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В АЕЦ “Козлодуй“ са предприети допълнителни мерки заради безпрецедентно ниското ниво на Дунав

В АЕЦ “Козлодуй“ са предприети допълнителни мерки заради безпрецедентно ниското ниво на Дунав

16 Август, 2026 18:23 779 11

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  • суша-
  • дунав-
  • река-
  • охлаждане

Ведомственият щаб в Министерство на енергетиката подпомага работата на екипите на АЕЦ „Козлодуй“

В АЕЦ “Козлодуй“ са предприети допълнителни мерки заради безпрецедентно ниското ниво на Дунав - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка с безпрецедентно ниските нива на река Дунав Министерство на енергетиката информира, че продължава изпълнение на всички технически и организационни мерки, както и че са идентифицирани и се изследват допълнителни превантивни мерки за гарантиране на безпроблемното функциониране на АЕЦ „Козлодуй“ в усложнена хидроложка обстановка.

Сформираната работна група в АЕЦ „Козлодуй“ разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция, разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и извършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията.

Ведомственият щаб в Министерство на енергетиката подпомага работата на екипите на АЕЦ „Козлодуй“ и предприема съответни действия по междуведомствена координация.

Изследват се възможностите и се подготвя своевременно предприемане на допълнителни мерки за осигуряване на необходимите водни количества.

Към днешна дата АЕЦ „Козлодуй“ работи съгласно графика за електропроизводство. АЕЦ „Козлодуй“ е най-големият производител на електрическа енергия в Република България и е от съществено значение за поддържане на адекватността на електроенергийните системи на страните от Балканския регион.

Министерство на енергетиката е в постоянна комуникация както с българските, така и с министрите от Региона и европейските институции, относно необходимостта от предприемане на координирани и последващи действия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чичко тревичко

    1 0 Отговор
    няма страшно сложил съм охладители от тему и алиекспрес от скъпото!

    18:27 16.08.2026

  • 2 Гост

    11 0 Отговор
    Добре че го направиха руснаците, оти кой знае от коги да е спрел!

    Коментиран от #4

    18:28 16.08.2026

  • 3 Град Лом

    1 0 Отговор
    Дано Шашавели да оцелее ..

    18:28 16.08.2026

  • 4 Мише ,

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Канала е измислен от български инженери .. Да не би унгарсият и румънският АЕЦ са направени ит американите ? ! 😄

    Коментиран от #10

    18:32 16.08.2026

  • 5 Горски

    5 2 Отговор
    Сърбите са затворили Железни врата. Тази река може да се манипулира на много места по дължината й. Ганчо е най-прецакан, щото е накрая. Затова навремето братушките са ни направили и АЕЦ, която да бачка при подобни диверсии на Западните ни другари. 4 десетилетия ни прекараха през култура криза, демографска, икономическа, политическа, морална и военна криза ... Директно още не си излезнал от едната крива и влизаш в другата и на това му казвали успешен път за чакални ? Ами срам ме е за пропуснатото поколение, което стсана свидетел на "тези успехи чужди". Там не работят ли специалисти, които да си преценят нужно ли е спирането или не. То най- вероятно си е написано черно на бяло при какви параметри и обстоятелства да се случи това. Защо министърката на земеделието , пардон, на енергетиката е тръгнала да им свети на специалистите, които са доста по- грамотни вероятно във всяко отношение от нея.

    18:35 16.08.2026

  • 6 Овчар

    4 0 Отговор
    "Нивото на Дунав при АЕЦ "Козлодуй" пада с 1-2 см дневно, а критичното ниво е 20,30 метра, под което блоковете трябва да се разтоварят до 2-3% мощност, което ще изключи помпите на охладителната система и това не е теория, а реалност, която ни чака всеки ден, ама те продължават да ни лъжат, че всичко е под контрол. Шести блок беше спрян четири пъти след плановия ремонт заради дефектни самоделни защитни мембрани без лиценз, а загубите от тези авантюри надхвърлят 55 милиона евро. Унгария строи бент при Пакш, Румъния спря реактор в Черна вода, а България води тайни преговори и моли Сърбия за помощ – това не е управление, а паника. Атомната енергетика не е игра за политически авантюристи, които си играят на "побългаряване" на части без лиценз, а работа за инженери, ядрени физици и експерти, защото ядреният реактор не прощава грешки. Когато дойде моментът, политиците ще са на топло, а ние ще броим жертвите. Махнете политиката от Народното събрание и дайте път на науката, защото когато се забавляваш с атомна енергия като с кръчма, пресъхват не реки, а цели народи."

    18:35 16.08.2026

  • 7 Иван Костов

    2 0 Отговор
    Довършете делото на СДС и закрийте останалото построено от НРБ! Само така ще се слеем в единен демократичен съюз предвождани от САЩ… към дъното на историята.

    18:38 16.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Коте

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мише ,":

    Ич ми не е, кой е направил техните! Важното е АЕЦа да надува и да има пауър за ВЕФа да дъни Пугачова до откат! Напук на всички ипебаси и техните зелени сделки! И да пускаме Мариците, та на ив даваме 1 мегавата за милион ойра, да са научат иперасите къде вирее праз Лука!!!

    19:01 16.08.2026

  • 11 Дано гръмне аеца с тая патаклама

    0 0 Отговор
    Покрай водата и ше бегам бърже бате далече завинаги от бегетооо некъде в нова зеландия или аржентина там нема да има радиация

    19:23 16.08.2026

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