    Ти откри топлата вода - ама естествено че Самолетите ни са преди всичко НАТОВСКИ и после Български и ще изпълняват стриктно разпорежданията на Алеанса- така,както цялата ни Армия при Соца беше под контрол на СССР,но на наша си издръжка,струваща 14% от Брутния ни Вътр. Продукт!

    14:43 02.07.2026

  • 17 Литва

    12 8 Отговор
    земя като една човешка длан.. вместо да си я гледат и да си я направят райска градина.. някой безполов е решил, че така и така нема да има деца, дай да изтребим и останалите .. машала, аферим ефенди

    Коментиран от #25

    14:44 02.07.2026

  • 18 Беларус

    8 7 Отговор

    До коментар #10 от "ТАЯ СИТУАЦИЯ САМИ СИ ПРАЯТ":

    също позволява ЯО на чужда държава. Според копейките това е добре защото ги пазело. Но за Литва било лошо щото я правело мишена. Ти да видиш! Двоен стандарт?

    Коментиран от #22

    14:45 02.07.2026

  • 19 Дон Корлеоне

    7 4 Отговор
    Хаяско да подсилва бункера.

    14:45 02.07.2026

  • 20 Град Козлодуй

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Приятел искаш ли да ми по духаш?

    Коментиран от #30

    14:47 02.07.2026

  • 21 големсмях

    5 6 Отговор
    Браво...Държава и държавници с топки ,а не лизачи като нашите .

    Коментиран от #33

    14:48 02.07.2026

  • 22 Копейката се удря с бордюр у главата

    5 4 Отговор

    До коментар #18 от "Беларус":

    После му се разяснява как стоят нещата.

    14:49 02.07.2026

  • 23 туткайкис

    6 4 Отговор
    Самоубийци! Дебилността на балтите е известна от векове

    14:49 02.07.2026

  • 24 Нека да пиша

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Намерими го ,точния адрес . Но ти си ходещ мъртвец ..
    Малеййй,много боли като те настъпят ..

    14:52 02.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Виждащ

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Всички източно европейски държави, ще стават курбан, за интересите на реваншисти, фашисти и сатанисти от Европа.

    14:54 02.07.2026

  • 27 Нека да пиша

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Майка ти в кой парцел е на гробището ,Валзевул ,Астарот се хвалят че е масторка на бозаенето.

    Коментиран от #32

    14:54 02.07.2026

  • 28 дядото

    5 3 Отговор
    разполагането,а м.б. и притежаването на ядрени оръжия в държави от ес и нато явно е демократично,а за останалите държави - агресивен акт.пфу.

    15:00 02.07.2026

  • 29 СВО 1 589 дни РЕЗИЛ

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    България НЯМА такова и интересно кой ще ни гласува такова доверие.
    За някои ЯО е като компоти и си ги местиш от село с града когато се сетиш.

    15:00 02.07.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Град Козлодуй":

    Май искаш да се храниш през сламка❗

    Коментиран от #36

    15:02 02.07.2026

  • 31 Горд народ

    7 1 Отговор
    Литовците са готови да загинат и да разположат ядрено оръжие на своя територия за възпиране на руските агресори , отколкото да бъдат завладяни от Русия и да попаднат отново под руското робство и зависимост...

    Коментиран от #38

    15:02 02.07.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Нека да пиша":

    Не заслужаваш дори да ти пи ка я в устата❗

    Коментиран от #35

    15:04 02.07.2026

  • 33 марко тоти

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "големсмях":

    Имаш предвид себе си...

    15:04 02.07.2026

  • 34 Гост

    6 1 Отговор
    Достойните хора, които веднъж са били в братската прегръдка на руските бoклyцu не искат да се повтори за нищо на света. Само нашите вредни oтпaдъцu тук... ама те не са човеци, де

    15:08 02.07.2026

  • 35 Нека да пиша

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А,на теб ти правят буккакке😆

    15:13 02.07.2026

  • 36 Нека да пиша

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Малейй уплаших се ,та чак ти се изср@х в устата ,та тогава разбрах че си копрофааг.

    Коментиран от #40

    15:14 02.07.2026

  • 37 Дудов

    0 1 Отговор
    Който нож вади от нож умира.

    15:18 02.07.2026

  • 38 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "Горд народ":

    Ти вероятно сам знаеш че да си нъп не изисква усилия.Като им пуснан някой атом и почнат да акат кръв през ушите ще ги питам

    15:20 02.07.2026

  • 39 Литва

    0 4 Отговор
    С това тъпо решение става директна мишена за ядрен удар ….. Литва е само от 2 до 5 мин полет на атом… Някой ще каже добре но ракетите от Литва са на същото разстояние ! Да но какво значение има когато си умрял ? И противника очаква ответен удар , а ти си го изял пръв ! Хахахах

    15:21 02.07.2026

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Нека да пиша":

    😀😀😀😀
    Н@СР@Л СИ СЕ ОТ СТРАХ ВИКАШ
    😀😀😀😀

    Коментиран от #43

    15:21 02.07.2026

  • 41 Кучето Дог

    0 4 Отговор
    Ами някой трябва да изтрие Литва от картата.Каквото е било Руско пак ще бъде

    15:21 02.07.2026

  • 42 Крико

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Само ако могат да излетят , че вчера наще прихванаха самальот пълен с евреи с МиГ 29 не с ф16

    Коментиран от #44

    15:23 02.07.2026

  • 43 Нека да пиша

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Да ,а ти го изпапка щото си копрофиил.

    Коментиран от #47

    15:34 02.07.2026

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Крико":

    От ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ уж сме НАТОпорчена армия, а още с МиГ 29, със ЗиЛ 131, с АК 47....
    🤔😀😔
    Да се смее ли човек, да плаче ли 🤔❗

    Коментиран от #45

    15:36 02.07.2026

  • 45 Нека да пиша

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Отивай при майка си ,сухо мляко ще ти даде.

    Коментиран от #48

    15:38 02.07.2026

  • 46 хаха

    0 1 Отговор
    Не знам какво опитват да правят, но не са ли наясно, че според ядрената доктрина на Русия опит за превозване на ядрено оръжие или обогатяване на уран за такова веднага значи удар с цел да бъде унищожено всичко преди разполагане? Русия почна война заради идеи да има натовски бази в Украйна на границата, тук ще заплашват Москва с ядрено оръжие? И чие ще бъде? САЩ ли точно ще влязат директно във война с Русия?

    15:38 02.07.2026

  • 47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Нека да пиша":

    Голям мерак да напишеш поредната про.100. тия❗
    Пишейки про.100.тия след про.100.тия показваш само про.100.тията си❗
    Ама явно така се чувстваш ВИЛИК❗

    15:40 02.07.2026

  • 48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Нека да пиша":

    Голям мерак да напишеш поредната про.100. тия❗
    Пишейки про.100.тия след про.100.тия показваш само про.100.тията си❗
    Ама явно така се чувстваш ВИЛИК❗

    15:43 02.07.2026

  • 49 Хм Хм

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ела да ги полапаш":

    Православието не толерира мъжеложството.

    15:47 02.07.2026

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